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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины
  • 12 апреля 2012, 22:15
  • 65973

Творожные блинчики с зеленью

Рецепт: Творожные блинчики с зеленью

Это блюдо я нашла в интернете еще в январе, очень хотелось чего-то вкусненького, но диета не позволяла. В связи с моим низкокалорийным рационом, творог в холодильнике есть почти всегда. Потому блинчики были приготовлены тут же (правда с небольшими изменениями)! Мамуля моя была в полном восторге, да и я тоже. Теперь мы готовим такие и на завтрак и на закуску гостям. Попробуйте и вы, уверена, что вам понравится!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Творожные блинчики с зеленью»:

Время приготовления:

Количество порций: 10



Рецепт «Творожные блинчики с зеленью»:

Смешаем в блендере:
Творог + молоко + мука.

Добавим яйца, масло (по желанию), соль, хорошо взобьем в блендере до образования однородной массы.

Добавим зелень, перемешаем на более низкой скорости, но не взбиваем, чтобы не измельчить ее сильно.

Жарим блинчики на сковороде, разогретой на огне больше среднего (у меня было 6 из 9 ти). Можно жарить на масле, но я просто смазывала тефлон кусочком сала.

Приятного аппетита!
130ккал на 100гр ))
1 блинчик около 70грамм
Складывать треугольничками аккуратно, они очень нежные!

Более нежных блинчиков я в жизни не пробовала! Можно их делать сладенькими с ванильным сахаром и курагой, например, с изюмом, с мелко натертой морковкой или тыквой, добавить к зелени красной мелко нарубленной рыбки. Включайте фантазию, радуйте себя и близких!








Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4825
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На ужин : На закуску

Теги: ужин обед закуска завтрак блины

Вкусы: нежный творожный

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Творожные блинчики с зеленью
Описание: Это блюдо я нашла в интернете еще в январе, очень хотелось чего-то вкусненького, но диета не позволяла. В связи с моим низкокалорийным рационом, творог в холодильнике есть почти всегда. Потому блинчики были приготовлены тут же (правда с небольшими изменениями)! Мамуля моя была в полном восторге, да и я тоже. Теперь мы готовим такие и на завтрак и на закуску гостям. Попробуйте и вы, уверена, что вам понравится!


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Фотографии «Творожные блинчики с зеленью» от приготовивших (61)

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Комментарии и отзывы

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Очень аппетитно , после праздников обязательно попробую , а то и так +++ страшно сказать сколько
отличные блинчики, прям с припеком
Очень вкусно, готовила сразу двойную порцию так как поняла, что получится маловато, на семью из трех-четырех человек надо готовить тройную, соседку угостила, она забрала рецепт, автору большое спасибо!
Очень рада!Спасибо за доверие, готовьте с удовольствием!
Очень вкусные блинчики с интересным вкусом
Готовьте с удовольствием
Делала первый раз, но получилось хорошо!)) Молока добавляла больше, чем по рецепту. Блины получаются не ажурные, потолще чем обычные, но отставали без проблем - блинов "комом" не было. Выпекая, конце я немного поэкспериментировала - добавила разрыхлитель, но особого эффекта не заметила (возможно, надо было это сделать заранее). Я блинчики потом ещё нафаршировала куриной печенью м луком и морковкой))
Рецепт удался на славу
Ответ для Lee_Taa
Прекрасный вариант фаршировки! Рада что понравился рецепт
Замечательный сытный завтрак выходного дня!
Сделала с припёком: потёрла сыр и свернула треугольником - великолепно!
На здоровье!
Обалденные блинчики! Нежные, вкусные, сытные и не очень калорийные. Делала соленый вариант с петрушкой и укропом. Нам очень понравилось! Буду готовить еще.
Спасибо за рецепт!
Готовьте с удовольствием!
Быстро, вкусно, сытно
На здоровье!
Блинчики получились просто объединение!!! Делал соленые. Мне очень понравились!!! Складывал стопкой и каждый блинчик сверху намазывал сливочным маслом, потом прижал небольшим прессом. Масло использовал домашнее - хорошо застывает и склеивает слои. Следующий раз буду делать минимум тройную порцию! Мария, рецепт очень вкусный! Спасибо Вам большое!!!
Спасибо за добрые слова, готовьте с удовольствием и радуйте близких!!!
Ответ для Robert1
Роберт, блинчики смотрятся как прекрасный тортик!!! Сколько напекли блинов и никто не стащил
Лиля, моя любимая жена сейчас в отъезде, по этому никто не стащил Из этого количества блинной массы у меня получилось 6 штук диаметром 22 см... Хотелось отчитаться, но 6 блинов... - это как то не серьёзно..., пришлось нарезать треугольничками и сложить стопкой... В общем создал изобилие... Блинчики очень вкусные, но получается мало. Как я уже писал в следующий раз буду делать тройную порцию и добавлю намного больше соли - творог, зелень, соль просто созданы друг для друга!!! Спасибо что обратили внимание на мою скромную стряпню, приятно!!!
Я не большой специалист по приготовлению блинчиков, но Ваш рецепт очень даже заинтересовал! При первой же возможности обязательно приготовлю и отпишусь!!!
Готовьте с удовольствием
Вкусно, спасибо за рецепт, готовлю часто и только солёные. сладкие не пошли.
Как то по роду моей трудовой деятельности мне довелось прожить месяц на Западной Украине, кормила мама газды (на западынском это хозяин), часто подавала по мимо прочего либо на завтрак, либо на обед солёный домашний творог перемешанный с огромным количеством мелко нарезанного зелёного лука. Казалось бы такое не затейливое блюдо, но когда его готовят с любовью хлебосольные, прекрасные люди, то любая еда становится кулинарным шедевром!!! Комментарий может быть немножко "не в тему", но знаю на своём опыте (желудке) - творог, соль, зелень + приготовлено с любовью это потрясающе вкусно!!!
Ответ для 0-galinka
Пользуйтесь на здоровье и я делаю только не сладкие
Вкусно и нежно!
Однозначно!
Спасибо за интересные блинчики, очень мягкие. Я делала с зелёным луком- мне такое сочетание не очень, сладкие наверное бы были намного вкуснее. Творог не чувствуются
На здоровье!
Это офигенные блинчики, мне понравились именно несладкие и с зеленью. Очень сытные, вкусные. По рецепту тоже вопросов нет, но я добавила в готовое тесто около 100 мл воды. так как оно получилось очень густым и выпекались оладьи, а не блины. Но здесь как я поняла от творога и его влажности зависит. Кто еще не пек их - вы много пропустили!
Красота -то какая! Спасибо за фото! Очень классные блинчики!
Готовила уже не раз. Очень вкусно! Спасибо! Нужно ещё будет сладкие приготовить .
Конечно! Но я больше люблю с зеленью и чесночком с кусочком красной рыбки и сладким чаем - сказка!!!
А если ещё и с рыбкой - восторг полный
Готовила такие с зеленым луком и укропом,вкуснятина
Это точно!
Фантастический рецепт !!!! Теперь только так и делаю блинчики . Детям делаю сладкие!
На здоровье!!!
Блинчики получились очень нежными и вкусными , делала сладкий вариант . Огромное спасибо за рецепт !!! Домочадцы сыты и довольны ! ☺👍👍👍
На здоровье! Отличные блинчики!
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