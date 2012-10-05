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  • 5 октября 2012, 13:58
  • 6095

Десерт из риса с курагой

Рецепт: Десерт из риса с курагой

Десерт из риса Жасмин с сухофруктами.

Категория: Десерты Другие десерты

Ингредиенты для «Десерт из риса с курагой»:



Рецепт «Десерт из риса с курагой»:

Отварить рис. Для этого в кастрюлю с кипящей водой засыпать рис, довести до кипения и плотно закрыть крышкой. Варить на медленном огне 10 минут, пока рис не впитает в себя всю воду. Для приготовления двух порций требуется 125 г риса и 250 мл воды.

Изюм, курагу и чернослив запарить кипятком, нарезать небольшими кусочками, орехи раздробить. Изюм смешать с рисом, ванильным сахаром, выложить в форму, поставить форму в холодильник для застывания. При желании в рис можно добавить домашние взбитые сливки или домашний сметанный крем. После застывания, вынуть форму из холодильника, перевернуть и легонько постукивая, выложить рис на тарелку. Украсить порезанными сухофруктами, дроблеными орехами, мятой.

Такое блюдо можно также подавать со сладким ванильным соусом.

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Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт Рецепты от компаний : Рецепты от ТМ Мистраль

Теги: праздник десерт

Вкусы: сладкий абрикосовый

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Комментарии и отзывы

По своему хорошо и иногда надо . Забираю в КК Спасибо
по сути это блюдо не что иное, как поминальная кутья. Только слегка модифицированная)))
Попробую,легкий и не сильно сладкий
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