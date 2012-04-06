Это один из самых известных десертов, которым славится город Флоренция. Возможно, его рецепт был придуман благодаря круглым куполам городского собора или названию кардинальской шапочки - цуккетто... Десерт очень вкусный и нежный, просто тающий во рту. Готовить его можно не только со сливками, но и с добавлением маскарпоне. В любом случае, вкус будет изумительным.