Эта великолепная закуска будет замечательной альтернативой магазинной мясной нарезке, причем без красителей, ароматизаторов, усилителей вкусов и тому подобной химии! Сытно и очень вкусно! Попробуйте!
- 21 ноября 2012, 17:35
- 32736
Террин из свиной рульки
Ингредиенты для «Террин из свиной рульки»:
- Рулька — 1 шт
- Грудка куриная — 1 шт
- Перец душистый — 6-8 шт
- Лист лавровый — 2 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Оливки зеленые — 3 ст. л.
- Зелень (укроп, петрушка) — 1 пуч.
- Желатин — 1 ст. л.
- Соль (по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2623 ккал
|
белки
189.7 г
|
жиры
200.1 г
|
углеводы
22.4 г
|100 г блюда
|ккал
154.3 ккал
|белки
11.2 г
|жиры
11.8 г
|углеводы
1.3 г
Рецепт «Террин из свиной рульки»:
Рульку чистим, хорошо моем и вместе с куриной грудкой ставим на огонь. Когда закипит, снимаем пену и добавляем соль, перец горошком, лавровый лист, уменьшаем огонь (я варю на рассекателе) и варим 3-4 часа. Сваренную рульку оставьте остывать в бульоне до теплого.
Достаём рульку из бульона, удаляем кости, а мясо разбераем на кусочки (не очень мелкие). Кожу оставляем целую.
Мясо, зелень, оливки и 2 зубчика чеснока (пропустить через пресс) аккуратно перемешиваем. Хотите поострей, поперчите.
Форму смочите водой (для лучшего прилегания плёнки) и выстелите пищевой плёнкой (края плёнки должны свисать). На плёнку разложите свиную кожу. Мясную смесь выкладываем на кожу до половины. Потом я положила слой куриного мяса из грудок, затем опять мясную смесь.
У меня получилось два слоя мяса из рульки и два слоя белого куриного мяса. В стакане бульона разводим быстрорастворимый желатин (если обычный, то готовится желатиновый раствор в соответствии с инструкцией на упаковке).
Заливаем наше мясо желатиновым бульоном, в нескольких местах прокалываем ножом (чтобы наш бульон распределился равномерно), аккуратно уплотняем мясо столовой ложкой, при необходимости добавляем ещё желатинового бульона (чтобы жидкость только-только показалась на поверхности мяса).
Закройте террин свисающими с формы концами плёнки и поставьте в холодильник на 8-10 часов (я ставила на ночь).
Застывший террин достаньте из формы, снимите плёнку, нарежьте на кусочки. Очень вкусно с хлебом и горчицей или с хреном, как вам больше нравится!!! Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 9:31 alenanat #
из под сока или молока(проще и быстрее, меньше посуды мыть, варить
прямо в коробке , остужается тоже в коробке, после охлаждения, разрезать коробку и кирпичик холодца-террина готов,), оливок не добавляла, надо будет сделать, но мои сейчас любят, что бы было побольше желейной массы
5 января 2019 года ati19820310 #
18 августа 2017 года olgagra #
19 августа 2017 года СНежк_а # (автор рецепта)
24 февраля 2017 года ba na na09 #
24 февраля 2017 года СНежк_а # (автор рецепта)
23 января 2017 года magenta #
надо приготовить
люблю холодец крупнорезанными кусками, а маме нравится через м/рубку пропускать. но от террина думаю не сможет отказаться
23 января 2017 года СНежк_а # (автор рецепта)
Готовьте с удовольствием!
24 января 2017 года magenta #
24 января 2017 года СНежк_а # (автор рецепта)
19 октября 2016 года xhresyk #
14 ноября 2016 года СНежк_а # (автор рецепта)
25 февраля 2016 года Кенга-а #
Вкуснейший террин! Оливок не было(( добавила зеленый огурчик - тоже хорошо пошел!
Только у меня он совсем не фотогеничный, ну никак не хочет получаться красавцОм!
Спасибо огромное, Светлана, рецепт сразу прижился и попал в любимые!
5 мая 2016 года СНежк_а # (автор рецепта)
5 мая 2016 года Кенга-а #
5 мая 2016 года СНежк_а # (автор рецепта)
24 января 2016 года Пани Лена #
Рулька была небольшая, а куриная грудка - наоборот, крупненькая весьма попалась. Поэтому, выкладывала слои несколько иначе. Очень живописный террин получился. На праздничный стол - самое то!
Еще раз, спасибо большое за рецепт!
5 мая 2016 года СНежк_а # (автор рецепта)
19 декабря 2014 года sweets-girl #
19 декабря 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
6 мая 2014 года mamusii #
Одним словом, понятно и ещё раз спасибо!!!
6 мая 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
6 мая 2014 года mamusii #
12 апреля 2014 года Bad Robot #
12 апреля 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
7 февраля 2014 года ирина бережкова #
7 февраля 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
2 февраля 2014 года Елена Субботина #
3 февраля 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
3 февраля 2014 года Елена Субботина #
3 февраля 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
19 января 2014 года Хироко #
20 января 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
20 января 2014 года Хироко #
20 января 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
16 января 2014 года Татника #
17 января 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
17 января 2014 года Татника #
17 января 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
16 января 2014 года Pingvin72 #
Делала всё, как написано... только рулька была без кожи... Это мой первый террин и точно не последний Семья просит добавки
16 января 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
7 января 2014 года korolina #
7 января 2014 года СНежк_а # (автор рецепта)
2 февраля 2013 года стажер #
3 февраля 2013 года СНежк_а # (автор рецепта)
22 января 2013 года viktoria1515 #
22 января 2013 года СНежк_а # (автор рецепта)
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