Террин из свиной рульки

У меня получилось два слоя мяса из рульки и два слоя белого куриного мяса. В стакане бульона разводим быстрорастворимый желатин (если обычный, то готовится желатиновый раствор в соответствии с инструкцией на упаковке).



Заливаем наше мясо желатиновым бульоном, в нескольких местах прокалываем ножом (чтобы наш бульон распределился равномерно), аккуратно уплотняем мясо столовой ложкой, при необходимости добавляем ещё желатинового бульона (чтобы жидкость только-только показалась на поверхности мяса).



Закройте террин свисающими с формы концами плёнки и поставьте в холодильник на 8-10 часов (я ставила на ночь).