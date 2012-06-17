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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 17 июня 2012, 10:00
  • 58203

Пирог с нектаринами

Рецепт: Пирог с нектаринами

Пирог очень-очень вкусный, очень легко готовится и очень быстро съедается! И я очень вам его рекомендую! Его также можно приготовить с персиками, сливой и абрикосами. Рецепт от Рут Оливер.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с нектаринами»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4232.3 ккал 		белки
61.9 г 		жиры
197.6 г 		углеводы
539.1 г
Порции
ккал
352.7 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
16.5 г		 углеводы
44.9 г
100 г блюда
ккал
261.3 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
12.2 г		 углеводы
33.3 г


Рецепт «Пирог с нектаринами»:

Нектарины нарезать на дольки и замариновать с сахаром и ликёром на 1 час.

Масло взбить миксером, постепенно добавляя сахар, до белой пены. Не переставая взбивать ввести по одному яйца и ваниль.

Бить минут 7-8 до однородной и гладкой массы.

Добавить муку, просеянную вместе с разрыхлителем, перемешать лопаткой.

Тесто получается не жидкое, скорее как крем.

Поместить тесто в форму 26 см в диаметре и выстелить нектарины, слегка их вдавливая. Сверху полить выделившимся после маринования соком.

Выпекать в прогретой до 180 градусов С духовку до золотисто-коричневого цвета и сухой лучинки, минут 45. Дать остыть в форме

Затем подрезать по кругу края и освободив пирог поместить его на блюдо. Посыпать сахарной пудрой

Разрезать на порции и наслаждаться! Очень вкусно с пломбиром или взбитыми сливками.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: выпечка пирог

Вкусы: нежный ароматный воздушный

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Пирог с нектаринами
Рецепт: Пирог с нектаринами

Пирог очень-очень вкусный, очень легко готовится и очень быстро съедается! И я очень вам его рекомендую! Его также можно приготовить с персиками, сливой и абрикосами. Рецепт от Рут Оливер.

Ингредиенты для «Пирог с нектаринами»:

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Фотографии «Пирог с нектаринами» от приготовивших (11)

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Комментарии и отзывы

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А с консервированными можно ? Свежих долго ждать
Это просто божественный пирог! Нежность в каждом кусочке Тесто такое воздушное, нежнейшее!!!
Я делаю с нектаринами, со сливами.. и даже не всегда получается вымачивать в ликере или соке, и без этого вкусненько!!!
Автору - огромнейшее БЛАГОДАРЮ! Браво!!! Желаю здоровья богатырского и вдохновения для новых кулинарных подвигов!!!
Всем, кто сомневается - приготовьте эту нежность, не сомневайтесь
Добавляла отзыв, но почему-то , не вижу его. Пробую еще раз Пирог очень нежный, очень вкусный и очень прост в приготовлении . Спасибо за рецепт
Искала рецепт выпечки с нектаринами... Кекс вкусный, с небольшой кислинкой.
Выпекался почти 1 час. Муки ушло мЕньше. Ликер - Амаретто. На кекс ушло 4 больших нектарина, но можно брать и меньше, т.к. они дают сок и влажность. Добавила сверху только 2 ст.л. сиропа из-под маринада, но наверное, лучше не добавлять его вначале, т.к. сверху кекс - влажным получается. Может, лучше проткнуть готовый кекс шпажками и пропитать ликерным сиропом...
Этот летний вариант кекса разошелся и раздарился... думаю, что многим понравился!
Спасибо, Наташенька!
Нин, роскошный кекс!
ага, вкусный!
Пирог выглядит странно)) но только потому, что дочка не любит фрукты в выпечке и поэтому я всегда делаю фрукты наполовину очень вкусно получилось, рецепт себе переписала в тетрадку
Делала такой пирог (только без ликёра, у нас лета доме не водится), было очень вкусно!
Правда дочка у меня фрукты в выпечке не признает, поэтому, половина была с фруктами, половина без
А что делать, чтобы пирог не опадал?
Наташенька! Спасибо, очень вкусный, нежный пирог! Непередаваемо вкусно! Вчера попробовала с молоком и вареньем из нектаринок, это что-то!))) Рекомендую!
Великолепный пирог! Фото не добавляю,он получился точь в точь как у вас. Пекла уже 2 раза,неизменный успех у внучат. Спасибо большое!
Пекла его с нектаринами и сливами. Очень вкусный и красивый получается пирог. Спасибо за рецепт!
и вам, спасибо за аппетитное фото и доверие!
Беспроигрышный рецепт пирога. Делаю летом с любыми ягодами по сезону. Готовила и в духовке и в мульте - всегда отменный результат!
спасибо!
Чудесный получился пирог - очень вкусно, сочно, нежно!.. замечательный рецепт для сезона нектаринов и персиков!.. большое Вам спасибо, Наталья, за отличный рецепт!..
и вам, спасибо!!!
Отличный пирог!!!
Xocu poprobovat’ s nektarinom sdelat’ zabirayu v kopilocku poka Vam udaci!
готовила! Всем понравилось. С нектарином очень вкусно. Никогда раньше этот фрукт не использовала для выпечки. Давно следовало сказать спасибо, но я зарегистрировалась меньше месяца назад. Спасибо за рецепт.
делала с сливой и брала кокосовый ликерЛикер особо не чувствовался.Хотя слива им пропиталась хорошо.
А я со сливами сделала! Вкусно, очень пышный получился пирог!
спасибо за вкусноту)))
и вам спасибо!
приготовила с нектарином, понравился очень пирог! фото прилагаю) спасибо!
Большое спасибо за этот рецепт, готовится просто - результат ВКУСНО! И в этот раз пирог у меня не опал, чему я очень рада! А персики я выкладывала в 2 слоя, чтобы их побольше было в середке
я очень рада, что всё получилось!
Приготовила пирог по Вашему рецепту. На самом деле очень вкусно и просто готовить. Спасибо Вам большое
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