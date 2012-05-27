Ветчина из индюшачьей грудки

Филе тщательно обтираем оливковым маслом.

В пакет выкладываем все приготовленные приправы, смешиваем, кладем наше мясо, закрываем пакет и перемещаем в пакете мясо так, чтобы оно тщательно, со всех сторон обвалялось в приправах. Оставляем на 2-3 часа мясо в пакете, я положила в холодильник.

Разогреваем духовку до 250*С.

Выкладываем мясо из пакета на противень и ставим в духовку на 17 минут, потом выключаем духовку и оставляем мясо "доходить". Главное, ни в коем случае не открывайте духовку ближайшие 3-4 часа!!! По прошествии этого времени достаем мясо, нарезаем, кушаем.