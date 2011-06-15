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  • 15 июня 2011, 23:49
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Мясо "Игра блиц"

Рецепт: Мясо Игра блиц

Блиц-рецепт, по которому можно очень вкусно приготовить любое мясо или курицу, затратив на это считанные минуты. Мясо отлично хранится в заливке несколько дней, хоть неделю, становясь только сочнее и ароматнее. Отличный рецепт для тех, кто работает и не может (или просто не хочет) тратить много времени на подготовку продуктов. У меня рецепт показан на примере куриной грудки.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Мясо "Игра блиц"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
19720.2 ккал 		белки
333.7 г 		жиры
1545.2 г 		углеводы
547.2 г
100 г блюда
ккал
458.6 ккал		 белки
7.8 г		 жиры
35.9 г		 углеводы
12.7 г

Рецепт «Мясо "Игра блиц"»:

Компоненты заливки: яйца, крахмал, горчица, соль и перец.

Часто спрашивают, какую я беру горчицу, вот, например, такую (фото не является рекламой данной торговой марки).

Тщательно перемешиваем все (или взбиваем миксером). Лучше вначале взбить яйца, затем добавить остальные ингредиенты и взбить еще раз.

Нарезаем мясо или курицу, при желании можно отбить кусочки.
Складываем в емкость.

Заливаем заливкой, перемешиваем и убираем в холодильник. Минимум на ночь, а вообще через несколько дней будет еще вкуснее.

Когда понадобилось, достаем нужное количество и обжариваем в растительном масле (курицу я посыпала сверху кунжутом). Жарится очень быстро, так как мясо хорошо пропиталось, и получается сочно и очень вкусно.

Гарнир - Ваш любимый. Для меня лучший вариант - овощи. Приятного аппетита! Пусть времени, проведенного на кухне, не будет в Вашей жизни слишком много, ведь вокруг столько всего интересного)))





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?p=158899#158899
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: ужин обед второе горячее

Вкусы: нежный ароматный сочный

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Мясо Игра блиц
Описание: Блиц-рецепт, по которому можно очень вкусно приготовить любое мясо или курицу, затратив на это считанные минуты. Мясо отлично хранится в заливке несколько дней, хоть неделю, становясь только сочнее и ароматнее. Отличный рецепт для тех, кто работает и не может (или просто не хочет) тратить много времени на подготовку продуктов. У меня рецепт показан на примере куриной грудки.


Комментарии и отзывы

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Пересчитала калории, с куриной грудкой примерно 125 ккал на 100 грамм. Рецепт хороший, но меня очень смутила огромная калорийность.
Меня тоже очень удивила калорийность!
Откуда такая калорийность?
Этому рецепту сто лет!
Я вычитала его на сайте несколько лет назад и назывался он "экспресс мясо"
Я тоже на каком-то сайте такой нашла и уже несколько лет готовлю по нему, когда надо быстро. Единственное отличие - тот был без кунжута.
Уходя на работу,достала размораживаться свиную мякоть.Одолевали думы о прдстоящем ужине,и вот! Очень кстати выскочил рецепт.Все ингредиенты в наличии.Приду и сделаю.
Спасибо!
Очень хороший рецепт.Использую его давно.Готовлю любое мясо!Даже окорочка, используя тендерайзер.
Огромное вам спасибо.!супер рецепт.делаю по вашему рецепту свинину.Мариную мясо и неделю готовлю без проблем.Меняю разные гарниры.Иногда салатики на гарнир.и все тоже мясо .Очень здорово!ещё раз огромное спасибо
Огромное вам спасибо.!супер рецепт.делаю по вашему рецепту свинину.Мариную мясо и неделю готовлю без проблем.Меняю разные гарниры.Иногда салатики на гарнир.и все тоже мясо .Очень здорово!ещё раз огромное спасибо
Рецепт без лишних заморочек для быстрого приготовления обеда или ужина. Спасибо, было вкусно!
Отличный рецепт, на выходных покупают мясо, маринуют, половину недели готовлю. Очень удобно, спасибо!
Замариновала говядину,ждуу,боюсь....почитала комментарии - никто не делал....думаю че с ней дальше-то делать?
большое спасибо, делала свинину, получилось вкусно
старо как мир-курица в кляре, она и есть курица в кляре
ну по ингридиентам совсем не кляр)
Вкусная и сочная курочка получилась.спасибо за рецепт!
Светлана! Как аппетитно
Большое спасибо за рецепт! Шикарная получается грудка, готовлю вторую неделю и ем)). Просто я на ПП, а на отварной грудке долго не проживешь. Очень удачный рецепт, я в восторге!
Аппетитно выглядит, вкусно пахнет, на вкус отлично! Спасибо за отличный рецепт! Перед готовкой запанировала в сухарях. Нам понравилось!
Тамара! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Очень вкусное мясо получилось, мягкое, сочное! У меня свинина. Благодарю за прекрасный рецепт!
Жанночка, очень аппетитно получилось!!!
Спасибо большое, Жанночка!
Ответ для Vicentina
Жанночка,отличное мясо получилось,вкусное и аппетитное!
Большое спасибо, Ирочка, на добром слове!
Ответ для Vicentina
Жанна, аппетитная тарелочка!
Танечка, большое спасибо за внимание и похвалу!
Ответ для Vicentina
Жанночка, очень аппетитное мясо !!! Супер !!!
Галочка дорогая, огромное спасибо! Мне очень приятно!
Ответ для Vicentina
Жанночка, очень красивое мяско получилось! Интересный для меня рецепт, спасибо тебе за наводку!
Спасибо, Лилечка, за приятный отзыв! Рецепт действительно интересный, и результатом я осталась довольна . Надеюсь и тебе понравится
Ответ для Vicentina
Жанночка, очень вкусно и аппетитно!
Большое спасибо за похвалу, Ларочка! Очень приятно!
Ответ для Vicentina
Жанночка, очень красиво и очень аппетитно! Отличное исполнение рецепта!
Олечка солнышко, спасибо тебе большое за высокую оценку и поддержку!
уникальный рецепт.и вкусный!
Вкусно, просто, мягко, нежно, но вкус яйца забивает вкус мяса. Съели с удовольствием, но повторять не буду. Спасибо автору за рецепт!
попробовала "замариновать" на свой страх и риск не мясо, а рыбное филле окозалось ну очнь вкустно - буду делать так регулярно. Всем моим очень понравилось
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