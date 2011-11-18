Приходит мне на электронную почту рассылка от сайта WomanJournal. ru. Попадаются и кулинарные выпуски. И вот в одном из таких выпусков попался салат с таким вот необычным названием. Естественно, душе тут же захотелось узнать, что же в нем такого кошмарного. Для начала поискала его на других сайтах и, начитавшись диаметрально противоположных отзывов, от восторженных до резко отрицательных, захотела его обязательно приготовить и самой для себя решить, какой же он на самом деле - "Утренний кошмар".
- 18 ноября 2011, 17:12
- 78154
Салат "Утренний кошмар"
Ингредиенты для «Салат "Утренний кошмар"»:
- Крабовые палочки — 200 г
- Апельсин — 2 шт
- Морковь (небольшая) — 2 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Майонез (для заправки)
- Соль (перец, по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
604.9 ккал
|
белки
39.2 г
|
жиры
21.5 г
|
углеводы
64 г
|Порции
|ккал
302.5 ккал
|белки
19.6 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
32 г
|100 г блюда
|ккал
65.8 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
2.3 г
|углеводы
7 г
Рецепт «Салат "Утренний кошмар"»:
-
Для начала отварим и почистим яйца и морковь. Этот этап можно сделать заранее. Апельсин очистить от кожуры и пленок (это самый длительный и скучный момент готовки). Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками. Более изысканным вариантом нарезки может выступать такой: морковь - ломтиками, яйца д- ольками, крабовые палочки - соломкой. Ну а апельсин в обоих случаях - каждую очищенную дольку разделить на несколько частей вдоль волокон.
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Заправляем салат майонезом (количество которого во многом зависит от сочности апельсина), солим, перчим по вкусу и все хорошо перемешиваем. Выкладываем готовый салат на блюдо и украшаем зеленью.
Не знаю, что хотели сказать таким названием авторы этого рецепта, но ничего "кошмарного" я в нем не заметила, салат моей семье очень понравился, даже детям. Он очень нежный на вкус, с ярко выраженными нотами апельсина и крабовых палочек.
Комментарии и отзывы
10 февраля 2023 года ИРепка #
Сначала нарезала апельсин. Пока нарезала другие ингредиенты, апельсин дал сок, который благополучно слила, чтоб салат не был мокрым. Наталья, примите мою благодарность за чудесный рецепт!
16 декабря 2017 года sointse #
16 декабря 2017 года panna1979 # (автор рецепта)
18 января 2016 года Manya #
19 января 2016 года panna1979 # (автор рецепта)
3 сентября 2015 года миллион алых роз #
3 сентября 2015 года panna1979 # (автор рецепта)
22 марта 2015 года samname #
30 декабря 2014 года hvostiktv #
30 декабря 2014 года panna1979 # (автор рецепта)
30 декабря 2014 года hvostiktv #
1 ноября 2014 года Ляля Гу #
21 марта 2014 года зефирка86 #
7 марта 2014 года issna deleted #
6 февраля 2013 года Деловушка #
6 февраля 2013 года panna1979 # (автор рецепта)
6 сентября 2012 года DEKADAHC #
6 сентября 2012 года DEKADAHC #
25 декабря 2011 года Svet64 #
12 декабря 2011 года Natalia Ch #
29 ноября 2011 года Vasilev80 #
29 ноября 2011 года panna1979 # (автор рецепта)
29 ноября 2011 года tanu6kin21 #
28 ноября 2011 года mamsik50 #
27 ноября 2011 года Silverina1 #
28 ноября 2011 года panna1979 # (автор рецепта)
27 ноября 2011 года марина-майре нымме #
28 ноября 2011 года panna1979 # (автор рецепта)
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