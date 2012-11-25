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  • 25 ноября 2012, 22:38
  • 81071

Янтарный торт от Т. Л. Толстой

Рецепт: Янтарный торт от Т. Л. Толстой

Предлагаю Вам оригинальный и очень вкусный торт... Но это не обычный и привычный всем торт. Заходите и узнаете.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Янтарный торт от Т. Л. Толстой»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3871.8 ккал 		белки
40.9 г 		жиры
106.9 г 		углеводы
680.1 г
Порции
ккал
322.7 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
8.9 г		 углеводы
56.7 г
100 г блюда
ккал
203.8 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
5.6 г		 углеводы
35.8 г


Рецепт «Янтарный торт от Т. Л. Толстой»:

Подготовить все продукты.
Сразу хочу сказать, что в ингредиентах я не ошиблась, нужно именно 1,5 кг яблок.
У меня яблоки не покупные, без химии, поэтому, после некоторого хранения дома, у них вид не очень красивый.

Форму для выпечки выстилаем пекарской бумагой, на нее в произвольном порядке разбросать сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками.

Яблоки разрезаем на 4-8 частей, удаляем сердцевину, не очищаем от кожицы, выкладываем в форму, в два ряда.

Засыпать яблоки одним стаканом сахара.
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку.

Запекаем в течение 30-40 минут. Время и температуру регулируйте по своей духовке. Яблоки должны запечься, а сахар слегка карамелизоваться.

Пока запекаются яблоки, смешать яйца с сахаром. Слегка взбить.

Добавить муку, разрыхлитель, ванилин. Если нет разрыхлителя, можно добавить одну чайную ложку соды, гашенную уксусом.

Тесто взбить, но не сильно.

Выливаем тесто на запеченные яблоки. Ставим опять в духовку на 20-30 минут.

Это наш торт после выпечки.
Прежде чем его перекладывать на блюдо, его нужно хорошо остудить.

Далее торт переворачиваем на блюдо. Снимаем бумагу.
Вот такой красавец, действительно янтарный на вид.

Затем наливаем наливаем чай, непременно из Тульского самовара. Угощаемся.

Здесь кусочек в разрезе.
Это получается не торт в привычном понимании, а скорее всего вариант запеченных яблок, тесто служит здесь подушкой для яблок.
Очень нежно и вкусно.

Этим рецептом поделилась сотрудница музея Ясная поляна, это рецепт дочери Льва Николаевича Толстого, Татьяны Львовны Толстой-Сухотиной.
Плодовые сады - украшение яснополянской усадьбы. Ее садово-парковый ансамбль создавался более полутора веков. Л. Н. Толстой увеличил площадь сада с 10 до 40 гектаров. В первый год после женитьбы он, по воспоминаниям С. А. Толстой, "насажал большой яблочный сад". Сортовой ассортимент насаждений весьма разнообразен. Помимо сортов яблонь, перечисленных М. Н. Толстой: Белый налив, Бель, Боровинка, Грушовка, Коробовка, Коричное, Апорт, Скрыжапель, Титовка - в саду появились Антоновка, Бабушкино, Анисы, Розмарин, Аркад желтый - одно из любимых Толстым яблок и другие - всего более тридцати сортов.




По записям С. А. Толстой, в саду насчитывалось 6385 плодовых деревьев различных пород. Одних яблонь было 7900 деревьев, а с вишнями и сливами - 8500 деревьев. В саду и сейчас еще растут и дают плоды старые яблони, посаженные некогда Толстым.

Не случайно же и сегодня, раз в два года, в Ясную Поляну съезжаются до 200 Толстых - потомков Льва Николаевича и Софьи Андреевны.. Мы точно знаем, что изумительные традиции вкуснейшей кухни усадьбы Толстых играют в этом далеко не последнюю роль...
Помимо различных культурных, официальных и других мероприятий, обязательно варится яблочное варенье и пекутся яблочные пироги.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5119
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Сладкие истории" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: нежный яблочный сладкий

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Янтарный торт от Т. Л. Толстой
Описание: Предлагаю Вам оригинальный и очень вкусный торт... Но это не обычный и привычный всем торт. Заходите и узнаете.
Тэги: десерт.


