Это очень вкусно! И вкус, практически, неотличим от настоящего шоколада! Грецкие орехи можно заменить на любимые вами орехи, при желании можно добавить изюм. За рецепт благодарна Катюше (katrin-kivi) с ЖЖ.
- 6 сентября 2011, 20:19
- 33677
Фальшивый шоколад
Ингредиенты для «Фальшивый шоколад»:
- Орехи грецкие — 1/2 стак.
- Молоко (обезжиренное, горячее) — 1/4 стак.
- Какао-порошок — 1 ст. л.
- Мед (или по вкусу) — 2 ст. л.
- Ванилин
Рецепт «Фальшивый шоколад»:
Залить им орехи, оставить минут на 10. Грецкие орехи можно заменить на любимые вами орехи, при желании можно добавить изюм.
И измельчить блендером вместе с медом. Я люблю, чтобы орехи чувствовались, поэтому сильно не измельчала. :)
Выкладываем тонким слоем на тарелку, стеклянную доску и т. п., предварительно смазанную маслом, и отправляем в морозилку часа на 3.
Комментарии и отзывы
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