Пирог "Сырное суфле"

Теперь начинка.

Сыр я беру мягкий плавленый, но подойдет любой типа "Дружба".

Я пользуюсь кухонным комбайном, все ингредиенты загружаю, и он мне выдает готовую массу.

Если нет комбайна, сыр трем, добавляем сметану (1 стакан, если жидкая, то возьмите меньше ) + горчица +4 желтка (Белки взбиваем в отдельной посуде в плотную пену) + мука (1 ст. ложка с горкой). Все это хорошо перемешиваем.

Я перемешала в комбайне, масса получилась довольно гладкая; у Вас может получиться кусочками, это не страшно.