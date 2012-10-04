Англичане любят подавать эти лепешки к традиционному послеобеденному чаепитию - five o'clock. Они очень-очень вкусные, с воздушным мякишем и нежной корочкой. Их удобно разрезать на половинки и положить в них кусочек сыра или ветчины. Их можно намазать маслом или джемом - в общем, можно и сладкими, и нет. При этом они не пресные! Отличный легкий рецепт, я уже делала их на полпорции, брала не 1 яйцо, а 2 перепелиных, и нам было мало, съели очень быстро! Еще мне понравился рецепт тем, что не надо дрожжей, не надо ждать, пока тесто поднимется - оно и так пышное и воздушное, и все очень быстро и просто - справится даже новичок!
- 4 октября 2012, 13:50
- 25287
Традиционные английские лепешки для чаепития
Ингредиенты для «Традиционные английские лепешки для чаепития»:
- Масло сливочное — 50 г
- Молоко (для смазывания) — 3 ст. л.
- Сода (БЕЗ горки) — 2 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ч. л.
- Соль (щепотка)
- Сахарная пудра — 60 г
- Кефир — 280 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука (450 в тесто сразу и 100 при раскатке) — 550 г
Время приготовления:
Количество порций: 16
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2714.8 ккал
|
белки
72.2 г
|
жиры
55.2 г
|
углеводы
491 г
|Порции
|ккал
169.7 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
3.5 г
|углеводы
30.7 г
|100 г блюда
|ккал
256.1 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
5.2 г
|углеводы
46.3 г
Рецепт «Традиционные английские лепешки для чаепития»:
Замесить тесто, оно будет мягкое и нежное. Присыпаем его мукой и месим-месим, пока оно не перестанет липнуть к рукам и столу.
Остатки теста собираем и снова вырезаем. У меня ушло все тесто, и получилось ровно 16 кружков, которые идеально вписались на 1 лист противня.
Противень застелить бумагой для выпечки, смазать ее растительным маслом и выложить заготовки на небольшом расстоянии друг от друга. Они при выпечки поднимутся, но вширь разойдутся не сильно.
Смазать их молоком. Выпекать при 220 градусах 15-20 минут - до румяности! Всем приятного чаепития с этими лепешками!!
Комментарии и отзывы
6 часов назад el nikitina #
7 часов назад dlatehktopishet #
16 марта 2020 года Тортишка #
Большое спасибо за простой и очень вкусный рецепт!!!
27 января 2020 года galina27 1967 #
22 сентября 2017 года inna_2107 #
22 сентября 2017 года mtata #
22 сентября 2017 года inna_2107 #
22 сентября 2017 года veronika1910 #
23 сентября 2017 года inna_2107 #
1 октября 2017 года alsunchik #
1 октября 2017 года inna_2107 #
8 апреля 2016 года аленка81романова #
10 января 2016 года innam17 #
6 июля 2015 года ergasheva85 #
9 февраля 2014 года Mioluna #
2 июня 2013 года Silverina1 #
27 октября 2012 года Жена Кулинарка #
19 октября 2012 года Silverina1 #
10 октября 2012 года малибу #
( добавляла не соду, а пакетик 10 г разрыхлителя)
8 октября 2012 года Светусенька #
Спасибо
8 октября 2012 года Olga_Kov #
5 октября 2012 года Мыша в кедах 1 #
5 октября 2012 года Диана Б #
5 октября 2012 года laraa #
4 октября 2012 года Лианда #
4 октября 2012 года milo4ka77 #
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