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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов
  • 1 августа 2011, 20:49
  • 148329

Куриная печень по-анжуйски

Рецепт: Куриная печень по-анжуйски

Рецепты французской кухни всегда пугают своей сложностью и многоступенчатостью исполнения. Здесь всe просто. Всe дело в соусе. Он просто божественный. Рецепт от шеф-повара ресторана "Cаrre Blanc".

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов

Кухня: Французская

Ингредиенты для «Куриная печень по-анжуйски»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1363.92 ккал		 белки
90.5 г		 жиры
83.932 г		 углеводы
20.4 г
100 г блюда
ккал
165.73 ккал		 белки
11 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
2.48 г


Рецепт «Куриная печень по-анжуйски»:

Самое долгоприготовляемое тут - соус. С него и начнём.
Соус у нас будет винно-медовый.
Вино влить в кастрюльку и уваривать его на слабом огне до уменьшения объёма более, чем на половину. Не бросайте долго соус в одиночестве на плите: он очень быстро уваривается.
Добавить бальзамический уксус (можно без него) и варить ещё 5-7 минут.
Положить мёд, размешать и варить 2-3 минуты.

Соус немного остудить.
Он получается густой, практически непрозрачный и очень ароматный. Сладость его не резкая.

Грейпфрут почистить, разобрать на дольки и удалить перегородки.
Мякоть порезать средними ломтиками.

Куриную печень обжарить на хорошо разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны. Выложить на бумажные полотенца, чтобы стекли остатки масла. Хотя это можно и не делать, жидкости очень мало, и она не портит вкус блюда.

На тарелках разложить листья салата или веточки укропа, выложить на них печень, посолить и поперчить по вкусу.
Полить тёплым винно-медовым соусом и гарнировать ломтиками грейпфрута.
Соус не жалейте, выливайте весь! Печень хорошо пропитывается тёплым соусом, а то, что потом останется на тарелке, не пропадёт, гарантирую.
Приятного аппетита вам и вашей семье!

К этому блюду идеально подойдeт "Кипрский салат", предложенный Ириной dog-rose - https://www.povarenok.ru/recipes/show/58970/, который своей свежестью будет великолепно оттенять глубокий винно-медовый вкус печени и дополнять еe. В таком случае грейпфрутом можно саму печень не гарнировать.



Нескучного вам времяпровождения на кухне!




Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5068
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: ужин обед

Вкусы: сладкий пряный сладковытый

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Куриная печень по-анжуйски
Описание: Рецепты французской кухни всегда пугают своей сложностью и многоступенчатостью исполнения. Здесь всe просто. Всe дело в соусе. Он просто божественный. Рецепт от шеф-повара ресторана "Cаrre Blanc".
Тэги: ужин, обед.


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Фотографии «Куриная печень по-анжуйски» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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А интересные сочетания. И винный соус и грейпрфрут.
? вкусно. Правда.
Соус действительно божественнен! Теперь не только печень, но и говядину тушенную им поливаю! Гранд мерси за чудесный рецепт!
На здоровье!
Приготовила все в точности по рецепту, правда без салата - отличная печенка! У меня соседка по квартире китаянка - она прям очень оценила А вот мой салат с яблоками не оценила вообще
Кто их, китаянок поймёт))) Спасибо что приготовили!
Это просто потрясающе! Это самое любимое мое блюдо! Конечно же вместе с салатом. Спасибо
И вам спасибо!
Офигительно вкусно!Сделала с салатом,как и рекомендовали!
Фотка бесподобна! Ужин удался однозначно!
Затра ждите фотоотчётик Рецепт обалденный,ингредиенты куплены Бум баловать мужа в пятницу
Очень! Грейпфрут неожиданно очень сочетаем с печенью, ну а соус - вообще фантастика! Спасибо!
Очень вкусный рецепт! Соус вообще оболденный. Тока мне без грейпфрута, а вот мужу с ним очень понравилось. Ну короче, получай пятерочку!
Соус очень вкусный, пикантный и прекрасно дополняет вкус легко обжаренной печени. Не люблю пережаренную печень!
Рада,что понравилось!
Оль очень интересный и вкусный рецепт! Семья одобрила, оригинально!
Оль, очень вкусно! И что удивительно, я этот рецепт нашла в инете давно, хотела приготовить, да всё руки не доходили (как всегда)! А здесь смотрю на КН этот рецепт, ну думаю судьба значит)) Спасибо за рецепт!
А я рецепт в книге накрыла и очень заинтересовалась. На здоровье, главное,что все было вкусно!
Оля, очень интересный рецепт! Шикарно на вкус печень и грейпфрут. А вот соус не поняла. "Не доросла", видимо, как гурман, чтобы оценить по достоинству. Или вино было неудачно выбрано.... Оль, спасибо! Вкусно!
Тоже не гурман на сладкие соусы ... а тут понравилось все в комплексе. Спасибо за аппетитную фотку!
Оль, понимаешь, сам соус понравился. Просто печень с грейпфом и так вкусна. Без него.
Ну это да...
Оленька, шикарная печёночка, правда грейп плохо чистился, наелась, пока разделала его.
Подписывала фото, сначала написала "Печёнка Оли", потом думаю, буду прикреплять на ГВ, также и прикрепится))) засмеют)))
Фотка моей печенки бесподобна ! А заминусовали за что!
Фотка моей печенки бесподобна ! А заминусовали за что!
Я и не смотрю на "минусы", ну, видно у кого-то зависть.
Светик, красиво. От меня плюс.
Ответ для мисс
И от меня плюс! Светочка, твои отчеты и рецепты всегда великолепно оформлены!
Я решила последовать совету автора рецепта и приготовила печень по-анжуйски в паре с кипрским салатом. Необычный у меня ужин получился, скажу я вам! Очень интересное сочетание продуктов, непривычный, провокационный вкусовой букет! Все это было приправлено отменным домашним вином. Правда, белым!
Оля, большое спасибо за новые горизонты! Всегда интересно попробовать что-нибудь эдакое!!
Домашнее вино,ммммммм.....
Оленька. очень вкусный рецепт! Особенно с грейпфрутом, ты оказалась права!
Рада,что понравилось!
Ответ для Хироко
Фотка такая нежная, прелесть!
Спасибо, Оля!
Не знаю как вкус, но печень на фото действительно божественна!И не может она не быть вкуснющей, не имеет права)))))
Грейпфрут не люблю, но печень приготовлю оБлизательно!
Гуляю по вашим рецептам с превеликим удовольствием, спасибо Вам огромное, моя копилочка все пополняется
Спасибо большое, рада, что не зря трудилась, это всегда приятно!
Очень хочу божественный соус. Поэтому всё же уточню, нужен бальзамический уксус или нет? Как божественнее, с ним или без него?
Божественнее, конечно, с ним... Впрочем, если замените на яблочный, особой разницы не будет.
Не не не!!! Ничего заменять не буду. Я божественный хочу, а не отсебятину
Надеюсь, понравится Смотрите, чтобы грейпфрут горьким не был только.
О, шарман!!!! Манифик!!! Мои комплименты повару и куриной печенке в отдельности ))
Спасибо, гран мерси) Если любите грейфрут - обязательно попробуйте!
очень вкусный рецепт
Изумительное сочетание вкусов! Вкуснооо Рекомендую всем любителям печеночки приготовить
Рада что вам понравилось)
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