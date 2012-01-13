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  • 13 января 2012, 0:10
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Пирог "Сырное суфле"

Рецепт: Пирог Сырное суфле

Здравствуйте! Хрупкое тесто, нежная начинка, доступные продукты, простота в приготовлении, замечательный вкус. Все это можно сказать об этом пироге. Пикник или воскресная прогулка с семьей. Термос с горячим чаем и кусочек вкусного пирога на свежем воздухе. Заманчиво?))

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог "Сырное суфле"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5458.4 ккал		 белки
189.34 г		 жиры
350.62 г		 углеводы
387.26 г
100 г блюда
ккал
298.27 ккал		 белки
10.35 г		 жиры
19.16 г		 углеводы
21.16 г

Рецепт «Пирог "Сырное суфле"»:

Начнем с теста.
Дрожжи (если сухие - 0,5 пакетика) разводим в 1-ом стакане сметаны, добавим щепотку соли. Размягченное масло растираем в крошку с мукой.
Смешиваем подготовленную сметану с массой мука + масло. Замешиваем тесто.

Теперь начинка.
Сыр я беру мягкий плавленый, но подойдет любой типа "Дружба".
Я пользуюсь кухонным комбайном, все ингредиенты загружаю, и он мне выдает готовую массу.
Если нет комбайна, сыр трем, добавляем сметану (1 стакан, если жидкая, то возьмите меньше ) + горчица +4 желтка (Белки взбиваем в отдельной посуде в плотную пену) + мука (1 ст. ложка с горкой). Все это хорошо перемешиваем.
Я перемешала в комбайне, масса получилась довольно гладкая; у Вас может получиться кусочками, это не страшно.

Затем аккуратно ложкой, медленными движениями смешиваем с белками. Не взбивайте - масса может опасть.

Тесто делим на 3 части (одна часть небольшого размера, на промежуточный слой и две - побольше).
На нижний слой берем один из двух больших кусков теста и раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм. Противень я взяла 25х35 см, глубиной 4 см.
Застилаем противень пекарской бумагой и выкладываем первый слой теста, на него половину начинки.

Раскатываем маленький кусок теста, выкладываем на начинку (на этом этапе муж попросил добавить ветчины в пирог, вы можете сделать то же самое. Это также может быть фарш, обжаренный с луком, резаные помидоры или болгарский перец или зелень петрушки). Заливаем оставшейся начинкой.
Закрываем третьим пластом теста, на котором сделали частые легкие проколы вилкой. И отправляем в разогретую до 180 гр. духовку на 35-40 минут.

Осталось остудить и порезать на порции.
Приятного аппетита!!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Звёздные рецепты На завтрак : Сытный завтрак На полдник На природу

Теги: обед завтрак

Вкусы: нежный

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Пирог Сырное суфле
Описание: Здравствуйте! Хрупкое тесто, нежная начинка, доступные продукты, простота в приготовлении, замечательный вкус. Все это можно сказать об этом пироге. Пикник или воскресная прогулка с семьей. Термос с горячим чаем и кусочек вкусного пирога на свежем воздухе. Заманчиво?))


Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт , легкий , тесто хорошее , к чаю в место бутерброда само то .
Все получилось ! Спасибо ! Вкусно!
Такой пышноты как у автора не достигла, но получилось оч вкусно. Спасибо за рецепт
Тесто супер! Рекомендую на пироги и паи.
Замесила, поставила в духовку, пеку! Запах изумительный идет, надеюсь все получится
Замесила, поставила в духовку, пеку! Запах изумительный идет, надеюсь все получится
На любителя. Прослойка теста внутри - вот явно лишняя =(
Скажите, а колбасный плавленый сыр можно?
Пирог очень понравился всем моим домочадцам! Из простых ингредиентов,получился очень вкусный,пышный ,воздушный пирог.Отличный рецепт.
Интересный пирог!
Неплохой пирог с легким рецептом. Нам с мужем понравилось, но уж очень напоминает по вкусу хачапури с ветчиной и сыром. Тесто очень вкусное, буду использовать его для других пирогов.
Пекла без среднего слоя, добавила ветчину, вкусно! Спасибо за рецепт!
Скажите, а можно использовать вместо сметаны кефир?
делала по вашему рецепту очень вкусно получилось. дети были в восторге, нууу и взрослые тоже. фото пока выставить не получается, уровень маленький. но на страничке я выставила https://www.povarenok.ru/data/cache/2014oct/08/02/890094_60270.jpg.
умничка какая!
спасибочки большое!
вкуснотища ))))))))))
Подскажите, а какого размера на фото Ваша форма?
Выглядит прекрасно,на вкус думаю еще лучше
Шикарный пирог!
Пирог к сожалению у меня не получился( Делала с промежуточным слоем, до того как он попал в духовку, он был просто красавец, много воздушной начинки. Но во время выпечки он сильно поднялся, а потом упал ниже плинтуса( В итоге начинка куда-то улетучилсь и во вкусе преобладало только тесто. А ваш кусочек я бы с удовольствием попробовала)))
Очень вкусный и легко готовится. Испекла для гостей, всем понравился. И еще попросили с собой завернуть, родных угостить. Спасибо за рецепт.
Я очень люблю сырную изделия, но зачастую они все дорогие, а это рецепт по ингредиентам очень простой, а по фото-результату заслуживает внимания Обязательно попробую и отчитаюсь
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