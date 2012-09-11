Наша семья очень любит это блюдо за простоту приготовления и отменный вкус! Нежная говядина, которая тает во рту, придется по вкусу даже самому привередливому гурману, а самый главный плюс для хозяек - к плите нужно будет подойти всего лишь два раза! Приятного аппетита!
- 11 сентября 2012, 19:21
- 509702
Мясо по-кремлевски
Ингредиенты для «Мясо по-кремлевски»:
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Вода — 100 мл
- Масло сливочное — 200 г
- Чеснок — 10 зуб.
- Лук репчатый — 2 шт
- Говядина — 1 кг
- Уксус (9 %) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3840.4 ккал
|
белки
207.3 г
|
жиры
290.2 г
|
углеводы
106.7 г
|Порции
|ккал
640.1 ккал
|белки
34.6 г
|жиры
48.4 г
|углеводы
17.8 г
|100 г блюда
|ккал
219.5 ккал
|белки
11.8 г
|жиры
16.6 г
|углеводы
6.1 г
Рецепт «Мясо по-кремлевски»:
На лук положите кусочки сливочного масла. Закройте крышкой, поставьте на огонь, когда закипит, убавьте до минимума, чтобы кипело потихоньку (крышку не открывайте), забудьте на один час.
Когда пройдет час, откройте крышку, добавьте чеснок, соль, сахар и уксус, закройте крышку и оставьте еще на один час. Тем временем можете приготовить гарнир на Ваше усмотрение. Час прошел, смело подавайте на стол "правительственное блюдо". Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
10 часов назад hfrif #
24 января taty-tarasenko #
24 января taty-tarasenko #
22 января Tihmarina2 #
Зарегистрировалась ради отзыва, спасибо Вам за чудесный рецепт!
24 октября 2021 года huretskaya #
13 октября 2021 года akayom #
25 июля 2021 года maydi612 #
15 марта 2021 года MB-2018 #
Автору большое спасибо. Спасибо всем за комментарии, масла положила меньше и воды налила меньше тоже, а так все по рецепту.
Это будет один из моих любимых рецептов, легко и вкусно.
3 марта 2021 года Владимир2204 #
15 марта 2021 года MB-2018 #
Готовьте и наслаждайтесь.
30 января 2021 года annam2004 #
14 января 2021 года My Precious #
Правда, количество масла я уменьшила вполовину)
25 декабря 2020 года nelliundco #
29 ноября 2020 года shemet natali #
24 сентября 2020 года Anna141 #
10 сентября 2020 года Alina Prokopovich #
4 декабря 2019 года oksanaephrem #
6 января 2020 года Ольга Данилина # (автор рецепта)
20 ноября 2019 года Лаврентьева Анна #
1 августа 2019 года elena elena volo #
11 июля 2019 года Anna_Uhh #
24 июня 2019 года NinaMaksimova #
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