Все варианты картошки, круп и тушеной капусты мне уже приелись, и я нашла этот вкуснейший рецепт со стручковой фасолью.
- 25 апреля 2012, 12:22
- 64763
Зеленый гарнир
Ингредиенты для «Зеленый гарнир»:
- Чеснок — 2 зуб.
- Лук репчатый
- Яйцо куриное — 2 шт
- Рис — 3 ст. л.
- Соевый соус (у меня Kikkoman)
- Фасоль стручковая — 500 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
475.4 ккал
|
белки
30.3 г
|
жиры
14.3 г
|
углеводы
56.2 г
|Порции
|ккал
79.2 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
2.4 г
|углеводы
9.4 г
|100 г блюда
|ккал
67.9 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
2 г
|углеводы
8 г
Рецепт «Зеленый гарнир»:
Добавляем специи и соевый соус Kikkoman, я его очень люблю, так что добавила 3 столовые ложки, вы добавляйте на свой вкус
Комментарии и отзывы
вчера в 10:46 larisa_m10 #
позавчера alenanat #
позавчера alenanat #
25 сентября djazair #
18 августа панакота #
Обычно делаю строго по рецепту, а тут немного отклонилась.
Из специй брала хмели-сунели, рис был чёрный у меня, а яйцо было лень варить в отдельной посуде, поэтому я просто половину сковороды освободила и обжарила, быстро перемешивая яйцо.
Подавала с куриными грудками в хмели-сунели на гриле
На мой вкус, очень приятный гарнир. Молодому человеку не понравилось
10 февраля настуся89 #
6 декабря 2018 года Ло Ната #
28 августа 2018 года golemin #
29 июня 2018 года Сашуленок #
29 июня 2018 года акчуч #
30 июня 2018 года Сашуленок #
31 июля 2017 года sofcja-dz #
24 июля 2017 года Л-лька2805 #
18 июля 2017 года kiew713 #
Но за рецепт огромное спасибо!!!
8 февраля 2017 года SamaPoSebeYa #
3 февраля 2017 года Светланка g980 #
3 февраля 2017 года Сурик #
3 февраля 2017 года Светланка g980 #
3 февраля 2017 года Сурик #
3 февраля 2017 года felix032 #
3 февраля 2017 года Сурик #
3 февраля 2017 года акчуч #
3 февраля 2017 года Сурик #
18 декабря 2016 года Ляля Гу #
7 декабря 2016 года caramel77 #
8 декабря 2016 года laka-2014 #
8 декабря 2016 года caramel77 #
27 сентября 2016 года elvud #
15 декабря 2015 года Жужа-48 #
30 сентября 2015 года Tanali #
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