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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 25 января 2013, 17:44
  • 95561

Израильский апельсиновый кекс

Рецепт: Израильский апельсиновый кекс

Друзья, сегодня не просто рецепт из путешествия, я хочу разделить с Вами маленький праздник, у нас с мужем 5 лет, как мы вместе!)) И ровно 4 года назад мы попробовали этот изумительный кекс во время поездки в Иерусалим. Нашла рецепт на Израильском кулинарном сайте, спасибо, что есть гугл транслейт, который перевел рецепт с иврита. Этот кекс один в один повторяет тот божественный вкус, который я помню до сих пор!))

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Израильский апельсиновый кекс»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3872.5 ккал 		белки
71.9 г 		жиры
125.9 г 		углеводы
624.4 г
Порции
ккал
968.1 ккал		 белки
18 г		 жиры
31.5 г		 углеводы
156.1 г
100 г блюда
ккал
291.2 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
46.9 г


Рецепт «Израильский апельсиновый кекс»:

  • Вот я смотрю на наши фотографии, и мне не верится, что уже пролетело 5 лет... Эх, как одно мгновение. Но прежде чем пуститься в воспоминания о том, как давно это было, я предлагаю приготовить кекс. Здесь надо сказать, что для меня это дело волнительное. Я уже готовила кексы пару раз, но они получались какие-то не такие. То слишком жирные, то слишком сухие, в общем, не мое, и все тут. Но с этим рецептом все сложилось с первой минуты.

    Начнем с того, что взобьем яйца до появления пены и добавим к ним сахар. Нужно взбивать пару минут, чтобы сахар растворился, а в кексе не чувствовался яичный привкус (у меня такое было пару раз).

  • Нам нужен сок одного крупного апельсина и немного цедры.

  • Размягченное сливочное масло порежем небольшими кубиками, добавим к яйцам. Нальем сок и введем цедру.

  • Дальше нам нужно просеять муку и разрыхлитель. О, я всегда мечтала сделать этот кадр! Ура!)))

  • Форму для кекса смажем сливочным маслом, перельем в нее тесто и отправим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. У меня ушло 45.

  • Меня немного испугало, что во время приготовления кекс как бы плавал в соке. Не волнуйтесь. Этот сок впитается в кекс и сделает его невероятно влажным. Вот так выглядит наш готовый красавчик.

  • Пока наш кекс пекся, я решилась приготовить карамельный сироп.

    В составе: сахар, мед цедра, бадьян и вода.

    Довести до кипения смесь и варить на медленном огне, тут есть один момент: я сироп перевалила и смогла сделать изумительные карамельные нити. Поэтому по времени: если хотите жидкий сироп, варите около 3-4 минут, если хотите карамельные нити, то цвет станет коричневым, и все начнет сильно пузырится. Если про время, то, мне кажется, минут 6-7 у меня ушло.

  • Дальше мы начинаем украшать наш кекс. Часть сиропа я чуть подтопила, налила на кекс и уложила орехи, а остальной сироп тянулся сам и создавал карамельные нити. Я просто опускала в него ложку и тянула, так получались эти великолепные украшения.

  • Вот, собственно, и все! Рецепт простой и очень красивый! Я надеюсь, он Вам понравится!)

Друзья, хочу Вас, конечно же, пригласить на экскурсию по Иерусалиму, но хочу сразу извиниться за качество фотографий, дело было давнее, снимала я тогда еще на мыльницу!)))

Помню, что меня поразил вид со смотровой площадки. Иерусалим - белоснежный город с золотыми куполами, прям как в песне у Гребенщикова.



Вид на город из окна автобуса:



Знаменитая стена плача:





Храм Гроба Господня. Очередь длинною в 3 часа...



Немного местного колорита.



Узкие улочки Иерусалима просто созданы для неспешных прогулок.





И одно из романтичных мест Израиля, несмотря на название - это Мертвое море:





Спасибо, друзья, что вместе со мной разделили эти трепетные воспоминания.

Ну а теперь давайте отведаем кекс! Приятного аппетита!





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4790
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: обед полдник ужин десерт выпечка кекс пирог

Вкусы: нежный апельсиновый

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Израильский апельсиновый кекс
Рецепт: Израильский апельсиновый кекс

Друзья, сегодня не просто рецепт из путешествия, я хочу разделить с Вами маленький праздник, у нас с мужем 5 лет, как мы вместе!)) И ровно 4 года назад мы попробовали этот изумительный кекс во время поездки в Иерусалим. Нашла рецепт на Израильском кулинарном сайте, спасибо, что есть гугл транслейт, который перевел рецепт с иврита. Этот кекс один в один повторяет тот божественный вкус, который я помню до сих пор!))

