Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 24 декабря 2011, 14:47
  • 4920148

Бисквит и секрет его приготовления

Рецепт: Бисквит и секрет его приготовления

Этот секрет бисквита я увидела в одной передаче с известным кулинаром Александром Селезневым, решила приготовить, и вот он, пышный и воздушный бисквит! Замечательно подходит для тортов!

Категория: Выпечка Тесто Бисквитное тесто

Ингредиенты для «Бисквит и секрет его приготовления»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1463.3 ккал 		белки
41.7 г 		жиры
25.8 г 		углеводы
265.5 г
100 г блюда
ккал
276.1 ккал		 белки
7.9 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
50.1 г

Рецепт «Бисквит и секрет его приготовления»:

В большую чашку разбить все яйца, добавить сахар, и поставить эту чашку на водяную баню, на медленный огонь.

Теперь эту смесь мы будем взбивать венчиком. Как только масса стала однородной и сахар растворился, снимаем с водяной бани.

И взбиваем теперь миксером на самой высокой скорости, примерно минут 8-10.

Внимание, секрет! Взбиваем яйца до тех пор, чтобы, проведя пальцем по взбитой массе, остался желобок, вот такой вот, и не исчезал. Это значит, что яйца взбиты, как надо!!!

Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем сверху вниз.

Перекладываем тесто в форму смазанную маслом и выпекаем в духовке при 200 гр 20-25 минут.

Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой. Если вы достанете бисквит из духовки, этот бисквит не упадет никогда!!!
Так вот, проверяем готовность руками. Слегка надавить рукой на бисквит - он должен вернуться на место, как губка. Это значит, что бисквит готов, а если ямка осталась, значит нужно еще немного подержать в духовке!

У меня получился вот такой высокий!!!
Его можно разрезать на 2 или 3 части и дальше использовать, как вам угодно!

В разрезе

Еще на заметку кулинарам. Этот бисквит можно испечь и вполовину ингредиентов, т. е. 2 яйца, сахара 75 гр, и муки 75 гр, разрыхлителя 0,5 ч. л., получится не менее пышный бисквит. Только его разрезать можно будет на 2 части и форму для выпечки использовать 18 -20 -22 см.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: выпечка десерт торт бисквит чаепитие

Вкусы: сладкий

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Бисквит и секрет его приготовления
Рецепт: Бисквит и секрет его приготовления

Этот секрет бисквита я увидела в одной передаче с известным кулинаром Александром Селезневым, решила приготовить, и вот он, пышный и воздушный бисквит! Замечательно подходит для тортов!

Ингредиенты для «Бисквит и секрет его приготовления»:


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Отличный рецепт! Приготовила по другому и выкинула, невкусно и не поднялся, а этот сразу получился. Я еще в бисквит ложку рома добавила
Отличный рецепт. Делала свой первый бисквит. Единственное немного пригорел, но это уже притензии к плите.
Никогда, НИКОГДА не смазывать форму для выпечки бисквита
Бисквитному тесту необходимо "цепляться" за стенки формы
Класс!
Правда подгорел за 16 мин
Класс!
Класс!
Спасибо автору. Отличный рецепт. Бисквит получился плотный, поднялся раза в 4 точно. И даже не пришлось пальцы в него запихивать 😂
А у Вас духовка электрическая или газовая? У меня старая газовая и я боюсь, что такой пышный бисквит в моей духовке не получится(
А у Вас духовка электрическая или газовая? У меня старая газовая и я боюсь, что такой пышный бисквит в моей духовке не получится(
Чудесный бисквит!
Спасибо. Все легко и просто, как я люблю
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Более безграмотного ( с точки зрения кулинарии )комментария я здесь не встречала! Русским языком написано- подогревать до растворения сахара, это во-первых, а во-вторых, прочтите внимательно, опять же русским языком написано: "слегка надавить рукой на бисквит - он должен вернуться на место, как губка. Это значит, что бисквит готов". Куда Вам свои пальцы засунуть- Ваши проблемы, а 91 отчет с фотографиями приготовленного бисквита Вам ни о чем не говорят? Пеку такой бисквит с тех пор, когда ещё и сайта не было (в старых кулинарных книгах он назывался "бисквит с подогревом"), пальцы целы, торты съедены и с большим удовольствием.
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Вас что заклинило? Сто раз отзыв свой негативный написали
Если вы "недоповар", то это не значит, что у всех не получится...
Я вот тоже совсем не повариха, у меня этот бисквит так же не с первого раза получился! Но потом зато моя семья только его и просила постоянно
Так что попробуйте ещё разок, и у вас всё получится
Заклинило, как вы выражаетесь, не меня, а интернет. Недоповар - это Вы про себя? Так пишите про себя, а не про других) Я себя в повора не записывала, но "недоповар" звучит как оскорбление)) Мне жаль времени было. Зачем повторять бисквит, который только разрыхлитель и спас. Есть классический рецепт, который в разы лучше и не требуют всяких добавок и лишних движений.
Заклинило, как вы выражаетесь, не меня, а интернет. Недоповар - это Вы про себя? Так пишите про себя, а не про других) Я себя в повора не записывала, но "недоповар" звучит как оскорбление)) Мне жаль времени было. Зачем повторять бисквит, который только разрыхлитель и спас. Есть классический рецепт, который в разы лучше и не требуют всяких добавок и лишних движений.
Извините, не хотела вас оскорбить)
Я не обижаюсь, хоть как назовите Вы "недорецепт" написали- я
вам так поэтому ответила. Всё зависит от духовки, у меня он тоже не получился, осел, т.к. времени ему нужно было больше..
Но я дальше продолжала его спасать, пропитку к нему сделала,
и тогда просто огонь получился пирог...
Посмотрите на 10 странице мой отзыв с фото, может пригодится, там я писала, как делала))
Ответ для avrorka999999999999999
Я сейчас вновь испекла пирог, спустя 3 года, получился высокий- 7 см, разрезала на 3 коржа и каждый слой пропитала: сгущенка+сметана+молоко+киви с бананами колечками на каждый слой. А в тесто я добавляла не 150 гр. муки, а 200 грамм и пекла 35-40 минут при т-ре 180-190°С .
Получилось идеально
Не очень красивый внешний вид конечно, но на вкус огонь
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Хуже рецепта бисквита я не встречала! Во-первых, не написано сколько подогревать яйца на водяной бане. Во-вторых, "Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой" - Вы что, простите, предлагаете пальц засунуть в раскаленный пирог? Хотите испортить продукты и настроение? Тогда этот недорецепт именно то, что нужно.
Я по такому рецепту шарлотку пеку уже лет 10, всегда получается
Огромное спасибо за вкуснейшую идею!!! Рецептик имелся давно, но без указания о волшебной паровой бане и последующего длительного взбития, а ведь это оказалось очень важным фактором! Ещё раз спасибо, рапортую о моём успехе!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook