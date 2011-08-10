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  • 10 августа 2011, 21:47
  • 86454

Борани

Рецепт: Борани

Рецепт популярен как в Грузии, так и в Армении. Есть небольшое, но существенное отличие в итоге. Так что сегодня я предлагаю сразу два варианта одного и того же блюда. В зависимости от того, вариант какой кухни вы хотите попробовать: армянской или грузинской.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Кавказская

Ингредиенты для «Борани»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2637.3 ккал 		белки
295 г 		жиры
124.5 г 		углеводы
83.5 г
100 г блюда
ккал
113.2 ккал		 белки
12.7 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
3.6 г




Рецепт «Борани»:

Как я уже сказала, армянский и грузинский варианты блюда будут отличаться на последнем этапе приготовления.
Пока приготовим всё необходимое.

Курицу обработать, вымыть и нарезать кусочками. У меня - маленький и мало поживший цыплёнок.

На сковороде растопить 3 стол. ложки сливочного масла и обжарить курицу до готовности. Это займёт минут 15.
После этого - переложить курицу в форму для запекания.
Обратите внимание, что все продукты обжариваются на сливочном масле. Так вкуснее.

Добавить на ту же сковороду столовую ложку масла и потушить до мягкости фасоль.

Потушили? - выкладываем к курице.

Теперь в той же сковороде на оставшемся масле обжариваем до прозрачности лук. Впрочем, "обжариваем" тут не совсем верное слово, скорее "прогреваем".

Лук выкладываем к курице и фасоли. Солим, перчим и перемешиваем.

В мисочке взбиваем яйца.

И заливаем ими курицу с овощами.

Ставим нашу форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и держим там минут 10-15.

Мелко режем петрушку и посыпаем ею уже готовое блюдо.
Вот и всё. Блюдо получается сочное, нежное и аппетитное. При минимуме усилий с вашей стороны. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита вам и вашей семье!

Это был армянский вариант блюда. Грузинские повара перед финальной обжаркой в духовке заливают борани мацони, вместо яиц.
Вместо мацони можно использовать йогурт или простоквашу.

Приятного вам времяпровождения на кухне!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6353
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Спецпроект "Путешествие со вкусом" На обед : На второе На праздничный стол На ужин

Теги: второе ужин обед

Вкусы: острый куриный вкусный ароматный

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Борани
Рецепт: Борани

Рецепт популярен как в Грузии, так и в Армении. Есть небольшое, но существенное отличие в итоге. Так что сегодня я предлагаю сразу два варианта одного и того же блюда. В зависимости от того, вариант какой кухни вы хотите попробовать: армянской или грузинской.

Ингредиенты для «Борани»:

Комментарии и отзывы

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Очень вкусно получилось. Учитывая мои грузинские корни, готовила вариант с мацони. Вместо петрушки добавила кинзу. Ольга, большое спасибо за рецепт.
Спасибо, что напомнили, просто соблазнили фоткой, давно не готовила! Очень рада, что вам было вкусно)
Вкусно!!!Большое спасибо!
Готовьте на здоровье!
И фотоотчёт того, что получилось
Спасибо за рецепт очень вкусного и необычного блюда из курицы, а главное - так просто готовиться! Я вместо курицы взяла куриные голени, получилось замечательно
Выглядит великолепно! Рада, что вам было вкусно!
У меня курица была уже тушёная с свиными рёбрышками, это мясо и использовала. Еще добавила свои любимые приправы.
Получилось вкусно! Огромное спасибо за рецепт
Выглядит вкусно) Рада, что так и было
Очень вкусно, семья оценила))
Единственное, в следующий раз буду делать в более плоской посуде, чтобы всё томилось в получившемся соке.
МММ... пожалуй, пойду ещё кусочек скушаю
Спасибо, что приготовили. Очень рада, что блюдо вам понравилось!
Спасибо большое за рецепт! Очень вкусно и красиво получилось! ))
Готовьте на здоровье!
Очень вкусно. Никогда не подумала бы о таком сочетании, но результат превзошел все ожидания Жаль что фотографию не успела сделать, очень быстро скушали
Жаль, но ведь главное, что вам понравилось Готовьте на здоровье!
Спасибо, было вкусно, я бы только на свой вкус чесночка при обжарке добавила, хоть его и нет по рецепту.
Люблю чеснок, но тут он лишний. Впрочем, любой рецепт - это база для творчества. Готовьте на здоровье!
Отличный рецепт, большое спасибо!
готовьте на здоровье!
Приготовила грузинский вариант с мацони.. До этого блюда к фасоли этой было отношение неоднозначное, в общем у нас в семье стручковая фасоль отныне не только в суп Очень вкусно! Благодарю за рецепт!
я очень рада, что вам понравилось, готовьте на здоровье
Спасибо большое за вкусный рецепт !
Готовьте на здороаье!
Спасибо!!! Уже готовлю! Буквально на днях попробовала блюдо первый раз в Белуджистане. Очень понравилось.
Надеюсь, что вам понравится результат.
Ароматная курочка!
Я осталась в восторге от рецепта Очень вкусно, при этом быстро и просто Готовила Армянский вариант, использовала бедрышки Сочетание ингредиентов отличное Спасибо за рецепт
Олечка, какая аппетитная красота
Виолетточка, спасибочки
Ответ для lelikloves
Олечка, очень аппетитное блюдо!
Оленька, спасибочки Угощайся с удовольствием
Спасибо,солнышко! очень вкусно!
Ответ для lelikloves
До чего же аппетитно! Олечка,вот спасибо за подсказку,просто обожаю такое сочетание компонентов. Я тоже должна всенепременно приготовить такое вкусное блюдо!
Машенька, спасибочки Конечно, срочно беги на кухню Это очень вкусно, обязательно попробуй
Ответ для lelikloves
На здоровье! Всегда радуюсь, когда людям вкусно!
Ольга, очень всё сливочно , сочно и вкусно получилось!!!!
Огромное спасибо за рецепт!!!
http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=5&t=6359&p=297398#p297398

http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6353&p=297397#p297397
И вам спасибо, что приготовили!
спасибо за рецепт ,
шикарно и быстро на ужин
рецепт-палочка выручалочка
Почему-то на фото не очень много фасоли оказалось, хотя делала пропорционально )
Неплохое разнообразие для курицы ) но вот все эти отдельные обжарки - лень
Куриное филе кусочками, в конце - яйцо.
Очень вкусно выглядит!
Делала только куриные ножки. На днях мне присвоили 1-ый уровень, и после Вашего рецепта муж сказал, что это сразу почувствовалось��. Очень вкусно, нам понравилось, конечно приготовление немного дольше, чем просто запихнуть курицу в духовку.
Всегда готовлю любое мясо долго, люблю чтобы легко отставало от кости. Поэтому плохо представляю приготовление за 15 мин., у меня дольше, почти час.
Огромное спасибо, рецепт взят на вооружение, будем готовить еще.
Удачной вам готовки и присвоения званий дальше)
Оленька, принимай отчет! Сегодня готовила на обед, мы в восторге! Очень вкусно, муж ел и нахваливал. Буду готовить часто. Я правда забыла посыпать зеленью, но думаю, что на вкус это не очень повлияло. Спасибо тебе огромное за рецепт!
Редко захожу, а тут оказывается моё готовят) Спасибо, Аллочка, что приготовила, мне тоже очень нравится это блюдо. Фотка - слюнки текут)
Спасибки!
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