Я вам предлагаю семейный рецепт постного дрожжевого теста на рисовом отваре. Выпечка из этого теста получается белоснежной, мягкой и безумно вкусной. В этот раз из этого теста я пекла пирог «Луковник», который всегда готовили в пост, правда, форму я немного изменила по своему вкусу.
- 19 марта 2012, 23:11
- 165496
Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре
Ингредиенты для «Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре»:
- Рис (для отвара) — 0,5 стак.
- Вода (для отвара) — 3 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 3 стак.
- Сахар — 4 ч. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
- Масло растительное (для обжаривания лука + 3 ст. ложки в тесто) — 100 мл
- Лук репчатый — 1 кг
- Дрожжи (сухие) — 2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2931.2 ккал
|
белки
63.1 г
|
жиры
86.3 г
|
углеводы
497.4 г
|100 г блюда
|ккал
124.2 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
21.1 г
Рецепт «Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре»:
Отвар слить. Я делаю это через дуршлаг, хорошо перетирая рис ложкой. Отвар получается как кисель. (Рис остается и не используется, в отвар нужна вся жидкость с него, поэтому его хорошо "выжимаем").
Тесто я доверила хлебопечке, но можно и вручную. Из указанных продуктов замесить мягкое тесто (смешать дрожжи с мукой, добавить сахар, рисовый отвар, растительное масло (2 столовые ложки) и соль), поставить подходить в теплое место до увеличения теста в 2 раза.
Смазать луковой начинкой. Так же поступить и с двумя другими кусочками теста.
Начинка может быть любой, даже просто смазать маслом и посыпать сахаром - очень вкусно.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4873
Комментарии и отзывы
19 марта marikasati #
2 марта happydog37 #
8 мая 2020 года Леся3 #
Но в начинку внесла некоторые изменения. Так как сейчас не пост. Лук обжарила на сливочном масле. И рис после варки смешала с луком и добавила немного укропа.
26 марта 2020 года Putia #
14 марта 2020 года kargeorge #
14 марта 2020 года Janecheh # (автор рецепта)
21 марта 2020 года kargeorge #
14 марта 2020 года olga56921 #
14 марта 2020 года olga56921 #
6 марта 2020 года ИРепка #
На разломе пирожка (вверху) видно, какое тесто пушистое
6 марта 2020 года Janecheh # (автор рецепта)
6 марта 2020 года ИРепка #
24 марта 2019 года mollaeva2015 #
10 декабря 2018 года LoraVas #
10 декабря 2018 года LoraVas #
4 ноября 2018 года Наиля Арсланова #
5 июля 2018 года Оля Пог #
Готовила с жаренным Луком на первой лепешке, на вторую выложила много свежей зелени и дальше по рецепту. Третью часть использовала для пирожков деткам.
Тесто прекрасное, мягкое, податливое! Шикарный рецепт!
Буду готовить и не в пост со скоромными начинками!
Рецепту и автору 100 балов!!!
Огромное спасибо!
6 июля 2018 года Janecheh # (автор рецепта)
11 марта 2018 года AHHechka #
29 января 2018 года yuliya-Юлия #
30 января 2018 года Janecheh # (автор рецепта)
10 января 2018 года yuliya-Юлия #
5 января 2018 года alysya #
5 января 2018 года alysya #
11 сентября 2017 года tata1108 #
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