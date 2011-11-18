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  • 18 ноября 2011, 17:12
  • 78154

Салат "Утренний кошмар"

Рецепт: Салат Утренний кошмар

Приходит мне на электронную почту рассылка от сайта WomanJournal. ru. Попадаются и кулинарные выпуски. И вот в одном из таких выпусков попался салат с таким вот необычным названием. Естественно, душе тут же захотелось узнать, что же в нем такого кошмарного. Для начала поискала его на других сайтах и, начитавшись диаметрально противоположных отзывов, от восторженных до резко отрицательных, захотела его обязательно приготовить и самой для себя решить, какой же он на самом деле - "Утренний кошмар".

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов

Ингредиенты для «Салат "Утренний кошмар"»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
604.9 ккал 		белки
39.2 г 		жиры
21.5 г 		углеводы
64 г
Порции
ккал
302.5 ккал		 белки
19.6 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
32 г
100 г блюда
ккал
65.8 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
2.3 г		 углеводы
7 г

Рецепт «Салат "Утренний кошмар"»:

  • Для начала отварим и почистим яйца и морковь. Этот этап можно сделать заранее. Апельсин очистить от кожуры и пленок (это самый длительный и скучный момент готовки). Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками. Более изысканным вариантом нарезки может выступать такой: морковь - ломтиками, яйца д- ольками, крабовые палочки - соломкой. Ну а апельсин в обоих случаях - каждую очищенную дольку разделить на несколько частей вдоль волокон.

  • Заправляем салат майонезом (количество которого во многом зависит от сочности апельсина), солим, перчим по вкусу и все хорошо перемешиваем. Выкладываем готовый салат на блюдо и украшаем зеленью.



Не знаю, что хотели сказать таким названием авторы этого рецепта, но ничего "кошмарного" я в нем не заметила, салат моей семье очень понравился, даже детям. Он очень нежный на вкус, с ярко выраженными нотами апельсина и крабовых палочек.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: апельсиновый крабовый

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Салат "Утренний кошмар"
Рецепт: Салат Утренний кошмар

Приходит мне на электронную почту рассылка от сайта WomanJournal. ru. Попадаются и кулинарные выпуски. И вот в одном из таких выпусков попался салат с таким вот необычным названием. Естественно, душе тут же захотелось узнать, что же в нем такого кошмарного. Для начала поискала его на других сайтах и, начитавшись диаметрально противоположных отзывов, от восторженных до резко отрицательных, захотела его обязательно приготовить и самой для себя решить, какой же он на самом деле - "Утренний кошмар".

Ингредиенты для «Салат "Утренний кошмар"»:

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Фотографии «Салат "Утренний кошмар"» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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Очень необычный, интересный салат, нежный и вкусный! Мне очень понравился.
Сначала нарезала апельсин. Пока нарезала другие ингредиенты, апельсин дал сок, который благополучно слила, чтоб салат не был мокрым. Наталья, примите мою благодарность за чудесный рецепт!
Я поняла,почему у этого салата такое интересное название.. На сам праздник гости его только пробовали из-за необычности... А вот наутро после праздника был его звездный час Очень освежает "с похмелья" . Спасибо большое за рецепт .
Надо буде и себе с утречка попробовать, а то все вечером да вечером
Хотелось нам на праздник приготовить какой-нибудь новый эксперимернтальный салат. Честно сказать, готовила первый раз этот салат с опаской, очень боялась за такое необычное сочетание продуктов. Но муж уговорил рискнуть, сказал раз реширили сделать экспериментальный салат, то пусть будет самый настоящий эксперимент. Результат просто изумил! Настолько нежный и интересный вкус у салата, что от него просто не оторваться)))) Огромное спасибо за рецепт. Буду теперь его периодически готовить, удивлять гостей!
Спасибо за такой комментарий. У меня первый раз были практически идентичные мысли. Но, как говорят, кто не рискует.... Вот и я рискнула и не пожалела.
Побоялась, что салат действительно станет "кошмаром", и положила апельсина поменьше. Но сочетание меня порадовало, получилось вкусно. Спасибо за рецепт.
Спасибо за фото и смелость попробовать "кошмар"
муж на такое сочетание продуктов сказал "бред", а стал есть, так добавки попросил) а я еще чеснок добавила
Хочу приготовить такой салат, вот только подскажите морковь сырая или вареная?
Морковь предварительно отваренная
Очень оригинальный салатик, сначала нам с мужем сочетание продуктов показалось странным, но стали есть и не смогли остановиться.Делали салат к ужину, а в итоге съели всю миску(я делала двойную порцию) , а ужин греть не стали
Очень вкусный салатик только я вместо моркови добавляла сыр)
Вкусно!
Вкусненький салатик. Раньше пробовала с ананасами салаты, как то не очень. А вот с апельсинчиками очень даже хорошие получаются... Вчера сделала, необычно и вкусно
Спасибо, я рада. Да, ананасы имеют слишком яркий вкус и иногда перебивают этим вкусом все остальное - апельсины в этом отношении более деликатные
ну очень вкусный салат! +
Готовила салат.Добавляю фото
Для большего "кошмара" добавила немного лука , Салат понравился.
А мне салатик понравился.Легонький!Чуточку лука можно.Завтра с яблочком вместо апельсина попробую.Спасибо!
Этот рецепт прочла в местной газете еще лет пять назад. Честно сказать, салат не понравился. Но на вкус и цвет, как говорится...
Действительно, вкусы у всех разные. Спасибо за комментарий.
Должно получиться очень оригинально! Обязательно попробую! Спасибо за идею!
Спасибо за рецепт,забрала в к.к.
Наташа, я готовила - вкусно!
Рада что понравилось.
я думаю кошмарик юудет тому,кому его не достанется!!!
Да уж, такой вкусный салатик и такой веселой расцветки и не попробовать
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