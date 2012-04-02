Pane Rustico di sorelle Simili. Не знаю, как Вы, а я верю в реинкарнацию ))) Мне кажется, что в прошлой жизни я была пекарем... итальянским пекарем!!! Мне так нравится очень печь хлеб, а особенно итальянский - здесь довольно широкий простор для творчества. Итак, засучили рукава...
- 2 апреля 2012, 19:41
- 16668
Деревенский хлеб сестeр Симили
Ингредиенты для «Деревенский хлеб сестeр Симили»:
- Мука пшеничная / Мука — 350 г
- Мука ржаная — 50 г
- Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
- Вода — 240 мл
- Масло оливковое — 40 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Тмин — 3 г
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1936.3 ккал
|
белки
35.7 г
|
жиры
44.7 г
|
углеводы
352.6 г
|Порции
|ккал
968.2 ккал
|белки
17.9 г
|жиры
22.4 г
|углеводы
176.3 г
|100 г блюда
|ккал
254.8 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
5.9 г
|углеводы
46.4 г
Рецепт «Деревенский хлеб сестeр Симили»:
Приготовить опару: 3 ст. ложки муки и дрожжи разведите теплой водой (около 4 ст. ложек) до консистенции сметаны.
И замесите тесто.
Тесто можно замесить руками, при помощи миксера. Я обычно это доверяю хлебопечке!
Придайте тесту форму шара, смажьте растительным маслом и положите в чашку.
Накройте пленкой и дайте подняться в течение 1 часа в тёплом месте.
Выпекаем хлеб в духовке при 200 градусов около 30 минут с паром (ставим на низ духовки емкость с водой).
Готовый хлеб оставляем остывать на решётке.
В итальянской культуре хлеб считается символом пищи, поэтому для итальянской кухни этот продукт просто незаменим. Любой прием пищи начинается с хлеба! Так предпочитали начинать трапезу итальянские крестьяне и тысячу лет назад, и эта традиции осталась и сейчас. Хлеб здесь — такой же непременный атрибут трапезы, как вилка и ножик. Даже есть поговорка: Mangiare senza pane e come non mangiare — «Есть без хлеба — все равно, что вообще не есть».
"Pane Rustico di sorelle Simili или Деревенский хлеб сестeр Симили" покоряет своей формой, гармонией вкуса при простоте рецепта.
Комментарии и отзывы
6 декабря 2021 года nelliundco #
7 декабря 2021 года Лорхен # (автор рецепта)
7 июля 2021 года Akira Shinrei #
28 июля 2021 года Лорхен # (автор рецепта)
8 августа 2018 года Alentina #
2 июня 2018 года Sorrel #
11 июня 2018 года Лорхен # (автор рецепта)
25 апреля 2018 года helena1961 #
25 апреля 2018 года terry-68 #
25 апреля 2018 года helena1961 #
11 июня 2018 года Лорхен # (автор рецепта)
13 апреля 2018 года DIALux #
Беру в копилочку!
13 апреля 2018 года laka-2014 #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года ксения 0703 #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года ved-marina #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года ирпенчанка #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года laka-2014 #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года laka-2014 #
13 апреля 2018 года DIALux #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года mtata #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года inulia68 #
13 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года Лорхен # (автор рецепта)
13 апреля 2018 года акчуч #
14 апреля 2018 года Сурик #
14 апреля 2018 года Ирушенька #
16 апреля 2018 года Сурик #
14 апреля 2018 года felix032 #
16 апреля 2018 года Сурик #
21 августа 2017 года loruva #
21 августа 2017 года veronika1910 #
17 октября 2017 года Лорхен # (автор рецепта)
11 февраля 2017 года caramel77 #
27 июля 2016 года гошлена #
27 мая 2016 года Vishnja #
рецепт забираю!
27 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
27 мая 2016 года Даша Михайловна #
24 мая 2016 года mariana82 #
7 мая 2016 года Z Olga #
14 мая 2016 года Лорхен # (автор рецепта)
4 мая 2016 года Mary Stone #
4 мая 2016 года Mary Stone #
4 мая 2016 года Лорхен # (автор рецепта)
4 мая 2016 года lelikloves #
4 мая 2016 года Mary Stone #
4 мая 2016 года lelikloves #
4 мая 2016 года Покусаева Ольга #
4 мая 2016 года Mary Stone #
4 мая 2016 года Lanka F #
4 мая 2016 года Mary Stone #
4 мая 2016 года LNataly #
4 мая 2016 года Mary Stone #
27 мая 2016 года Даша Михайловна #
27 мая 2016 года Mary Stone #
27 мая 2016 года Даша Михайловна #
9 ноября 2015 года Elenochka26 #
Формовка теста-очень красивая,а тмин и мед очень дали приятный вкус тесту!!!Я солила сало и такой хлебушек очень понравился для обеда!!!
24 ноября 2015 года Лорхен # (автор рецепта)
20 октября 2015 года marusjala #
24 ноября 2015 года Лорхен # (автор рецепта)
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