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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из круп
  • 14 мая 2011, 23:38
  • 55333

Ягельник

Рецепт: Ягельник

Вы обязательно измените отношение к запеканкам, если попробуете эту. Вкуснейшая вещь! Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем elena_110 под названием "Ягельник" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".

Категория: Горячие блюда Блюда из круп

Ингредиенты для «Ягельник»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1809.8 ккал 		белки
66.4 г 		жиры
19 г 		углеводы
343.8 г
100 г блюда
ккал
124 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
1.3 г		 углеводы
23.5 г


Рецепт «Ягельник»:

Удивительно просто готовится.
1. Промываем в горячей воде пшено, чернослив и курагу.

2. Наливаем ХОЛОДНОЕ молоко в форму для запекания, насыпаем туда же пшено, сахар и соль. Отправляем форму в разогретую духовку на максимальный огонь до закипания молока.
Огонь уменьшаем и ждем, когда пшено увеличится в размерах - сравняется по уровню с молоком.

3. Необходимо снимать образующуюся пенку. Я снимала ее дважды. Для этого необязательно форму вынимать из духовки, можно приоткрыть дверь и снять пену ложкой.

4. В получившуюся кашку разбиваем сырое яйцо и перемешиваем. Если хотите, чтобы запеканка была плотнее, - 2 шт.

5. По поверхности запеканки распределяем чернослив и курагу...

... вдавливаем их поглубже, кладем кусочки сливочного масла. Оно тут же тает.

6. Разравниваем запеканку и отправляем ее на 15 минут обратно в духовку.

Запеканка должна немного "отдохнуть" - так ее легче порционно нарезать.

Подаем запеканку со сливками, сметаной, медом, джемом - что больше вам по душе.

Чудесный, полезный и вкусный завтрак! Спасибо огромное автору за идею!




Очень печально, что "Раскраски" завершились. Огромное спасибо всем девочкам, с такой любовью и старанием раскрашивавшим старые рецепты нашего сайта, дарившим им "вторую жизнь". Спасибо нашему строгому шефу - Oxana 71 - за последовательность, такт и терпение.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4743
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание

Теги: десерт ужин обед завтрак полдник

Вкусы: сладкий

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Ягельник
Описание: Вы обязательно измените отношение к запеканкам, если попробуете эту. Вкуснейшая вещь! Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем elena_110 под названием "Ягельник" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".


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Фотографии «Ягельник» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Можно У Вас уточнить форму для запекания надо смазывать?
Очень вкусная запеканка, просто чудо!...
Любимая пшенка в новой форме! Спасибо!
Я тоже в кастрюле сварила, остальное по рецепту.
Евгения! Как здорово получилось
И вкусно!...
Спасибо большое!
Хорошо получилось. На плите довела до кипения, сварила кашу, добавила все, что нужно и поставила в духовку. спасибо!
На здоровье! Рада, что понравилось!
Отличная запеканка. На рецепт наткнулась случайно и не пожалела. Спасибо большое, Лариса, очень вкусно ! Делала для себя, но теперь буду знать, чем можно угостить семью. К тому же, все у нас очень любят пшённую кашу.
Как вкусно! Фото - глаз не оторвать! Спасибо огромное за позитив и доверие!
Регулярно готовлю это блюдо уже второй год, очень его полюбили всей семьей. И выводы такие - сверху можно натыкать чего угодно. Бананы хорошо идут. У меня ребенку нельзя яйца, и как оказалось без них тоже можно прекрасно обойтись! Нужно только, чтобы ягельник хорошенько остыл, тогда он становится плотным, можно резать. Еще раз благодарю за рецепт!!!
Мне очень приятно, что рецепт так полюбился Вашей семье .Спасибо за доверие!
Лежало пшено без дела, решила запеканочку по вашему рецепту сделать. Сухофруктам вашим позавидовала, у меня корявые были, особенно чернослив. Мужу запеканка понравилась, но я особой любовью к пшену не пропиталась к сожалению
Хороший рецепт запеканки. Понравилось.спасибо.
Отличный результат, очень вкусно!!! Спасибо за рецептик!
На здоровье!
Все сделала по рецепту. Просто и вкусно! Теперь чаще будем есть эту полезную крупу!
Как я рада! Спасибо за коммент!
делала с клюквой. очень понравилось!!! думаю, даже фрукты сюда неплохо пойдут, банан, например. Огромное спасибо за рецепт!!!
обязательно попробую сделать!!
тем более что сейчас я в отпуске... если что - сама все съем!
Уверена, Вам обязательно помогут!
Вкусный вариант пшённой каши или запеканки, не знаю, к чему правильней отнести. Мне очень понравился. Делала с кусочками размоченного урюка, порезанным черносливом и светлым изюмом. Получился бесподобный завтрак для всей семьи. Кажется, начинаю вновь любить пшено (после того, как объелась его в советском дефицитном прошлом)))
Замечательно! Рада, что понравилось! Да, пшено редко пользуется любовью на наших кухнях, и напрасно, очень вкусно. Мои домашние тоже с удовольствием едят эту запеканку
Прекрасный Ягельник получился спасибо вам огромное за рецепт!
На здоровье, очень рада!
пшено люблю и сухофрукты, рецепт забрала
Спасибо за рецепт. вкуснотищааа!!!!!!!!!
И Вам спасибо, что отметили!
И я хочу поблагодарить за вкусную и совершенно не хлопотную запеканку. Сделала поздно вечером, оставила в духовке "отдыхать" . Утром завтракали с огромным удовольствием (даже сметаны никто не попросил, и без неё очень нежно).
Спасибо!
На здоровье!
Чудесный рецепт, получилось очень вкусно.Не верила, что молоко не убежит(НЕ УБЕЖАЛО) и для надежности вбила 2 яйца( 1 БЫЛО ЛИШНЕЕ).Спасибо Вам большое. Не знаю, как вставить фото.
Вам спасибо за такой чудесный коммент!
Ой, Ларкин, интересная какая штука! Попробую обязательно.
Буду очень рада!
Действительно очень вкусный и полезный завтрак!
СПАСИБО за рецепт!!!
На здоровье!
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