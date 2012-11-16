Давно хотела выставить свои пельмени и рецепт моего идеального теста для пельменей. Но боялась, что меня "пошлють в дневники". Но вот в дневники далеко не все заглядывают, а поделиться ну очень хотелось со всеми. Наконец, нашла выход. Увидела в инете рецепт запеканки из пельменей (автор говорил, что рецепт от Юлии Высоцкой). Рецепт довольно удачный. Из тех, что быстро готовятся при наличии пельменей в холодильнике. Вот и решила я использовать найденный рецепт для того, чтобы поделиться своим секретиком!
- 16 ноября 2012, 19:40
- 100123
Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью
Ингредиенты для «Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью»:
- Фарш мясной (Ваш любимый, вместе со всеми специями; у меня из трех видов мяса с добавлением лука, чеснока, зелени, черного перца и ларового листа) — 500 г
- Вода (для теста - 300 мл и для фарша - 100 мл) — 400 мл
- Мука пшеничная / Мука (для теста) — 500 г
- Крахмал (3 ложки в тесто и 1 - в фарш) — 4 ст. л.
- Соль (в тесто и, кроме этого, немного в сметану и для варки пельменей) — 1 ч. л.
- Сметана — 200 г
- Зелень (укроп, петрушка; по вкусу)
- Лук зеленый (по вкусу)
- Сыр твердый — 50 г
- Перец черный (по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3287.5 ккал
|
белки
64.1 г
|
жиры
48.6 г
|
углеводы
506.2 г
|100 г блюда
|ккал
172.1 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
26.5 г
Рецепт «Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью»:
Итак, начнем с того, ради чего я рецепт, собственно, и выставляла - с теста. Для меня тесто в пельменях и варениках - это только оболочка для начинки. Мне важно, чтобы тесто надежно удерживало начинку, не распадалось при варке и при этом было достаточно тонким, чтобы его вкус не перебивал вкус начинки. Именно поэтому я не вижу особого смысла готовить тесто на кефире или добавлять в него яйца. Всегда делала из трех ингредиентов: воды, муки и соли. А дальше все зависело от качества муки. Хорошая мука - все выйдет, плохая - при тонкой раскатке будет рваться или распадется при варке. Но вот как-то раз после просмотра моей любимой передачи "Специя" (выпуск про китайскую кухню), я узнала о пельменях кое-что интересное.
Китай - родина пельменей. У китайцев есть разннообразное количество рецептов как начинки, так и теста для пельменей. Тесто для китайских пельменей имеет большое количество ингредиентов, но среди них всегда есть крахмал. Ведущий настоятельно рекомендовал добавить в тесто крахмал из расчета 1 ст. ложка на стакан муки, оценить, что получится. Я попробовала и осталась в полном восторге! По опыту скажу, что хватает 3 ст. ложек на 500 гр муки (это около 4-х стаканов), а вот если с крахмалом перестараться, то пельмени будут развариваться при приготовлении.
Итак, замешиваем тесто из 300 мл воды, 500 гр муки, 1 ч. л. соли и 3 ст. л. крахмала. Ставим в холодильник на 15 минут, чтобы мука дала клейковину. На первой фотографии тесто до холодильника, на второй - после. Хорошо видно, что оно стало более гладким. А крахмал сделал его невероятно пластичным!
Его можно растягивать и раскатывать до очень тонкого состояния. Тут на фотографии я держу раскатанное тесто на вытянутой руке. Хорошо видно, что оно так тонко раскатано, что даже просвчивает на свет и при этом НЕ РВЕТСЯ!
Теперь о фарше. Есть у меня свой фирменный фарш из курятины, говядины и свинины с добавлением лука, чеснока и специй. Тут я его уже выкладывала: http://www.povarenok .ru/recipes/show/603 42/ (почему-то при сохранении рецепта в ссылке появляется несколько пробелов, если хотите посмотреть, "прибейте" их) вручную. Может, кому пригодится. А вообще, Вы можете приготовить свой любимый фарш.
Как-то раз моя малая заявила, что магазинные пельмени вкуснее, т. к. в моих мясо "твердое". Она имела ввиду, что мясо слишком плотное, а ей хотелось, чтобы мясная начинка была более рыхлой. Я включила мозги и нашла выход - тот же самый крахмал. В 100 мл холодной воды (а лучше - молока) растворяем 1 ст. ложку крахмала.
Говорят, что пельмени нужно лепить исключительно руками, без всяких пельменниц. Но я на такие подвиги не способна и использую пельменницу на 37 пельменей.
Я тут пыталась сфотографировать готовые, чтобы вы увидели, что начинка просматривается сквозь тесто. Конечно, на фотографии это не так хорошо видно, но все-таки слегка заметно.
Комментарии и отзывы
12 часов назад Anni68 #
6 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
14 часов назад koshka koshka 96 #
9 мая valentina шахтёрск #
9 мая Gal4oNek # (автор рецепта)
14 ноября 2017 года Саенко2015 #
14 ноября 2017 года Gal4oNek # (автор рецепта)
29 июня 2017 года annann501 #
30 июня 2017 года Gal4oNek # (автор рецепта)
1 июля 2017 года annann501 #
2 июля 2017 года Gal4oNek # (автор рецепта)
15 декабря 2016 года ludasha #
15 декабря 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
4 сентября 2016 года Ri58 #
16 июня 2016 года Natasha19791 #
16 июня 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
16 июня 2016 года Natasha19791 #
17 июня 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
20 марта 2016 года elinalal #
20 марта 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
8 января 2016 года tatatata0811 #
8 января 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
5 января 2016 года Фейт #
5 января 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
6 января 2016 года Фейт #
6 января 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года liena tom #
3 ноября 2015 года Gal4oNek # (автор рецепта)
14 июня 2015 года виктория я 1 #
14 июня 2015 года Gal4oNek # (автор рецепта)
25 мая 2015 года Juli2007 #
24 сентября 2014 года lagoon #
29 июля 2014 года tigra1974 #
14 июля 2014 года тамаська #
14 июля 2014 года Gal4oNek # (автор рецепта)
10 мая 2014 года casualis #
Для тех, у кого возникли проблемы с этим тестом: воду лейте холодную, если не уверены в своей муке, положите первоначально меньше муки, чем по рецепту, при вымешивании добавите. У кого тесто плохо раскатывалась - оно явно было забито мукой, было слишком тугое.
Автору - огромное спасибо за рецепт! У меня не было "своего" рецепта пельменного теста, теперь есть!)) - Ваш!
10 мая 2014 года Gal4oNek # (автор рецепта)
6 января 2014 года Maniga #
Мёрзнут руки, стынет нос.
А мы настряпаем пельмени,
В выходной, целый поднос!
P.S. Забираю в КК
14 декабря 2013 года Эмилия 2013 #
14 декабря 2013 года Gal4oNek # (автор рецепта)
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