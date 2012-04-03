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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/64528/]Шампиньоны по-корейски[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/64528/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jan/24/48/68676_92227-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Маринад, панировка -> Маринад для грибов Этот рецепт мне рассказала знакомая кулинар Prunella и, сделав раз грибочки по этому рецепту, я делаю их теперь постоянно! Так как рецепт прост, а результат очень вкусен! Может, и Вам пригодится! Ингредиенты: Шампиньоны, Кориандр, Чеснок, Кунжут, Соевый соус, Масло растительное, Уксус, Лист лавровый, Тмин, Перец красный жгучий, Зелень, Соль, Перец черный. Тэги: закуска, ужин, обед.