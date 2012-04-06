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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Бисквитный торт
  • 6 апреля 2012, 23:27
  • 24521

Цуккотто

Рецепт: Цуккотто

Это один из самых известных десертов, которым славится город Флоренция. Возможно, его рецепт был придуман благодаря круглым куполам городского собора или названию кардинальской шапочки - цуккетто... Десерт очень вкусный и нежный, просто тающий во рту. Готовить его можно не только со сливками, но и с добавлением маскарпоне. В любом случае, вкус будет изумительным.

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Цуккотто»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4752.1 ккал 		белки
69.9 г 		жиры
254.5 г 		углеводы
536.1 г
Порции
ккал
594 ккал		 белки
8.7 г		 жиры
31.8 г		 углеводы
67 г
100 г блюда
ккал
344.4 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
18.4 г		 углеводы
38.8 г

Рецепт «Цуккотто»:

Взбить яйца со щепоткой соли, постепенно добавить сахар. Взбить до очень воздушного состояния. Всыпать по частям просеянную муку и осторожно вмешать лопаточкой в яичную массу.

Покрыть противень смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить тесто и разровнять. Выпекать в заранее разогретой духовке до 200 град. около 10 минут. Важно не передержать, тесто должно быть слегка золотистым.

Готовый бисквит выложить, не снимая бумаги, на чистую бумагу, накрыть полотенцем смоченным в холодной воде. Оставить до полного остывания. Аккуратно снять бумагу. Разрезать бисквит на кусочки, нужного Вам размера.

Глубокий салатник или любую удобную емкость покрыть пищевой пленкой. Выложить ломтики бисквита в салатник острыми концами треугольника к центру, плотно прижимая друг к другу. Приготовить 100 мл кофе. Остудить и добавить ликер. Пропитать им бисквит.

Взбить сливки до мягких пиков, добавить пудру и взбить до плотности. Натереть 1/3 шоколада на терке, фундук мелко порубить и добавить в сливки.

Заполнить половиной этой смеси бисквитную основу так, чтоб в середине осталось углубление. Поставьте в холодильник.

Растопить оставшийся шоколад на водяной бане и добавить в сливки. Хорошо размешать. Выложить наше "углубление" шоколадным кремом.

Накрыть все плотно оставшимися ломтиками бисквита, который тоже нужно пропитать. Закрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 6 часов.

Перед подачей перевернуть блюдо, вытащить цуккотто, снять пленку. Вырезать треугольный шаблон из бумаги и с его помощью покрыть пудрой и какао-порошком.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Bellissimo! Pastissimo! Italiano!" На обед : На десерт На праздничный стол : День влюбленных / День рождения / Новый год

Теги: праздник десерт

Вкусы: нежный сливочный пикантный ароматный.

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Цуккотто
Описание: Это один из самых известных десертов, которым славится город Флоренция. Возможно, его рецепт был придуман благодаря круглым куполам городского собора или названию кардинальской шапочки - цуккетто... Десерт очень вкусный и нежный, просто тающий во рту. Готовить его можно не только со сливками, но и с добавлением маскарпоне. В любом случае, вкус будет изумительным.


