Бисквит и секрет его приготовления

Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой. Если вы достанете бисквит из духовки, этот бисквит не упадет никогда!!!

Так вот, проверяем готовность руками. Слегка надавить рукой на бисквит - он должен вернуться на место, как губка. Это значит, что бисквит готов, а если ямка осталась, значит нужно еще немного подержать в духовке!