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  • 16 ноября 2012, 19:40
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Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью

Рецепт: Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью

Давно хотела выставить свои пельмени и рецепт моего идеального теста для пельменей. Но боялась, что меня "пошлють в дневники". Но вот в дневники далеко не все заглядывают, а поделиться ну очень хотелось со всеми. Наконец, нашла выход. Увидела в инете рецепт запеканки из пельменей (автор говорил, что рецепт от Юлии Высоцкой). Рецепт довольно удачный. Из тех, что быстро готовятся при наличии пельменей в холодильнике. Вот и решила я использовать найденный рецепт для того, чтобы поделиться своим секретиком!

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Ингредиенты для «Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3287.5 ккал 		белки
64.1 г 		жиры
48.6 г 		углеводы
506.2 г
100 г блюда
ккал
172.1 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
26.5 г

Рецепт «Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью»:

Итак, начнем с того, ради чего я рецепт, собственно, и выставляла - с теста. Для меня тесто в пельменях и варениках - это только оболочка для начинки. Мне важно, чтобы тесто надежно удерживало начинку, не распадалось при варке и при этом было достаточно тонким, чтобы его вкус не перебивал вкус начинки. Именно поэтому я не вижу особого смысла готовить тесто на кефире или добавлять в него яйца. Всегда делала из трех ингредиентов: воды, муки и соли. А дальше все зависело от качества муки. Хорошая мука - все выйдет, плохая - при тонкой раскатке будет рваться или распадется при варке. Но вот как-то раз после просмотра моей любимой передачи "Специя" (выпуск про китайскую кухню), я узнала о пельменях кое-что интересное.

Китай - родина пельменей. У китайцев есть разннообразное количество рецептов как начинки, так и теста для пельменей. Тесто для китайских пельменей имеет большое количество ингредиентов, но среди них всегда есть крахмал. Ведущий настоятельно рекомендовал добавить в тесто крахмал из расчета 1 ст. ложка на стакан муки, оценить, что получится. Я попробовала и осталась в полном восторге! По опыту скажу, что хватает 3 ст. ложек на 500 гр муки (это около 4-х стаканов), а вот если с крахмалом перестараться, то пельмени будут развариваться при приготовлении.

Итак, замешиваем тесто из 300 мл воды, 500 гр муки, 1 ч. л. соли и 3 ст. л. крахмала. Ставим в холодильник на 15 минут, чтобы мука дала клейковину. На первой фотографии тесто до холодильника, на второй - после. Хорошо видно, что оно стало более гладким. А крахмал сделал его невероятно пластичным!

Его можно растягивать и раскатывать до очень тонкого состояния. Тут на фотографии я держу раскатанное тесто на вытянутой руке. Хорошо видно, что оно так тонко раскатано, что даже просвчивает на свет и при этом НЕ РВЕТСЯ!

Теперь о фарше. Есть у меня свой фирменный фарш из курятины, говядины и свинины с добавлением лука, чеснока и специй. Тут я его уже выкладывала: http://www.povarenok .ru/recipes/show/603 42/ (почему-то при сохранении рецепта в ссылке появляется несколько пробелов, если хотите посмотреть, "прибейте" их) вручную. Может, кому пригодится. А вообще, Вы можете приготовить свой любимый фарш.

Как-то раз моя малая заявила, что магазинные пельмени вкуснее, т. к. в моих мясо "твердое". Она имела ввиду, что мясо слишком плотное, а ей хотелось, чтобы мясная начинка была более рыхлой. Я включила мозги и нашла выход - тот же самый крахмал. В 100 мл холодной воды (а лучше - молока) растворяем 1 ст. ложку крахмала.

Добавляем в фарш и тщательно перемешиваем.

Говорят, что пельмени нужно лепить исключительно руками, без всяких пельменниц. Но я на такие подвиги не способна и использую пельменницу на 37 пельменей.

Сформированные пельмени присыпаем мукой.

Отвариваем в подсоленной воде.

Я тут пыталась сфотографировать готовые, чтобы вы увидели, что начинка просматривается сквозь тесто. Конечно, на фотографии это не так хорошо видно, но все-таки слегка заметно.

