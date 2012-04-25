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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Гарнир Овощной гарнир
  • 25 апреля 2012, 12:22
  • 64763

Зеленый гарнир

Рецепт: Зеленый гарнир

Все варианты картошки, круп и тушеной капусты мне уже приелись, и я нашла этот вкуснейший рецепт со стручковой фасолью.

Категория: Горячие блюда Гарнир Овощной гарнир

Ингредиенты для «Зеленый гарнир»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
475.4 ккал 		белки
30.3 г 		жиры
14.3 г 		углеводы
56.2 г
Порции
ккал
79.2 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
2.4 г		 углеводы
9.4 г
100 г блюда
ккал
67.9 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
2 г		 углеводы
8 г


Рецепт «Зеленый гарнир»:

Мелко режем чеснок и лук и поджариваем на растительном масле.

Варим рис и яйца. Яйца мелко режем. Все, отставляем их, добавим к фасоли в самом конце.

Добавляем в лук фасоль, обжариваем минут 10

Добавляем специи и соевый соус Kikkoman, я его очень люблю, так что добавила 3 столовые ложки, вы добавляйте на свой вкус

Добавляем рис, перемешиваем хорошенько

Выключаем плиту и добавляем яйца и зелень на вкус.

Мы кушали с курочкой гриль, но гарнир прекрасно подойдет к рыбе. Приятного аппетита!=)

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5903
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Рецепт идеального пикника" На обед : На второе На природу На ужин : На горячее Специальное питание : Для диеты

Теги: гарнир

Вкусы: фасолевый соленый

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Зеленый гарнир
Рецепт: Зеленый гарнир

Все варианты картошки, круп и тушеной капусты мне уже приелись, и я нашла этот вкуснейший рецепт со стручковой фасолью.

Ингредиенты для «Зеленый гарнир»:

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Фотографии «Зеленый гарнир» от приготовивших (16)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Фасоль варить или обжарить
люблю зеленую фасоль, да еще в перемешку со стрелками чесночка, а тут такой рецепт, пошла к морозилке
люблю зеленую фасоль, да еще в перемешку со стрелками чесночка, а тут такой рецепт, пошла к морозилке
Идея замечательная! Но я не совсем поняла - фасоль используют сырую, и за 10 мин обжарки она сварится?
Мне очень понравилось.
Обычно делаю строго по рецепту, а тут немного отклонилась.
Из специй брала хмели-сунели, рис был чёрный у меня, а яйцо было лень варить в отдельной посуде, поэтому я просто половину сковороды освободила и обжарила, быстро перемешивая яйцо.
Подавала с куриными грудками в хмели-сунели на гриле

На мой вкус, очень приятный гарнир. Молодому человеку не понравилось
Очень вкусно и для нас оригинально С удовольствием буду пользоваться рецептом)
Очень вкусно, и готовится быстро.
Честно не ожидала даже, что получится так вкусненько. Можно спокойно класть гораздо больше риса
Отличный гарнир! Лёгкий, но в то же время сытный. Очень вкусно!
Сашенька, и здесь все очень аппетитно и красиво!
Мне тоже нравится Вкус гарнира отличный
Просто и вскусно. Соевого соуса не оказалось дома - добавила сванскую соль, но просто улет, а не фасоль! Спасибо!
Очень вкусное и быстрое в приготовлении блюдо! Спасибо за рецепт!
Очень вкусное самостоятельное блюдо! Жаль только свекровь, как оказалось в итоге, передала мне старую фасоль
Но за рецепт огромное спасибо!!!
Огромное спасибо за вкусный и простой рецепт! Приготовлю еще не раз. Для меня вполне себе самодостаточное блюдо,а не гарнир))
Замечательный рецепт!
Великолепный гарнир! Очень вкусно! Необыкновенно вкусная фасоль и рис!!! Спасибо большое за рецепт!
Людочка, какая аппетитная красота у тебя на тарелочке! Умница!
Спасибо большое, Светочка!!! Стараюсь!!!
Ответ для Сурик
Людочка, как вкусно, отличное блюдо !!!
Спасибо большое, Галочка, за похвалу!!!
Ответ для Сурик
Весенняя свежесть получилась.
Ну не знаю как весенняя!? Но уж зимняя точно!!! Спасибо большое, Олечка!!!
Очень вкусный и простой рецепт! Готовила в качестве самостоятельного блюда, а не как гарнир. Съели с удовольствием. Огромное спасибо автору! Буду теперь регулярно повторять рецепт!
Очень вкусно. Такой гарнир ела бы постоянно.
Кать, какой гарнир красивый и вкусный!
Спасибо
Очень понравился этот гарнир. Вместо 3 столовых ложек риса положила половину кастрюли) Получился рис с фасолью и яйцами. Вкусно, объеденье) можно есть, как полноценное блюдо.
Благодарю за интересный и вкусный гарнир!
Вчера приготовила - вкусно и думаю полезно!!! Спасибо за рецепт!
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