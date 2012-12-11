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  • 11 декабря 2012, 11:34
  • 75605

Тыквенный рулет с нежнейшим кремом

Рецепт: Тыквенный рулет с нежнейшим кремом

Поздравляю любимый сайт с Днем Рождения! И угощаю всех нежнейшим тыквенным рулетом с легким и очень вкусным кремом.

Категория: Десерты Другие десерты Сладкие рулеты

Ингредиенты для «Тыквенный рулет с нежнейшим кремом»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2730.09 ккал		 белки
35.995 г		 жиры
147.921 г		 углеводы
315.088 г
Порции
ккал
455.02 ккал		 белки
6 г		 жиры
24.65 г		 углеводы
52.51 г
100 г блюда
ккал
326.18 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
17.67 г		 углеводы
37.64 г


Рецепт «Тыквенный рулет с нежнейшим кремом»:

Этот крем я первый раз попробовала у подруги. Угостила она меня медовиком, а он такой нежный, мягкий-мягкий, и крема так много, но он не жирный и не приторный, в меру сладкий. Спросила, что за крем. Отвечает - из манки... Честно говоря, очень удивилась - не люблю я манные крема, расковыряла торт, рассмотрела - точно из манки. Но какой вкусный! С тех пор этот крем всегда делаю. Для любых тортов подходит.

Итак.
Варим манную кашу из 0.5 литра молока, 1 стакана сахара и 4 ст. ложек манки.
Даем остыть до теплого состояния, но не дольше, чтобы каша не застыла сплошным куском.

Остывшую до теплого состояния кашу начинаем сбивать миксером, через пару минут добавляем масло, постепенно, по кусочку. Чем дольше сбивать, тем вкуснее становится крем. Добавить цедру лимона. Можно апельсина - на ваш вкус.

Для коржа соединить все ингредиенты и просто размешать. Можно добавить ванилин или корицу - по вашему вкусу, или ничего не добавлять.

Если покажется густоватым тесто, добавьте еще чуть сметаны - буквально 0,5 ложки. Я не добавляла.

Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом.

Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.

Готовый корж выкладываем на полотенце, снимаем пергамент и осторожно заворачиваем рулет вместе с полотенцем и даем остыть.

Остывший рулет разворачиваем, щедро смазываем кремом.

Заворачиваем.

Украшаем и ставим в холодильник, чтобы крем застыл - на пару часов или на ночь.

Если у вас трудности с заворачиванием рулетов, разрежьте коpж на 4 равные части и сделайте его в виде торта.

Угощайтесь!
Тесто получается очень нежное, а крем легкий.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: сладкий сливочный нежный

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Тыквенный рулет с нежнейшим кремом
Описание: Поздравляю любимый сайт с Днем Рождения! И угощаю всех нежнейшим тыквенным рулетом с легким и очень вкусным кремом.
Тэги: десерт.


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Фотографии «Тыквенный рулет с нежнейшим кремом» от приготовивших (14)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6
Добрый день. Спасибо за рецепт. Я не знаю какого возрастаВы, а вот мои ровесницы-а мне 70+ ,конечно же помнят 1й рецепт Рыжика, именно того волшебного торта, который назывался Рыжик, это где то 90й год.




И готовили мы его именно с манным кремом
Добрый день. Спасибо за рецепт. Я не знаю какого возрастаВы, а вот мои ровесницы-а мне 70+ ,конечно же помнят 1й рецепт Рыжика, именно того волшебного торта, который назывался Рыжик, это где то 90й год.