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Фотографии «Янтарный торт от Т. Л. Толстой» от приготовивших (103)

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Комментарии и отзывы

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Очень гармоничное сочетание в пироге: пышный бисквит и толстенький слой печеных яблок. Как раз то, что мы любим. Делать несложно, а результат вкусный и красивый. Надя, спасибо большое за рецепт!
Только я количество сахара для яблок уменьшила ровно наполовину, но это наши предпочтения.
Скажите пожалуйста, пробовали ли Вы этот рецепт с грушами или сливами сделать?
нет, я не пробовала, со сливами не думаю что хорошо, а вот с грушами твердых сортов попробовать можно, только сахара нужно уменьшить, груши слаще антоновки
Всех со Старым Новым Годом! В этот замечательный русский праздник решила испечь новый яблочный пирог. Выбор пал на этот янтарный пирог. Пирог, действительно, янтарный! Ужин удался и праздник тоже! Спасибо Льву Николаевичу Толстому и его потомкам, а также автору данного поста. Согласна с одним из предыдущих авторов о том, что это лучше, чем шарлотка! Низкий поклон!
И Вас с праздником! Рада что все прошло удачно.
Наконец-то добралась до этого рецепта. Подкупили запечённые яблоки. Готовила из сладких желтых яблок. Понравилось как яблоки запеклись со сливочным маслом, а вот тесто оставило желать лучшего. Так как мои яблоки были сладкие, то мне не хватило кислинки или корицы или рома, в общем какого-то акцента. А вот мужчины мои уплетали за обе щеки!!! Спасибо за оригинальный рецепт с богатой историей!!!
Прекрасный рецепт! В первый раз, правда, пекла в разъемной форме и растаявшее масло вытекло на дно духовки и потому яблоки его мало вобрали. Но во второй раз я была умнее, и полный восторг получился! В будущем сахара планирую брать в половину меньше.
Вроде вкусно,но яблоки действительно нужны кислых сортов.А если яблоки сладкие,сахара нужно только немножко.А у меня получилось очень и очень сладко.Делала пол.порции.Спасибо за рецепт.
Вам спасибо за доверие и аппетитное фото. Теперь будете знать и корректировать сахар под свой вкус.
Уж сколько раз испечен и опять пришла осень, антоновка в этом году просто восторг! Значит пирог печется и не один раз). Спасибо!
Лариса, очень красивый, янтарный пирог!
Спасибо). Он еще и очень вкусный
Ответ для tilora
Ох, сколько яблочек, какой цвет! Я рада что вы полюбили этот пирог. Спасибо за доверие.
Аромат на всю квартиру! Действительно лучше всего делать из антоновских яблок!
Спасибо за вкусное фото. Я очень рада что пирог понравился.
Как же я ждала сезона яблок чтобы попробовать этот пирог. Конечно, красиво уложить яблоки не получилось-опыт нужен. Но думаю на вкусе не отразится. Пробовать буду утром.
ну красиво же, не наговаривайте... приятного Вам чаепития
Спасибо за прекрасный рецепт, он теперь у нас фаворит в яблочных пирогах, потеснил даже несравненную Шарлотку! За две недели готовила его 4 раза) то в гости, то сужу на работу то просто на выходные! Только у меня очень сладкие красные яблоки и я сахар на посылку яблок перед запекание урезала до 1пакетика ванильного сахара (25г)-получается очень вкусно!
И Вам спасибо за доверие. Пеките на здоровье
Наконец-то дошли руки и до Вашего яблочного пирога. Коричневый сахар у нас найти сложно, использовала белый, при запекании яблоки притрусила корицей. Яблоки были желто-зеленые, поэтому цвет получился не такой волшебный, как в рецепте. Сложностей никаких рецепт не вызвал, справятся даже начинающие кулинары))
Результат порадовал, буду готовить в дальнейшем. Спасибо, что поделились вкуснятиной!!! ))
Красавчик у Вас получился! Спасибо за доверие и фото, кушайте на здоровье!
1,5 кг-это уже очищенных яблок?
Яблоки не очищаем, иначе развалятся, удаляем только середину. 1,5 кг. это вес начальный, до удаления серединки.
Очень вкусно и яблочно! Спасибо огромное, буду повторять ещё!
Пирог хорош всем: и видом, и вкусом, и относительной несложностью в приготовлении. Он на самом деле янтарный, яблоки просто светятся на солнце. Спасибо автору и Татьяне Толстой!
Надя, большое спасибо за рецепт! Очень давно его добавила в свою КК, но приготовить довелось только на днях. О чем очень и очень жалею - столько времени лишала свое семейство удовольствия наслаждаться такой вкуснятиной!
Правда, в доме не оказалось нужного количества яблок, но и добавление одной груши и половинки ананаса не смогли перебить несравненный яблочный аромат и вкус.
Фотоподтверждение приложить не могу, резать и есть начали ещё горячим.
главное что получилось вкусно и всем понравилось, кушайте на здоровье
Спасибо за вкуснейшие пирог. Жаль фото не могу вставить, чудесно выглядит. Пекла в форме диаметром 29 см. Яблоки были крупные и сладкие. Но твердые. Делила на 8 частей. Если сильно сочные и сладкие яблоки, как у меня, то можно меньше сахара.
вкусно, быстро (когда нужно придумать к чаю)
Обожаю тушеные яблоки, так что этот пирог-торт пришелся ко двору Тесто не очень впечатлило, как-то быстро зачерствело, но яблоки, как говорится, делали музыку. Очень понравился!
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