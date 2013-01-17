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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 17 января 2013, 11:09
  • 68550

Пирог "Яблоки в пене"

Рецепт: Пирог Яблоки в пене

Очень вкусный яблочный пирог! Нет ни одного человека, которому бы он не пришелся по вкусу!

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Пирог "Яблоки в пене"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3734.7 ккал 		белки
33.5 г 		жиры
152.9 г 		углеводы
587.3 г
100 г блюда
ккал
242.5 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
9.9 г		 углеводы
38.1 г


Рецепт «Пирог "Яблоки в пене"»:

Взять муку, крахмал, размягченное масло, желток, соду, соль замесить тесто и убрать его в холод на 30 мин.

Готовим пока яблоки: очистить от кожуры, порезать на кубики, обжарить на сливочном масле, (если будет много сока, можно немного слить), добавить крахмал и сах. пудру, потомить до загустения.

Раскатать тесто, положить в форму (лучше в съёмную), делая из теста борта, выкладываем яблоки и на них выкладываем взбитую в густую пену белки с сах. пудрой (можно через кондитерский мешок, я делала ложкой).

Выпекала в разогретой духовке 40 минут при температуре 160гр.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На полдник

Теги: десерт

Вкусы: сладкий

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Пирог Яблоки в пене
Описание: Очень вкусный яблочный пирог! Нет ни одного человека, которому бы он не пришелся по вкусу!
Тэги: десерт.


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Фотографии «Пирог "Яблоки в пене"» от приготовивших (11)

