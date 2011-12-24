Этот секрет бисквита я увидела в одной передаче с известным кулинаром Александром Селезневым, решила приготовить, и вот он, пышный и воздушный бисквит! Замечательно подходит для тортов!
- 24 декабря 2011, 14:47
- 4920148
Бисквит и секрет его приготовления
Ингредиенты для «Бисквит и секрет его приготовления»:
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 150 г
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1463.3 ккал
|
белки
41.7 г
|
жиры
25.8 г
|
углеводы
265.5 г
|100 г блюда
|ккал
276.1 ккал
|белки
7.9 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
50.1 г
Рецепт «Бисквит и секрет его приготовления»:
В большую чашку разбить все яйца, добавить сахар, и поставить эту чашку на водяную баню, на медленный огонь.
Теперь эту смесь мы будем взбивать венчиком. Как только масса стала однородной и сахар растворился, снимаем с водяной бани.
Внимание, секрет! Взбиваем яйца до тех пор, чтобы, проведя пальцем по взбитой массе, остался желобок, вот такой вот, и не исчезал. Это значит, что яйца взбиты, как надо!!!
Готовность бисквита проверяем руками, а не палочкой. Если вы достанете бисквит из духовки, этот бисквит не упадет никогда!!!
Так вот, проверяем готовность руками. Слегка надавить рукой на бисквит - он должен вернуться на место, как губка. Это значит, что бисквит готов, а если ямка осталась, значит нужно еще немного подержать в духовке!
У меня получился вот такой высокий!!!
Его можно разрезать на 2 или 3 части и дальше использовать, как вам угодно!
Еще на заметку кулинарам. Этот бисквит можно испечь и вполовину ингредиентов, т. е. 2 яйца, сахара 75 гр, и муки 75 гр, разрыхлителя 0,5 ч. л., получится не менее пышный бисквит. Только его разрезать можно будет на 2 части и форму для выпечки использовать 18 -20 -22 см.
Комментарии и отзывы
24 декабря 2020 года NadiaAl #
26 ноября 2020 года NV_Taska #
14 ноября 2020 года Stesha73 #
Бисквитному тесту необходимо "цепляться" за стенки формы
10 ноября 2020 года Danron #
10 ноября 2020 года Danron #
10 ноября 2020 года Danron #
10 ноября 2020 года Danron #
8 ноября 2020 года Rolendos #
19 октября 2020 года Дакорт-Днепр #
19 октября 2020 года Дакорт-Днепр #
25 сентября 2020 года milosveta #
Спасибо. Все легко и просто, как я люблю
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
14 сентября 2020 года korztat #
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
14 ноября 2020 года Ната П 2017 #
Если вы "недоповар", то это не значит, что у всех не получится...
Я вот тоже совсем не повариха, у меня этот бисквит так же не с первого раза получился! Но потом зато моя семья только его и просила постоянно
Так что попробуйте ещё разок, и у вас всё получится
14 ноября 2020 года avrorka999999999999999 #
15 ноября 2020 года Ната П 2017 #
Я не обижаюсь, хоть как назовите Вы "недорецепт" написали- я
вам так поэтому ответила. Всё зависит от духовки, у меня он тоже не получился, осел, т.к. времени ему нужно было больше..
Но я дальше продолжала его спасать, пропитку к нему сделала,
и тогда просто огонь получился пирог...
Посмотрите на 10 странице мой отзыв с фото, может пригодится, там я писала, как делала))
18 ноября 2020 года Ната П 2017 #
Получилось идеально
Не очень красивый внешний вид конечно, но на вкус огонь
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
14 сентября 2020 года avrorka999999999999999 #
30 августа 2020 года V_guud #
17 августа 2020 года tatusik2002 #
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