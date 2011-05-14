Вы обязательно измените отношение к запеканкам, если попробуете эту. Вкуснейшая вещь! Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем elena_110 под названием "Ягельник" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".
- 14 мая 2011, 23:38
- 55333
Ягельник
Ингредиенты для «Ягельник»:
- Яйцо куриное — 1-2 шт
- Курага — 0,5 стак.
- Чернослив (без косточек) — 0,5 стак.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сахар — 120 г
- Пшено — 250 г
- Молоко — 1 л
- Масло сливочное — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1809.8 ккал
|
белки
66.4 г
|
жиры
19 г
|
углеводы
343.8 г
|100 г блюда
|ккал
124 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
1.3 г
|углеводы
23.5 г
Рецепт «Ягельник»:
Удивительно просто готовится.
1. Промываем в горячей воде пшено, чернослив и курагу.
2. Наливаем ХОЛОДНОЕ молоко в форму для запекания, насыпаем туда же пшено, сахар и соль. Отправляем форму в разогретую духовку на максимальный огонь до закипания молока.
Огонь уменьшаем и ждем, когда пшено увеличится в размерах - сравняется по уровню с молоком.
3. Необходимо снимать образующуюся пенку. Я снимала ее дважды. Для этого необязательно форму вынимать из духовки, можно приоткрыть дверь и снять пену ложкой.
4. В получившуюся кашку разбиваем сырое яйцо и перемешиваем. Если хотите, чтобы запеканка была плотнее, - 2 шт.
5. По поверхности запеканки распределяем чернослив и курагу...
Чудесный, полезный и вкусный завтрак! Спасибо огромное автору за идею!
Очень печально, что "Раскраски" завершились. Огромное спасибо всем девочкам, с такой любовью и старанием раскрашивавшим старые рецепты нашего сайта, дарившим им "вторую жизнь". Спасибо нашему строгому шефу - Oxana 71 - за последовательность, такт и терпение.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4743
Комментарии и отзывы
11 часов назад Почта Почта #
12 часов назад Андрей Силантьев #
26 мая 2019 года ivkis1999 #
Любимая пшенка в новой форме! Спасибо!
Я тоже в кастрюле сварила, остальное по рецепту.
27 мая 2019 года wise1288 #
27 мая 2019 года ivkis1999 #
Спасибо большое!
30 июня 2017 года владаша #
30 июня 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
5 апреля 2017 года Алина Дзагоша #
5 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
14 мая 2016 года Намарие #
15 мая 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
3 мая 2015 года ТрёхлитроваяБанка #
8 февраля 2015 года smirvi #
16 марта 2014 года Zhenya708 #
16 марта 2014 года Ялорис # (автор рецепта)
20 февраля 2014 года татьяна север #
20 февраля 2014 года Ялорис # (автор рецепта)
5 февраля 2014 года Намарие #
12 августа 2013 года la Mpada #
тем более что сейчас я в отпуске... если что - сама все съем!
12 августа 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
27 июля 2013 года BuTya #
27 июля 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
18 июля 2013 года повар-нок новичок #
19 июля 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
29 июня 2013 года Диана Б #
15 мая 2013 года Lenavasa #
15 мая 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
5 марта 2013 года semsvet #
Спасибо!
5 марта 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
17 февраля 2013 года Патти #
15 мая 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
30 января 2013 года Алика #
1 февраля 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
29 января 2013 года Марья Криворучко #
СПАСИБО за рецепт!!!
1 февраля 2013 года Ялорис # (автор рецепта)
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