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Версия для печати Рецепты Десерты Конфеты
  • 6 сентября 2011, 20:19
  • 33677

Фальшивый шоколад

Рецепт: Фальшивый шоколад

Это очень вкусно! И вкус, практически, неотличим от настоящего шоколада! Грецкие орехи можно заменить на любимые вами орехи, при желании можно добавить изюм. За рецепт благодарна Катюше (katrin-kivi) с ЖЖ.

Категория: Десерты Конфеты

Ингредиенты для «Фальшивый шоколад»:



Рецепт «Фальшивый шоколад»:

В горячем молоке растворить какао и ванилин.

Залить им орехи, оставить минут на 10. Грецкие орехи можно заменить на любимые вами орехи, при желании можно добавить изюм.

И измельчить блендером вместе с медом. Я люблю, чтобы орехи чувствовались, поэтому сильно не измельчала. :)

Выкладываем тонким слоем на тарелку, стеклянную доску и т. п., предварительно смазанную маслом, и отправляем в морозилку часа на 3.

И наслаждаемся!
У нас еще довольно жарко, поэтому шоколад при съемке немного потек. :)

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт чаепитие

Вкусы: шоколадный ореховый

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Фальшивый шоколад
Описание: Это очень вкусно! И вкус, практически, неотличим от настоящего шоколада! Грецкие орехи можно заменить на любимые вами орехи, при желании можно добавить изюм. За рецепт благодарна Катюше (katrin-kivi) с ЖЖ.
Рецепты: Десерты -> Конфеты


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Фотографии «Фальшивый шоколад» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Девочки,мёд сильно чувствуется?Ну не любят у меня мёд как ни странно!Никакой аллергии ни у кого нет,а вот запах и привкус мёда не переносят!Хотя торт Медовик лопают -за уши не оттащишь.
Девочки,мёд сильно чувствуется?Ну не любят у меня мёд как ни странно!Никакой аллергии ни у кого нет,а вот запах и привкус мёда не переносят!Хотя торт Медовик лопают -за уши не оттащишь.
Очень вкусный шоколад! полезный, быстро делается!с кофейком шикарно! делала в силиконовой форме.Спасибо большое за прекрасный рецепт!!!
Аппетитное фото!!!
Спасибочки!!!
Ответ для Глушец
Красота какая, Танечка!
Светочка, спасибо! как приятно!
Ответ для Глушец
Танечка, восхитительный шоколад! Обалденное фото!!!
Танечка,как приятно! Спасибо огромное!!!
Ответ для Глушец
Симпатичная форма шоколада
Алина, большое спасибо!!!
Замечательный шоколад! Только я бы сказала, что это мороженое шоколадное, а не шоколад Я сразу делала в двойном объёме. Мёд полностью заменила на изюм. Молоко брала 2,5%. Массу выложила в силиконовую форму и накрыла пакетом, чтобы влага не испарялась и вкус оставался насыщенным. Оставила в морозилке на сутки. На вкус: сладко, шоколадно и орехово-изюмово Быстро тает. Спасибо за рецепт! Буду повторять в жару.
Готовила 2 раза, оба раза масса застыла, очень вкусно! Орехов клала немного больше, остальное без изменений. Готовая масса должна быть довольно плотной, не должна сильно растекаться, тогда проблем с застывания быть не должно. (масса не становится, как камень, она довольно плотная, но гнется. ) Спасибо за замечательный рецепт!
А у меня не застыло. вкусно, но получилась паста, а не шоколад. нужно наверное было еще масло сливочное добавить.
Рецепт понравился! Самое главное мы знаем что кладем в блюдо . Надеюсь что будет вкусно!
По каким бы я рецептам ни пробовал приготовить шоколад - всегда получается паста, похожая на шоколад, который надо быстро есть прямо из морозилки, чтобы не растаял( но от такого холода страдают зубы=/ В общем, как ни изощряйтесь, без специального какао-масла (а может чего-нибудь и ещё) шоколад не получится сто пудов... Но, так уж и быть, попробую и этот рецепт...
Добавила сливочного масла, молоко брала не обезжиренное, орехи - миндаль. Очень вкусно получилось!
Прекрасный рецепт !
Хороший рецепт! Как раз для лета
Попробую сегодня спасибо за рецепт
Спасибо за рецепт
Спасибо за прекрасный рецепт.
Отличный рецепт
У меня почему-то получился скорее крем или паста, но очень вкусно! Спасибо!
Вкусно. У меня на эту порцию молока ушло в полтора раза больше орехов, чтобы было не так жидко.
Готовила с фундуком, моя главная ошибка была в том, что я его не обжарила. В след.раз попробую сначала обжарить орехи. Застыло в морозильной камере за 4 часа, в льдышку не превратилось, стало упругим (если так можно сказать, т.е.форму держат), но рассыпчатым.
Приготовила, позже с фото вернусь
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