Десерт из риса Жасмин с сухофруктами.
- 5 октября 2012, 13:58
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Десерт из риса с курагой
Ингредиенты для «Десерт из риса с курагой»:
- Рис (Жасмин) — 2/3 стак.
- Курага — 1/4 стак.
- Чернослив — 1/4 стак.
- Изюм — 1/2 стак.
- Орехи грецкие (измельченные) — 2-3 ст. л.
- Ванильный сахар (по вкусу)
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 1 ч. л.
- Мята (для украшения)
Рецепт «Десерт из риса с курагой»:
Изюм, курагу и чернослив запарить кипятком, нарезать небольшими кусочками, орехи раздробить. Изюм смешать с рисом, ванильным сахаром, выложить в форму, поставить форму в холодильник для застывания. При желании в рис можно добавить домашние взбитые сливки или домашний сметанный крем. После застывания, вынуть форму из холодильника, перевернуть и легонько постукивая, выложить рис на тарелку. Украсить порезанными сухофруктами, дроблеными орехами, мятой.
Такое блюдо можно также подавать со сладким ванильным соусом.
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Комментарии и отзывы
19 октября 2012 года SVEN82 #
5 октября 2012 года Lana K #
5 октября 2012 года kelena72 #
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