Этот рецепт мне рассказала знакомая кулинар Prunella и, сделав раз грибочки по этому рецепту, я делаю их теперь постоянно! Так как рецепт прост, а результат очень вкусен! Может, и Вам пригодится!
- 3 апреля 2012, 20:05
- 217626
Шампиньоны по-корейски
Ингредиенты для «Шампиньоны по-корейски»:
- Шампиньоны (свежие) — 300 г
- Кориандр (молотый) — 1/4 ч. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Кунжут — 10 г
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1/4 стак.
- Уксус (яблочный) — 3 ст. л.
- Лист лавровый — 2 шт
- Тмин — 1/2 ст. л.
- Перец красный жгучий — 1 шт
- Зелень (укроп, петрушка) — 1 пуч.
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2196.004 ккал
|белки
24.7615 г
|жиры
217.8322 г
|углеводы
40.0913 г
|100 г блюда
|ккал
297.16 ккал
|белки
3.35 г
|жиры
29.48 г
|углеводы
5.43 г
Рецепт «Шампиньоны по-корейски»:
Делаем маринад: в растительное масло добавляем соевый соус, мелко нарезанные зелень, чеснок, горький перец, тмин, лавровый лист, яблочный уксус, молотый кориандр и перемешиваем.
Комментарии и отзывы
7 часов назад mykhailova elena1969 #
позавчера olgasukh2009 #
позавчера olgasukh2009 #
23 января svetik5552 #
18 декабря 2019 года kormanova oxana #
11 июля 2019 года мамаДимульки1 #
7 ноября 2018 года Moshkin #
1 ноября 2018 года kormanova oxana #
8 декабря 2018 года Лорхен # (автор рецепта)
22 февраля 2018 года Valeria Dmitrieva #
25 февраля 2018 года Лорхен # (автор рецепта)
позавчера Anni68 #
позавчера Valeria Dmitrieva #
позавчера Anni68 #
16 февраля 2018 года Barhotochka #
25 февраля 2018 года Лорхен # (автор рецепта)
25 апреля 2017 года podarka88 #
23 февраля 2016 года yur2590 #
Под корейское пиво пошло отлично!!!
23 февраля 2016 года Лорхен # (автор рецепта)
23 февраля 2016 года yur2590 #
23 января 2016 года eleshanikolaevna #
23 декабря 2015 года yagum #
В самом деле для рецепта нужно варить 20 минут?
23 декабря 2015 года Лорхен # (автор рецепта)
23 декабря 2015 года yagum #
23 декабря 2015 года Лорхен # (автор рецепта)
22 марта 2016 года Анатолий0802 #
5 декабря 2015 года ЛеОлешка #
6 декабря 2015 года Лорхен # (автор рецепта)
22 сентября 2015 года Hibiscus #
Очень вкусно. Практически все съел муж, а он у меня грибы на дух не перносит. Так что это действительно показатель.
Сегодня делаю второй раз уже для гостей.
22 мая 2015 года Светлана_Я #
Кстати, у меня не было красного перца, кориандра, то я добавила прираву к моркови по-корейски. Думаю что не испорчу
21 декабря 2014 года ENTER-RU #
в отличие от магазинских консервированных грибов в банках.
просто и быстро!
коллеги на работе требуют еще!
спасибо!
5 октября 2014 года Katharina-2014 #
27 августа 2014 года putenko66 #
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