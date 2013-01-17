Светлана ВладимировнПоваренок 6 уровня 17 января 2013, 11:09

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Пирог "Яблоки в пене"

Очень вкусный яблочный пирог! Нет ни одного человека, которому бы он не пришелся по вкусу!

Ингредиенты для «Пирог "Яблоки в пене"»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

3734.7 ккал белки

33.5 г жиры

152.9 г углеводы

587.3 г 100 г блюда ккал

242.5 ккал белки

2.2 г жиры

9.9 г углеводы

38.1 г

Рецепт «Пирог "Яблоки в пене"»:

Взять муку, крахмал, размягченное масло, желток, соду, соль замесить тесто и убрать его в холод на 30 мин.



Готовим пока яблоки: очистить от кожуры, порезать на кубики, обжарить на сливочном масле, (если будет много сока, можно немного слить), добавить крахмал и сах. пудру, потомить до загустения.



Раскатать тесто, положить в форму (лучше в съёмную), делая из теста борта, выкладываем яблоки и на них выкладываем взбитую в густую пену белки с сах. пудрой (можно через кондитерский мешок, я делала ложкой).



Выпекала в разогретой духовке 40 минут при температуре 160гр.