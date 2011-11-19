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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 19 ноября 2011, 20:30
  • 17423

Булочки с творогом и вишнями

Рецепт: Булочки с творогом и вишнями

За окном уже холодно, морозно… Давно закончилось лето… Оно осталось лишь в наших воспоминаниях, фотографиях и … в морозильнике! Да-да! Как ни странно, в морозилке, замерзшие, но яркие и вкусные ягодки - привет из знойного яркого лета. И я достала вишни… В результате получились вот такие булочки с вишнями!

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Булочки с творогом и вишнями»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3727.9 ккал		 белки
127.824 г		 жиры
110.224 г		 углеводы
558.63 г
Порции
ккал
372.79 ккал		 белки
12.78 г		 жиры
11.02 г		 углеводы
55.86 г
100 г блюда
ккал
227.31 ккал		 белки
7.79 г		 жиры
6.72 г		 углеводы
34.06 г


Рецепт «Булочки с творогом и вишнями»:

Поскольку для приготовления булочек нам нужно дрожжевое тесто, начнем с опары.
В теплом молоке растворить дрожжи, всыпать 20 г сахара и столовую ложку муки. Оставить в теплом месте, чтобы поднялась «шапка».

В просеянную муку добавить опару, 60 г сахара, щепотку соли, сметану. Размешать. Тщательно вымешивая тесто, добавлять растопленное сливочное масло. Накрыть миску пленкой и оставить тесто в теплом месте подходить.

Пока тесто подходит, залить кипятком мак, накрыть крышкой и оставить на час. Затем воду аккуратно слить.

Подошедшее тесто разделить на две неравные части. В меньшую - добавить мак. Тщательно вымесить, чтобы мак равномерно распределился по всему тесту. Тесто из-за влажного мака будет очень мягким и даже начнет слегка липнуть, но муку добавлять не нужно, чтобы не забивать тесто.
Миски затянуть пленкой и оставить еще на час подходить.

В это время подготовим начинку. Творог растереть с 40 г сахара, яйцом, ванильным сахаром с помощью блендера.

Вишню размешать с крахмалом и, если нужно, с сахаром по вкусу.

Тесто без мака разделить на 10 небольших кусочков. Раскатать их в не толстые лепешки. Доску предварительно посыпать мукой.

Сверху в середину положить творожную начинку…

Затем немного вишни…

А сверху кусочек макового теста. Тесто с маком получается немного липкое, поэтому удобнее отщипывать нужные кусочки руками, смазанными растительным маслом.

Защипать лепешку так, чтобы в серединке оставалось видно маковое тесто.
Булочки оставить расстаиваться минут 20, аккуратно смазать взбитым яйцом.

Выпекать в духовке 30 минут при температуре 180* до румяного цвета.

Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник / На ужин На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт

Теги: ужин обед полдник

Вкусы: творожный вишневый сладкий

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Булочки с творогом и вишнями
Описание: За окном уже холодно, морозно… Давно закончилось лето… Оно осталось лишь в наших воспоминаниях, фотографиях и … в морозильнике! Да-да! Как ни странно, в морозилке, замерзшие, но яркие и вкусные ягодки - привет из знойного яркого лета. И я достала вишни… В результате получились вот такие булочки с вишнями!


