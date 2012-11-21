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  • 21 ноября 2012, 17:35
  • 32736

Террин из свиной рульки

Рецепт: Террин из свиной рульки

Эта великолепная закуска будет замечательной альтернативой магазинной мясной нарезке, причем без красителей, ароматизаторов, усилителей вкусов и тому подобной химии! Сытно и очень вкусно! Попробуйте!

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Террин из свиной рульки»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2623 ккал 		белки
189.7 г 		жиры
200.1 г 		углеводы
22.4 г
100 г блюда
ккал
154.3 ккал		 белки
11.2 г		 жиры
11.8 г		 углеводы
1.3 г

Рецепт «Террин из свиной рульки»:

Рульку чистим, хорошо моем и вместе с куриной грудкой ставим на огонь. Когда закипит, снимаем пену и добавляем соль, перец горошком, лавровый лист, уменьшаем огонь (я варю на рассекателе) и варим 3-4 часа. Сваренную рульку оставьте остывать в бульоне до теплого.

Достаём рульку из бульона, удаляем кости, а мясо разбераем на кусочки (не очень мелкие). Кожу оставляем целую.

Зелень измельчаем. Оливки можно положить целые, а можно порезать пополам.

Мясо, зелень, оливки и 2 зубчика чеснока (пропустить через пресс) аккуратно перемешиваем. Хотите поострей, поперчите.

Форму смочите водой (для лучшего прилегания плёнки) и выстелите пищевой плёнкой (края плёнки должны свисать). На плёнку разложите свиную кожу. Мясную смесь выкладываем на кожу до половины. Потом я положила слой куриного мяса из грудок, затем опять мясную смесь.

У меня получилось два слоя мяса из рульки и два слоя белого куриного мяса. В стакане бульона разводим быстрорастворимый желатин (если обычный, то готовится желатиновый раствор в соответствии с инструкцией на упаковке).

Заливаем наше мясо желатиновым бульоном, в нескольких местах прокалываем ножом (чтобы наш бульон распределился равномерно), аккуратно уплотняем мясо столовой ложкой, при необходимости добавляем ещё желатинового бульона (чтобы жидкость только-только показалась на поверхности мяса).

Закройте террин свисающими с формы концами плёнки и поставьте в холодильник на 8-10 часов (я ставила на ночь).

Застывший террин достаньте из формы, снимите плёнку, нарежьте на кусочки. Очень вкусно с хлебом и горчицей или с хреном, как вам больше нравится!!! Приятного аппетита!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5325
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: ужин обед завтрак

Вкусы: мясной пряный ароматный

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Террин из свиной рульки
Описание: Эта великолепная закуска будет замечательной альтернативой магазинной мясной нарезке, причем без красителей, ароматизаторов, усилителей вкусов и тому подобной химии! Сытно и очень вкусно! Попробуйте!


