Рецепты французской кухни всегда пугают своей сложностью и многоступенчатостью исполнения. Здесь всe просто. Всe дело в соусе. Он просто божественный. Рецепт от шеф-повара ресторана "Cаrre Blanc".
- 1 августа 2011, 20:49
- 148329
Куриная печень по-анжуйски
Ингредиенты для «Куриная печень по-анжуйски»:
- Специи (соль, перец - по вкусу)
- Грейпфрут — 0,5 шт
- Мед (жидкий) — 2-3 ч. л.
- Уксус (Бальзамический) — 1 ч. л.
- Вино красное сухое — 1 стак.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Печень куриная — 500-600 г
- Зелень (укроп или салат - для подачи)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1363.92 ккал
|белки
90.5 г
|жиры
83.932 г
|углеводы
20.4 г
|100 г блюда
|ккал
165.73 ккал
|белки
11 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
2.48 г
Рецепт «Куриная печень по-анжуйски»:
Самое долгоприготовляемое тут - соус. С него и начнём.
Соус у нас будет винно-медовый.
Вино влить в кастрюльку и уваривать его на слабом огне до уменьшения объёма более, чем на половину. Не бросайте долго соус в одиночестве на плите: он очень быстро уваривается.
Добавить бальзамический уксус (можно без него) и варить ещё 5-7 минут.
Положить мёд, размешать и варить 2-3 минуты.
Соус немного остудить.
Он получается густой, практически непрозрачный и очень ароматный. Сладость его не резкая.
Куриную печень обжарить на хорошо разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны. Выложить на бумажные полотенца, чтобы стекли остатки масла. Хотя это можно и не делать, жидкости очень мало, и она не портит вкус блюда.
На тарелках разложить листья салата или веточки укропа, выложить на них печень, посолить и поперчить по вкусу.
Полить тёплым винно-медовым соусом и гарнировать ломтиками грейпфрута.
Соус не жалейте, выливайте весь! Печень хорошо пропитывается тёплым соусом, а то, что потом останется на тарелке, не пропадёт, гарантирую.
Приятного аппетита вам и вашей семье!
Нескучного вам времяпровождения на кухне!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5068
Комментарии и отзывы
21 июня 2019 года Stillet #
24 июня 2019 года Демоника # (автор рецепта)
11 июня 2015 года dinara mashanova #
11 июня 2015 года Демоника # (автор рецепта)
20 декабря 2014 года katia Giovedi #
20 декабря 2014 года Демоника # (автор рецепта)
10 декабря 2014 года flying_fox #
10 декабря 2014 года Демоника # (автор рецепта)
10 октября 2014 года 69Alice #
16 октября 2014 года Демоника # (автор рецепта)
9 октября 2014 года 69Alice #
25 марта 2014 года DolceN #
25 марта 2014 года Демоника # (автор рецепта)
20 августа 2013 года Sugar #
20 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
18 августа 2013 года Лада16 #
20 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
18 августа 2013 года Марина Мармеладинка #
18 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
16 августа 2013 года СНежк_а #
16 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
15 августа 2013 года Таш #
16 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
16 августа 2013 года Таш #
17 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
15 августа 2013 года мисс #
Подписывала фото, сначала написала "Печёнка Оли", потом думаю, буду прикреплять на ГВ, также и прикрепится))) засмеют)))
15 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
15 августа 2013 года мисс #
15 августа 2013 года Таш #
8 сентября 2013 года lemonywater #
15 августа 2013 года АлексЮстас #
Оля, большое спасибо за новые горизонты! Всегда интересно попробовать что-нибудь эдакое!!
15 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
14 августа 2013 года Хироко #
14 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
14 августа 2013 года Демоника # (автор рецепта)
14 августа 2013 года Хироко #
22 февраля 2013 года Галка41 #
Грейпфрут не люблю, но печень приготовлю оБлизательно!
Гуляю по вашим рецептам с превеликим удовольствием, спасибо Вам огромное, моя копилочка все пополняется
23 февраля 2013 года Демоника # (автор рецепта)
8 ноября 2012 года Юляляй #
8 ноября 2012 года Демоника # (автор рецепта)
8 ноября 2012 года Юляляй #
8 ноября 2012 года Демоника # (автор рецепта)
1 августа 2012 года Vookhost #
2 августа 2012 года Демоника # (автор рецепта)
7 апреля 2012 года marceline deleted #
31 октября 2011 года Granatik1 #
31 октября 2011 года Демоника # (автор рецепта)
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