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Цуккотто» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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Скажите пожалуйста , какого размера круглая форма , куда вы выкладываете треугольнички бисквита ? И какого размера выпекать бисквит ? У всех противни разного размера хочу чтобы торт с первого раза получился . Спасибо
Нереальная вкусняшка! Очень понравилось! Муж хоть и поворчал, что слишком много крема, а по мне так это идеальный тортик. И не так уж страшно его делать
Добрый день!
А подскажите, пожалуйста, по объему ваш стакан — 200 мл.?
Обязательно завтра приготовлю! Уже несколько дней присматриваюсь. Выглядит супер!
Шикарный тортик Всегда ломала голову, как получить такой ровный и красивый кумпол, оказывается все гениальное просто, спасибо за подробный рецепт !
Собираюсь сделать ваш тортик, очень уж аппетитно выглядит, но есть очень простой вопрос. Какого вида вы делали шаблон из бумаги, чтобы покрывать верх так ровно секторами сахарной пудрой и какао?
Вырезала довольно большой лист бумаги (газеты) сложила вчетверо. Хорошо придавила края, срезала углы так чтоб при раскрытии получился круг. Развернула, по придавленным краям, бумага поделилась на 8 секторов, вырезала 1, 3, 5, 7 так, чтоб центр не развалился. Накрыла тортик и посыпала в прорези сначала пудру, потом сняла и осторожно накрыла треугольники с пудрой и посыпала какао. Ну как-то так.))) Вырежьте шаблон, а там все поймете.)))
не смотря на взбитые сливки, этот тортик очень легкий, воздушный! нам понравилось!!!
Очень приятно! )))) На здоровье!
А я-то, балда, когда кассату делала, по прямым линиям бисквит разрезала
А тут такой эффективный способ! Всё гениальное просто! Мерси за науку
Пожалуйста. ))) Только вот думаю кого-кого, а тебя учить нечему. А вообще сама иногда удивляюсь каким-то элементарным вещам.
Только вот думаю кого-кого, а тебя учить нечему. А вообще сама иногда удивляюсь каким-то элементарным вещам.
Это я видимость создаю
А вообще-то я очень часто делаю для себя кулинарные открытия. Вот как в этом случае
Сама такая.))) Век живи-век учись.)))
Хочу приготовить этот замечательный тортик...а ликер коньяком можно заменить? Ликер никто не пьет...а папин коньяк стоит..вот и думаю можно ли? Спасибо..
Конечно можно! Можно даже пропитать просто сиропом, если будут кушать дети. ))))
Очень вкусный, нежный и легкий торт! Очень понравился бисквит, (не надо по отдельности белки взбивать для меня это большой плюс!) делала полнормы, бисквит супер! не плотный, воздушный, ровный... часто буду такой делать. Сливки взбились как надо, а я боялась но пришла беда откуда не ждали - шоколад у меня не растопился в микро как надо вернее сначала растопился я думаю - наверное надо ему немного подостыть, а то сливки опадут... буквально пару минут он стыл и застыл опять, пытаюсь его ложечкой перемешать - оч.густой, я его опять в микро - не плавится... совсем, стал какой-то крошкой. Вот такой некачественный шоколад но я не растерялась, добавила какао, вкусно вышло,хоть и не так шоколадно. [x]15:24 31.05.12 Отредактировано создателем комментария[/x]
Очень красивый получился пирог! А шоколад скорее всего Вы перегрели, он тогда становится крошкой и уже не плавится. Да и от качества шоколада зависит. Следующий раз растапливайте на водяной бане, только следите, чтоб дно чашки не касалось воды.
Очень красивый получился пирог!
Ну до красоты мне еще далеко, надо поучиться украшательству А шоколад ,конечно, подвел меня, вообще не первый раз в микро плавила, но других марок и никогда не застывал так быстро...Ну ладно, на ошибках учатся А у вас какой шоколад? Я просто молочный брала, может надо именно темный И как все-таки его со сливками смешивать? должен он остыть?
Вот положила глаз на этот рецепт, но меня одолевают сомнения Во многих рецептах сливки смешивают с желатином, а в этом нет...я вот и думаю не упадут ли они? Ну в смысле не сразу, а если торт дня 3 будет поедаться? я сливки еще никогда не взбивала, подскажите!
Сливки не опадут точно, если их жирность не менее 33% (лучше 35). Взбивайте их обязательно холодными и сначала на большой скорости (1-1,5 мин), а потом когда они начнут густеть на небольшой, чтоб не перебить, иначе они возьмутся хлопьями. И чем дольше они будут стоять тем плотнее станут и ровнее будет резаться пирог.
Спасибо! Сливки у меня 33% , надеюсь все будет Ок! Не знаю как на счет Цуккотто, но что-то сегодня будет
Только дайте ему постоять хотя бы часов пару.))) Все получится!
Обязательно! До завтра постоит, подумает...
Вот положила глаз на этот рецепт, но меня одолевают сомнения Во многих рецептах сливки смешивают с желатином, а в этом нет...я вот и думаю не упадут ли они? Ну в смысле не сразу, а если торт дня 3 будет поедаться? я сливки еще никогда не взбивала, подскажите!
Вот такой он у меня получился
Получился Очень симпатичный и креативный!
то что успела с фотографировать.
Даже на фото очень воздушно и нежно выглядит десертик.
удачи вам в конкурсе и много +++++++++
получилось очень вкусно и нежно.только сверху полила глазурью.муж с сыном сразу половину умяли за минуты.большое вам спасибо за рецепт.он приживется на долго.
Мне очень приятно, что Вам понравился рецепт и все получилось.
Чудесный десерт, очень вкусный! Только я делала полосками, Ваш вариант секторами больше понравился, возьму на заметку Спасибо и удачи!
Спасибо большое! мне кажется так удобней, чем полосками, раскладывать.
удобнее, безусловно )) И выглядит очень аккуратненько Буду готовить, именно так и выложу
Хороший вкусный тортик
Выглядит аппетитно,непременно попробую.
Очень хорошее исполнение! Прекрасный рецепт! Удачи!
Большое спасибо за поддержку.
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