И готовили мы его именно с манным кремом
Один из любимых рецептов Я кремом сверху тоже обмазываю и посыпаю конфетти
Получилось вкусно, но сам корж "резиновенький".
В чем моя ошибка?
Рецепт нам понравился, только хочется более воздушного рулета
За рецептик спасибо!
ПОзвольте поделиться с ВАми свои опытом приготовления похожего теста, я пекла не с тыквой, а с морковью, тоже сырой и натертой на средней терке, получился очень воздушный корж для торта ( готовила немного, чтобы нетолстый слой теста был), если хотите, дам в личку ссылку на фото готового, подробно все в отчете обычно пишу!
Конечно, хочу. буду рада принять Вашу помощь с советом!!
ОТветила в личку!
Татьяна, спасибо большое!!
Скажите пожалуйста размеры противня в котором вы выпекаете данное количество ингридиентов? А то у меня уже был печальный опыт с рулетом из-за того, что мой противень был другого размера(
Конечно же, то изделие, что на моём фото, с большой натяжкой можно назвать рулетом! Потому что в процессе сворачивания пласт жестко сломался(( Но всё же считаю, что рулет удался: пришлось изобретать, чем скрыть этот позорный факт)) Полностью обмазан кремом, сверху засыпан крошками и арахисом, который, кстати, очень хорошо маскирует вкус тыквы (по этой же причине в тесто и крем добавлена апельсиновая цедра). В результате мягкое, пропитанное, ароматное тесто и нежнейший по текстуре, шелковистый, вкусный крем. Надеюсь, следующий получится более эстетичным!
Спасибо за рецепт! Ищу рецепты с тыквой, в которых не чувствуется тыква. Поэтому я не добавляла сырую, а положила пюре из отварной, и ложечку какао. Так мои "детекторы тыквы" не догадаются, что она там есть. Крема мне хватило полпорции, цедра лимона в нем пришлась кстати
Интересный рулет !
Замечательный рулет! Готовлю не первый раз и всегда радует меня и моих домашних))) Спасибо Вам большое за такой вкусный рецепт!👌
Какой красавчик у вас получился! Очень рада, что рецепт вам понравился!
Рулет, пальчики оближешь! мужская половина моей семьи не была в большом восторге, вкус тыквы видетели они почувствовали, а мы с дочкой получили гастрономические удовольствие! Однозначно буду делать ещё!!! Все получилось, единственное немного поломался корж когда сворачивала! Автору спасибо
Готовила уже два раза, очень вкусно получается! Но! На корж все ингредиенты беру в двойном количестве. В крем кладу 5-6 столовых ложек манки (это примерно 90 г). А сахара в крем кладу всего пол стакана. И кроме цедры лимона добавляю еще лимонный сок от половинки лимона.
Это что-то интересное надо испробовать.
Здраствуйте! Очень вкусно!Спасибо!
Я медовик всегда с таким кремом делаю . Всем очень нравится . А вот тыкву как то я никогда не готовлю. Хочу попробовать этот рецепт. Чувствую что это вкусно будет ! Спасибо!
это для любителей манной каши
Рецепт классный, НО у меня не получилось. Крем вытек и рулет (т.е. тесто) стало ломаться когда я начала его крутить. Сам тыквенный корж очень вкусный, крем-каша сильно сладкий . В следующий раз не буду так много сахара добавлять или попробую с другой начинкой.
Рецепт классный, НО у меня не получилось. Крем вытек и рулет (т.е. тесто) стало ломаться когда я начала его крутить. Сам тыквенный корж очень вкусный, крем-каша сильно сладкий . В следующий раз не буду так много сахара добавлять или попробую с другой начинкой.
Я делаю манный крем немного по другому. Варю густую манную кашу не добавляя ничего, остужаю. Затем взбиваю сл.масло с сахаром и по ложечке добавляю кашу. Крем получается густой и не приторный.
Спасибо, я обязательно попробую.
Ответ для julia abakan1979
Попробуйте маскарпоне и сметана,250 на 250,либо с йогуртом,ложки 4-5 сахара,отличный крем.Если хотите,могу дать идеальный рецепт рулета.
Попробуйте маскарпоне и сметана,250 на 250,либо с йогуртом,ложки 4-5 сахара,отличный крем.Если хотите,могу дать идеальный рецепт рулета.
Кончено хочу! Буду очень признательна, и наверно не только я!
Юлечка,напишу в личку,боюсь,автор обидится.
Можно мне тоже рецептик этого рулета?
Конечно!
Спасибо за рецепт!Получился просто обалденный рулетик!
У меня не получилось - весь крем вытек и в самом рулете почти не осталось, да и режется плохо. Наверное, на самом деле лучше делать было в форме торт. Но вкусно!
Не буду больше его печь!!!!!....за один присест съела 3 куска)))) Ну разве так можно?)) А если серьезно, то очень вкусно получилось
Спасибо огромное за чудесное фото! Мне приятно, что рецепт вам понравился!
А мужу как понравился - сегодня пеку второй раз)
А скільки рулетиків вийшло ??????
один большой)
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