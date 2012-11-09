Мамы знают, как сложно накормить маленького "нехочуху". Это блюдо, я уверена, они будут есть с превеликим удовольствием. Очень ленивые голубцы, как для детишек, так и для их родителей. Слова автора: "Такие голубцы готовили в детском саду. Их с удовольствием ели дети и взрослые. Я готовлю их до сих пор для уже взрослых своих детей и ем сама."
- 9 ноября 2012, 15:04
- 297338
Ленивые голубцы, как в детском садике
Ингредиенты для «Ленивые голубцы, как в детском садике»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 600 г
- Мясо (важно (!) - отварное, прокрученное) — 400 г
- Рис (круглый) — 5 ст. л.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Лук репчатый — 1 шт
- Соль (поваренная)
- Яйцо куриное (отварное) — 4 шт
- Лист лавровый — 2 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1555.75 ккал
|белки
46.44 г
|жиры
26.775 г
|углеводы
80.985 г
|100 г блюда
|ккал
111.92 ккал
|белки
3.34 г
|жиры
1.93 г
|углеводы
5.83 г
Рецепт «Ленивые голубцы, как в детском садике»:
Для начала нашинкуем капусту (я шинкую мелко, так как есть их со всеми будет моя полуторагодовалая дочка).
В кастрюле на растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета и прозрачности. Масла добавляйте столько, чтобы покрыло хорошо дно кастрюли. Для малышей лук не пассировать, а сразу добавить в капусту, налив немного на дно водички.
Затем туда кладем нарезанную капусту, добавляем примерно полстакана воды и тушим под крышкой, некоторое время на среднем огне, периодически помешивая.
Потом капусту солим, добавляем томатную пасту (можно и без нее), лавровый лист. Перемешиваем, уплотняем в кастрюле толкушкой (например). Пусть еще потушится немного.
Затем добавляем сырой, круглый, не пропаренный рис. Высыпаем его сверху капусты, не перемешивая!!! И доливаем воды, чтобы чуть прикрыть рис.
Тушим минут 15 под крышкой.
Под конец добавляем прокрученное вареное мясо сверху. Мешаем чуть позже (чтобы блюдо не пригорело). Доводим до готовности риса под крышкой на медленном огне. Если рис еще сыроват, а воды маловато, добавить чуть водички.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4743
Комментарии и отзывы
23 апреля 2018 года vit al 2016 #
5 февраля 2018 года ms olya1226 #
31 мая 2017 года люба-2016 #
31 мая 2017 года Dinni #
30 мая 2017 года regtosait #
12 апреля 2017 года veronikapekar #
19 октября 2016 года lana32rus #
9 октября 2016 года Аня8913 #
26 сентября 2016 года nma nefedova #
26 апреля 2016 года Ullen #
6 марта 2016 года eleshanikolaevna #
26 января 2016 года Малыш_2502 #
24 декабря 2015 года Aksinya Egorova #
Спасибо большое за рецепт! ОООчень вкусно))
Я делала из свинины
15 декабря 2015 года МаОлПа #
15 декабря 2015 года Janecheh # (автор рецепта)
10 июля 2015 года olya povarenok #
13 июня 2015 года Dreyna #
6 марта 2015 года ea 73 #
27 февраля 2015 года mamusii #
27 февраля 2015 года Janecheh # (автор рецепта)
12 февраля 2015 года Ketti-lis #
Утилизация остатков называется. В холодильнике завалялись остатки капусты от квашения, вареный рис, кусок отварной свинины и разбитые яйца в стакане. Ну сам Бог велел по вашему рецепту готовить)
Внешний вид не фонтан конечно, а на вкус очень даже хорошо. И вкусно, и сытно, и бюджетно. Я довольна. Спасибо большое.
И прикол еще. Я спрашиваю после обеда: ну как, понравилось?
И мне отвечают: да! Вкусный плов!))
12 февраля 2015 года Janecheh # (автор рецепта)
15 ноября 2014 года terniann #
15 ноября 2014 года Janecheh # (автор рецепта)
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