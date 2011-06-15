Блиц-рецепт, по которому можно очень вкусно приготовить любое мясо или курицу, затратив на это считанные минуты. Мясо отлично хранится в заливке несколько дней, хоть неделю, становясь только сочнее и ароматнее. Отличный рецепт для тех, кто работает и не может (или просто не хочет) тратить много времени на подготовку продуктов. У меня рецепт показан на примере куриной грудки.
- 15 июня 2011, 23:49
- 425131
Мясо "Игра блиц"
Ингредиенты для «Мясо "Игра блиц"»:
- Мясо (курица, свинина, говядина) — 1 кг
- Яйцо куриное — 4 шт
- Горчица (готовая, не сухая, в меру острая) — 2 ст. л.
- Крахмал картофельный — 1 ст. л.
- Специи (соль, перец - по вкусу)
- Масло растительное (для жарки)
- Кунжут (для свинины, птицы; для говядины можно взять, к примеру, тмин, если любите)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
19720.2 ккал
|
белки
333.7 г
|
жиры
1545.2 г
|
углеводы
547.2 г
|100 г блюда
|ккал
458.6 ккал
|белки
7.8 г
|жиры
35.9 г
|углеводы
12.7 г
Рецепт «Мясо "Игра блиц"»:
Часто спрашивают, какую я беру горчицу, вот, например, такую (фото не является рекламой данной торговой марки).
Тщательно перемешиваем все (или взбиваем миксером). Лучше вначале взбить яйца, затем добавить остальные ингредиенты и взбить еще раз.
Заливаем заливкой, перемешиваем и убираем в холодильник. Минимум на ночь, а вообще через несколько дней будет еще вкуснее.
Когда понадобилось, достаем нужное количество и обжариваем в растительном масле (курицу я посыпала сверху кунжутом). Жарится очень быстро, так как мясо хорошо пропиталось, и получается сочно и очень вкусно.
Гарнир - Ваш любимый. Для меня лучший вариант - овощи. Приятного аппетита! Пусть времени, проведенного на кухне, не будет в Вашей жизни слишком много, ведь вокруг столько всего интересного)))
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?p=158899#158899
Комментарии и отзывы
вчера в 5:56 menelena #
вчера в 10:34 irina ko #
позавчера tcnm17 #
позавчера Андрей Силантьев #
позавчера Морозова Светлана #
Я вычитала его на сайте несколько лет назад и назывался он "экспресс мясо"
позавчера wh raven #
позавчера Людик XIV #
Спасибо!
позавчера l chernenko #
18 июля natalay20234 #
18 июля natalay20234 #
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25 января 2018 года loruva #
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