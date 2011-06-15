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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/58070/]Мясо "Игра блиц"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/58070/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jan/24/05/68508_88682-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из птицы -> Горячие блюда из курицы Блиц-рецепт, по которому можно очень вкусно приготовить любое мясо или курицу, затратив на это считанные минуты. Мясо отлично хранится в заливке несколько дней, хоть неделю, становясь только сочнее и ароматнее. Отличный рецепт для тех, кто работает и не может (или просто не хочет) тратить много времени на подготовку продуктов. У меня рецепт показан на примере куриной грудки. Ингредиенты: Мясо, Яйцо куриное, Горчица, Крахмал картофельный, Специи, Масло растительное, Кунжут. Тэги: ужин, обед, второе, горячее.