Пока пельмени варятся, рубим мелко зелень (укроп, петрушка).

Режем мелко зеленый лук.

Добавляем зелень и лук в сметану, слегка подсаливем, перчим свежемолотым перцем.

Выкладываем отваренные пельмени в форму для запекания.

Заливаем сметаной с зеленью.

Сыр трем на крупной терке.

Засыпем пельмени.

Я еще присыпала тертым пармезаном.

Отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку на 20 минут.

И готово!

Это очень вкусно и сытно. На завтрак - вообще идеальный вариант!

Надеюсь, вам понравится как запеканка,

Так и пельмени,

И тесто для них!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед ужин

Вкусы: нежный

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Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью
Рецепт: Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью

Давно хотела выставить свои пельмени и рецепт моего идеального теста для пельменей. Но боялась, что меня "пошлють в дневники". Но вот в дневники далеко не все заглядывают, а поделиться ну очень хотелось со всеми. Наконец, нашла выход. Увидела в инете рецепт запеканки из пельменей (автор говорил, что рецепт от Юлии Высоцкой). Рецепт довольно удачный. Из тех, что быстро готовятся при наличии пельменей в холодильнике. Вот и решила я использовать найденный рецепт для того, чтобы поделиться своим секретиком!

Ингредиенты для «Пельмени, запеченные со сметаной и зеленью»:

