За окном уже холодно, морозно… Давно закончилось лето… Оно осталось лишь в наших воспоминаниях, фотографиях и … в морозильнике! Да-да! Как ни странно, в морозилке, замерзшие, но яркие и вкусные ягодки - привет из знойного яркого лета. И я достала вишни… В результате получились вот такие булочки с вишнями!
- 19 ноября 2011, 20:30
- 17423
Булочки с творогом и вишнями
Ингредиенты для «Булочки с творогом и вишнями»:
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Молоко — 150 мл
- Дрожжи (прессованные) — 16 г
- Сахар (в опару - 20 г; в тесто - 60 г; в творог - 40 г) — 120 г
- Творог — 300 г
- Яйцо куриное (в творог - 1; для смазывания - 1) — 2 шт
- Масло сливочное — 70 г
- Сметана — 40 г
- Мак — 40 г
- Вишня (замороженная без косточек) — 300 г
- Крахмал — 2 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
3727.9 ккал
|белки
127.824 г
|жиры
110.224 г
|углеводы
558.63 г
|Порции
|ккал
372.79 ккал
|белки
12.78 г
|жиры
11.02 г
|углеводы
55.86 г
|100 г блюда
|ккал
227.31 ккал
|белки
7.79 г
|жиры
6.72 г
|углеводы
34.06 г
Рецепт «Булочки с творогом и вишнями»:
Поскольку для приготовления булочек нам нужно дрожжевое тесто, начнем с опары.
В теплом молоке растворить дрожжи, всыпать 20 г сахара и столовую ложку муки. Оставить в теплом месте, чтобы поднялась «шапка».
В просеянную муку добавить опару, 60 г сахара, щепотку соли, сметану. Размешать. Тщательно вымешивая тесто, добавлять растопленное сливочное масло. Накрыть миску пленкой и оставить тесто в теплом месте подходить.
Пока тесто подходит, залить кипятком мак, накрыть крышкой и оставить на час. Затем воду аккуратно слить.
Подошедшее тесто разделить на две неравные части. В меньшую - добавить мак. Тщательно вымесить, чтобы мак равномерно распределился по всему тесту. Тесто из-за влажного мака будет очень мягким и даже начнет слегка липнуть, но муку добавлять не нужно, чтобы не забивать тесто.
Миски затянуть пленкой и оставить еще на час подходить.
В это время подготовим начинку. Творог растереть с 40 г сахара, яйцом, ванильным сахаром с помощью блендера.
Тесто без мака разделить на 10 небольших кусочков. Раскатать их в не толстые лепешки. Доску предварительно посыпать мукой.
А сверху кусочек макового теста. Тесто с маком получается немного липкое, поэтому удобнее отщипывать нужные кусочки руками, смазанными растительным маслом.
Защипать лепешку так, чтобы в серединке оставалось видно маковое тесто.
Булочки оставить расстаиваться минут 20, аккуратно смазать взбитым яйцом.
Комментарии и отзывы
11 мая 2016 года Джени дочь Тали Гофман #
11 мая 2016 года Лианда # (автор рецепта)
15 ноября 2015 года kamyshkin1973 #
26 июля 2015 года акчуч #
25 июля 2015 года наташа лучко #
18 июля 2015 года АлексЮстас #
18 июля 2015 года Лианда # (автор рецепта)
18 июля 2015 года АлексЮстас #
18 июля 2015 года Лианда # (автор рецепта)
19 июля 2015 года АлексЮстас #
31 марта 2015 года Tasha20 #
10 апреля 2014 года Irina2606 #
10 апреля 2014 года Лианда # (автор рецепта)
Ах, до чего же румяные да аппетитные булочки получились!
10 апреля 2014 года Irina2606 #
11 апреля 2014 года Лианда # (автор рецепта)
11 апреля 2014 года Irina2606 #
13 июля 2015 года Alice Ricci #
13 июля 2015 года Irina2606 #
27 марта 2012 года Nadya_E #
27 марта 2012 года Лианда # (автор рецепта)
2 февраля 2012 года мисс #
2 февраля 2012 года Лианда # (автор рецепта)
2 февраля 2012 года мисс #
2 февраля 2012 года Лианда # (автор рецепта)
За "шедевр" отдельное спасибо...
24 января 2012 года Rimma #
24 января 2012 года Лианда # (автор рецепта)
25 января 2012 года Rimma #
25 января 2012 года Лианда # (автор рецепта)
6 декабря 2011 года Delfaniya #
6 декабря 2011 года Лианда # (автор рецепта)
3 декабря 2011 года Blackswann #
3 декабря 2011 года Лианда # (автор рецепта)
29 ноября 2011 года tanu6kin21 #
29 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
23 ноября 2011 года Virago #
29 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
21 ноября 2011 года Kleine Hase #
21 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
Вишню, конечно, нужно разморозить. Я упустила этот момент - сорри...В дрожжевое тесто лучше брать продукты комнатной температуры, не из холодильника, если в рецепте иное не указано...
21 ноября 2011 года beautiful woman #
начинка не позволяет пройти мимо такой вкуснейшей домашней
выпечки! Ставлю чайник...
21 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
21 ноября 2011 года beautiful woman #
приезжай скорее!
21 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
21 ноября 2011 года beautiful woman #
21 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
22 ноября 2011 года beautiful woman #
21 ноября 2011 года девочка с плеером #
21 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
20 ноября 2011 года katico #
20 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
22 ноября 2011 года katico #
20 ноября 2011 года светинька deleted #
20 ноября 2011 года Лианда # (автор рецепта)
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