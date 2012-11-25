Янтарный торт от Т. Л. Толстой

Подготовить все продукты. Сразу хочу сказать, что в ингредиентах я не ошиблась, нужно именно 1,5 кг яблок. У меня яблоки не покупные, без химии, поэтому, после некоторого хранения дома, у них вид не очень красивый.

Этим рецептом поделилась сотрудница музея Ясная поляна, это рецепт дочери Льва Николаевича Толстого, Татьяны Львовны Толстой-Сухотиной.Плодовые сады - украшение яснополянской усадьбы. Ее садово-парковый ансамбль создавался более полутора веков. Л. Н. Толстой увеличил площадь сада с 10 до 40 гектаров. В первый год после женитьбы он, по воспоминаниям С. А. Толстой, "насажал большой яблочный сад". Сортовой ассортимент насаждений весьма разнообразен. Помимо сортов яблонь, перечисленных М. Н. Толстой: Белый налив, Бель, Боровинка, Грушовка, Коробовка, Коричное, Апорт, Скрыжапель, Титовка - в саду появились Антоновка, Бабушкино, Анисы, Розмарин, Аркад желтый - одно из любимых Толстым яблок и другие - всего более тридцати сортов.По записям С. А. Толстой, в саду насчитывалось 6385 плодовых деревьев различных пород. Одних яблонь было 7900 деревьев, а с вишнями и сливами - 8500 деревьев. В саду и сейчас еще растут и дают плоды старые яблони, посаженные некогда Толстым.Не случайно же и сегодня, раз в два года, в Ясную Поляну съезжаются до 200 Толстых - потомков Льва Николаевича и Софьи Андреевны.. Мы точно знаем, что изумительные традиции вкуснейшей кухни усадьбы Толстых играют в этом далеко не последнюю роль...Помимо различных культурных, официальных и других мероприятий, обязательно варится яблочное варенье и пекутся яблочные пироги.