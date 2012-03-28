Домашний майонез

На сайте очень много рецептов майонеза! На любой вкус. Но я хочу предложить свой, которым пользуюсь более 20 -ти лет. Меня научила подруга повар. Классический - без специй, сахара, молока. Извините, если такой уже есть. Очень сложно искать...