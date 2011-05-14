Удивительно просто готовится.

1. Промываем в горячей воде пшено, чернослив и курагу.



2. Наливаем ХОЛОДНОЕ молоко в форму для запекания, насыпаем туда же пшено, сахар и соль. Отправляем форму в разогретую духовку на максимальный огонь до закипания молока.

Огонь уменьшаем и ждем, когда пшено увеличится в размерах - сравняется по уровню с молоком.



3. Необходимо снимать образующуюся пенку. Я снимала ее дважды. Для этого необязательно форму вынимать из духовки, можно приоткрыть дверь и снять пену ложкой.