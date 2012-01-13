Здравствуйте! Хрупкое тесто, нежная начинка, доступные продукты, простота в приготовлении, замечательный вкус. Все это можно сказать об этом пироге. Пикник или воскресная прогулка с семьей. Термос с горячим чаем и кусочек вкусного пирога на свежем воздухе. Заманчиво?))
- 13 января 2012, 0:10
- 252026
Пирог "Сырное суфле"
Ингредиенты для «Пирог "Сырное суфле"»:
- Сметана (для теста и начинки) — 2 стак.
- Дрожжи (для теста) — 10 г
- Мука пшеничная / Мука (для теста + 1 ст. ложка в начинку) — 3,5 стак.
- Масло сливочное (для теста) — 200 г
- Сыр плавленый — 400 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Горчица — 1 ст. л.
- Соль
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
5458.4 ккал
|белки
189.34 г
|жиры
350.62 г
|углеводы
387.26 г
|100 г блюда
|ккал
298.27 ккал
|белки
10.35 г
|жиры
19.16 г
|углеводы
21.16 г
Рецепт «Пирог "Сырное суфле"»:
Начнем с теста.
Дрожжи (если сухие - 0,5 пакетика) разводим в 1-ом стакане сметаны, добавим щепотку соли. Размягченное масло растираем в крошку с мукой.
Смешиваем подготовленную сметану с массой мука + масло. Замешиваем тесто.
Теперь начинка.
Сыр я беру мягкий плавленый, но подойдет любой типа "Дружба".
Я пользуюсь кухонным комбайном, все ингредиенты загружаю, и он мне выдает готовую массу.
Если нет комбайна, сыр трем, добавляем сметану (1 стакан, если жидкая, то возьмите меньше ) + горчица +4 желтка (Белки взбиваем в отдельной посуде в плотную пену) + мука (1 ст. ложка с горкой). Все это хорошо перемешиваем.
Я перемешала в комбайне, масса получилась довольно гладкая; у Вас может получиться кусочками, это не страшно.
Затем аккуратно ложкой, медленными движениями смешиваем с белками. Не взбивайте - масса может опасть.
Тесто делим на 3 части (одна часть небольшого размера, на промежуточный слой и две - побольше).
На нижний слой берем один из двух больших кусков теста и раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм. Противень я взяла 25х35 см, глубиной 4 см.
Застилаем противень пекарской бумагой и выкладываем первый слой теста, на него половину начинки.
Раскатываем маленький кусок теста, выкладываем на начинку (на этом этапе муж попросил добавить ветчины в пирог, вы можете сделать то же самое. Это также может быть фарш, обжаренный с луком, резаные помидоры или болгарский перец или зелень петрушки). Заливаем оставшейся начинкой.
Закрываем третьим пластом теста, на котором сделали частые легкие проколы вилкой. И отправляем в разогретую до 180 гр. духовку на 35-40 минут.
Комментарии и отзывы
30 декабря 2019 года ta by 2016 #
5 июля 2018 года 111mur #
19 января 2017 года eleayda #
Тесто супер! Рекомендую на пироги и паи.
19 января 2017 года eleayda #
19 января 2017 года eleayda #
23 сентября 2016 года WindSurf #
5 сентября 2016 года Лена лена32 #
3 сентября 2016 года annasedyh #
14 июля 2016 года Аллочка-уралочка #
14 июля 2016 года Katerina-pilipenko #
17 июня 2016 года laosita #
25 мая 2016 года Аграфена-1922 #
12 декабря 2015 года Ал-нка77 #
17 января 2016 года lada l09 #
17 января 2016 года Ал-нка77 #
4 декабря 2015 года Татьян_ка #
30 сентября 2015 года vjunishka #
21 июля 2015 года vikulka06 #
15 июля 2015 года Сирень-2015 #
22 июня 2015 года arizona #
22 июня 2015 года blekers #
25 мая 2015 года Аня Бойчук #
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