Рецепт популярен как в Грузии, так и в Армении. Есть небольшое, но существенное отличие в итоге. Так что сегодня я предлагаю сразу два варианта одного и того же блюда. В зависимости от того, вариант какой кухни вы хотите попробовать: армянской или грузинской.
- 10 августа 2011, 21:47
- 86454
Борани
Ингредиенты для «Борани»:
- Курица (800-1000 г) — 1 шт
- Масло сливочное — 5-6 ст. л.
- Фасоль стручковая (свежая или мороженая) — 400 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Петрушка — 1 пуч.
- Специи (соль, перец)
- Яйцо куриное (или мацони - для заливки) — 3 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2637.3 ккал
|
белки
295 г
|
жиры
124.5 г
|
углеводы
83.5 г
|100 г блюда
|ккал
113.2 ккал
|белки
12.7 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
3.6 г
Рецепт «Борани»:
Как я уже сказала, армянский и грузинский варианты блюда будут отличаться на последнем этапе приготовления.
Пока приготовим всё необходимое.
На сковороде растопить 3 стол. ложки сливочного масла и обжарить курицу до готовности. Это займёт минут 15.
После этого - переложить курицу в форму для запекания.
Обратите внимание, что все продукты обжариваются на сливочном масле. Так вкуснее.
Теперь в той же сковороде на оставшемся масле обжариваем до прозрачности лук. Впрочем, "обжариваем" тут не совсем верное слово, скорее "прогреваем".
Мелко режем петрушку и посыпаем ею уже готовое блюдо.
Вот и всё. Блюдо получается сочное, нежное и аппетитное. При минимуме усилий с вашей стороны. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита вам и вашей семье!
Вместо мацони можно использовать йогурт или простоквашу.
Приятного вам времяпровождения на кухне!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6353
Комментарии и отзывы
22 февраля marusjala #
25 февраля Демоника # (автор рецепта)
2 апреля 2020 года yrsa2807 #
5 апреля 2020 года Демоника # (автор рецепта)
25 марта 2019 года kaujer #
25 марта 2019 года Демоника # (автор рецепта)
25 марта 2019 года kaujer #
25 марта 2019 года Демоника # (автор рецепта)
17 октября 2018 года kiew713 #
Получилось вкусно! Огромное спасибо за рецепт
17 октября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
20 марта 2018 года AVELLANKA #
Единственное, в следующий раз буду делать в более плоской посуде, чтобы всё томилось в получившемся соке.
МММ... пожалуй, пойду ещё кусочек скушаю
20 марта 2018 года Демоника # (автор рецепта)
20 марта 2018 года AVELLANKA #
20 марта 2018 года Демоника # (автор рецепта)
13 марта 2018 года Ежик xD #
13 марта 2018 года Демоника # (автор рецепта)
22 января 2018 года kapitoshka2175 #
29 января 2018 года Демоника # (автор рецепта)
1 августа 2017 года BelleBelle #
1 августа 2017 года Демоника # (автор рецепта)
16 апреля 2017 года Элаши #
16 апреля 2017 года Демоника # (автор рецепта)
8 декабря 2016 года Бэбита #
8 декабря 2016 года Демоника # (автор рецепта)
24 октября 2016 года tati kazimirskaya #
24 октября 2016 года Демоника # (автор рецепта)
27 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
27 мая 2016 года Демоника # (автор рецепта)
4 апреля 2016 года lelikloves #
5 апреля 2016 года Violl #
5 апреля 2016 года lelikloves #
5 апреля 2016 года Покусаева Ольга #
5 апреля 2016 года lelikloves #
5 апреля 2016 года Покусаева Ольга #
5 апреля 2016 года Mary Stone #
5 апреля 2016 года lelikloves #
8 апреля 2016 года Демоника # (автор рецепта)
10 марта 2016 года Евгения 1976 #
Огромное спасибо за рецепт!!!
http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=5&t=6359&p=297398#p297398
http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6353&p=297397#p297397
11 марта 2016 года Демоника # (автор рецепта)
10 марта 2016 года Оксана_k #
шикарно и быстро на ужин
рецепт-палочка выручалочка
11 марта 2016 года Демоника # (автор рецепта)
6 марта 2016 года Tato-sha #
Неплохое разнообразие для курицы ) но вот все эти отдельные обжарки - лень
Куриное филе кусочками, в конце - яйцо.
10 марта 2016 года Демоника # (автор рецепта)
3 марта 2016 года zuravlik #
Всегда готовлю любое мясо долго, люблю чтобы легко отставало от кости. Поэтому плохо представляю приготовление за 15 мин., у меня дольше, почти час.
Огромное спасибо, рецепт взят на вооружение, будем готовить еще.
10 марта 2016 года Демоника # (автор рецепта)
28 февраля 2016 года Alefniunia #
1 марта 2016 года Демоника # (автор рецепта)
1 марта 2016 года Alefniunia #
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