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Фотографии «Булочки с творогом и вишнями» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Необыкновенно вкусные плюшечки!!!
Спасибо большое!
Объясните мне почему в одно сдобное тесто кладут кур. яйца,а в другое нет? И какой эффект они оказывают на тесто?
Отличный рецепт!!! Взяла себе, обязательно воспользуюсь!!!
ох, ЁЁЁЁ!!!! вот так вкуснотень
Самые вкусные булочки на свете!! В моем случае мини-пироги (15 см в длину)! Тонечка, огромное спасибо за идею!!!
Аксиньюшка, спасибо за доверие и такой чудесный отзыв! Я и сама обожаю выпечку с вишней. Эх, утащила бы кусочек этого румяного пирога... (Три месяца сижу на диете, только любуюсь да наслаждаюсь ароматами сдобы )
мне тоже пора уже начинать наслаждаться ароматами! без сладкой выпечки я, конечно, выдержу (спокойно к ней отношусь), а вот без хлеба, сала и селедки туго мне придется на диете
О, да...Кусочек свежеиспеченного хлеба со стаканом холодного домашнего молока для меня вкуснее любого торта
Нам с сыном очень понравились, кислинка от вишни прямо то что надо
Тоня, спасибо за булочки! Всегда доверяю твоим рецептам на сто процентов, готовила сразу две порции. Работа с тестом одно удовольствие. Не стала мелочиться и сделала их большими - получилось 22 шт. Воздушные... с творожно-вишневым вкусом... моим любимым!!!!! СПАСИБО!!!!
Ирочка, безумно приятно видеть тебя,а уж тем более с таким чудесным отчетом!!! Спасибо, дорогая, за доверие и внимание к моим таким давним рецептам!
Ах, до чего же румяные да аппетитные булочки получились!
Тонечка, у меня очень много в КК твоих рецептов. Я помню, что ты очень любишь творожную выпечку. И если мне хочется чего-нибудь такого... сразу вспоминаю о твоих рецептах. Сегодня поднимала себе настроение этим шедевром. Без всякой лести, булочки ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!!!!
Наверное, нужно и себе повторить эту выпечку. А то у меня в последнее время настроение совсем никакое...Проблемы сыпятся одна за другой. Только успевай решать.
Тоня, все будет хорошо!!! На то они и проблемы, что бы их решать , главное руки не опускать и верить в хорошее!
Ответ для Irina2606
Невероятно аппетитные булочки! Разрез такой красивый!
Спасибо!
Какие необычные булочки!!! Вишня, творог, мак, ммм, вкуснота!!!
Спасибо, Наденька! Булочки, действительно, вкусные!
вкуснооооооо
Спасибо, Светик !!!
И ещё твой шедевр сегодня делала, мака положила меньше, чем у тебя, но всё равно вкусноооооо
О-о-о, Света!!! Какие у тебя получились красавцы! Кругленькие, акуратненькие - мне и самой захотелось повторить эту выпечку...
За "шедевр" отдельное спасибо...
У Вас всегда отличная выпечка!
Спасибо за приятные слова! Я часто пеку, особенно мне нравится дрожжевое тесто...
И я очень люблю повозиться с дрожжевым!
Здорово! Тут у нас с Вами вкусы совпадают...
очень интересная идея, и форма у булочек
Спасибки, мне приятно, что идея тебе понравилась!
Тонечка. мимо твоих рецептов так сложно пройти, забираю в книжечку, жаль тут проблема с вишнями или нет или очень дорогие, может клубничкой заменю
Леночка, мне очень будет приятно, если рецепты тебе пригодятся! Жаль только, что с вишнями у вас непросто... Я очень люблю эти ягоды... А в выпечке особенно...
Ух ты, какие красавицы! С кофеёчком бы такую! Мммм!
Спасибо, что заглянули!
Ням - няшные булочки
Спасибо !!!
Шикарные булочки! Вам честь и хвала за такой прекрасный авторский рецепт! Я вот только не совсем поняла с вишней-её не надо предварительно размараживать? Спасибо за ответ.
Спасибо и Вам за столь приятный комментарий!!!
Вишню, конечно, нужно разморозить. Я упустила этот момент - сорри...В дрожжевое тесто лучше брать продукты комнатной температуры, не из холодильника, если в рецепте иное не указано...
Тонечка, булочки получились роскошными! Невероятно аппетитная
начинка не позволяет пройти мимо такой вкуснейшей домашней
выпечки! Ставлю чайник...
Людочка, тогда я беру оставшиеся булочки и бегом к тебе! Я люблю чай с лимоном... У тебя есть лимончик или с собой захватить?
Тонечка, лимоны, чай, кофе и мешок сахара! Всё есть, только
приезжай скорее!
Людочка, уже бегу... Только чашку вот забыла свою любимую...
Я тебе новую подарю и будет тебе счастье!
Все, бегу, дверь не закрывай...
Нет, конечно, оставлю открытой настежь!
Ой-ей-ей, Тонечка, булочки чудесные!!!!!!
Ксюшенька, спасибо тебе!!! Та-а-ак приятно...
Тонь, булочки великолепные! Очень понравились, спасибо за рецепт!
Катенька, тебе спасибо! Пекла, тебя - любителя творога, вспоминала...
Тонечка! Спасибо огромное, я оценила!!!!!!
Тонечка, какие прелестные маковнички с вишней
Светочка, вот ты удачное название им придумала. А то я все не знала как их называть... Спасибо, что заглянула!!!
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