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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из мясных субпродуктов
  • 27 апреля 2011, 2:32
  • 170392

Салат с языком

Рецепт: Салат с языком

Салат пользуется очень большой популярностью у меня в семье. Делаю его на праздники в приличном количестве.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из мясных субпродуктов

Ингредиенты для «Салат с языком»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
876.3 ккал 		белки
57.4 г 		жиры
38.8 г 		углеводы
73 г
100 г блюда
ккал
54.1 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
2.4 г		 углеводы
4.5 г


Рецепт «Салат с языком»:

Режем язык соломкой.

Картофель - кубиками, но не мелкими, 1,5х1,5см где-то. Посолить, поперчить.

Сладкий перец нарезать соломкой.

Свежий огурчик тоже нарезать кубиками 1,5х1,5 см, как и картофель.

Нарезать лучок.

Следующий шаг - это опята маринованные. Девули, не меняйте на консервированные или другие грибы. Опробовано со всякими. Маринованные, самое то!
Высыпать сверху огурчиков и посыпать лучком.

Смешать все с майонезом и можно сразу есть!

Салат очень вкусный, но если чего-то не положить или поменять какой-либо продукт, то он меняет вкус.
Здесь можно разве что вместо языка положить отварную говядину.

Приятного аппетита всем!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: закуска салат обед ужин

Вкусы: вкусный

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Салат с языком
Описание: Салат пользуется очень большой популярностью у меня в семье. Делаю его на праздники в приличном количестве.


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Комментарии и отзывы

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Обалденный салатик, спасибо!!!
И вам за внимание к рецепту!
Готовьте на здоровье!
Делала ваш салатик на новый год. Всем очень понравилось! Ушёл первым! Спасибо за рецепт!
очень приятно! сама его готовлю на все праздники и тоже улетает первый. стал традицией в моей семье.
делала салат по вашему рецепту и не раз,Очень вкусный не избитый рецепт, спасибо
и вам спасибо. так приятно!!! сама его очень люблю и есть и готовить.
странное сочетание Мне, к сожалению, не понравилось. Может из-за вкуса маринованных грибов. Всё думала положить вареные, но последовала рецепту. Но я съем ))))
Я в метаниях! Неделю думаю,какой салатик с языком приготовить на НГ. И все-таки, Ваш рецепт,пожалуй,больше всех приглянулся! Буду готовить его,тем более,опятки и язык уже ждут своего часа! Спасибо большое,забрала! Как приготовлю,обязательно поделюсь впечатлениями!
Спасибо, очень вкусный салат! Я просто в восторге!!!! Буду делать теперь часто
спасибо большое за доверие. сама его очень люблю
классное сочетание, не делала такого, буду пробовать сделать, не будет языка, будет с говядинкой
с мясом не хуже, но только с говядиной. курица и свинина сюда не подходят.
ок, спасибочки за подсказочку
Искала рецепт с маринованными опятами, т.к. купленные в магазине грибы (производитель Vitaland) по вкусу не понравились и есть их в чистом виде все отказались. Салат превзошел мои ожидания, правда вкусно получилось. Делала с отварной говядиной. И грибы пригодились. Cпасибо! [x]18:53 24.05.12 Отредактировано создателем комментария[/x]
Как приятно читать такие отзывы. Спасибо за доверие.
Готовила на Новый год,всем понравился салатик Где язык,там всегда вкуснятинка
Как приятно!
Спасибо за выбор моего рецепта и за доверие.
Вкусный и оригинальный салатик. Спасибо Вам за рецепт!
Замечательный салатик !!!
Замечательный салатик !!!
Спасибо! Пользуйтесь на здоровье.
Люблю салатики, а с языком особенно
а с языком особенно
И я их уважаю.
Очень интересный рецепт.
Спасибо.
Буду рада услышать и отзывы о нем.
Спасибо за новый, оригинальный салатик. Обязательно приготовлю его, очень хочется попробовать
Варианты салата выставили, но точно такого же не нашла.
Но поробовать стоит все. Мне некоторые приглянулись.
даже сейчас очень хочется попробывать такой салатик,и скоро мой день рожденье,так что пригодится рецептик!
скоро мой день рожденье,так что пригодится рецептик!
Тоже люблю готовить каждый раз что- то новое и удивлять гостей.
А то оливье салатом мало кого удивишь в наше время.
Алла, салат должен быть очень вкусным! Нечасто готовлю язык. Но уж, если есть, то упрашивать никого не нужно...Спасибо за рецепт!
Но уж, если есть, то упрашивать никого не нужно.
Это точно! От такого вкусного мяса, редко кто отказывается.

Спасибо за коментарий!
Хороший состав,несомненно вкусно!!!
Спасибо за добрые слова!
Вкусненько, ням-ням!! Спасибо за рецептик! Вам +++, а себе в КК!
Спасибо за рецептик! Вам +++, а себе в КК!
Спасибо большое.
А в капилке долго не держите. Приготовьте хоть раз.
Аллочка, давно тебя не видно Салатик хорош, но у меня вопрос: чем отличаются маринованные опята от консервированных?
Аллочка, давно тебя не видно
Да, есть такое дело.
Постараюсь быть чаще. Я в ресторане работаю и смотреть на еду немного напрягает. Отошла, да привыкла уже. Теперь вас новеньким баловать буду. Выдавать секреты нашей кухни

А грибы маринованные с специями, а консервированные- сварены в соленой воде и закрыты сразу.
Я польстилась однаждына цену (конс. грибы чуть дешевле) и пожалела. Пришлось быстренько бежать за маринованными.
Спасла салат.
Не зря говорят скупой платит дважды.
Понятненько, я сама часто опята мариную по рецепту с Поваренка, думаю они отлично "впишутся" в твой салат.

Буду ждать новых ресторанных рецептов!
интересный салат.
фото с грибочками очень красивое
Спасибо!
фото с грибочками очень красивое
Мне тоже она нравится. Так вкусно и аппетитно смотрится.
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