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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Рагу овощное с мясом
  • 9 ноября 2012, 15:04
  • 297338

Ленивые голубцы, как в детском садике

Рецепт: Ленивые голубцы, как в детском садике

Мамы знают, как сложно накормить маленького "нехочуху". Это блюдо, я уверена, они будут есть с превеликим удовольствием. Очень ленивые голубцы, как для детишек, так и для их родителей. Слова автора: "Такие голубцы готовили в детском саду. Их с удовольствием ели дети и взрослые. Я готовлю их до сих пор для уже взрослых своих детей и ем сама."

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Рагу овощное с мясом

Ингредиенты для «Ленивые голубцы, как в детском садике»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1555.75 ккал		 белки
46.44 г		 жиры
26.775 г		 углеводы
80.985 г
100 г блюда
ккал
111.92 ккал		 белки
3.34 г		 жиры
1.93 г		 углеводы
5.83 г


Рецепт «Ленивые голубцы, как в детском садике»:

Для начала нашинкуем капусту (я шинкую мелко, так как есть их со всеми будет моя полуторагодовалая дочка).

Мясо (обязательно отварное!!!) прокручиваем через мясорубку ( у меня была курица).

В кастрюле на растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета и прозрачности. Масла добавляйте столько, чтобы покрыло хорошо дно кастрюли. Для малышей лук не пассировать, а сразу добавить в капусту, налив немного на дно водички.

Затем туда кладем нарезанную капусту, добавляем примерно полстакана воды и тушим под крышкой, некоторое время на среднем огне, периодически помешивая.

Потом капусту солим, добавляем томатную пасту (можно и без нее), лавровый лист. Перемешиваем, уплотняем в кастрюле толкушкой (например). Пусть еще потушится немного.

Затем добавляем сырой, круглый, не пропаренный рис. Высыпаем его сверху капусты, не перемешивая!!! И доливаем воды, чтобы чуть прикрыть рис.
Тушим минут 15 под крышкой.

Под конец добавляем прокрученное вареное мясо сверху. Мешаем чуть позже (чтобы блюдо не пригорело). Доводим до готовности риса под крышкой на медленном огне. Если рис еще сыроват, а воды маловато, добавить чуть водички.

При подаче добавляем отварное мелко нарезанное яйцо.






Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4743
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На закуску

Теги: ужин обед второе горячее

Вкусы: овощной мясной

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Ленивые голубцы, как в детском садике
Описание: Мамы знают, как сложно накормить маленького "нехочуху". Это блюдо, я уверена, они будут есть с превеликим удовольствием. Очень ленивые голубцы, как для детишек, так и для их родителей. Слова автора: "Такие голубцы готовили в детском саду. Их с удовольствием ели дети и взрослые. Я готовлю их до сих пор для уже взрослых своих детей и ем сама."


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Фотографии «Ленивые голубцы, как в детском садике» от приготовивших (18)

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Комментарии и отзывы

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Давно искала этот рецепт и чисто случайно нашла! Прямо чувствую вкус детства!!! Надеюсь результат будет тоже- "как в детском садике"! Спасибо что поделились
отличный вариант голубцов-для малышей и не только
Благодарю за рецепт. Легко и просто. Буду готовить неоднократно.
Интересный вариант!
Переработаю для мультиварки и все будет ОК!
Рецепт оооочень понравился! Мясо не крутила, а порезала на маленькие кусочки и добавила свеклу с морковью ---очень вкусно. Не знаю оценит ли годовалый малыш и муж, но я в восторге
Забирают в кк!!! Очень люблю блюда из детского сада)
Спасибо! Вкусно и просто, деть 2 года, съел все, но пришлось перемалывать до состояния пюре, кусочки капусты никак не Жевались, делала с фаршем и в комбайне.
Спасибо за рецепт!!! Правда делала с фаршем. Получилось очень вкусно
Благодарю за рецепт! Хотя неожиданно кончился рис, выручил булгур и ложка гречки)) Такой смеси трудно ожидать в детском садике, но получилось очень даже вкусно. Мне понравилось, муж обозвал это "смешной едой", но тоже с аппетитом поел. Спасибо!
Вот спасибо большое за рецепт! В связи с диетическим питанием приходится часто готовить отварную грудку. Иногда уже не лезет. Хочется разнообразить как-то. Вкусно получилось. Но капусту пришлось заменить на цветную.
Хоть я люблю голубчики котлетками, часто некогда возиться. Это прямо вкус детства) спасибо за вкуснючий рецептик
Просто шедевриальные голубцы!
Спасибо большое за рецепт! ОООчень вкусно))
Я делала из свинины
Хороший рецепт ! Готовила в мультиварке . Просто, быстро, бюджетно . Съели с удовольствием, рецепт забрала в кк.
Хочу написать о своём поспешно ошибочном выводе:приготовила,попробовала-не понравилось,удалила из КК,но когда дала попробовать своей полуторогодовалой привередливой малоежке,поняла как я ошиблась!Дочка скушала целую тарелку!Огромное вам спасибо!Рецепт опять В КК!
Обалденные голубцы. Насчет садика не помню, но вчера было очень вкусно !!! И муж огромную порцию съел, и сын. Только дочка как всегда ковырялась, но она у нас малоежка. Так что спасибо огромное за рецепт.
Хочу Вам сказать спасибо и низкий поклон!!! Это именно то, что я давно хотела! И именно чтоб как в д/с. "Сбылась мечта идиота!" Точнее идиотки Мужу понравилось. Надеюсь, что и доча-привереда (2,10 г.) тоже оценит.
Благодарю вас за замечательный "забытый" рецепт времен моей работы в детском саду! Давно это было! . Вкуснота и ностальгия! Спасибо! Буду готовить прям завтра - страшно захотелось!
И я сегодня приготовила кашку эту)
Утилизация остатков называется. В холодильнике завалялись остатки капусты от квашения, вареный рис, кусок отварной свинины и разбитые яйца в стакане. Ну сам Бог велел по вашему рецепту готовить)
Внешний вид не фонтан конечно, а на вкус очень даже хорошо. И вкусно, и сытно, и бюджетно. Я довольна. Спасибо большое.
И прикол еще. Я спрашиваю после обеда: ну как, понравилось?
И мне отвечают: да! Вкусный плов!))
У меня тоже, все что с рисом, кроме молочной каши -плов. Спасибо за фото отчет!
Очень вкусно и просто. Спасибо Вам за рецепт!!!
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