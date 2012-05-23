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  • 23 мая 2012, 0:04
  • 84204

Яблочный пирог

Рецепт: Яблочный пирог

Обожаю пироги с яблоками, а в этот, от израйльского кондитера Шулы Модан, просто влюбилась — вкусно, сочно и совсем несложно в приготовлении! Попробуйте приготовить корзинку таким способом, я придумала еe для себя - просто, быстро и очень удобно, ведь не каждое тесто можно раскатать и перенести в форму так, чтобы получились ровные и одинаковые края, если пригодится, буду очень рада.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Еврейская

Ингредиенты для «Яблочный пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4169.9 ккал 		белки
60.1 г 		жиры
191.3 г 		углеводы
547.9 г
Порции
ккал
347.5 ккал		 белки
5 г		 жиры
15.9 г		 углеводы
45.7 г
100 г блюда
ккал
189.5 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
8.7 г		 углеводы
24.9 г



Рецепт «Яблочный пирог»:

Тесто.
Смешать все ингредиенты и замесить гладкое песочное тесто, скатать в шарик и дать отдохнуть 15-20 минут.
Путём проб и ошибок нашла простой способ распределения теста в форме, дабы получилась красивая корзина. Итак.
Немного большую, чем половина теста часть выстелить ровным слоем на дно формы, из остального теста скатать «колбаски» одинаковой толщины и поместить по кругу края формы.

Затем столовой ложкой расправить тесто прижимая его к бортику формы, а потом сделать зубчики вилкой, вот так.

Сверху поместить форму меньшего диаметра, дно которой смазать маслом. Выпекать в прогретой до 180 градусов С духовке 25-30 минут.

Удалить внутреннюю форму и смазать желтком, поставить в духовку на 2-3 минуты. Это необходимо, чтобы дно пирога не промокало от начинки. В этом рецепте я посыпала дно шоколадными каплями (рубленым шоколадом), который тоже предохранит его от размокания!

Начинка.
Подготовить яблоки: почистить и нарезать, добавить воду, цедру и сахар, проварить 7-8 минут. Я делала это в микроволновке, затем, откинув на дуршлаг, дать стечь соку.
Сок лимона смешать с пудингом и маслом.
Добавить к яблокам, перемешать и поместить в выпеченную корзинку.

Взбить белки с сахаром и лимонной кислотой до устойчивых пиков и с помощью кулинарного кулька (шприца) отсадить безе по верху пирога.

Поставить в духовку на 10 минут и слегка запечь. Дать пирогу остыть и украсить шоколадом.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: полдник выпечка десерт обед ужин пирог

Вкусы: нежный яблочный

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Яблочный пирог
Рецепт: Яблочный пирог

Обожаю пироги с яблоками, а в этот, от израйльского кондитера Шулы Модан, просто влюбилась — вкусно, сочно и совсем несложно в приготовлении! Попробуйте приготовить корзинку таким способом, я придумала еe для себя - просто, быстро и очень удобно, ведь не каждое тесто можно раскатать и перенести в форму так, чтобы получились ровные и одинаковые края, если пригодится, буду очень рада.

Ингредиенты для «Яблочный пирог»:

Комментарии и отзывы

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Мне понравился, только для меня скорее не пирог, а торт)) Нежный, несложный в приготовлении. Благодарю за рецепт!
Наташа, как всегда прекрасный пирог!
Добрый вечер. Спасибо большое за ваши рецепты. Печем с дочкой по вашим рецептам пироги, все в восторге. Мы только сделали его без безе, но получилрсь очень вкусно!
Делала без безе, так как не все в моей семье уважают его. Пирог получился восхитительным, ароматным (я добавила мнооого корицы), нежным и мега-яблочным
шикарный кусочек!!! спасибо!
Это тебе спасибо за шикарный рецепт!
Класс! Мне омобенно сама корзинка понравилаь!
Очень интересный рецепт..забрала в к/к..надо как нибудь испечь
спасибо, очень вкусно вместо шоколада и лимона положила брусники в начинку
Пекла сегодня - первый раз делала пирог с безе, раньше очень боялась, что не получится. Ну, и зря. Все получилось просто замечательно! Вместо шоколадных капель я использовала замороженную шоколадную глазурь - у меня оставалась от другого пирога и я просто намазала ее ножом на основу этого пирога. Очень нежно, очень вкусно, кисло-сладко, легкий привкус шоколада. Тесто приятное, рассыпчатое, не грубое, хоть у меня и получился толстый бортик - для выпечки использовала низкобортную чугунную сковороду, тесто, попросту, дальше некуда было "тянуть". А когда пирог немного постоял после выпечки в холодильнике и остыл, на поверхности выступили, так называемые, "слезки" - яблочный сок. Как я давно мечтала научится готовить пирог со "слезками". Ура! Сегодня это произошло! Теперь не буду бояться подобных пирогов. Вам - огромное спасибо за этот рецепт, просто миллион благодарностей.
спасибо, что поделились!
Дякую за рецепт,я сьогодні зпекла і дуже смачний получився. !!!
Спасибо, я так и поняла
Скажите пожалуйста 3 желтка в тесто, 3 безе, а мазать корж перед выпечкой каким желтком, дополнительным ? Хочется сделать.
просто добавьте еще 1 желток, я забыла его указать в инг-тах. удачи!
Спасибо! Ооооооочень вкусно!!!!!
ШЕДЕВР! Я наверное такой приготовить не смогу.......
Наташенька, пеку по этому рецепту уже второй год. На мой взгляд, это один из самых легких ( для тела ). Ну очень вкусный, съедается на раз. Вот и сейчас, купила кисловатые яблоки. Я тут же открыла рецептик. Начинаю печь))). Спастбо огромное!!!
на здоровье!
Наталья, в само тесто нужно добавить 3 желтка?
А что значит смешать все инг-ты и замесить тесто? Какие именно?
Масло сливочное (150г - для теста, 20г - растопить для начинки) — 170 г
Саxар (100 г для теста 30 г в яблоки 50 г для безе) — 180 г
Яйцо (разделить на желтки и белки) — 3 шт
Сметана (20 — 2 ст. л.
Мука (1 стакан = 200 мл) — 2 стак.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Ваниль — 1 г
Соль (щепотка)
Спасибо!
Здравствуйте. А как Вы делали капельки шоколадные
я их купила готовые!
Давно ищу нечто подобное. Беру в закладки, а по поводу теста (к коментам выше) - так каждый может сделать свое песочное. Скажите а по вкусу похож на яблочный из Мак-кафе?
извините, но я затрудняюсь вам ответить
Идея пирога в таком оформлении очень оригинальная
спасибо!
Ой,обожаю рецепты от Шулы.Похвастаюсь,есть книга ее рецептов!Кажется некоторые из них я тоже здесь выставляла.Спасибо!
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