Комментарии и отзывы

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А можно запечь в горшочке?
Думаю да
спасибо, что поделились рецептиком теста, давно его искала. Теперь записываю все в ручую в свою КК - на этом сайте ничего не сохраняется
Здравствуйте Галина!Хочу выразить благодарность за Вашу работу и все рецепты которыми Вы делитесь.Я готовила с Вашим тестом.Использовала 2 ст.л.крахмала на 500гр.муки.Тесто было изумительное-эластичное.раскатывалось очень тонко и при варке не разваривалось.У меня осталось немного теста и его пришлось положить в холодильник.На другой день оно осталось таким же.Спасибо что делитесь всеми секретами и тонкостями приготовления.Дай Бог вам здоровья.всех благ и вдохновения.Я восхищаюсь Вами!
Спасибо за оценку моего труда
Спасибо большое за рецепт!
Не за что, пользуйтесь
Наконец-то нашла рецепт этого теста. Помню, что читала здесь на сайте, но не сохранила, и вот он в моей КК! Делала на днях пельмени, варили обычным способом. Вчера решила запечь. В форму положила сырыми прямо из морозилки, заливку сделала по вашему рецепту (но забыла положить зелень ), добавила чуток воды, залила пельмени, в разогретую духовку до 200град. на 40 мин., за 15 мин. до окончания посыпала сыром. Прибежал Антошка с большой ложкой слопать эту вкусноту. Ммммммм, как вкусно! Спасибо за рецепт!
Антошке смачного!
Gal4oNek , Антошка передал вам привет и спасибо! Да еще сказал, что мало сделала. Люблю людей с чувством юмора!!!!
Удивительно. Лучшее тесто, из которого получались пельмени было Юлии Высоцкой. А тут купила в магазине готовое тесто для пельменей. Посмотрела состав: мука, крахмал, меланж, соль, вода. Дай думаю зайду, гляну, как люди с крахмалом управляются. И тут Ваш рецепт так кстати нашелся. Спасибо.
Не за что! Смачного!
ооо!! какое восхитительное тесто! в первый раз делаю пельмени и результат бесподобен! подумываю, как его применять для пиццы
Тесто ОЧЕНЬ эластичное, белоснежное, тонкое. Давно искала рецепт пельменного теста белоснежного и тонкого как в магазине. И вот я нашла ваш рецепт, которым буду пользоваться вечно Пропорции идеальны, лепила и раскатывала без муки вообще. До этого рецепта у меня получалось лепить без муки только тесто на сметане. Спасибо большое за рецепт!!! И еще к Вам вопрос: в другом вашем рецепте Вы пишете на 500 г муки класть 2 ст. л. крахмала не более. В этом рецепте пишите 3 ст.л. как правильно? Я добавляла 2 ст. л. крахмала. Спасибо!
Ну изначально в программе, где я подглядела идею предлагалось 4 ст.л. на 500 г. Как-то раз я положила немного больше и тесто разварилось. Потом стала класть 3 ст.л. И именно тогда выложила этот рецепт. Ну а в будущем решила, что 2 ложек вполне хватает
Спасибо Теперь все понятно. Записала в тетрадь, где мои лучшие рецепты.
А обязательно тесто в холод? В хлебопечке не прокатит?
Да, это тесто доходит до кондиции именно в холодном месте
Спасибо за рецепт теста! Раскатывала ОЧЕНЬ тонко, ничего не порвалось. Из расчета 500 гр муки получилось 184 пельмешка (использовала пельменницу), фарша ушло 1 кг. При варке все пельмени остались целыми. Вкус- выше всяких похвал!!! Пожалела, что сделала мало...
Пожалуйста, пользуйтесь!
Замесила буду пробовать))
Удачи!
Получилось))) лепила с детьми, а они еще "те" лепщики. Тесто эластичное, хорошо держит форму и, что не мало важное, вкусное.
Приятного аппетита Вам и Вашим деткам
Тесто очень хорошее, эластичное, можно тонко раскатать и не рвется, спасибо за рецепт!
Пожалуйста, готовьте на здоровье!
тесто должно раскатываться туговато? руки устали его катать очень,ну а все остальное просто супер.спасибо за рецепт теста
Ну не то, чтобы туговато. У меня оно вначале действительно тяжеловато раскатывается, т.к. тут же начинает собираться обратно, но в результате раскатывается до невероятно тонкого состояния. Вареники из него я готовлю только на пару, т.к. они крупнее пельменей, и начинка тяжелее, поэтому могут порваться в воде. Т.е. для вареников нужно или тесто толще, или готовить на пару.
Спасибо за отличный рецепт теста (даже моя мама о таком не знала и была приятно удивлена) Пельмени сделаны, сегодня обязательно попробую запечь, детям наверняка понравится! 😉
Очень вкусные пельмени и тесто к ним! очень понравилась идея запекания их под сыром! спасибо огромное за рецепт!
Идеальное тесто! Впервые получилось, не боюсь повториться, идеальное пельменное тесто. До этого только мучилась: то сильно круто, то мягко, то разваливаются при варке. Готовила из расчета 300 грамм муки, получилось 85 достаточно крупных пельменей (размером с грецкий орех). Из остатков теста сделала лапшу для овощной похлебки - очень вкусно!!! Спасибо Хозяйке!!!!!!!!!!
Галочка тесто просто восхитительное!Пользуюсь им уже больше года,всегда тебя вспоминаю теплыми словами.Спасибо дорогая!
Пожалуйста
Почитала комментарии. Не знаю, может мне с мукой повезло, но быстрее и проще чем это тесто только яичницу пожарить. Сложила все строго по рецепту в чашу, смешала миксером (насадки не для взбивания, а для густого теста) 1 мин., потом вывалила на стол и еще 1 мин. помяла руками, тесто уже было приятное, абсолютно не липло к рукам, а после отдыха в холодильнике вообще сказочным стало. Я еще никогда так быстро тесто не делала. Не пришлось ни муки добавлять ни воды, пропорции идеальны. Тесто очень послушное, эластичное, тонко раскатывается. Пельмени еще не варила, но думаю, не разочарует и при варке.
Для тех, у кого возникли проблемы с этим тестом: воду лейте холодную, если не уверены в своей муке, положите первоначально меньше муки, чем по рецепту, при вымешивании добавите. У кого тесто плохо раскатывалась - оно явно было забито мукой, было слишком тугое.
Автору - огромное спасибо за рецепт! У меня не было "своего" рецепта пельменного теста, теперь есть!)) - Ваш!
Очень рада, что понравилось. Удачи!
За окном кружится вьюга,
Мёрзнут руки, стынет нос.
А мы настряпаем пельмени,
В выходной, целый поднос!
P.S. Забираю в КК
наконец-то что-то интересное из пельменей... А то просто отварные муж не ест. Спасибо!!!! )))Будем делать запеканку!
Удачи!
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