Ингредиенты для «Израильский апельсиновый кекс»:

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Фотографии «Израильский апельсиновый кекс» от приготовивших (38)

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Комментарии и отзывы

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Очень хороший, взрывной, мега апельсиновый кекс. Делала без сиропа, кекс самодостаточный. С сиропом конечно будет бомба спасибо что поделились рецептом!
Кекс получился очень вкусный, вмеру сладкий, влажный и сочный, но не мокрый, ароматный! Муки действительно понадобилось меньше. Глазурь меня подвела, но это моя вина.
Очень вкусный, ароматный кекс! Готовила уже несколько раз, рецепт прижился! Спасибо!
скажите пожалуйста, а после добавления масла и муки вы взбиваете тесто миксером, или просто перемешиваете?
Очень люблю апельсиновые кексы и вообще выпечку с апельсиновыми нотками, поэтому ваш рецепт сразу привлек внимание наличием этого ароматного фрукта, простотой приготовления и очень красивыми фотографиями) Забрала к себе в КК, думаю, что на днях обязательно его испеку. И постараюсь сделать такие же карамельные нити, они создают такой праздничный декор и выглядят необычайно стильно, если так можно сказать о выпечке)
Все отлично получилось, архивкусно. Только зачем столько ненужных фотографий из путешествия? Интернет трафик зря расходуется. Этот сайт - кулинарный?
Нахожусь в поисках идеального для себя цитрусового кекса . Сейчас в духовке стоит по Вашему рецепту. Делала на 1/2 порции. Муки 180 г (в том числе, 15 г крахмала), сок не давила, в блендере разбила всю мякоть, получилось 100 г. Какое-то тесто густое получилось, пришлось выкладывать, а не наливать. По результату потом отпишусь
Видимо, все-таки много муки. Когда был теплый - неплохо. Но когда остыл и постоял, стал более плотный. В следующий раз положу меньше муки. Сироп не делала, нужен кекс в чистом виде )
Фото: https://www.povarenok.ru/photo/66073/
https://www.povarenok.ru/photo/65787/ Здравствуйте ещё раз!!! Испекла. Получилось не очень воздушно. С чем это может быть связано??? Добавить меньше муки?
У Вас красивый получился! более опытные кулинары бы подсказали, но мне кажется, что и Вы, и я муки переложили. У меня тоже плотненький получился, хотя поднялся хорошо. У Вас тесто жидкое было?
По рецепту 400 гр- это около 3-Х стаканов. Наверное надо 2 стакана 230 гр
Клала муку в стакан и взвешивала, так у меня получилось при взвешивании на электронных весах, что 1 стакан это около 100 грамм муки. Ну я на самом деле три стакана положила, четвертый не рискнула: посмотрела на консистенцию теста и решила, что слишком густо будет. Поднялся хорошо, допекается в духовке, потом отпишусь что получилось на вкус и по консистенции в готовом кексе.
Ok
Что-то я ерунду вчера написала. Вы - правы: перепроверила весы: 1 стакан 250 мл - это 130 гр. муки, я положила 3 стакана, то есть, получается, что как раз как по рецепту - около 400 гр. Даже чуть побольше - с горкой были стаканы. И один пакетик разрыхлителя 8 гр (это вроде больше, чем по рецепту - там чайная ложка). Тесто плотненькое, не влажное. Пожалуй, стоит положить на полстакана муки меньше - чтоб порыхлее и повоздушнее был, но так тоже неплохо. Это уж кому какая структура нравится - поплотнее или повоздушнее. В следующий раз попробую действительно поменьше положить муки грамм на 50-70. Сока у меня было 200мл.
Фото в свой альбом добавила - сюда не могу.
Я апельсин взбивала блендером. Думаю добавлю 2 стакана в следующий раз. Удачи Вам!!!
Здравствуйте! А сока 180 гр или 180 мл? И можно ли действительно измельчить апельсин с помощью блендера? Не сделает ли это кекс резиновым? Спасибо
+Спасибо за рецепт и за фото! Кекс изумительный: пушистый, нежный, чудо!
Вот какой кекс у меня получился! Очень вкусный!
Спасибо за рецепт! Очень вкусный, ароматный кекс получился!
Опробовала рецепт. Тесто и вправду вышло не таким жидким, как у автора, но на вкус это ничуть не повлияло. И это не удивительно, так как продукты для рецепта не самые простецкие. Кекс хорошо подошел, вместо разрыхлителя, с которым имела уже неудачный опыт 😔, взяла 1/2 чайной ложки соды. В тесто ушло 2 апельсинчика некрупных. Все хорошо пропеклось, очень вкусно. Сиропом промазала и внутри (разрезав пополам кексик). Прекрасный рецепт!!!
Кекс получился отлично! Нежный, сочный, очень ароматный Вместо апельсинового сока, апельсин измельчила в блендере в пюре и получилось безотходное производство муки добавила около двух стаканов, чтобы не загустить тесто. Нити правда не получились, наверное недостаточно уварила карамель. В следующий раз исправлюсь. Однозначно буду готовить ещё!
Вот вдогонку фотоотчет https://www.povarenok.ru/photo/41674/
Воздушный, нежный, вкусный! Отличный кекс! Буду печь еще. Только карамельные нити не получились, сироп загустел, но в карамель не превратился.
Спасибо за рецепт!
Делала без карамельного сиропа. Не образовался у меня апельсиновый сок при выпечке кекса. Приятный апельсиновый вкус. На приготовление сока уходит 2 апельсина. Спасибо за рецепт.
Все делала в точности по рецепту! Отмеряла весами, правда карамель не получилась, зато сироп самое то! Кекс получился влажным и мягким! Мне очень понравился, буду делать ещё.
Просто,быстро,доступно,вкуснооо !Спасибо за чудесный рецепт
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