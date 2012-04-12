Это блюдо я нашла в интернете еще в январе, очень хотелось чего-то вкусненького, но диета не позволяла. В связи с моим низкокалорийным рационом, творог в холодильнике есть почти всегда. Потому блинчики были приготовлены тут же (правда с небольшими изменениями)! Мамуля моя была в полном восторге, да и я тоже. Теперь мы готовим такие и на завтрак и на закуску гостям. Попробуйте и вы, уверена, что вам понравится!
- 12 апреля 2012, 22:15
- 65973
Творожные блинчики с зеленью
Ингредиенты для «Творожные блинчики с зеленью»:
- Творог (низкокалорийный, мягкий) — 200 г
- Молоко (у меня было 1,5% жирности) — 150 г
- Мука пшеничная / Мука (с небольшой горочкой) — 6 ст. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло сливочное (по рецепту было, я не добавляла) — 30 г
- Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук, нарубить, 2-3 столовые ложки)
- Соль (по вкусу, так же по вкусу можно добавить немного сахара)
Время приготовления:
Количество порций: 10
Рецепт «Творожные блинчики с зеленью»:
Жарим блинчики на сковороде, разогретой на огне больше среднего (у меня было 6 из 9 ти). Можно жарить на масле, но я просто смазывала тефлон кусочком сала.
Приятного аппетита!
130ккал на 100гр ))
1 блинчик около 70грамм
Складывать треугольничками аккуратно, они очень нежные!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4825
Комментарии и отзывы
9 часов назад petrishina 2407 #
12 часов назад alenanat #
вчера в 8:45 Андрей Силантьев #
2 октября 2019 года vorobje lena2012 #
4 октября 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
5 марта 2019 года caramel77 #
9 марта 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 декабря 2018 года Lee_Taa #
10 декабря 2018 года wise1288 #
10 декабря 2018 года Eva Grimm # (автор рецепта)
5 мая 2018 года konorina #
Сделала с припёком: потёрла сыр и свернула треугольником - великолепно!
6 мая 2018 года Eva Grimm # (автор рецепта)
27 января 2018 года lenajama #
Спасибо за рецепт!
28 января 2018 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 декабря 2017 года suslik de #
11 декабря 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
20 ноября 2017 года Robert1 #
20 ноября 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
20 ноября 2017 года Лилек3011 #
20 ноября 2017 года Robert1 #
15 ноября 2017 года Robert1 #
17 ноября 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
14 ноября 2017 года 0-galinka #
15 ноября 2017 года Robert1 #
17 ноября 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
31 августа 2017 года Kormilitza #
31 августа 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
9 июля 2017 года getmanowa22 #
11 июля 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
5 апреля 2017 года shemet777 #
5 апреля 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
3 апреля 2017 года svettarasa #
3 апреля 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
16 марта 2017 года Ekatirina #
16 марта 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
16 марта 2017 года Ekatirina #
2 февраля 2017 года бабуля13 #
2 февраля 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
1 января 2017 года Люда Шатилова #
36 месяцев назад Eva Grimm # (автор рецепта)
8 декабря 2016 года Manona39 #
8 декабря 2016 года Eva Grimm # (автор рецепта)
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