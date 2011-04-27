плотнаяПоваренок 4 уровня 27 апреля 2011, 2:32

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Салат с языком

Салат пользуется очень большой популярностью у меня в семье. Делаю его на праздники в приличном количестве.

Ингредиенты для «Салат с языком»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

876.3 ккал белки

57.4 г жиры

38.8 г углеводы

73 г 100 г блюда ккал

54.1 ккал белки

3.5 г жиры

2.4 г углеводы

4.5 г

Рецепт «Салат с языком»:

Режем язык соломкой.

Картофель - кубиками, но не мелкими, 1,5х1,5см где-то. Посолить, поперчить.

Сладкий перец нарезать соломкой.

Свежий огурчик тоже нарезать кубиками 1,5х1,5 см, как и картофель.

Нарезать лучок.

Следующий шаг - это опята маринованные. Девули, не меняйте на консервированные или другие грибы. Опробовано со всякими. Маринованные, самое то!

Высыпать сверху огурчиков и посыпать лучком.

Смешать все с майонезом и можно сразу есть!

Салат очень вкусный, но если чего-то не положить или поменять какой-либо продукт, то он меняет вкус.

Здесь можно разве что вместо языка положить отварную говядину.



Приятного аппетита всем!!!