Не знаю, как вы, а я очень люблю сочники! В детстве, когда моя мама работала в поликлинике, у них часто продавали очень вкусные сочники и мама их часто для меня покупала. Я выросла, но любовь к ним сохранила, стала покупать сама в магазинах, но в последние годы качество меня не радовало. Тут я решила, что ведь можно и самой их приготовить! Нашла этот рецепт и поняла, что магазинных сочников на моем столе больше не будет! Нежная, ароматная начинка, и рассыпчатое, хрустящее тесто!
- 23 мая 2011, 22:46
- 636122
Сочники почти по ГОСТу
Ингредиенты для «Сочники почти по ГОСТу»:
- Мука пшеничная / Мука (200 г - в тесто; 40 г - в начинку) — 240 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахарная пудра (30 г - в тесто; 40 г - в начинку) — 70 г
- Ванилин — 0.5 ч. л.
- Сметана — 50 г
- Творог — 200 г
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1/4 ч. л.
- Желток яичный (для смазки) — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2242.9 ккал
|
белки
72.5 г
|
жиры
113.5 г
|
углеводы
262.3 г
|Порции
|ккал
373.8 ккал
|белки
12.1 г
|жиры
18.9 г
|углеводы
43.7 г
|100 г блюда
|ккал
295.1 ккал
|белки
9.5 г
|жиры
14.9 г
|углеводы
34.5 г
Рецепт «Сочники почти по ГОСТу»:
Для начинки: творог, ванилин, муку, сметану, 1/4 желтка и сахарную пудру нужно хорошо взбить миксером. И пусть она постоит, чтобы пудра растворилась. Пока займемся тестом.
На половинку овала выкладываем чайной ложкой начинку, накрываем второй половиной теста так, чтобы было видно начинку. Но в процессе выпечки тесто увеличилось и накрыло все до конца. По краям пройдемся фигурным ножом.
Сочники выкладываем на смазанный маслом противень или пекарскую бумагу, смазываем желтком. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут. Тут, на фото, они уже выпеченные.
Комментарии и отзывы
19 апреля Жен Жен # (модератор)
25 марта marina4002 #
13 февраля ИринаЦ #
30 января nina nko #
12 декабря 2020 года ta by 2016 #
12 ноября 2020 года Любашка28 #
1 ноября 2020 года yana obuhova #
31 октября 2020 года Евгения Дудченко #
13 июня 2020 года Евгения Б #
18 января 2020 года semikina83 #
5 декабря 2019 года v sitko #
25 ноября 2019 года Ya-Kristina #
10 сентября 2019 года Л-лька2805 #
17 августа 2019 года Afigeshka #
Сочники делаю первый раз, опыта в этом деле 0. Хотя очень люблю их с детства, как это я раньше не надумала научиться их печь?!)
Оказывается - легкий и простой рецепт, небольшое и доступное количество ингредиентов. Супер!
В процессе готовки тоже столкнулась с сомнением, а не много ли начинки. Но. Я принципиально решила разделить и начинку на 6 частей и просто чуть больше (на мою точку зрения) раскатала тесто и толстым, очень толстым слоем, укладывала начинку. В итоге, вышло идеально! Ровно столько, сколько должно быть. Ведь после выпечки начинка немного уселась, а самое вкусное в таких десертах что?))) Начинка!
Момент другой. И ни чего у меня верхняя часть теста не наплыла. Так и осталось, чуть приоткрыта. Не знаю, как так должно было получиться. Но это их ни как не испортило)))
Очень хочется добавить в инструкцию к поваренку, так как он уже много лет работает хозяюшкам во благо, пишите пожалуйста уже с уточнениями в температурах готовки газовая или электрическая духовка. Не все знают то, что готовишь в газовой например на 180, в электро нужно прибавлять +20 градусов. Это очень важный момент. В общем я выпекала в электро на 210 градусах 30 минут и вышло как надо.
Вобщем.
Отличнейшие сочники получились!)))
Спасибо за рецепт, буду готовить ещё и ещё)
1 августа 2019 года Alina Prokopovich #
30 июля 2019 года Alina Prokopovich #
30 июля 2019 года Alina Prokopovich #
4 января 2019 года Бессея #
18 декабря 2018 года Povarunok #
18 ноября 2018 года maktub 24 #
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