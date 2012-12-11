Тыквенный рулет с нежнейшим кремом

Этот крем я первый раз попробовала у подруги. Угостила она меня медовиком, а он такой нежный, мягкий-мягкий, и крема так много, но он не жирный и не приторный, в меру сладкий. Спросила, что за крем. Отвечает - из манки... Честно говоря, очень удивилась - не люблю я манные крема, расковыряла торт, рассмотрела - точно из манки. Но какой вкусный! С тех пор этот крем всегда делаю. Для любых тортов подходит.



Итак.

Варим манную кашу из 0.5 литра молока, 1 стакана сахара и 4 ст. ложек манки.

Даем остыть до теплого состояния, но не дольше, чтобы каша не застыла сплошным куском.