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Комментарии и отзывы

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рецепт похож на пирог слезы ангела, очень вкусно
Девочки!Что ж вы делаете!Сплошнные восхитительные отзывы,А Я НА РАБОТЕ!А РУКИ ЧЕШУТСЯ ПРИГОТОВИТЬ! Ну,в понедельник начнётся выходная неделя -вот уж дорвусь!Автору заранее спасибо!Прям "чувствую" уже вкус и запах этого пирога!
Вообще не пишу комментарии (чукча не писатель), но... Восхитительный рецепт!
Спасибо вам огромное за него!
Я немного модифицировала, вместо пудры (ее не было, а мололку увезли на дачу ) положила обычный сахар, но с ним все ок, ничего не «хрустело» на зубах) - это пишу для тех, у кого такая же «беда» - смело заменяйте, ничего не будет плохого)
На яблоки хорошим слоем насыпала корицу (для меня это лучшее сочетание, пряная корица и сладко-кислые яблоки - просто любовь)
И форма у меня видимо немного не та была - низкая и широкая, для такого лучше использовать высокую и узкую, чтобы белок был пушистым. У меня слой белка получился сантиметра полтора.
Поэтому для многосложности и увеличения вкусовой гаммы - сверху растопила немного варёной сгущенки, смазала силиконовой кистью прямо шапку и посыпала дроблеными грецкими орехами и солью. Идеально. Просто гастрономическое путешествие в рай, сочетание сладкого, соленого, (Отдельное спасибо за Соленую основу. Это идеально с точки зрения кулинарии, так и должно быть!! Это контраст. А не когда все сладость, сладость и сладостью погоняет, это невкусно, и удивилась, когда увидела, что спрашивали про сахар в тесто) сливочных яблок (никогда бы не додумалась их прожарить в сливочном масле сама) и песочного, нежного, рассыпчатого теста(опять же да, у меня тоже крошится слегка. Но иначе оно не было бы столь нежным и восхитительным) - просто песня.
Вы огромная молодец!
И от домочадцев отдельное спасибо!!!
Всем здравствуйте! Сегодня творила пирог по вашему рецепту!!!!! Ну ооочень вкусный !!! ОООЧЕНЬ, очень! Сверху яблок поломала пол плитки шоколада))) так как он замучил меня лежать везде, мы его не едим, а он все появляется и появляется... Спасибо за рецепт!!! Кто в раздумьях, быстрей на кухню тесто месить, не пожалеете)))
Очень аппетитный пирог!
Восхитительный пирог!!! Ооочень Очень Вкусный!!! Нежный, Ароматный, Воздушный!!! Воообщем Сказка а не пирог!!! Спасибо Большущее Вам за Роскошный рецепт!!!
Отлично рецепт исполнен!Спасибо за наводку на рецепт!
Очень приятно,Инночка!!!
Ответ для Глушец
Танечка, шикарнейший пирог получился! И я возьму рецепт, спасибо тебе!
Огромное Спасибо, Лилечка!!!Я очень рада!!!
Ответ для Глушец
Танюшка! Красота то какая! Умничка!
Наташенька, Спасибо Огромное за внимание и высокую оценку!!!
Ответ для Глушец
Танюша! Восхитительный пирог!
Большущее Спасибо, Юлечка!!!
Ответ для Глушец
Танюша, шикарный пирог получился!!!
Жанночка, Спасибо Огромное!!!
Ответ для Глушец
Восхитительный пирог, Танечка ! Невероятная вкуснота и красота ! Прекрасное исполнение !
Как же мне приятно, Ларочка!!! Спасибо тебе Огромное!!!
Ответ для Глушец
отличный пирог, Танюша!
Наташенька, Спасибочки!!!
Ответ для Глушец
Танюша, получилось восхитительно! Настоящий красавец!
Огромное Спасибо, Валечка!!! Очень приятно!!!
Ответ для Глушец
Танечка, изумительный пирог, красота !!!
Мне Ооочень приятно, Галочка, Спасибо Большое!!!
Ответ для Глушец
Танюш, пирог шикарный!!! Прекрасное исполнение!!!
Спасибо Огромное за похвалу, Танечка!!!
Спасибо Вам за рецепт. Все получилось очень вкусно. Особенно порадовала нежная пенка. Печется довольно быстро. Шарлотка надоедает, Ваш пирог просто замечательная находка. В разрезе очень красивый.
Светланка, пирог получился нежный и вкусный, буквально рассыпался и таял во рту! Спасибо большое за вкусный рецепт!
Какой красавец! Настюш, пеки с удовольствием!
Пекла уже два раза. Обалденно вкусно
А можно соду заменить разрыхлителем?
Да
Очень вкусно, а главное теста не много! В яблоки добавила две ложки замороженной клюквы, получилось с кислинкой и цветасто, правда чуть меньше крахмала положила, тк и этого было достаточно - густовато. Пока остывал пирог, на шапке выступили капельки (наверно сахар из безе). Выкладывала шапку ложкой. Отличный рецепт, спасибо! Теперь знаю, что готовить к приходу подружки (к чаю, сладко, не тяжело).
Александра, у вас получился отличный пирог! Просто супер! И начинки много, и пирог высокий - класс!
Вот эти карамельные капельки на безе, что у вас получились, во многих рецептах называются "Слезы Ангела" (сделайте поиск на сайте, если вам интересно), там как раз идея такие капельки получить. А у вас сами получились )) Это еще добавило изящества вашему красивому пирогу
Спасибо! Буду знать и почитаю о карамельных капельках. Спасибо Автору за рецепт.
готовьте на здоровье!
Спасибо за рецепт! Делала не только с яблоками! Это фантастика: быстро,вкусно,,, не слов: просто ШИКАРНО!!!
На здоровье!
Этот пирог стал одним из фаворитов осеннего меню в семье. Спасибо за рецепт
На здоровье!
Спасибо за рецепт! Очень вкусно!
На здоровье!
]Спасибо за рецепт!Прочла отзывы и решила добавить в тесто 200 гр творога,тесто не рассыпалось и не крошилось,но получилось на вкус нежное.Пирог очень понравился.Буду печь еще
На здоровье! Оно бы у вас и так не рассыпалось, если вы понимаете песочное тесто.
Сегодня попробую испечь без творога.Пирог съели в один присест!Вкусняшка !
Ответ для лана115
с творогом -это пирог "слёзы девы марии..", а здесь просто яблоки. Хотя и тарт "слёзы ангела" - почти тоже.
Какой шикарный пирог ! Какое фото соблазнительное ! Как раз мы любим такую "пену" ! Буду баловать дочку.
А размер формы у Вас какой ?
Балуйте дочку обязательно! Форма 24 см.
Прекрасно, у меня такая же.
Так хотела приготовить, а приготовила и расстроилась: верх получился румяным, но липким, а тесто рассыпается совсем.
И еще я не поняла, в ингредиентах для теста указана пудра, а в описании теста ее нет - так нужно было? Я не положила, в результате - соленое тесто
Угостила коллег, сказали - "оригинальный эклектический" пирог
Значит это не ваш пирог. Про пудру сказано во втором и третьем абзацах рецепта. А верх липкий, так как вы не безе делаете а суфле.
Наверное, не мой
Но я так и не поняла: в тесто сахар нужен? Хочется ж такую красоту-вкусноту как-нить получить
По поводу суфле или безе - я делаю, как написано в рецепте. Старалась все точно-точно
В тесто сахар не нужен, но если вам очень хочется, то добавьте.
Какой правильный пирог! Нарядный, как торт.
++++++++++++++
Спасибо!
Спасибо за рецепт Очень вкусно)
На здоровье!
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