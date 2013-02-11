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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 11 февраля 2013, 23:13
  • 135791

Пирожки нежирные "Для начинающих"

Рецепт: Пирожки нежирные Для начинающих

Рецепт простых, но быстрых пирожков, главное лепить помельче, т. к. "растут" при жарке как на дрожжах) Масло не впитывают. Помню как долго я не рисковала приготовить хоть какие-то пирожки сама, т. к. с тестом не только не дружила, но и боялась как огня. Да и сама мука меня не боялась только в сладостях))) А разок рискнула... Теперь как захотелось пирожков -встала и сделала. Мамулин рецепт простой, но с точными пропорциями.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки нежирные "Для начинающих"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2606.5 ккал 		белки
90 г 		жиры
25.2 г 		углеводы
509.3 г
100 г блюда
ккал
210.2 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
2 г		 углеводы
41.1 г


Рецепт «Пирожки нежирные "Для начинающих"»:

Яйцо разбить в миску, добавить сметану, хорошо размешать и влить кефир.
Можно добавить щепотку соли. Всыпать соду и мешать пару минут, пока масса увеличивается в размерах

Всыпать стакан просеянной муки, мешать венчиком. Если комочки - это на несколько секунд, мешаем) Просеять еще стакан муки, перемешать и попрощаться с венчиком)

Теперь очередь третьего стакана муки, мешать уже лучше деревянной ложкой или лопаткой.

Четвертый стакан муки просеять на стол, выложить тесто с помощью лопатки и промесить, пока оно почти не перестанет к Вам приставать)

Разделить тесто на 3-4 части, припудрить мукой и вытянуть одну часть в колбаску. Можно нарезать пирожково-порционные кусочки, но я предпочитаю тесто выдавливать, вот так, как на фото. Размером с большой грецкий орех.
Моя мама лепит мини-пирожки, т. к. они при готовке увеличиваются в размере раза в 3, но я не люблю долго играться когда кушать хочется, поэтому мухлюю)
Итак, у меня заготовки под начинку размером с грецкий орешек!

Сегодня у меня пирожки с картошкой. Я жарю лук на смеси раст. и сливочного масла, через минутку солю жарящийся лук, чтобы он быстро отдал свой сок и размягчился. Мешаю с вареным картофелем + соль и перец. Солю "слишком" хорошо, иначе в готовых, почти пресных пирожках - начинка покажется недосоленной.

На один пирожок кладу полную чайную ложку начинки, леплю и приплющиваю.
Вот такой я леплю...

А вот такой получаю!
Причем масла почти не впитывает, думаю этот нюанс соблазнит многих)))

Я советую слепить всю порцию сразу, до начала жарки, потому что печется это тесто буквально минуту. А я не успеваю во время лепки полуфабрикатиков вовремя их переворачивать. И Вам не советую)

Ну вот и все. Масло налить в небольшую в диаметре сковородку слоем примерно 1 см, не меньше и разогреть на огне, не меньше среднего.
"СЕКРЕТ": если жарить это тесто на малом огне, пирожки не так поднимаются, тесто будет не воздушным, и ИМЕННО в этом случае тесто впитывает много масла!

Бока я не жарю, если масла достаточно то этого делать не приходится.
Если все же остается светлая полосочка в несколько мм - не стоит дожаривать, только может ради красоты))) А пирожки все равно готовы, тесто пропеклось, обещаю!

Угощайтесь!

Вот, хорошо что комменты подсказывают, что упущено. Итак:
1) Муку с заготовок перед погружением надо стряхивать, чтобы она в масле не горела и чтобы они получались такие золотистые, а не зажарено-коричневые)
2) Если пирожок выложенный в масло не "растет" на глазах в секуды - прибавьте огоньку!
3) Это тесто хранить нельзя! Оно у меня разок уже "посерело" и обмякло с вечера до утра в холодильнике. Видно сода его так "украшает" )))

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5796
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: вкуcный

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Пирожки нежирные Для начинающих
Описание: Рецепт простых, но быстрых пирожков, главное лепить помельче, т. к. "растут" при жарке как на дрожжах) Масло не впитывают. Помню как долго я не рисковала приготовить хоть какие-то пирожки сама, т. к. с тестом не только не дружила, но и боялась как огня. Да и сама мука меня не боялась только в сладостях))) А разок рискнула... Теперь как захотелось пирожков -встала и сделала. Мамулин рецепт простой, но с точными пропорциями.
Тэги: закуска.


