Израильский апельсиновый кекс

Вот я смотрю на наши фотографии, и мне не верится, что уже пролетело 5 лет... Эх, как одно мгновение. Но прежде чем пуститься в воспоминания о том, как давно это было, я предлагаю приготовить кекс. Здесь надо сказать, что для меня это дело волнительное. Я уже готовила кексы пару раз, но они получались какие-то не такие. То слишком жирные, то слишком сухие, в общем, не мое, и все тут. Но с этим рецептом все сложилось с первой минуты.



Начнем с того, что взобьем яйца до появления пены и добавим к ним сахар. Нужно взбивать пару минут, чтобы сахар растворился, а в кексе не чувствовался яичный привкус (у меня такое было пару раз).