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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/69322/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Ленивые голубцы, как в детском садике" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2012nov/09/03/32680_84888-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/69322/">Ленивые голубцы, как в детском садике</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Мамы знают, как сложно накормить маленького "нехочуху". Это блюдо, я уверена, они будут есть с превеликим удовольствием. Очень ленивые голубцы, как для детишек, так и для их родителей. Слова автора: "Такие голубцы готовили в детском саду. Их с удовольствием ели дети и взрослые. Я готовлю их до сих пор для уже взрослых своих детей и ем сама."</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/7">Блюда из мяса</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/278">Рагу овощное с мясом</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/743">Капуста белокочанная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1177">Мясо</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1528">Рис</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2264">Томатная паста</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4460">Лист лавровый</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/">второе</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/69322/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>