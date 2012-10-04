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  • 4 октября 2012, 13:50
  • 25287

Традиционные английские лепешки для чаепития

Рецепт: Традиционные английские лепешки для чаепития

Англичане любят подавать эти лепешки к традиционному послеобеденному чаепитию - five o'clock. Они очень-очень вкусные, с воздушным мякишем и нежной корочкой. Их удобно разрезать на половинки и положить в них кусочек сыра или ветчины. Их можно намазать маслом или джемом - в общем, можно и сладкими, и нет. При этом они не пресные! Отличный легкий рецепт, я уже делала их на полпорции, брала не 1 яйцо, а 2 перепелиных, и нам было мало, съели очень быстро! Еще мне понравился рецепт тем, что не надо дрожжей, не надо ждать, пока тесто поднимется - оно и так пышное и воздушное, и все очень быстро и просто - справится даже новичок!

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Кухня: Английская

Ингредиенты для «Традиционные английские лепешки для чаепития»:

Время приготовления:

Количество порций: 16

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2714.8 ккал 		белки
72.2 г 		жиры
55.2 г 		углеводы
491 г
Порции
ккал
169.7 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
3.5 г		 углеводы
30.7 г
100 г блюда
ккал
256.1 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
5.2 г		 углеводы
46.3 г


Рецепт «Традиционные английские лепешки для чаепития»:

В большую миску просеять муку, соду, пудру и соль,

добавляем лимонный сок (сода сразу зашипит),

холодное сливочное масло режем на маленькие кубики.

Kладем масло в муку и руками его там растираем,

делаем в центре лунку, кладем туда яйцо,

вливаем кефир (йогурт).

Замесить тесто, оно будет мягкое и нежное. Присыпаем его мукой и месим-месим, пока оно не перестанет липнуть к рукам и столу.


Вот какое тесто получается...

раскатываем его в пласт толщиной 1 см,

далее берем стакан и вырезаем кружочки (у меня он 7 см в диаметре).

Остатки теста собираем и снова вырезаем. У меня ушло все тесто, и получилось ровно 16 кружков, которые идеально вписались на 1 лист противня.

Противень застелить бумагой для выпечки, смазать ее растительным маслом и выложить заготовки на небольшом расстоянии друг от друга. Они при выпечки поднимутся, но вширь разойдутся не сильно.

Смазать их молоком. Выпекать при 220 градусах 15-20 минут - до румяности! Всем приятного чаепития с этими лепешками!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На природу

Теги: выпечка булочки

Вкусы: вкусный

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Традиционные английские лепешки для чаепития
Рецепт: Традиционные английские лепешки для чаепития

Англичане любят подавать эти лепешки к традиционному послеобеденному чаепитию - five o'clock. Они очень-очень вкусные, с воздушным мякишем и нежной корочкой. Их удобно разрезать на половинки и положить в них кусочек сыра или ветчины. Их можно намазать маслом или джемом - в общем, можно и сладкими, и нет. При этом они не пресные! Отличный легкий рецепт, я уже делала их на полпорции, брала не 1 яйцо, а 2 перепелиных, и нам было мало, съели очень быстро! Еще мне понравился рецепт тем, что не надо дрожжей, не надо ждать, пока тесто поднимется - оно и так пышное и воздушное, и все очень быстро и просто - справится даже новичок!

Ингредиенты для «Традиционные английские лепешки для чаепития»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Традиционные английские лепешки для чаепития» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Лепешки имеют горизонтальный шов сбоку. Они не двойные?
С Праздником!!! прошу прощения, не совсем поняла. На противень выкладываем кружочек на кружочек, или так на фотке получилось???? Кажется, что булочки двойные...???? Жду Ваш ответ)))
Готовила мужу вместо бездрожжевого хлеба. Сахарной пудры добавила 15гр. Получилось Здорово!
Большое спасибо за простой и очень вкусный рецепт!!!
Очень-очень вкусно.
Спасибо за рецепт! Очень вкусно с маслом и вареньем!!! Просты в приготовлении, да и продукты всегда под рукой.
Инна прекрасные лепешки получились
Таня, спасибо большое за внимание к фото и комментарий !!!!
Ответ для inna_2107
Инна, прекрасное исполнение!
Вероника,спасибо большое за внимание!
Ответ для inna_2107
Инна , лепёшки просто прелесть !
Спасибо большое , Алсу!
Спасибо за рецепт! Уменя все получилось, и получилось очень-очень вкусно. Я в тесто добавила изюм и цедру лимона.
Спасибо! Прекрасный рецепт. Вместо сахарной пудры использовала сахар, т.к. не оказалось. Муки ушло на 50г меньше, соду гасила ( просто я всегда так делаю). Поднялись хорошо. Понравились всей семье. Остались мягкими и на следующий день!
Очень вкусно! Не могла остановиться)) спасибо за рецепт!
Какие же эти сконы все-таки вкусненные И, что очень радует делаются легко и просто. Обажаю такие рецепты, спасибо
Очень вкусные лепешечки! Готовятся просто и быстро! Спасибо большое!
классные и oчень вкусные булочки !!
Отличные лепешечки!
Вкусные и мягкие пышечки получились! Очень приятные на вкус (ели и со сладкой творожной массой и с сыром и с колбасой)- очень хороши!
( добавляла не соду, а пакетик 10 г разрыхлителя)
Испекла ваши булочки, получились просто супер, хотела для начала сделать половину порции, но некоторые ингридиенты насыпала на полную, пришлось месить полную порцию. Но это того стоило, умяли в один моментD)) Теперь боюсь их готовить, а то потом придется жилплощадь расширять)))
Спасибо
Очень вкусные и простые лепешки. Я раскатала немного тонкова-то, поэтому у меня они не очень поднялись. Но очень вкусно. Мне даже напомнил вкус галетных печений. У меня получилось много теста, и из второй части я вечером сделала пирожки с тыквой. Тесто очень хорошо сохранилось до вечера в холодильнике. Пирожки и на следующее утро были очень вкусными. Спасибо Вам за рецепт простого теста!
Очень аппетитные булочки получились!И фото отличное!
Хороший рецепт симпатичных булочек!
ну очень аппетитно выглядят.
Ой-ей, я такие же хочу!!! Утащила в КК, освобожусь немного - испеку обязательно!!! Красивенные какие!!!
вкуснотища!!!!
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