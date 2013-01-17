Очень вкусный яблочный пирог! Нет ни одного человека, которому бы он не пришелся по вкусу!
- 17 января 2013, 11:09
- 68550
Пирог "Яблоки в пене"
Ингредиенты для «Пирог "Яблоки в пене"»:
- Мука пшеничная / Мука — 150-170 г
- Крахмал (2,5 ст.л. - в тесто, 3 ст.л. - в начинку) — 5,5 ст. л.
- Сода (гашеная уксусом) — 3 г
- Масло сливочное (150 г. - в тесто, 20 г. - для обжарки яблок) — 170 г
- Желток яичный (в тесто) — 1 шт
- Сахарная пудра (80 г. - в тесто, 80 г. - в шапку, 100 г.- в начинку) — 260 г
- Соль (в тесто) — 2 г
- Яблоко (большие, зеленые) — 4 шт
- Белок яичный (для шапки) — 4 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3734.7 ккал
|
белки
33.5 г
|
жиры
152.9 г
|
углеводы
587.3 г
|100 г блюда
|ккал
242.5 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
9.9 г
|углеводы
38.1 г
Рецепт «Пирог "Яблоки в пене"»:
Готовим пока яблоки: очистить от кожуры, порезать на кубики, обжарить на сливочном масле, (если будет много сока, можно немного слить), добавить крахмал и сах. пудру, потомить до загустения.
Раскатать тесто, положить в форму (лучше в съёмную), делая из теста борта, выкладываем яблоки и на них выкладываем взбитую в густую пену белки с сах. пудрой (можно через кондитерский мешок, я делала ложкой).
Выпекала в разогретой духовке 40 минут при температуре 160гр.
Комментарии и отзывы
1 час назад alenanat #
8 часов назад om1511 #
29 октября 2019 года Splinter Of A Rain #
Спасибо вам огромное за него!
Я немного модифицировала, вместо пудры (ее не было, а мололку увезли на дачу ) положила обычный сахар, но с ним все ок, ничего не «хрустело» на зубах) - это пишу для тех, у кого такая же «беда» - смело заменяйте, ничего не будет плохого)
На яблоки хорошим слоем насыпала корицу (для меня это лучшее сочетание, пряная корица и сладко-кислые яблоки - просто любовь)
И форма у меня видимо немного не та была - низкая и широкая, для такого лучше использовать высокую и узкую, чтобы белок был пушистым. У меня слой белка получился сантиметра полтора.
Поэтому для многосложности и увеличения вкусовой гаммы - сверху растопила немного варёной сгущенки, смазала силиконовой кистью прямо шапку и посыпала дроблеными грецкими орехами и солью. Идеально. Просто гастрономическое путешествие в рай, сочетание сладкого, соленого, (Отдельное спасибо за Соленую основу. Это идеально с точки зрения кулинарии, так и должно быть!! Это контраст. А не когда все сладость, сладость и сладостью погоняет, это невкусно, и удивилась, когда увидела, что спрашивали про сахар в тесто) сливочных яблок (никогда бы не додумалась их прожарить в сливочном масле сама) и песочного, нежного, рассыпчатого теста(опять же да, у меня тоже крошится слегка. Но иначе оно не было бы столь нежным и восхитительным) - просто песня.
Вы огромная молодец!
И от домочадцев отдельное спасибо!!!
2 июля 2019 года порейка #
12 февраля 2019 года inna_2107 #
12 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года inna_2107 #
13 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года lioliy1967 #
13 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года ирпенчанка #
13 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года virgola71 #
13 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года jannasimf #
13 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года mazziadri #
13 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года Natkati #
13 февраля 2019 года Глушец #
12 февраля 2019 года Valushka2003 #
13 февраля 2019 года Глушец #
13 февраля 2019 года felix032 #
13 февраля 2019 года Глушец #
13 февраля 2019 года tata1108 #
14 февраля 2019 года Глушец #
2 октября 2018 года romanovaib #
18 сентября 2018 года Анастасия АГ #
28 сентября 2018 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
5 мая 2017 года Альфия Багаутдинова #
4 мая 2017 года Альфия Багаутдинова #
5 мая 2017 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
15 февраля 2017 года sergienkoaleksa #
15 февраля 2017 года cook_with_smile #
Вот эти карамельные капельки на безе, что у вас получились, во многих рецептах называются "Слезы Ангела" (сделайте поиск на сайте, если вам интересно), там как раз идея такие капельки получить. А у вас сами получились )) Это еще добавило изящества вашему красивому пирогу
16 февраля 2017 года sergienkoaleksa #
21 февраля 2017 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
14 октября 2016 года Natalipovar #
14 октября 2016 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
1 октября 2015 года galinnkka sga #
1 октября 2015 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
20 марта 2015 года Наталья Захарова 1 #
20 марта 2015 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
2 октября 2014 года Наталья1607 #
21 сентября 2014 года лана115 #
21 сентября 2014 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
21 сентября 2014 года лана115 #
25 октября 2016 года sveta yps #
26 июля 2014 года любознательная галя #
А размер формы у Вас какой ?
26 июля 2014 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
26 июля 2014 года любознательная галя #
31 марта 2014 года Senpolia #
И еще я не поняла, в ингредиентах для теста указана пудра, а в описании теста ее нет - так нужно было? Я не положила, в результате - соленое тесто
Угостила коллег, сказали - "оригинальный эклектический" пирог
1 апреля 2014 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
1 апреля 2014 года Senpolia #
Но я так и не поняла: в тесто сахар нужен? Хочется ж такую красоту-вкусноту как-нить получить
По поводу суфле или безе - я делаю, как написано в рецепте. Старалась все точно-точно
2 апреля 2014 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
1 марта 2014 года elenita # (модератор)
++++++++++++++
1 марта 2014 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
21 февраля 2014 года Ковальчук Надежда #
22 февраля 2014 года Светлана Владимировн # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: