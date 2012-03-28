На сайте очень много рецептов майонеза! На любой вкус. Но я хочу предложить свой, которым пользуюсь более 20 -ти лет. Меня научила подруга повар. Классический - без специй, сахара, молока. Извините, если такой уже есть. Очень сложно искать...
- 28 марта 2012, 2:35
- 101648
Домашний майонез
Ингредиенты для «Домашний майонез»:
- Желток яичный (сырой) — 1 шт
- Масло растительное — 1 стак.
- Горчица — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Уксус
- Вода (теплая)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1908.3 ккал
|
белки
5.4 г
|
жиры
218.4 г
|
углеводы
3.3 г
|100 г блюда
|ккал
734 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
84 г
|углеводы
1.3 г
Рецепт «Домашний майонез»:
горчицу я всегда готовлю сама, разводя горчичный порошок соком квашеной капусты. 15-20 мин. - и ядрёная горчица готова! если нет сока капусты, можно заменить рассолом от маринованных огурцов.
сначала перемешивать лучше вручную, постепенно добавляя масло, понемногу.
Когда консистенция станет густой, можно подключить миксер и масло вливать тонкой струйкой.
Получился густой, желтоватый соус.
Добавляем 1-2 ст.ложки кипячёной воды с уксусом, майонез побелеет и станет нужной консистенции. ВСЁ! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Комментарии и отзывы
3 декабря Светлана0504 #
18 августа Светлана0504 #
1 сентября 2016 года eduard-0106 #
21 июня 2016 года Alexander Smirnoff #
Можно конечно что-то соорудить и из рисового отвара и из молока, только тогда это уже может называться хоть ликёром "Адвокат", но не майонезом.
Спасибо за рецепт.
21 мая 2016 года Elina-tiene #
25 марта 2016 года Байкало4ка #
Еще раз огромное спасибо!)
Пробовала еще один рецепт с этого же сайта на основе масла и молока, без яиц! Понравилось! Видимо, буду чередовать эти два рецепта!)) Тот готовится быстрее) Решающим фактором выбора будет наличие или отсутствие времени!)))
16 марта 2015 года Мила-Vulpes #
11 марта 2016 года nadejda 83 #
16 января 2015 года Назарли Назиля #
13 января 2015 года yulya khartonyuk #
8 декабря 2014 года Иванникова Наталья #
22 декабря 2013 года altomajino #
25 сентября 2012 года dennuswp1 #
5 сентября 2012 года lady_juliya #
12 июля 2012 года No Name #
4 июля 2012 года жаСтаниславна #
16 мая 2012 года Ljubov Kutits-Larcsenko #
16 мая 2012 года nijolite # (автор рецепта)
13 апреля 2012 года ольга мацкова #
14 апреля 2012 года nijolite # (автор рецепта)
31 марта 2012 года Майюша #
28 марта 2012 года mumsia #
28 марта 2012 года nijolite # (автор рецепта)
29 марта 2012 года JOULLS #
13 января 2015 года yulya khartonyuk #
19 марта 2016 года Сергей3107 #
28 марта 2012 года Elek-315 #
Просто у мужа День Рождения, хочу приготовить что-то новенькое...
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