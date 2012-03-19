Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 19 марта 2012, 23:11
  • 165496

Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре

Рецепт: Постный пирог Луковник на рисовом отваре

Я вам предлагаю семейный рецепт постного дрожжевого теста на рисовом отваре. Выпечка из этого теста получается белоснежной, мягкой и безумно вкусной. В этот раз из этого теста я пекла пирог «Луковник», который всегда готовили в пост, правда, форму я немного изменила по своему вкусу.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2931.2 ккал 		белки
63.1 г 		жиры
86.3 г 		углеводы
497.4 г
100 г блюда
ккал
124.2 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
21.1 г



Рецепт «Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре»:

Для рисового отвара нам понадобится полстакана риса. Рис хорошо промыть, до чистой воды.

В кипящую воду (3 стакана) добавить рис.

Варить до состояния, когда рис хорошо разварится, превратится в кашу.

Отвар слить. Я делаю это через дуршлаг, хорошо перетирая рис ложкой. Отвар получается как кисель. (Рис остается и не используется, в отвар нужна вся жидкость с него, поэтому его хорошо "выжимаем").

Отвара выходит ровно стакан, и оставляем его остывать до комнатной температуры.

В это время готовим начинку: лук репчатый чистим и крошим.

Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Посолим, можно поперчить - начинка готова.

Тесто я доверила хлебопечке, но можно и вручную. Из указанных продуктов замесить мягкое тесто (смешать дрожжи с мукой, добавить сахар, рисовый отвар, растительное масло (2 столовые ложки) и соль), поставить подходить в теплое место до увеличения теста в 2 раза.

Тесто разделить на 3 части.

Одну часть теста раскатать в пласт.

Смазать луковой начинкой. Так же поступить и с двумя другими кусочками теста.
Начинка может быть любой, даже просто смазать маслом и посыпать сахаром - очень вкусно.

Затем режем сложенные лепешки на 16 частей.

И из каждого сегмента скручиваем рогалик.

В разъемную форму (можно в любую) кладем наши рогалики.

Ставим на расстойку 30 минут. Выпекаем до готовности при температуре 180 градусов.






Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4873
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "От всей души!" На обед : На закуску На природу На ужин : На закуску Рецепт для хлебопечки Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: закуска выпечка пост ужин обед пирог

Вкусы: нежный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре
Рецепт: Постный пирог Луковник на рисовом отваре

Я вам предлагаю семейный рецепт постного дрожжевого теста на рисовом отваре. Выпечка из этого теста получается белоснежной, мягкой и безумно вкусной. В этот раз из этого теста я пекла пирог «Луковник», который всегда готовили в пост, правда, форму я немного изменила по своему вкусу.

Ингредиенты для «Постный пирог "Луковник" на рисовом отваре»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Как думаете получится ли на отваре из-под бурого риса?
Огромное спасибо за замечательный рецепт. Очень кстати. Прекрасная идея на пост. В следующий раз сделаю с повидлом, чтобы расширить аудиторию потребителей 🙂
Сегодня я решила приготовить этот пирог. Получился очень вкусный.
Но в начинку внесла некоторые изменения. Так как сейчас не пост. Лук обжарила на сливочном масле. И рис после варки смешала с луком и добавила немного укропа.
очень вкусно и ароматно. Очень мягкое хорошее тесто. Благодарю !!!
Как Вы думаете, а если сделать с ореховой начинкой - надо добавить сахару в тесто? СПАСИБО!
Да, сахара можно добавить. А можно орехи с сахаром смешать. Можно повидло,
Благодарю за ответ!
Пирог класс
Пиро
Евгения, спасибо большое за этот чудесный рецепт! Тесто потрясающее: нежное, пушистое, воздушное, вкусное! Работать с ним одно удовольствие. Пирог с луковой начинкой делала впервые. Это очень вкусно! Я, правда, лопухнулась, и при жарке лука его посолила и чуть посыпала сахаром. Лук дал сок. И из-за этого трудно было формировать пирожки, они все время наровили развернуться. В следующий раз буду слушать автора: сначала пожарить, а потом посолить. Печь по этому рецепту буду не раз. Попробую с разными начинками.
На разломе пирожка (вверху) видно, какое тесто пушистое
Евгения, спасибо большое за этот чудесный рецепт! Тесто потрясающее: нежное, пушистое, воздушное, вкусное! Работать с ним одно удовольствие. Пирог с луковой начинкой делала впервые. Это очень вкусно! Я, правда, лопухнулась, и при жарке лука его посолила и чуть посыпала сахаром. Лук дал сок. И из-за этого трудно было формировать пирожки, они все время наровили развернуться. В следующий раз буду слушать автора: сначала пожарить, а потом посолить. Печь по этому рецепту буду не раз. Попробую с разными начинками.
Спасибо огромное за рецепт!!!Очень красиво и вкусно.
Спасибо огромное за рецепт! Очень красиво и вкусно.
Еще раз хочу выразить свою благодарность за прекрасный рецепт. Делала много раз. Всегда удачно. Нежно, воздушно, невероятно вкусно и красиво. Семейство уплетает на "ура". Жаль, не умею выкладывать фото, чтобы отчитаться, поэтому просто говорю ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Это самый вкусный пирог, который я готовила в пост!
Готовила с жаренным Луком на первой лепешке, на вторую выложила много свежей зелени и дальше по рецепту. Третью часть использовала для пирожков деткам.
Тесто прекрасное, мягкое, податливое! Шикарный рецепт!
Буду готовить и не в пост со скоромными начинками!
Рецепту и автору 100 балов!!!
Огромное спасибо!
Спасибо за замечательный рецепт!
Ещё из этого теста делали пирожки. Начинка была разная-капуста с яйцом,картошка с грибами.Время выпечки получается 10-15 минут.
Огромное спасибо за суперотличный рецепт. .Тесто изумительное.Я с тестом вообще не дружу,а тут прям всё с первого раза.Фото сделать не успела,смолотили быстрее чем рука до фотоаппарата дотянулась .Делала с луком. в следующий раз муж попросил с бананом сделать.С праздниками всех
Спасибо за рецепт очень вкусного постного пирога. У меня все любят сдобное тесто, но и этот рецепт не разочаровал. Пекла с мясом и другой пирог с маком. Тесто воздушное, формовка эффектная, под пленкой 3 дня тесто оставалось мягким, не черствело. Очень довольна.
Спасибо за рецепт очень вкусного постного пирога. У меня все любят сдобное тесто, но и этот рецепт не разочаровал. Пекла с мясом и другой пирог с маком. Тесто воздушное, формовка эффектная, под пленкой 3 дня тесто оставалось мягким, не черствело. Очень довольна.
Потрясающе вкусный пирог! Очень нежный, ароматный! Готовила уже несколько раз. Спасибо большое за рецепт!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook