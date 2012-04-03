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Версия для печати Рецепты Маринад, панировка Маринад для грибов
  • 3 апреля 2012, 20:05
  • 217626

Шампиньоны по-корейски

Рецепт: Шампиньоны по-корейски

Этот рецепт мне рассказала знакомая кулинар Prunella и, сделав раз грибочки по этому рецепту, я делаю их теперь постоянно! Так как рецепт прост, а результат очень вкусен! Может, и Вам пригодится!

Категория: Маринад, панировка Маринад для грибов

Ингредиенты для «Шампиньоны по-корейски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2196.004 ккал		 белки
24.7615 г		 жиры
217.8322 г		 углеводы
40.0913 г
100 г блюда
ккал
297.16 ккал		 белки
3.35 г		 жиры
29.48 г		 углеводы
5.43 г


Рецепт «Шампиньоны по-корейски»:

Грибы отвариваем в подсоленной воде в течение 20 минут.

Откидываем грибы на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

Делаем маринад: в растительное масло добавляем соевый соус, мелко нарезанные зелень, чеснок, горький перец, тмин, лавровый лист, яблочный уксус, молотый кориандр и перемешиваем.

Кунжут жарим на сухой сковородке до золотистого цвета.

Добавляем кунжут в маринад

И перемешиваем.

В маринад добавляем шампиньоны, перемешиваем. Оставляем на 12 часов в холодном месте.

Закуска готова!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На закуску

Теги: закуска ужин обед

Вкусы: грибной острый

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Шампиньоны по-корейски
Описание: Этот рецепт мне рассказала знакомая кулинар Prunella и, сделав раз грибочки по этому рецепту, я делаю их теперь постоянно! Так как рецепт прост, а результат очень вкусен! Может, и Вам пригодится!


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Фотографии «Шампиньоны по-корейски» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Отличный рецепт. Спасибо. Сделаю обязательно.
Я так делаю все грибы, но без кунжута (червяков напоминает). А если масло не добавлять, то после стерилизации, под железные крышки и хранятся как маринованые. Открыл, масло добавил, ешь.
Я так делаю все грибы, но без кунжута (червяков напоминает). А если масло не добавлять, то после стерилизации, под железные крышки и хранятся как маринованые. Открыл, масло добавил, ешь.
Спасибо за рецепт!Грибочки вкусненькие получились
Как считаете. Если сей час отварить шампиньоны и заморозить. Потом их можно будет замариновать ?
Спасибо за рецепт! Тмина не было, вместо стручка острого перца добавила молотый)) буду повторять!
Спасибо ! Сегодня сделаю .
Отличный рецепт. Моя семья довольна. Не было кунжута. И по совету участвующих в отзывах добавила морковь. Забрала в КК.
Огромное спасибо! Давно поглядывала на рецепт. вчера попробовали. Мои добавки-кинза(аромат сумасшедший). морковь( надо добавлять побольше. она очень любит этот маринад) и щепотка сахара( по крайней мере хуже не стало). Выдержали только 5 часов и съели. Сейчас побегу делать еще.
Очень рада, что рецепт понравился! Спасибо!
Ответ для Valeria Dmitrieva
А вы морковь отваривали или добавляли в сыром виде?
Морковь сырая.крупно тертая
Спасибо за ответ
Я добавила болгарский перчик. Очень вкусно!!!
Сразу стало ярко!
Спасибо большое за рецепт! Очень вкусные грибочки Только не добавляла кунжут. Вместо него добавила морковку, нарезанную как по-корейски. И морковка в данном маринаде - объедение!!! Рецепт рекомендую однозначно!

Под корейское пиво пошло отлично!!!
Спасибо за отзыв!
Хороший рецепт,спасибо!
Шампиньоны варятся 5 мин.
В самом деле для рецепта нужно варить 20 минут?
Варите 5 )) Я варила 20.
)) Я не против и 20 )) Просто за 20 минут картошка разваривается таких размеров... А вообще спасибо огромное за рецепт, прямо сейчас пошёл готовить... Сделаю половину 20, половину 5 )) Отпишусь...
хорошо!
Ответ для yagum
чего-то не отписался, может не выжил после съедания 5-ти минутных?
Очень-очень вкусно! Я несколько дней назад купила полукилограммовую упаковку шампиньончиков (по 1-1,5 см). Долго думала (жалко такую красоту на горячее). Рецепт пришелся очень кстати! Только и я тоже добавила приправу для моркови по-корейски вместо тмина, кориандра, жгучего перца и лаврушки. Муж попросил на Новый Год
Я очень рада! Спасибо!
Большое спасибо за рецепт
Очень вкусно. Практически все съел муж, а он у меня грибы на дух не перносит. Так что это действительно показатель.
Сегодня делаю второй раз уже для гостей.
Муж принес грибочки (сам "выростил") и я пошла искать что бы такого вкусного, нового и интересного приготовить. Нашла вот Ваш рецептик и только что приготовила, запах просто бомбезный. Как раз завтра идем на природу там и опробуем эту замечательную закусочку. Спасибо за рецептик!
Кстати, у меня не было красного перца, кориандра, то я добавила прираву к моркови по-корейски. Думаю что не испорчу
самое главное — грибной вкус и запах!
в отличие от магазинских консервированных грибов в банках.
просто и быстро!
коллеги на работе требуют еще!
спасибо!
Очень вкусно, гости были в восторге от такой закуски. Не могу, пошла ещё раз зделаю. Спасибо вам
А нашей семье очень понравились грибочки по вашему рецепту. Рецепт забрала в копилочку. Автору +++
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