Друзья, сегодня не просто рецепт из путешествия, я хочу разделить с Вами маленький праздник, у нас с мужем 5 лет, как мы вместе!)) И ровно 4 года назад мы попробовали этот изумительный кекс во время поездки в Иерусалим. Нашла рецепт на Израильском кулинарном сайте, спасибо, что есть гугл транслейт, который перевел рецепт с иврита. Этот кекс один в один повторяет тот божественный вкус, который я помню до сих пор!))
- 25 января 2013, 17:44
- 95561
Израильский апельсиновый кекс
Ингредиенты для «Израильский апельсиновый кекс»:
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сок апельсиновый — 180 г
- Цедра апельсина (30г - в кекс, 10г - в сироп) — 40 г
- Сахар (200г - в кекс, 50г - в сироп) — 250 г
- Мед (в сироп) — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Орехи (миндаль, грецкий) — 40 г
- Вода (кипяток) — 50 мл
- Бадьян — 1 шт
- Яйцо куриное — 4 шт
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3872.5 ккал
|
белки
71.9 г
|
жиры
125.9 г
|
углеводы
624.4 г
|Порции
|ккал
968.1 ккал
|белки
18 г
|жиры
31.5 г
|углеводы
156.1 г
|100 г блюда
|ккал
291.2 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
46.9 г
Рецепт «Израильский апельсиновый кекс»:
-
Вот я смотрю на наши фотографии, и мне не верится, что уже пролетело 5 лет... Эх, как одно мгновение. Но прежде чем пуститься в воспоминания о том, как давно это было, я предлагаю приготовить кекс. Здесь надо сказать, что для меня это дело волнительное. Я уже готовила кексы пару раз, но они получались какие-то не такие. То слишком жирные, то слишком сухие, в общем, не мое, и все тут. Но с этим рецептом все сложилось с первой минуты.
Начнем с того, что взобьем яйца до появления пены и добавим к ним сахар. Нужно взбивать пару минут, чтобы сахар растворился, а в кексе не чувствовался яичный привкус (у меня такое было пару раз).
-
Нам нужен сок одного крупного апельсина и немного цедры.
-
Размягченное сливочное масло порежем небольшими кубиками, добавим к яйцам. Нальем сок и введем цедру.
-
Дальше нам нужно просеять муку и разрыхлитель. О, я всегда мечтала сделать этот кадр! Ура!)))
-
Форму для кекса смажем сливочным маслом, перельем в нее тесто и отправим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. У меня ушло 45.
-
Меня немного испугало, что во время приготовления кекс как бы плавал в соке. Не волнуйтесь. Этот сок впитается в кекс и сделает его невероятно влажным. Вот так выглядит наш готовый красавчик.
-
Пока наш кекс пекся, я решилась приготовить карамельный сироп.
В составе: сахар, мед цедра, бадьян и вода.
Довести до кипения смесь и варить на медленном огне, тут есть один момент: я сироп перевалила и смогла сделать изумительные карамельные нити. Поэтому по времени: если хотите жидкий сироп, варите около 3-4 минут, если хотите карамельные нити, то цвет станет коричневым, и все начнет сильно пузырится. Если про время, то, мне кажется, минут 6-7 у меня ушло.
-
Дальше мы начинаем украшать наш кекс. Часть сиропа я чуть подтопила, налила на кекс и уложила орехи, а остальной сироп тянулся сам и создавал карамельные нити. Я просто опускала в него ложку и тянула, так получались эти великолепные украшения.
-
Вот, собственно, и все! Рецепт простой и очень красивый! Я надеюсь, он Вам понравится!)
Помню, что меня поразил вид со смотровой площадки. Иерусалим - белоснежный город с золотыми куполами, прям как в песне у Гребенщикова.
Вид на город из окна автобуса:
Знаменитая стена плача:
Храм Гроба Господня. Очередь длинною в 3 часа...
Немного местного колорита.
Узкие улочки Иерусалима просто созданы для неспешных прогулок.
И одно из романтичных мест Израиля, несмотря на название - это Мертвое море:
Спасибо, друзья, что вместе со мной разделили эти трепетные воспоминания.
Ну а теперь давайте отведаем кекс! Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4790
Комментарии и отзывы
23 февраля 2020 года TamaraRo #
18 февраля 2020 года чалдонка #
18 ноября 2019 года Наталья Познанская #
30 июня 2019 года Юлья777 #
17 сентября 2016 года Yugen #
2 марта 2016 года i1985 #
8 февраля 2016 года D_Lisi4ka #
8 февраля 2016 года D_Lisi4ka #
10 февраля 2016 года D_Lisi4ka #
7 февраля 2016 года sammer19858 #
8 февраля 2016 года D_Lisi4ka #
9 февраля 2016 года sammer19858 #
13 февраля 2016 года Natali0807 #
13 февраля 2016 года sammer19858 #
14 февраля 2016 года Natali0807 #
Фото в свой альбом добавила - сюда не могу.
14 февраля 2016 года sammer19858 #
7 февраля 2016 года sammer19858 #
1 февраля 2016 года len1212 #
6 ноября 2015 года oellow #
4 ноября 2015 года 1_Belka_1 #
13 апреля 2015 года Светлана2907 #
30 марта 2015 года Наталья Познанская #
29 марта 2015 года rtt 40 #
27 марта 2015 года rtt 40 #
Спасибо за рецепт!
5 февраля 2015 года Lisyonokk #
4 января 2015 года ZayaMazaya #
24 сентября 2014 года тамаська #
5 сентября 2014 года гурман1410 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: