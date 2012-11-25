Предлагаю Вам оригинальный и очень вкусный торт... Но это не обычный и привычный всем торт. Заходите и узнаете.
- 25 ноября 2012, 22:38
- 81071
Янтарный торт от Т. Л. Толстой
Ингредиенты для «Янтарный торт от Т. Л. Толстой»:
- Яблоко (лучше всего сорта Антоновка) — 1,5 кг
- Сахар коричневый (1 стак. в тесто +1 стак. в яблоки) — 2 стак.
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо куриное (в тесто) — 3 шт
- Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
- Ванилин — 2-3 г
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3871.8 ккал
|
белки
40.9 г
|
жиры
106.9 г
|
углеводы
680.1 г
|Порции
|ккал
322.7 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
8.9 г
|углеводы
56.7 г
|100 г блюда
|ккал
203.8 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
5.6 г
|углеводы
35.8 г
Рецепт «Янтарный торт от Т. Л. Толстой»:
Подготовить все продукты.
Сразу хочу сказать, что в ингредиентах я не ошиблась, нужно именно 1,5 кг яблок.
У меня яблоки не покупные, без химии, поэтому, после некоторого хранения дома, у них вид не очень красивый.
Форму для выпечки выстилаем пекарской бумагой, на нее в произвольном порядке разбросать сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками.
Яблоки разрезаем на 4-8 частей, удаляем сердцевину, не очищаем от кожицы, выкладываем в форму, в два ряда.
Запекаем в течение 30-40 минут. Время и температуру регулируйте по своей духовке. Яблоки должны запечься, а сахар слегка карамелизоваться.
Добавить муку, разрыхлитель, ванилин. Если нет разрыхлителя, можно добавить одну чайную ложку соды, гашенную уксусом.
Далее торт переворачиваем на блюдо. Снимаем бумагу.
Вот такой красавец, действительно янтарный на вид.
Здесь кусочек в разрезе.
Это получается не торт в привычном понимании, а скорее всего вариант запеченных яблок, тесто служит здесь подушкой для яблок.
Очень нежно и вкусно.
Плодовые сады - украшение яснополянской усадьбы. Ее садово-парковый ансамбль создавался более полутора веков. Л. Н. Толстой увеличил площадь сада с 10 до 40 гектаров. В первый год после женитьбы он, по воспоминаниям С. А. Толстой, "насажал большой яблочный сад". Сортовой ассортимент насаждений весьма разнообразен. Помимо сортов яблонь, перечисленных М. Н. Толстой: Белый налив, Бель, Боровинка, Грушовка, Коробовка, Коричное, Апорт, Скрыжапель, Титовка - в саду появились Антоновка, Бабушкино, Анисы, Розмарин, Аркад желтый - одно из любимых Толстым яблок и другие - всего более тридцати сортов.
По записям С. А. Толстой, в саду насчитывалось 6385 плодовых деревьев различных пород. Одних яблонь было 7900 деревьев, а с вишнями и сливами - 8500 деревьев. В саду и сейчас еще растут и дают плоды старые яблони, посаженные некогда Толстым.
Не случайно же и сегодня, раз в два года, в Ясную Поляну съезжаются до 200 Толстых - потомков Льва Николаевича и Софьи Андреевны.. Мы точно знаем, что изумительные традиции вкуснейшей кухни усадьбы Толстых играют в этом далеко не последнюю роль...
Помимо различных культурных, официальных и других мероприятий, обязательно варится яблочное варенье и пекутся яблочные пироги.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5119
Комментарии и отзывы
7 октября 2019 года Zirkap #
Только я количество сахара для яблок уменьшила ровно наполовину, но это наши предпочтения.
21 января 2019 года 25alenka #
21 января 2019 года Navely # (автор рецепта)
13 января 2019 года akiv lev #
14 января 2019 года Navely # (автор рецепта)
28 декабря 2018 года Tanaka Origa #
31 октября 2018 года TessZ #
16 октября 2018 года Людмила Козеева #
16 октября 2018 года Navely # (автор рецепта)
12 октября 2018 года tilora #
12 октября 2018 года terry-68 #
12 октября 2018 года tilora #
16 октября 2018 года Navely # (автор рецепта)
30 сентября 2018 года chesna-olga #
16 октября 2018 года Navely # (автор рецепта)
19 сентября 2018 года alfmar1 #
19 сентября 2018 года Navely # (автор рецепта)
17 сентября 2018 года samoed1974 #
19 сентября 2018 года Navely # (автор рецепта)
7 сентября 2018 года eskrimadora #
Результат порадовал, буду готовить в дальнейшем. Спасибо, что поделились вкуснятиной!!! ))
7 сентября 2018 года Navely # (автор рецепта)
7 сентября 2018 года Ewgesha333 #
7 сентября 2018 года Navely # (автор рецепта)
19 августа 2018 года VikkiV #
17 июля 2018 года tata soldatova #
27 мая 2018 года InnaS #
Правда, в доме не оказалось нужного количества яблок, но и добавление одной груши и половинки ананаса не смогли перебить несравненный яблочный аромат и вкус.
Фотоподтверждение приложить не могу, резать и есть начали ещё горячим.
30 мая 2018 года Navely # (автор рецепта)
24 апреля 2018 года Tata7588888888 #
23 апреля 2018 года vns25 #
25 апреля 2018 года Navely # (автор рецепта)
5 февраля 2018 года Nuta12 #
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