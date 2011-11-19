Булочки с творогом и вишнями

За окном уже холодно, морозно… Давно закончилось лето… Оно осталось лишь в наших воспоминаниях, фотографиях и … в морозильнике! Да-да! Как ни странно, в морозилке, замерзшие, но яркие и вкусные ягодки - привет из знойного яркого лета. И я достала вишни… В результате получились вот такие булочки с вишнями!