Куриная печень по-анжуйски

Самое долгоприготовляемое тут - соус. С него и начнём.

Соус у нас будет винно-медовый.

Вино влить в кастрюльку и уваривать его на слабом огне до уменьшения объёма более, чем на половину. Не бросайте долго соус в одиночестве на плите: он очень быстро уваривается.

Добавить бальзамический уксус (можно без него) и варить ещё 5-7 минут.

Положить мёд, размешать и варить 2-3 минуты.