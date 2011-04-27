Салат пользуется очень большой популярностью у меня в семье. Делаю его на праздники в приличном количестве.
- 27 апреля 2011, 2:32
- 170392
Салат с языком
Ингредиенты для «Салат с языком»:
- Язык говяжий (я беру в вакуумной упаковке, вареный) — 300 г
- Картофель (отварить в мундире или очистить, нарезать его кубиками и сварить, посолив воду) — 2-3 шт
- Перец сладкий желтый (можно взять любого цвета) — 1 шт
- Огурец (свежий, среднего размера) — 3 шт
- Лук зеленый (перышки) — 3 шт
- Опята (маринованные, 225 - 300г) — 1 бан.
- Майонез (по вкусу)
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (молотый, обязательно)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
876.3 ккал
|
белки
57.4 г
|
жиры
38.8 г
|
углеводы
73 г
|100 г блюда
|ккал
54.1 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
2.4 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Салат с языком»:
Следующий шаг - это опята маринованные. Девули, не меняйте на консервированные или другие грибы. Опробовано со всякими. Маринованные, самое то!
Высыпать сверху огурчиков и посыпать лучком.
Здесь можно разве что вместо языка положить отварную говядину.
Приятного аппетита всем!!!
Комментарии и отзывы
4 ноября 2018 года 19820318 #
5 ноября 2018 года плотная # (автор рецепта)
Готовьте на здоровье!
22 января 2016 года mariina267 #
1 февраля 2016 года плотная # (автор рецепта)
4 декабря 2015 года Михеева76 #
16 января 2016 года плотная # (автор рецепта)
15 августа 2015 года feyana #
23 декабря 2014 года Nastena_carrot #
7 января 2014 года volansh #
7 января 2014 года плотная # (автор рецепта)
23 января 2013 года yohoho # (модератор)
24 января 2013 года плотная # (автор рецепта)
24 января 2013 года yohoho # (модератор)
24 мая 2012 года Mar8isa deleted #
25 мая 2012 года плотная # (автор рецепта)
12 марта 2012 года AnnaSkorn #
13 марта 2012 года плотная # (автор рецепта)
Спасибо за выбор моего рецепта и за доверие.
14 сентября 2011 года Сахмет #
30 апреля 2011 года Виктория09 deleted #
2 мая 2011 года плотная # (автор рецепта)
30 апреля 2011 года ArinaR #
2 мая 2011 года плотная # (автор рецепта)
27 апреля 2011 года белошвейка #
28 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
Буду рада услышать и отзывы о нем.
27 апреля 2011 года Вреднюшка #
28 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
Но поробовать стоит все. Мне некоторые приглянулись.
27 апреля 2011 года светлая радость #
27 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
А то оливье салатом мало кого удивишь в наше время.
27 апреля 2011 года Лианда #
27 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
Спасибо за коментарий!
27 апреля 2011 года ИРИНА БУТЕНКО #
27 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
27 апреля 2011 года novahelen #
27 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
А в капилке долго не держите. Приготовьте хоть раз.
27 апреля 2011 года crazy_doll #
27 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
Постараюсь быть чаще. Я в ресторане работаю и смотреть на еду немного напрягает. Отошла, да привыкла уже. Теперь вас новеньким баловать буду. Выдавать секреты нашей кухни
А грибы маринованные с специями, а консервированные- сварены в соленой воде и закрыты сразу.
Я польстилась однаждына цену (конс. грибы чуть дешевле) и пожалела. Пришлось быстренько бежать за маринованными.
Спасла салат.
Не зря говорят скупой платит дважды.
28 апреля 2011 года crazy_doll #
Буду ждать новых ресторанных рецептов!
27 апреля 2011 года VREDINKA ANETT #
фото с грибочками очень красивое
27 апреля 2011 года плотная # (автор рецепта)
Мне тоже она нравится. Так вкусно и аппетитно смотрится.
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