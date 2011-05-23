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  • 23 мая 2011, 22:46
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Сочники почти по ГОСТу

Рецепт: Сочники почти по ГОСТу

Не знаю, как вы, а я очень люблю сочники! В детстве, когда моя мама работала в поликлинике, у них часто продавали очень вкусные сочники и мама их часто для меня покупала. Я выросла, но любовь к ним сохранила, стала покупать сама в магазинах, но в последние годы качество меня не радовало. Тут я решила, что ведь можно и самой их приготовить! Нашла этот рецепт и поняла, что магазинных сочников на моем столе больше не будет! Нежная, ароматная начинка, и рассыпчатое, хрустящее тесто!

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Сочники почти по ГОСТу»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2242.9 ккал 		белки
72.5 г 		жиры
113.5 г 		углеводы
262.3 г
Порции
ккал
373.8 ккал		 белки
12.1 г		 жиры
18.9 г		 углеводы
43.7 г
100 г блюда
ккал
295.1 ккал		 белки
9.5 г		 жиры
14.9 г		 углеводы
34.5 г

Рецепт «Сочники почти по ГОСТу»:

Для начинки: творог, ванилин, муку, сметану, 1/4 желтка и сахарную пудру нужно хорошо взбить миксером. И пусть она постоит, чтобы пудра растворилась. Пока займемся тестом.

Для теста: оставшееся яйцо, масло и сахар взбиваем. Затем добавляем муку и разрыхлитель.

Формируем песочное тесто.

Раскатываем в колбаску и делим на 6 частей. Затем, каждую часть раскатываем овалом.

На половинку овала выкладываем чайной ложкой начинку, накрываем второй половиной теста так, чтобы было видно начинку. Но в процессе выпечки тесто увеличилось и накрыло все до конца. По краям пройдемся фигурным ножом.

Сочники выкладываем на смазанный маслом противень или пекарскую бумагу, смазываем желтком. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут. Тут, на фото, они уже выпеченные.

Получились очень вкусные - рассыпчатые и ароматные!


Вот разлом
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт обед полдник ужин

Вкусы: творожный

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Сочники почти по ГОСТу
Рецепт: Сочники почти по ГОСТу

Не знаю, как вы, а я очень люблю сочники! В детстве, когда моя мама работала в поликлинике, у них часто продавали очень вкусные сочники и мама их часто для меня покупала. Я выросла, но любовь к ним сохранила, стала покупать сама в магазинах, но в последние годы качество меня не радовало. Тут я решила, что ведь можно и самой их приготовить! Нашла этот рецепт и поняла, что магазинных сочников на моем столе больше не будет! Нежная, ароматная начинка, и рассыпчатое, хрустящее тесто!

Ингредиенты для «Сочники почти по ГОСТу»:

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Комментарии и отзывы

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Тесто очень вкусное, можно делать с любой начинкой.
Отличные сочники!восторг!
готовила сразу две порции и не зря, половину сразу съели
Присоединяюсь к хвалебным отзывам. Сочники готовила впервые. Магазинные не очень люблю и редко покупаю. Да и дети те еще привереды. Но это блюдо им очень понравилось. Тем более, что можно вместе участвовать в приготовлении. Забрала в кк. Будет еще одним любимым блюдом с творогом. Правда начинку из творога взбила блендером отчего она стала как крем. Сочники получились очень вкусные. Спасибо за рецепт.
Спасибо за рецепт ! Сочни очень вкусные , рецепт легкий ! Готовятся быстро !
Спасибо за рецепт! Пеку сочники по нему уже который год, всегда получаются очень нежными и ароматными!
Спасибо за рецепт! Сочники получились вкусные! Но! Совсем не сладкие . Когда увидела, что используется пудра, перечитала комментарии, но не увидела, касательно сладости ничего, хотя и подозревала, что будет не сладко. Готовила строго по рецепту.
Уважаемый автор! Спасибо за рецепт! Сегодня испекла сочники, они получились очень вкусные, рассыпчатое нежное тесто, много начинки! Начинки как раз на шесть штук, ни много, ни мало! Рекомендую приготовить! 👍
Спасибо за рецепт))) Очень вкусно.Люблю сочники
Очень вкусные сочники. Не сдержалась, пробовала горячими Только начинку делала с манкой. Спасибо за рецепт
ОТличный рецепт. Только в начинку вместо муки положила манку. Ничего не вытекло. начинка вышла как суфле. спасибо.
Спасибо за рецепт. Чудесная выпечка и минимум мороки с приготовлением
Отличные сочники! Начинки хватило ’как раз’! Спасибо за рецепт!
Хочу поделиться своими выводами над проделанной работой)))
Сочники делаю первый раз, опыта в этом деле 0. Хотя очень люблю их с детства, как это я раньше не надумала научиться их печь?!)
Оказывается - легкий и простой рецепт, небольшое и доступное количество ингредиентов. Супер!
В процессе готовки тоже столкнулась с сомнением, а не много ли начинки. Но. Я принципиально решила разделить и начинку на 6 частей и просто чуть больше (на мою точку зрения) раскатала тесто и толстым, очень толстым слоем, укладывала начинку. В итоге, вышло идеально! Ровно столько, сколько должно быть. Ведь после выпечки начинка немного уселась, а самое вкусное в таких десертах что?))) Начинка!
Момент другой. И ни чего у меня верхняя часть теста не наплыла. Так и осталось, чуть приоткрыта. Не знаю, как так должно было получиться. Но это их ни как не испортило)))
Очень хочется добавить в инструкцию к поваренку, так как он уже много лет работает хозяюшкам во благо, пишите пожалуйста уже с уточнениями в температурах готовки газовая или электрическая духовка. Не все знают то, что готовишь в газовой например на 180, в электро нужно прибавлять +20 градусов. Это очень важный момент. В общем я выпекала в электро на 210 градусах 30 минут и вышло как надо.
Вобщем.
Отличнейшие сочники получились!)))
Спасибо за рецепт, буду готовить ещё и ещё)
Вкусно получилось, спасибо за рецепт
Добрый час! Масло в каком виде добавлять?
Спасибо за чудный рецептик, делали по нему сразу двойную порцию, но вместо сахара использовали мёд, ведь с ним полезнее и вкуснее , и сверху посыпали кунжутом! Тесто действительно получается мягенькое, ароматное, рассыпчатое и хрустящее! Для начинки взяли домашний творог и из-за этого она получилась немного кисленькая, но всё равно очень вкусная и нежная! А вместе с какао, ммм... вообще объеденье! Всем советую!
У меня пеклись гораздо дольше, и то включила под конец 200 градусов, а то так бы и пекла-пекла до сухарей... Творог почему-то вытекает (рассыпчатый "Домик в деревне" 9%жирности). На вкус - очень даже :t humbsup:
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