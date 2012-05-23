Обожаю пироги с яблоками, а в этот, от израйльского кондитера Шулы Модан, просто влюбилась — вкусно, сочно и совсем несложно в приготовлении! Попробуйте приготовить корзинку таким способом, я придумала еe для себя - просто, быстро и очень удобно, ведь не каждое тесто можно раскатать и перенести в форму так, чтобы получились ровные и одинаковые края, если пригодится, буду очень рада.
- 23 мая 2012, 0:04
- 84204
Яблочный пирог
Ингредиенты для «Яблочный пирог»:
- Масло сливочное (150г - для теста,20г - растопить для начинки) — 170 г
- Сахар (100 г для теста 30 г в яблоки 50 г для безе) — 180 г
- Яйцо куриное (разделить на желтки и белки) — 3 шт
- Сметана (20%) — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука (1 стакан = 200 мл) — 2 стак.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ваниль — 1 г
- Соль (щепотка)
- Яблоко (зеленое) — 1 кг
- Вода — 1/2 стак.
- Сок лимонный (из 1 лимона)
- Цедра лимона — 1/4 ч. л.
- Пудинг ванильный (не инстант, можно заменить крахмалом) — 1 ст. л.
- Шоколад темный (капли или натереть) — 40 г
- Кислота лимонная (на кончике ножа)
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4169.9 ккал
|
белки
60.1 г
|
жиры
191.3 г
|
углеводы
547.9 г
|Порции
|ккал
347.5 ккал
|белки
5 г
|жиры
15.9 г
|углеводы
45.7 г
|100 г блюда
|ккал
189.5 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
8.7 г
|углеводы
24.9 г
Рецепт «Яблочный пирог»:
Тесто.
Смешать все ингредиенты и замесить гладкое песочное тесто, скатать в шарик и дать отдохнуть 15-20 минут.
Путём проб и ошибок нашла простой способ распределения теста в форме, дабы получилась красивая корзина. Итак.
Немного большую, чем половина теста часть выстелить ровным слоем на дно формы, из остального теста скатать «колбаски» одинаковой толщины и поместить по кругу края формы.
Затем столовой ложкой расправить тесто прижимая его к бортику формы, а потом сделать зубчики вилкой, вот так.
Сверху поместить форму меньшего диаметра, дно которой смазать маслом. Выпекать в прогретой до 180 градусов С духовке 25-30 минут.
Удалить внутреннюю форму и смазать желтком, поставить в духовку на 2-3 минуты. Это необходимо, чтобы дно пирога не промокало от начинки. В этом рецепте я посыпала дно шоколадными каплями (рубленым шоколадом), который тоже предохранит его от размокания!
Начинка.
Подготовить яблоки: почистить и нарезать, добавить воду, цедру и сахар, проварить 7-8 минут. Я делала это в микроволновке, затем, откинув на дуршлаг, дать стечь соку.
Сок лимона смешать с пудингом и маслом.
Добавить к яблокам, перемешать и поместить в выпеченную корзинку.
Взбить белки с сахаром и лимонной кислотой до устойчивых пиков и с помощью кулинарного кулька (шприца) отсадить безе по верху пирога.
Комментарии и отзывы
5 января lara_ya #
12 февраля 2021 года inna_2107 #
4 февраля 2019 года miledin #
12 февраля 2018 года ПантерРрочка #
12 февраля 2018 года natapit # (автор рецепта)
12 февраля 2018 года ПантерРрочка #
12 февраля 2018 года natapit # (автор рецепта)
22 июня 2016 года Бабушка Забота #
26 октября 2015 года Frii #
28 октября 2015 года natapit # (автор рецепта)
7 октября 2015 года littlelittle #
22 августа 2015 года Ivaschenco #
22 августа 2015 года natapit # (автор рецепта)
19 марта 2015 года katerynar-2 #
7 января 2015 года Норелав #
5 января 2015 года Норелав #
6 января 2015 года natapit # (автор рецепта)
20 ноября 2014 года Tatvur #
12 октября 2014 года tanyffka #
6 октября 2014 года veronika38231 #
11 октября 2014 года natapit # (автор рецепта)
14 июня 2014 года Нина Александрюк #
11 февраля 2014 года Annushka_Zh #
11 февраля 2014 года natapit # (автор рецепта)
Саxар (100 г для теста 30 г в яблоки 50 г для безе) — 180 г
Яйцо (разделить на желтки и белки) — 3 шт
Сметана (20 — 2 ст. л.
Мука (1 стакан = 200 мл) — 2 стак.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Ваниль — 1 г
Соль (щепотка)
11 февраля 2014 года Annushka_Zh #
13 февраля 2014 года natapit # (автор рецепта)
6 января 2014 года олеся анатольевна #
6 января 2014 года natapit # (автор рецепта)
10 сентября 2013 года ishtar #
10 сентября 2013 года natapit # (автор рецепта)
1 апреля 2013 года marishka200780 #
1 апреля 2013 года natapit # (автор рецепта)
18 сентября 2012 года Улитыч #
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