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  • 28 марта 2012, 2:35
  • 101648

Домашний майонез

Рецепт: Домашний майонез

На сайте очень много рецептов майонеза! На любой вкус. Но я хочу предложить свой, которым пользуюсь более 20 -ти лет. Меня научила подруга повар. Классический - без специй, сахара, молока. Извините, если такой уже есть. Очень сложно искать...

Категория: Соусы Домашний майонез

Ингредиенты для «Домашний майонез»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1908.3 ккал 		белки
5.4 г 		жиры
218.4 г 		углеводы
3.3 г
100 г блюда
ккал
734 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
84 г		 углеводы
1.3 г

Рецепт «Домашний майонез»:

горчицу я всегда готовлю сама, разводя горчичный порошок соком квашеной капусты. 15-20 мин. - и ядрёная горчица готова! если нет сока капусты, можно заменить рассолом от маринованных огурцов.

Берём желток, добавляем горчицу и соль

сначала перемешивать лучше вручную, постепенно добавляя масло, понемногу.
Когда консистенция станет густой, можно подключить миксер и масло вливать тонкой струйкой.

Получился густой, желтоватый соус.
Добавляем 1-2 ст.ложки кипячёной воды с уксусом, майонез побелеет и станет нужной консистенции. ВСЁ! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На полдник На праздничный стол На природу На ужин

Теги: ужин обед завтрак соус торжество

Вкусы: неповторимый

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Домашний майонез
Рецепт: Домашний майонез

На сайте очень много рецептов майонеза! На любой вкус. Но я хочу предложить свой, которым пользуюсь более 20 -ти лет. Меня научила подруга повар. Классический - без специй, сахара, молока. Извините, если такой уже есть. Очень сложно искать...

Ингредиенты для «Домашний майонез»:


Комментарии и отзывы

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Делаю теперь только по вашему рецепту, это просто находка.
Отличный рецепт, благодарю автора
Отличный.простой и быстрый рецепт..сделав первый раз, делаю теперь постоянно...в магазине перестал покупать....От себя добавляю щепотку лимонной кислоты, получается немного с кислинкой и мелкопорубленную зелень....иногда чеснок...Всем Рекомендую.
Вот это и есть классический майонез, который каждый профессиональный повар рекомендует. Основа основ. И состав, и пропорции, и способ приготовления признан всеми поварами мира.
Можно конечно что-то соорудить и из рисового отвара и из молока, только тогда это уже может называться хоть ликёром "Адвокат", но не майонезом.
Спасибо за рецепт.
Спасибо за рецепт! Получилось!Делала впервые,немного боялась,но вышло все.Отличный майонез...
Благодарю за рецепт!!! Все здорово загустело, хотя взбивала руками!)) К помощи миксера решила не прибегать, ибо, если говорить о истоках данного соуса: ну откуда бы у них взялись миксеры???
Еще раз огромное спасибо!)
Пробовала еще один рецепт с этого же сайта на основе масла и молока, без яиц! Понравилось! Видимо, буду чередовать эти два рецепта!)) Тот готовится быстрее) Решающим фактором выбора будет наличие или отсутствие времени!)))
Майонез взбился прекрасно, консистенция как надо! А вот вкус подкачал, очень сильный вкус масла, хотя в других блюдах проблем со вкусом нет. Уже соевый соус добавила, и горчицы еще кинула, и перца черного - все равно вкус растительного масла...
видимо такое масло. Я всегда делаю майонез по похожему рецепту и от масла очень много зависит. Иногда нежный и сливочный, а иногда прямо горчит и семечками отдает, хотя и беру всегда рафинированное.
спасибо
Вкусно и просто) Спасибо за рецептик)
У меня тоже все получилось, только сок лимона еще добавила. Спасибо за рецепт)
Наконец-то получилось! пыталась победить майонез уже 4 раза по разным рецептам, все они были с использованием погружного блендера и ни из одного ничего не вышло - странная жидкая масса со вкусом масла. А в этот раз - получился настоящий майонез из детства, густой, желтоватый и вкусный))) Спасибо огромное автору! Хочу сказать, что главное правило - вливать масло ооочень тонкой струйкой, почти по капле, и всё получится! рецепту 10 баллов!
Вот она классика майонеза!
Спасибочки!!! Все получилось!!! Девченки, чтоб не был жидкий - взбивайте подольше миксером
У меня тоже не получилось, жидкий
у меня почему-то получился очень жидкий майонез... что я делала не так? вроде все по рецепту...
Я решила впервые приготовить сама майонез, всё боялась. Ваш рецепт выпал первый на этом сайте. Всё делала по рецепту и всё получилось с первого раза. Мешала и вилкой, и потом обычным миксером - ничего не расслоилось. Единственное, Вы не указали количество уксуса: я взяла 1 ч.л. и развела 2-мя ст. л. воды. Всё получилось вкусно, но может чуток кисловато, но я так люблю. Я практически счастлива. И чего боялась, спрашивается? Теперь буду пробовать делать другие рецепты. Магазинный давно не покупаю и обходилась как-то Теперь я ЭТО сделала Спасибо, в общем, большущее!
Спасибо за отзыв.рада что понравилось.Уксус я добавляю на глаз,но думаю примерно как Вы.Можно даже разбавить лимонную кислоту.Приноровитесь...
Огромное спасибо, теперь готовим майонез по вашему рецепту, а магазинный совсем перестали покупать.
спасибо за отзыв
Я тоже всегда готовлю такой майонез от покупного давно уже отказались, только сахара пол чайной ложки добавляю. А яйца я всегда мою непосредственно перед приготовлением майонеза зубной щеткой с моющим для посуды.
A не рискуeте заболеть сальмонеллезом?
Нет,как-то не боюсь...
Ответ для mumsia
Мойте руки перед едой, а яйца сразу после того, как вы их принесли в дом. Внутри яйцо СТЕРИЛЬНОЕ, сальмонелла живет на скорлупе.
Она живет не на скорлупе,а между скорлупой и корочкой! Так что мойте сколько хотите,ничего не смоете. Только при жарке или варке убиваются разные бактерии. А яйца мыть можно если сразу их использовать,а так,ни за что нельзя.
Она живет не на скорлупе,а между скорлупой и корочкой! Так что мойте сколько хотите,ничего не смоете. Только при жарке или варке убиваются разные бактерии. А яйца мыть можно если сразу их использовать,а так,ни за что нельзя.
В рецепте есть уксус и горчица. САЛЬМОНЕЛЛА очень пожалеет что попала не туда,но уже будет поздно.
Скажите, а сколько уксуса добавлять? И сколько получится готовой массы? А то нас много
Просто у мужа День Рождения, хочу приготовить что-то новенькое...
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