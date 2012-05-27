Результат поразил... Вкусно на бутерброд, в салат, отлично смотрится в мясной нарезке на праздничном столе. Угощайтесь!
- 27 мая 2012, 13:40
- 94060
Ветчина из индюшачьей грудки
Ингредиенты для «Ветчина из индюшачьей грудки»:
- Филе (индюшки)
- Специи (у меня паприка, черный и красный перец, чеснок, соль – количество зависит от размера филешки и от собственных предпочтений)
- Масло оливковое
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
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ккал
0 ккал
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белки
0 г
|
жиры
0 г
|
углеводы
0 г
|100 г блюда
|ккал
0 ккал
|белки
0 г
|жиры
0 г
|углеводы
0 г
Рецепт «Ветчина из индюшачьей грудки»:
Филе тщательно обтираем оливковым маслом.
В пакет выкладываем все приготовленные приправы, смешиваем, кладем наше мясо, закрываем пакет и перемещаем в пакете мясо так, чтобы оно тщательно, со всех сторон обвалялось в приправах. Оставляем на 2-3 часа мясо в пакете, я положила в холодильник.
Разогреваем духовку до 250*С.
Выкладываем мясо из пакета на противень и ставим в духовку на 17 минут, потом выключаем духовку и оставляем мясо "доходить". Главное, ни в коем случае не открывайте духовку ближайшие 3-4 часа!!! По прошествии этого времени достаем мясо, нарезаем, кушаем.
Комментарии и отзывы
3 часа назад Антонюк Ирина #
11 декабря 2020 года orlenok 78 #
24 месяца назад dra-kosha #
29 октября 2019 года Oduvanchick #
22 сентября 2016 года Алена_СПб #
28 января 2016 года Nadezhda120673 #
13 декабря 2014 года Березовская56 #
21 октября 2014 года Елена Оборина #
31 октября 2014 года Катрин242 # (автор рецепта)
15 сентября 2014 года katrin v2008 #
Делала на д.р. мужа - гости были в восторге! Особенно мужчины (а они у нас гурманы) - дали "указ" женам взять рецепт
13 января 2014 года seal4 #
сальмонелеза. В следующий раз буду держать минут 25 под 250 С и так же -3-4 часа "доходить"..
25 мая 2013 года Жека Я #
8 апреля 2013 года tanyata #
27 февраля 2013 года И_Вера_А #
23 августа 2012 года Nadiuxaxa #
12 июля 2012 года NatalyOks #
6 августа 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
22 июня 2012 года Демоника #
13 июня 2012 года marbela #
Большое спасибо за Ваш рецепт.[x]11:09 13.06.12 Отредактировано создателем комментария[/x]
16 июня 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
11 июня 2012 года Кисмет #
16 июня 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
4 июня 2012 года Кисмет #
Чайной ложки на кг филе достаточно?
3 июня 2012 года Жася1 #
16 июня 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
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