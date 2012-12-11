Поздравляю любимый сайт с Днем Рождения! И угощаю всех нежнейшим тыквенным рулетом с легким и очень вкусным кремом.
- 11 декабря 2012, 11:34
- 75605
Тыквенный рулет с нежнейшим кремом
Ингредиенты для «Тыквенный рулет с нежнейшим кремом»:
- Тыква (в тесто - сырая тыква, натертая на крупной терке) — 150 г
- Яйцо куриное (в тесто) — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука (в тесто (0.75 стакана муки - это примерно 90 грамм муки)) — 0,75 стак.
- Сахар (0,75 стакана в тесто, 1 стакан (граненый) в крем (0.75 стакана сахара - это примерно 130 грамм сахара) ) — 1,75 стак.
- Сметана (в тесто) — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста (в тесто) — 1 ч. л.
- Соль (в тесто - на кончике ножа ) — 1
- Молоко (в крем) — 0,5 л
- Крупа манная (в крем) — 4 ст. л.
- Масло сливочное (в крем) — 150 г
- Цедра лимона (в крем - по желанию, можно цедру апельсина, а можно вообще без нее) — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2730.09 ккал
|белки
35.995 г
|жиры
147.921 г
|углеводы
315.088 г
|Порции
|ккал
455.02 ккал
|белки
6 г
|жиры
24.65 г
|углеводы
52.51 г
|100 г блюда
|ккал
326.18 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
17.67 г
|углеводы
37.64 г
Рецепт «Тыквенный рулет с нежнейшим кремом»:
Этот крем я первый раз попробовала у подруги. Угостила она меня медовиком, а он такой нежный, мягкий-мягкий, и крема так много, но он не жирный и не приторный, в меру сладкий. Спросила, что за крем. Отвечает - из манки... Честно говоря, очень удивилась - не люблю я манные крема, расковыряла торт, рассмотрела - точно из манки. Но какой вкусный! С тех пор этот крем всегда делаю. Для любых тортов подходит.
Итак.
Варим манную кашу из 0.5 литра молока, 1 стакана сахара и 4 ст. ложек манки.
Даем остыть до теплого состояния, но не дольше, чтобы каша не застыла сплошным куском.
Остывшую до теплого состояния кашу начинаем сбивать миксером, через пару минут добавляем масло, постепенно, по кусочку. Чем дольше сбивать, тем вкуснее становится крем. Добавить цедру лимона. Можно апельсина - на ваш вкус.
Для коржа соединить все ингредиенты и просто размешать. Можно добавить ванилин или корицу - по вашему вкусу, или ничего не добавлять.
Готовый корж выкладываем на полотенце, снимаем пергамент и осторожно заворачиваем рулет вместе с полотенцем и даем остыть.
Если у вас трудности с заворачиванием рулетов, разрежьте коpж на 4 равные части и сделайте его в виде торта.
Комментарии и отзывы
1 час назад elenakap49 #
И готовили мы его именно с манным кремом
1 час назад elenakap49 #
И готовили мы его именно с манным кремом
5 декабря 2019 года angela1208 #
27 ноября 2018 года Тортишка #
В чем моя ошибка?
Рецепт нам понравился, только хочется более воздушного рулета
За рецептик спасибо!
28 ноября 2018 года korztat #
28 ноября 2018 года Тортишка #
28 ноября 2018 года korztat #
29 ноября 2018 года Тортишка #
14 октября 2018 года Katya Kate4ka #
7 марта 2018 года List Stil #
8 декабря 2017 года Яблочная душа #
20 февраля 2017 года Аллочка-уралочка #
20 февраля 2017 года Жанулечка #
21 февраля 2017 года в744нт # (автор рецепта)
16 февраля 2017 года tolk alana #
27 октября 2016 года Iolle #
20 октября 2016 года Надежда240965 #
18 октября 2016 года Ваня Кокарова #
18 октября 2016 года larisal2706 #
17 октября 2016 года Виктория0410 #
14 октября 2016 года julia abakan1979 #
17 октября 2016 года Инна Баланюк #
18 октября 2016 года julia abakan1979 #
19 октября 2016 года inulia68 #
20 октября 2016 года julia abakan1979 #
20 октября 2016 года inulia68 #
21 октября 2016 года NastasyaAnastasiya #
21 октября 2016 года inulia68 #
27 сентября 2016 года Юльчёна #
5 августа 2016 года la tendresse #
4 августа 2016 года Sunny_Light #
5 августа 2016 года в744нт # (автор рецепта)
6 августа 2016 года Sunny_Light #
6 марта 2016 года ingavlasova2409 #
4 августа 2016 года Sunny_Light #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: