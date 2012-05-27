Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 27 мая 2012, 13:40
  • 94060

Ветчина из индюшачьей грудки

Рецепт: Ветчина из индюшачьей грудки

Результат поразил... Вкусно на бутерброд, в салат, отлично смотрится в мясной нарезке на праздничном столе. Угощайтесь!

Категория: Закуски Горячие блюда из индейки

Ингредиенты для «Ветчина из индюшачьей грудки»:

  • Филе (индюшки)
  • Специи (у меня паприка, черный и красный перец, чеснок, соль – количество зависит от размера филешки и от собственных предпочтений)
  • Масло оливковое

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
0 ккал 		белки
0 г 		жиры
0 г 		углеводы
0 г
100 г блюда
ккал
0 ккал		 белки
0 г		 жиры
0 г		 углеводы
0 г



Рецепт «Ветчина из индюшачьей грудки»:

Филе тщательно обтираем оливковым маслом.
В пакет выкладываем все приготовленные приправы, смешиваем, кладем наше мясо, закрываем пакет и перемещаем в пакете мясо так, чтобы оно тщательно, со всех сторон обвалялось в приправах. Оставляем на 2-3 часа мясо в пакете, я положила в холодильник.
Разогреваем духовку до 250*С.
Выкладываем мясо из пакета на противень и ставим в духовку на 17 минут, потом выключаем духовку и оставляем мясо "доходить". Главное, ни в коем случае не открывайте духовку ближайшие 3-4 часа!!! По прошествии этого времени достаем мясо, нарезаем, кушаем.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: мясной

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Ветчина из индюшачьей грудки
Рецепт: Ветчина из индюшачьей грудки

Результат поразил... Вкусно на бутерброд, в салат, отлично смотрится в мясной нарезке на праздничном столе. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Ветчина из индюшачьей грудки»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Интересно, такое в микроволновке выйдет? Сколько запекать? Как-то делала на 700 Вт 12 минут, вышла жёсткая корка снаружи.
Отличный рецепт. Делаю так индейку, говядину, телятину. Всегда получается. Только меняю время т.к. разные духовки. В электрической с конвекцией на 2-3 минуты меньше.
Как раз искала что-нибудь такое, чтобы ребенку в школу на бутерброд давать. Такая грудка, думаю, вполне подходит
Приготовила так куриные грудки. Маринад под настроение делала. Получилось отлично. На бутерброды самое то. Сочно и вкусно.
В мини духовке получилось! Ставила на 20 минут и оставляла на всю ночь. А половину запекла в мультиварке. Там более диетическим получилась.
Супер! Обожаю простые рецепты. Из специй использовала прованские травы и соль, очень вкусно получилось. Спасибо за рецепт
здравствуйте!а если запекать в мини-духовке,получится ли?ведь духовочка маленькая,быстро остывает,успеет ли пропечься?
Не знаю, за не имением онной, запекала лишь в обычной. Напишите, если решитесь опробовать!
Сделала все точно по рецепту - все пропеклось! Правда на вид не как на фото получилось.
Делала на д.р. мужа - гости были в восторге! Особенно мужчины (а они у нас гурманы) - дали "указ" женам взять рецепт
Делала по этому рецепту. Если честно, то сомнения возникли изначально. Все получилось, как и описано в рецепте-мясо белое, сочное, НО жидкость на тарелке под кусочками оказалась розоватая. Я не рискнула есть такое мясо. Тут или надо брать свою домашнюю индюшку или быть бесстрашным и не бояться
сальмонелеза. В следующий раз буду держать минут 25 под 250 С и так же -3-4 часа "доходить"..
Вкусный рецептик
сделала куриную грудку. Забавно, но у меня получилось и мне понравилось. Спасибо
Спасибо за рецепт. Получился просто супееееееррр!!
Очень интересный рецепт, обязательно попробую!
готовила несколько раз, очень просто и сочно, мясо не пересушивается, так что я открыла для себя индейку, к тому же даю ее в таком виде (серединку) маленькому ребенку. Спасибо вам
На здоровье! Спасибо за такой приятный отзыв!
Давно так делаю, очень нравится. Даже не 17, а ровно 15 минут и всегда всё доходит. Это очень вкусно!
Приготовила ветчину точно по Вашему рецепту, очень понравилась. Смешала все приправы, которые указаны в рецепте, еще добавила по своему вкусу готовую сухую приправу для птицы, смесь сухой зелени + оливковое масло; получилась такая густая ароматная смесь, которой и обмазала индюшачье филе. Так как дело было вечером, то филе оставила в холодильнике на всю ночь и следующий день (была на работе), а после работы вечером следующего дня наконец-то положила мясо в духовку, через 17 минут духовку выключила и опять оставила индейку в духовке на всю ночь. Боялась, что ветчина не очень пропечется за 17 минут, но результат превзошел все ожидания: вкус получился очень насыщенным из-за обилия приправ, филе абсолютно не сухое. Одним словом, сплошное удовольствие.

Большое спасибо за Ваш рецепт.[x]11:09 13.06.12 Отредактировано создателем комментария[/x]
На здоровье! Приятно что приготовили и остались давольны!
Приготовила. Почти получилось. Делала строго "по инструкции". Но! Нужно обратить внимание на температурный режим вашей духовки (у меня, например, идет 220 а потом max), учла - увеличила время. Также стоит обратить внимание на температуру на кухне - лето - ночь - плита остыла быстрее, возможно, если б зима - духовка дольше бы оставалась горячей. А так - вкусно, но пришлось "допекать".[x]14:04 11.06.12 Отредактировано создателем комментария[/x]
Может дело в индюшке... Сколько раз готовила никаких трудностей не возникало...
А солить как? Исходя из веса?
Чайной ложки на кг филе достаточно?
Здорово беру себе в копилку мы нынче купили идюшат выращивать кода мясо будет обязательно попробую
Поделитесь впечатлениями о результате
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook