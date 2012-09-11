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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины
  • 11 сентября 2012, 19:21
  • 509702

Мясо по-кремлевски

Рецепт: Мясо по-кремлевски

Наша семья очень любит это блюдо за простоту приготовления и отменный вкус! Нежная говядина, которая тает во рту, придется по вкусу даже самому привередливому гурману, а самый главный плюс для хозяек - к плите нужно будет подойти всего лишь два раза! Приятного аппетита!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Мясо по-кремлевски»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3840.4 ккал 		белки
207.3 г 		жиры
290.2 г 		углеводы
106.7 г
Порции
ккал
640.1 ккал		 белки
34.6 г		 жиры
48.4 г		 углеводы
17.8 г
100 г блюда
ккал
219.5 ккал		 белки
11.8 г		 жиры
16.6 г		 углеводы
6.1 г


Рецепт «Мясо по-кремлевски»:

Нарежьте мясо на порционные кусочки поперек волокон (это ОЧЕНЬ важно, иначе мясо не разгрызете).

Уложите в кастрюлю с толстым дном (я предпочитаю казан).

Порежьте лук кольцами.

Положите поверх мяса.

Добавьте 100 мл воды.

На лук положите кусочки сливочного масла. Закройте крышкой, поставьте на огонь, когда закипит, убавьте до минимума, чтобы кипело потихоньку (крышку не открывайте), забудьте на один час.

Приготовьте чеснок (мелко нарежьте) и соль с сахаром.

Когда пройдет час, откройте крышку, добавьте чеснок, соль, сахар и уксус, закройте крышку и оставьте еще на один час. Тем временем можете приготовить гарнир на Ваше усмотрение. Час прошел, смело подавайте на стол "правительственное блюдо". Приятного аппетита!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6027
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: ужин обед второе

Вкусы: нежный ароматный

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Мясо по-кремлевски
Рецепт: Мясо по-кремлевски

Наша семья очень любит это блюдо за простоту приготовления и отменный вкус! Нежная говядина, которая тает во рту, придется по вкусу даже самому привередливому гурману, а самый главный плюс для хозяек - к плите нужно будет подойти всего лишь два раза! Приятного аппетита!

Ингредиенты для «Мясо по-кремлевски»:

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Фотографии «Мясо по-кремлевски» от приготовивших (30)

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Комментарии и отзывы

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Да, мясо по этому рецепту действительно очень нежное и вкусное. Кстати говоря, я даже никогда не парилась с нарезкой именно поперёк волокон. Прекрасно все протушивалось - оно всегда таяло во рту.))
Фото полученного блюда , по рецепту 👍
Решила рискнуть и попробовать рецепт говядиной - в семье ее не любим из-за жесткости. Все сделала как указано в рецепте- в той же дозировке. Основное внимание обратила на то, как правильно нарезать говядину. Какое же было мое удивление, когда попробовала готовое блюдо - мясо мягкое, тает во рту. Спасибо автору 🌺
Готовила из свинины, все по рецепту кроме соли, чуть меньше добавила - а зря, получилось чуть недосоленым, и уксуса (у меня был яблочный, добавила чуть больше), но вкууусно просто улёт!!!
Зарегистрировалась ради отзыва, спасибо Вам за чудесный рецепт!
Хороший,нехлопотный рецепт. Вкусная,мягкая говядина с подливкой
Отличное мясо получилось! Я готовила в мультиварке. Спасибо за рецепт
Спасибо большое за рецепт!!!! Я своих близких очень сильно удивил своими кулинарными способностями 👍👍👍 Очень вкусно, мясо нежнейшее получилось!!!!! Спасибо большое!!!!!
Получилось очень вкусно, хотя с говядиной я не дружу и делала ее может 2-й или 3-й раз.
Автору большое спасибо. Спасибо всем за комментарии, масла положила меньше и воды налила меньше тоже, а так все по рецепту.
Это будет один из моих любимых рецептов, легко и вкусно.
Здравствуйте. Рецепт читается вкусно. Только смущает 100 мл воды. Не слишком мало? Хочу приготовить, но боюсь, что всё пригорит от столь малого объёма. Или нормально будет?
Владимир, готовила сегодня впервые, использовала меньше масла и воды, всегда все на глаз делаю. Воды налила только, чтобы мяско не прилипло вначале при закипании, но в результате мясо готовилось в собственном соку и было все покрыто жидкостью. Получилось очень вкусно. Всегда читайте отзывы перед приготовлением, там много нужной информации.
Готовьте и наслаждайтесь.
Спасибо за рецепт, поставила мясо. Только с уксусом у меня ничего не едят. Можно ли заменить лимонным соком?
Плюсую к тем, кто вкуснее говядины не едал! Великолепно, и так просто!
Правда, количество масла я уменьшила вполовину)
Рецепт из серии " для ленивых" , с великолепным результатом ! Готовила в мультиварке, поэтому воду не добавляла, остальное по рецепту, мясо разварилось настолько, что почти, как тушёнка ! Огромное спасибо за рецепт !
Спасибо огромное, мясо восхитительно е, вкуснее говядины не ела, рецепт шедевральны
Спасибо, сама не ела (я веган), но всей семье очень понравилось, сказали, что б так делала еще! Правда масла я гр. 80 положила. Добавила рецепт в избранное
Сделала все по рецепту и пожалела, что не почитала отзывы. Очень много масла, ну прям очень тяжело, даже не доела. Вкус хороший, мясо не жёсткое, но не такой ценой... я бы побольше лука добавила, он вкусный получается, а масла точно половину
Спасибо большое за рецепт! Я никогда нигде не оставляю свои комментарии, даже если что-то нравится. Здесь же не могла не отблагодарить. Моим разборчивым домашним (учитывая, что моя семья- дети и муж- наполовину ливанцы, и вкусовые пристрастия соответствующие) понравилось настолько, что дифирамбы мне пели весь остаток дня! Настолько всем понравилось! И это вдвойне ценно и показательно для меня, поскольку я знаю, насколько мои крайне привередливы. Спасибо еще раз. Всем рекомендую! Не пожалеете!
Спасибо за Ваш опыт и за высокую оценку рецепту! С Новым годом!
Огромное спасибо за рецепт. Готовила из лосятины- вкусно!
Рецепт замечательный! Спасибо! Готовила строго по-рецепту, но не в кастрюле, а мультиварке на режиме "Тушение". Поэтому первый этап до чеснока и прочих приправ занял не один час, а два часа. Мясо получилось очень вкусное и мягкое. Теперь тушеную говядину буду готовить только так.
Очень сочное мяско получилось. А главное - минимум усилий. Готовила в мультиварке. Отличный рецепт, забрала на вооружение. Спасибо!
Спасибо за такой простой и по настоящему вкусный рецепт! Сейчас, когда встаёт вопрос, что приготовить плов или это мясо с рисом, отдаю предпочтение мясу. Рецепт не меняла, масла только по меньше положила, да и не хочется перебивать никакими вкусовыми добавками, это уже будет другой рецепт
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