Комментарии и отзывы

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очень классная вещь, спасибо, что напомнили, раньше варили в коробках
из под сока или молока(проще и быстрее, меньше посуды мыть, варить
прямо в коробке , остужается тоже в коробке, после охлаждения, разрезать коробку и кирпичик холодца-террина готов,), оливок не добавляла, надо будет сделать, но мои сейчас любят, что бы было побольше желейной массы
ух ты какой интересный вариант холодца
Только что попробовали. Понравилось, спасибо! Оливки облагораживают вкус, а я волновалась за них ) еще в мешанину добавила ложку французской горчицы. Шкурка вкусная! ее тоже чесноком смазала перцем присыпала и немного подсолила. Благодарю за рецепт )
Готовьте с удовольствием! Рада что Вам понравилось! Спасибо за доверие к рецепту!
Давно мечтала приготовить блюдо такого формата! Нашла! Не встречала в рецептурах оливки и куриную грудку! Шикарно! Обязательно сделаю! Ниже писали про рульку и лытки... Девушки, если не сложно, расскажите в чем разница?! Моя бабушка, когда просит, купить лытки для холодца - я покупаю рульки, ножки, не задумываясь. А видимо, лытка - это другое (но мне бабушка это не говорила). Рецепт шикарный! Спасибо!
И Вам спасибо что заглянули! Готовьте с удовольствием! Не знаю что такое лытка, а рулька она и есть рулька, это часть свиной ноги!
Долго думала почему у Вас рулька без сала практически, а потом разглядела в чём дело) у нас это называется лытка а рулькой зовут брюшину...
надо приготовить
люблю холодец крупнорезанными кусками, а маме нравится через м/рубку пропускать. но от террина думаю не сможет отказаться
Спасибо за интерес к рецепту!
Готовьте с удовольствием!
Обязательно приготовлю в ближайшее время! Мне сегодня даже приснилось как я выбирала подходящее мяско для террина
Значит точно надо готовить!
Сделала такой террин, только чеснок и оливки не добавляла. Переживала, что соли мало положила, но в результате с удовольствием кушают все - и я, и муж, и дети, и папа, и брат. Спасибо большое за рецепт. Просто и быстро.
Спасибо за похвалу и доверие к рецепту! Готовьте с удовольствием!
Очень-очень-очень всем понравилось!!!
Вкуснейший террин! Оливок не было(( добавила зеленый огурчик - тоже хорошо пошел!
Только у меня он совсем не фотогеничный, ну никак не хочет получаться красавцОм!
Спасибо огромное, Светлана, рецепт сразу прижился и попал в любимые!
Отличный террин! А я вот с огурчиком не пробовала , надо восполнять пробел! Спасибо за доверие к рецепту!
Я его уже "заездила", этот рецепт Ну до чего хорош!
Пользуйтесь на здоровье! Рада что рецепт прижился!
Светочка, спасибо за очень вкусный и очень красивый рецепт! Зеленых оливок не было, решила попробовать приготовить с черными. Нормально и они вписались.
Рулька была небольшая, а куриная грудка - наоборот, крупненькая весьма попалась. Поэтому, выкладывала слои несколько иначе. Очень живописный террин получился. На праздничный стол - самое то!
Еще раз, спасибо большое за рецепт!
Леночка, офигенное фото! Я так рада что вам понравилось! Спасибо за доверие к рецепту моя хорошая!
А свиная кожа зачем нужна? И она съедобная?
Кожа съедобная! А "оборачивать" ею террин не принципиально!
ООО! Пардон сама же себя поправляю! Поняла (через пресс только зубчики чеснока) Всё ясно- яснее ясного! Надо же- как я ....
Одним словом, понятно и ещё раз спасибо!!!
Рада что разобрались! Готовьте с удовольствием!
Прелесть какая!!! Немедленно надо приготовить! Ух! Но..не совсем поняла - что означает "пропустить через пресс"... Не знаю, что это такое...да и кусочки на фото не выглядят никакими "прессанутыми" кх-кх Поясните...плиз! И спасибо! Спасибо за рецепт!
Превосходно
Спасибо!
Прекрасный рецепт!!! А то муж покупает всякую гадость для бутербродов на рыбалку( что-то из свиных голов в желе). Теперь буду готовить то террин, то грудинку в луковой шелухе. Спасибо!!! Угодили.
А то муж покупает всякую гадость для бутербродов
Согласна с Вами что террин полезней и вкуснее! Готовьте с удовольствием!
Спасибо за рецепт все домочадцы оценили на отлично, муж сказал воообще класс !!! Выставить фото пока не могу ... поверьте уж на слово.
Мне приятно что Вам понравилось! Готовьте с удовольствием!
Вот сходила сегодня за очередной партией продуктов буду делать незнаю а если попробовать варить в МВ?
А почему бы и нет, попробуйте!
Отличный рецепт!!! Простой, оригинальный и очень вкусный!!!
Наташ, очень аппетитные кусочки! Спасибо что приготовила! Вот только отзыв сегодня тебе не могу второй написать (завтра напишу обязательно!)
Вот, всё не могла купить куриную грудку))) а рулька с первого дня лежала... А отзыв не обязательно, это не главное
Наташ, террин и без куриной грудки получился очень аппетитный! А отзыв это просто моя благодарность!
Светик, спасибо, очень вкусно!
Ух Танюшка, как смачно! Фото супер! Спасибо тебе за доверие к рецепту и чудесное фото!
Свет, только у меня не получилось так красиво выложить слоями, как у тебя, может потому, что кусочки слишком мелкие я сделала и они перемешались, когда бульон наливала.
Танюш, скорей всего, но на вкус это не влияет! Да у тебя ещё и красивей получился! Мраморный!
Света!!! Террин получился оооочень вкусный Огромное спасибо за рецепт!!!
Делала всё, как написано... только рулька была без кожи... Это мой первый террин и точно не последний Семья просит добавки
Наташа, шикарный террин, шикарное фото! Спасибо за доверие к рецепту! Я очень рада что семье понравилось!
Отчитываюсь. Получилось очень вкусно!!!! Спасибо за рецепт!!!!
Ирина, очень аппетитный террин! Спасибо за доверие и фото! Рада что понравился!
Спасибо Вам за рецепт .Нам террин понравился. Готовила уже дважды. В этот раз, в качестве эксперимента, без шкурки.
Мне очень приятно, что рецепт пришелся Вам по душе!
Приготовила по вашему рецепту, вот что получилось. Спасибо огромное))
Мммм! Вик, аппетитненько! Очень приятно что рецепт пригодился!
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