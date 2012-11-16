Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью

Итак, начнем с того, ради чего я рецепт, собственно, и выставляла - с теста. Для меня тесто в пельменях и варениках - это только оболочка для начинки. Мне важно, чтобы тесто надежно удерживало начинку, не распадалось при варке и при этом было достаточно тонким, чтобы его вкус не перебивал вкус начинки. Именно поэтому я не вижу особого смысла готовить тесто на кефире или добавлять в него яйца. Всегда делала из трех ингредиентов: воды, муки и соли. А дальше все зависело от качества муки. Хорошая мука - все выйдет, плохая - при тонкой раскатке будет рваться или распадется при варке. Но вот как-то раз после просмотра моей любимой передачи "Специя" (выпуск про китайскую кухню), я узнала о пельменях кое-что интересное.