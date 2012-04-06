Это один из самых известных десертов, которым славится город Флоренция. Возможно, его рецепт был придуман благодаря круглым куполам городского собора или названию кардинальской шапочки - цуккетто... Десерт очень вкусный и нежный, просто тающий во рту. Готовить его можно не только со сливками, но и с добавлением маскарпоне. В любом случае, вкус будет изумительным.
- 6 апреля 2012, 23:27
- 24521
Цуккотто
Ингредиенты для «Цуккотто»:
- Яйцо куриное — 4 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Сахар — 1 стак.
- Сливки (35%) — 500 мл
- Сахарная пудра — 100 г
- Шоколад молочный / Шоколад — 100 г
- Фундук (жареный) — 30 г
- Кофе растворимый — 1 ч. л.
- Ликер (creme de cassis или другой) — 3 ст. л.
- Какао-порошок (для посыпания)
- Сахарная пудра (для посыпания)
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4752.1 ккал
|
белки
69.9 г
|
жиры
254.5 г
|
углеводы
536.1 г
|Порции
|ккал
594 ккал
|белки
8.7 г
|жиры
31.8 г
|углеводы
67 г
|100 г блюда
|ккал
344.4 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
18.4 г
|углеводы
38.8 г
Рецепт «Цуккотто»:
Взбить яйца со щепоткой соли, постепенно добавить сахар. Взбить до очень воздушного состояния. Всыпать по частям просеянную муку и осторожно вмешать лопаточкой в яичную массу.
Покрыть противень смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить тесто и разровнять. Выпекать в заранее разогретой духовке до 200 град. около 10 минут. Важно не передержать, тесто должно быть слегка золотистым.
Готовый бисквит выложить, не снимая бумаги, на чистую бумагу, накрыть полотенцем смоченным в холодной воде. Оставить до полного остывания. Аккуратно снять бумагу. Разрезать бисквит на кусочки, нужного Вам размера.
Глубокий салатник или любую удобную емкость покрыть пищевой пленкой. Выложить ломтики бисквита в салатник острыми концами треугольника к центру, плотно прижимая друг к другу. Приготовить 100 мл кофе. Остудить и добавить ликер. Пропитать им бисквит.
Взбить сливки до мягких пиков, добавить пудру и взбить до плотности. Натереть 1/3 шоколада на терке, фундук мелко порубить и добавить в сливки.
Заполнить половиной этой смеси бисквитную основу так, чтоб в середине осталось углубление. Поставьте в холодильник.
Растопить оставшийся шоколад на водяной бане и добавить в сливки. Хорошо размешать. Выложить наше "углубление" шоколадным кремом.
Накрыть все плотно оставшимися ломтиками бисквита, который тоже нужно пропитать. Закрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 6 часов.
Перед подачей перевернуть блюдо, вытащить цуккотто, снять пленку. Вырезать треугольный шаблон из бумаги и с его помощью покрыть пудрой и какао-порошком.
Комментарии и отзывы
25 октября 2018 года hamudonet #
9 марта 2018 года Улыбастик #
14 июля 2016 года K_Shulha #
А подскажите, пожалуйста, по объему ваш стакан — 200 мл.?
17 ноября 2013 года Ленор4 #
17 мая 2013 года Marusia1891 #
11 октября 2012 года undya #
11 октября 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
28 июня 2012 года Zhenya708 #
28 июня 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
21 июня 2012 года irina_vip #
А тут такой эффективный способ! Всё гениальное просто! Мерси за науку
21 июня 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
21 июня 2012 года irina_vip #
А вообще-то я очень часто делаю для себя кулинарные открытия. Вот как в этом случае
21 июня 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
13 июня 2012 года Olka_80 #
13 июня 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
31 мая 2012 года Irena Paloma #
31 мая 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
31 мая 2012 года Irena Paloma #
29 мая 2012 года Irena Paloma #
30 мая 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
30 мая 2012 года Irena Paloma #
30 мая 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
30 мая 2012 года Irena Paloma #
29 мая 2012 года Irena Paloma #
10 мая 2012 года Rina8091 #
10 мая 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
22 апреля 2012 года ira-golosova #
22 апреля 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
22 апреля 2012 года ira-golosova #
22 апреля 2012 года ira-golosova #
22 апреля 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
12 апреля 2012 года Silverina1 #
12 апреля 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
13 апреля 2012 года Silverina1 #
12 апреля 2012 года ksuxa198721 #
12 апреля 2012 года таня-татьянка #
10 апреля 2012 года GreenTea #
12 апреля 2012 года Lesya_Dol # (автор рецепта)
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