Пирог очень-очень вкусный, очень легко готовится и очень быстро съедается! И я очень вам его рекомендую! Его также можно приготовить с персиками, сливой и абрикосами. Рецепт от Рут Оливер.
- 17 июня 2012, 10:00
- 58203
Пирог с нектаринами
Ингредиенты для «Пирог с нектаринами»:
- Масло сливочное (комнатной температуры) — 200 г
- Сахар (200 г + 25 г) — 225 г
- Мука пшеничная / Мука (просеять с разрыхлителем для теста) — 280 г
- Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
- Яйцо куриное (комнатной температуры) — 4 шт
- Ваниль — 1 г
- Нектарин — 600 г
- Ликер (сок) — 4 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4232.3 ккал
|
белки
61.9 г
|
жиры
197.6 г
|
углеводы
539.1 г
|Порции
|ккал
352.7 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
16.5 г
|углеводы
44.9 г
|100 г блюда
|ккал
261.3 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
12.2 г
|углеводы
33.3 г
Рецепт «Пирог с нектаринами»:
Масло взбить миксером, постепенно добавляя сахар, до белой пены. Не переставая взбивать ввести по одному яйца и ваниль.
Поместить тесто в форму 26 см в диаметре и выстелить нектарины, слегка их вдавливая. Сверху полить выделившимся после маринования соком.
Выпекать в прогретой до 180 градусов С духовку до золотисто-коричневого цвета и сухой лучинки, минут 45. Дать остыть в форме
Комментарии и отзывы
4 часа назад petrishina 2407 #
19 октября 2020 года maria kutimova #
Я делаю с нектаринами, со сливами.. и даже не всегда получается вымачивать в ликере или соке, и без этого вкусненько!!!
Автору - огромнейшее БЛАГОДАРЮ! Браво!!! Желаю здоровья богатырского и вдохновения для новых кулинарных подвигов!!!
Всем, кто сомневается - приготовьте эту нежность, не сомневайтесь
19 февраля 2019 года luda57 #
14 августа 2017 года barska #
Выпекался почти 1 час. Муки ушло мЕньше. Ликер - Амаретто. На кекс ушло 4 больших нектарина, но можно брать и меньше, т.к. они дают сок и влажность. Добавила сверху только 2 ст.л. сиропа из-под маринада, но наверное, лучше не добавлять его вначале, т.к. сверху кекс - влажным получается. Может, лучше проткнуть готовый кекс шпажками и пропитать ликерным сиропом...
Этот летний вариант кекса разошелся и раздарился... думаю, что многим понравился!
Спасибо, Наташенька!
14 августа 2017 года veronika1910 #
14 августа 2017 года barska #
15 августа 2016 года Алена2407 #
15 августа 2016 года Алена2407 #
Правда дочка у меня фрукты в выпечке не признает, поэтому, половина была с фруктами, половина без
А что делать, чтобы пирог не опадал?
11 августа 2016 года a shvedova77 #
5 июля 2016 года zebunatka #
21 апреля 2016 года Koala Australia #
21 апреля 2016 года natapit # (автор рецепта)
1 декабря 2015 года karry79 #
1 декабря 2015 года natapit # (автор рецепта)
9 августа 2014 года MyrMysKa74 #
10 августа 2014 года natapit # (автор рецепта)
12 марта 2014 года Надежда2606 #
18 декабря 2013 года Feya60 #
20 декабря 2013 года natapit # (автор рецепта)
12 февраля 2013 года Zhanna58 #
14 сентября 2012 года Blalisa #
14 августа 2012 года zaiyazc #
6 августа 2012 года специалист # (модератор)[+5]
6 августа 2012 года natapit # (автор рецепта)
6 августа 2012 года специалист # (модератор)
1 августа 2012 года Irena Paloma #
6 августа 2012 года natapit # (автор рецепта)
30 июля 2012 года ЮлияК #
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