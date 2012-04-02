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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб
  • 2 апреля 2012, 19:41
  • 16668

Деревенский хлеб сестeр Симили

Рецепт: Деревенский хлеб сестeр Симили

Pane Rustico di sorelle Simili. Не знаю, как Вы, а я верю в реинкарнацию ))) Мне кажется, что в прошлой жизни я была пекарем... итальянским пекарем!!! Мне так нравится очень печь хлеб, а особенно итальянский - здесь довольно широкий простор для творчества. Итак, засучили рукава...

Категория: Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Деревенский хлеб сестeр Симили»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1936.3 ккал 		белки
35.7 г 		жиры
44.7 г 		углеводы
352.6 г
Порции
ккал
968.2 ккал		 белки
17.9 г		 жиры
22.4 г		 углеводы
176.3 г
100 г блюда
ккал
254.8 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
5.9 г		 углеводы
46.4 г


Рецепт «Деревенский хлеб сестeр Симили»:

За несколько часов до замеса измельчить тмин в ступке.

Добавить мёд и перемешать.

Приготовить опару: 3 ст. ложки муки и дрожжи разведите теплой водой (около 4 ст. ложек) до консистенции сметаны.

Оставьте для подъема в тёплом месте минут на 20.
Вот они ожили! )))

Просейте муку двух видов, добавьте тмин с мёдом, сахар, соль, оливковое масло и опару

И замесите тесто.
Тесто можно замесить руками, при помощи миксера. Я обычно это доверяю хлебопечке!

Придайте тесту форму шара, смажьте растительным маслом и положите в чашку.
Накройте пленкой и дайте подняться в течение 1 часа в тёплом месте.

Тесто через час

Разделите тесто пополам, сформируйте 2 батона, накройте и оставьте на 15 минут.

Батон визуально разделите на 2 части, одну часть скалкой раскатайте в лепёшку.

Лепёшку разрежьте на 3 полоски

И переплетите неплотно в форме косы.

Накройте косой вторую половину батона, заправив концы под низ.

Положите сформированный хлеб в форму и присыпьте чуть-чуть мукой.

Повторите то же самое со второй частью теста.
Накройте плёнкой и оставьте на расстойку на 60 минут.

Через час

Выпекаем хлеб в духовке при 200 градусов около 30 минут с паром (ставим на низ духовки емкость с водой).
Готовый хлеб оставляем остывать на решётке.

Наш хлеб - ГОТОВ!





В итальянской культуре хлеб считается символом пищи, поэтому для итальянской кухни этот продукт просто незаменим. Любой прием пищи начинается с хлеба! Так предпочитали начинать трапезу итальянские крестьяне и тысячу лет назад, и эта традиции осталась и сейчас. Хлеб здесь — такой же непременный атрибут трапезы, как вилка и ножик. Даже есть поговорка: Mangiare senza pane e come non mangiare — «Есть без хлеба — все равно, что вообще не есть».

"Pane Rustico di sorelle Simili или Деревенский хлеб сестeр Симили" покоряет своей формой, гармонией вкуса при простоте рецепта.


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Bellissimo! Pastissimo! Italiano!" На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На природу На ужин Рецепт для хлебопечки

Теги: хлеб домашний

Вкусы: пикантный вкусный ароматный воздушный

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Деревенский хлеб сестeр Симили
Рецепт: Деревенский хлеб сестeр Симили

Pane Rustico di sorelle Simili. Не знаю, как Вы, а я верю в реинкарнацию ))) Мне кажется, что в прошлой жизни я была пекарем... итальянским пекарем!!! Мне так нравится очень печь хлеб, а особенно итальянский - здесь довольно широкий простор для творчества. Итак, засучили рукава...

Ингредиенты для «Деревенский хлеб сестeр Симили»:

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Фотографии «Деревенский хлеб сестeр Симили» от приготовивших (21)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Отличный хлебушек! У меня наверное формы больше, хлеб получился не очень высокий, хотя поднялся великолепно! Благодарю за отличный рецепт!
Какой красивый! Спасибо
Влюблена в этот хлеб Очень вкусный. Даже мужу понравился. А он любит только белый. Спасибо огромное.
И Вам спасибо! Рада, что рецепт понравился
Лорхен, спасибо за рецепт хлебушек! Очень вкусный и легкий в исполнении. Готовила на свежих дрожжах. Готовила с паром.
Вкусный хлебушек и необычная формовка. Выпекала без пара. Корочка тонкая, мягкая. Спасибо за интересный рецепт!
Очень понравилась формовка косой, но не как у халы. Переживала, что мёд и сахар превратят хлеб в сладкую булку, но вкус достаточно гармоничный и тмин даёт свою изюминку. Но раз уж хлеб родом из Италии, в следующий раз вместо тмина добавлю смесь средиземноморских трав. Выпекала без пара, но получилось мягко, при нарезке не крошится. Лорхен, спасибо за рецепт.
Леночка, очень красивый и аппетитный хлебушек получился!
У девочек хлеб золотистый, а я вечно боюсь, что не пропечётся, поэтому у меня загорелая косичка))
Ответ для helena1961
Очень интересная формовка!
Беру в копилочку!
Замечательный хлеб! Взяла в книжечку!
Очень и очень вкусный хлебушек! Ароматный и воздушный!!! Корочка мягкая! Выпекала с паром. Тесто делала в ХП, а далее всё по рецепту. Выпекала при температуре 180 град. Спасибо большое за рецепт!
Замечательный хлебушек!
Спасибо большое! А какой вкусный!!!
Ответ для Сурик
Людочка, великолепный хлебушек!
Спасибо большое, Мариночка!!! Самой нравится!!!
Ответ для Сурик
Восхитительный хлебушек!
Спасибо большое, Наташенька, за похвалу!!!
Ответ для Сурик
Роскошный хлебушек! Людочка, очень красиво и аппетитно!
Олечка, спасибо большое! Очень понравился хлебушек!!!
Ответ для Сурик
Людочка, красавчики буханочки!!!
Спасибо большое, Леночка, за похвалу!!!
Ответ для Сурик
Людочка, хлебушек бесподобный получился!!!
Танечка! Спасибо большое! Очень вкусный!!!
Ответ для Сурик
Людочка роскошный хлебушек получился
Танечка, спасибо большое за внимание и похвалу!!!
Ответ для Сурик
Шикарный хлебушек ,Люда ,спасибо за наводку! Скажи, а ты его смазывала?Очень аппетитный, браво!
Нет не смазывала ни чем! Спасибо большое, Инна, за внимание и похвалу!
Ответ для Сурик
Какой красивый! Спасибо за фотоотчет!
Ответ для Сурик
Шикарнейший хлебушек! Такой красивый, румяный и очень соблазнительный!
Спасибо большое, Олечка! И очень вкусный!
Ответ для Сурик
Людочка, шикарный, очень красивый, румяный, воздушный хлебушек!
Спасибо большое, Иришенька! И очень вкусный!!!
Ответ для Сурик
Людочка, невероятно красивый хлебушек !!!
Спасибо большое, Галочка, за похвалу! Очень приятно!!!
Вкусный хлебушек. Мягкий внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Хорошо поднялся, пёкся у меня минут 50. Получился очень красивым, хотя с формовкой не заморачивалась (некогда было). Тмина давала поменьше, остальное по рецепту. Спасибо автору!
Прекрасный хлеб!
Ответ для loruva
Замечательный хлебушек. Нежный и пушистый.
Очень вкусный хлебушек!
Очень интересная формовка! Хлебушек аппетитный! С удовольствием
рецепт забираю!
Самобытный хлеб!
Очень интересный вид хлеба! спасибо за рецепт!
Чудесный хлеб,мягкий,воздушный и очень вкусный.Спасибо за рецепт!
Хлебушек очень вкусный! Спасибо за рецепт!
И Вам спасибо за доверие к рецепту и красивый результат!
Хлеб в разрезе можно посмотреть здесь:https://www.povarenok.ru/photo/73173/. Спасибо!
Чудесный хлеб,нежный,мягкий,воздушный и очень вкусный.Сочетание мёда и тмина придаёт хлебу восхитительный аромат.Большое спасибо за рецепт.
Какой красавец! Спасибо за фотоотчет! Рада, что хлеб Вам понравился.
Ответ для Mary Stone
Ах какой красавец А цветочки как смотрятся Очень аппетитный хлебушек
Олечка,спасибо тебе! Хлеб чудесный,очень рекомендую!
Уже прихватила
Ответ для Mary Stone
Машенька, каков красавец твой хлебушек! Спасибо за адресок!
Спасибо большое,Олюшка,за похвалу! Всегда рада подсказать нужный адресок!
Ответ для Mary Stone
Очуметь, какой красивый хлеб! Машуля, рецепт исполнен на 5++++! Браво!
Спасибо большое,Светланка! Обязательно испеки этот замечательный хлеб!Уверяю,тебе точно понравится!
Ответ для Mary Stone
Машенька, глаз не оторвать!! Вот это ХЛЕБ!!
Сердечно благодарю,Натали!
Ответ для Mary Stone
Вот так хлебушек - красотень!
Спасибо, Дашунь! Рекомендую!
Уже записала
Спасибо огромное за замечательный рецепт
Формовка теста-очень красивая,а тмин и мед очень дали приятный вкус тесту!!!Я солила сало и такой хлебушек очень понравился для обеда!!!
Спасибо за фотоотчет, красота!
У всех такой разный хлебушек. У меня вот такой скромный результат. Вкусно и красиво. Спасибо.
результат отличный!
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