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Фотографии «Пирожки нежирные "Для начинающих"» от приготовивших (20)

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Комментарии и отзывы

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кефирное тесто делаю, но дрожжевое,попробую на соде, но...
здравствуйте!наверное правильно в описании ингредиентов надо написать "не сильно обезжиренный"
Добрый день! Да, именно так, кефир нужен не сильно обезжиренный, минимум 2,5%. К сожалению, уже не могу вносить правки в рецепт.
Да,ещё! Если кому то интересно,пирожки у меня с капустой. И жарила я их в очень большом количестве масла! Они у меня практически тонули в масле. По своему опыту знаю,чем больше жира,пирожки всегда будут-СУХИМИ! И на оборот,чем меньше масла,тем пирожки впитают в себя жир,как губка!
Вот фотка. Жаль что нельзя передать вкус и мягкость Этих пирожков.
Здравствуйте!!!!!! Хочу поделиться своими результатами и за одно поблагодарить вас за этот чудесный рецепт! Лет 5 назад,я первый раз увидела ваши пирожки на сайте " Мир тесен". Там я тоже писала комментарий и прилагала фото. На том сайте моё имя , Тамара Радуга ,а на аватарке,девочка с арбузом. Так вот это я тогда вам писала. И тогда и сейчас ,пирожки у меня получились на "ура"! только тогда я сделала их очень большими,а их ещё и разнесло не в меру! И у меня на сковороде ,помещалось 2 пирожка Сегодня я сделала их не большими,но всё равно они надуваются,как шарики! И очень вкусные! И сами пирожки мягкие! Не понимаю,почему у некоторых они не получились! ? Ведь делаются они очень просто и быстро. Вот мои пирожки ,сегодня. Спасибо вам большое
Здравствуйте! Я очень рада что Вам пригодился этот рецепт, и конечно же мне очень и очень приятно что результат понравился! На сайте "Мир тесен" лично я не публиковала ни один рецепт, и не помню чтобы там вообще регистрировалась или заходила туда, даже не могу припомнить что за сайт и его тематику) Но видела свои рецепты ( с моими же фото и текстом слово в слово) на сторонних сайтах. Да и не важно, главное что есть довольные рецептами люди,а значит не зря я проживала в свое время на Поваренке! Благодарю Вас за отзыв, мне действительно очень приятно, ведь это рецепт моей мамочки.
На самом деле,на " Мир Тесен",ваши фото и описание к рецепту,в точности как здесь. Обидно всё таки,что кто-то пользуется вами и вашими заслугами! Это так не по человечески!
А за рецепт,хочу отдельно сказать , СПАСИБО и вашей маме!
Да, человечность в наше время уж не так ценится, как нынче говорят "не в тренде", к сожалению. А за отдельное СПАСИБО - благодарю!
Мне не удалось замесить тесто с этим количеством муки. Ни в какую. Пирожки все-равно получились вкусные, но не такие пышные, как у автора.
Неоднозначное впечатление оставил рецепт. С одной стороны нехлопотно и съедобно, с другой- прям вот распухнуть пирожки не сумели и тесто на мой вкус тяжеловатое. Ну и хоть убейся, но из предлагаемого количества муки у меня получилось тесто на оладьи, невозможно из такого слепить пирожки в принципе, муку добавляла. Спасибо за рецепт.
Сожалею что у Вас возникли сложности с этим рецептом и результат не оправдал ожиданий. Уже многие здесь писали что мука бывает разная и ее может уйти чуть больше. Я всегда готовлю на "Макфе" или на "Сокольнической" муке. Мне на поллитра кефира и одно яйцо вполне достаточно 4х стаканов муки объемом 240мл. Тесто получается очень мягким, вот прямо очень. Каждый кусочек макаю с двух сторон в муку, иначе очень липнет. Вот такое тесто очень быстро печется, на глазах "растет" и получается легким и пористым. Если этому тесту дать на стакан больше муки то оно тяжелеет, уплотняется и конечно же уже иной результат. К сожалению не могу вставить видео, чтобы показать консистенцию моего теста. Но я с ним за столько лет уже сроднилась, прямо вот полюбила, потому и поделилась рецептом, из дучших так сказать побуждений)
У меня тоже макфа, но вот так, как описываете, не получилось, увы. Пирожки все равно съели.
Тесто вкусное, но у меня не пропеклись. Делала с яблочным вареньем. Наверное, если б жарила, как обычно,на среднем огне, то пропеклись бы. А тут, был упор на то, что жариьь на сильном огне....
Что теперь сделать, как их допечь?
Думаю дело не том что не пропеклись из за нагрева, а во влажности теста вокруг Вашей начинки. Я жарила пирожки из этого теста с кусочком инжира из варенья или с тушеными с сахаром яблоками, но здесь подход нужен иной: начинила, залепила и сразу на сковороду, пока тесто не промокло. Все пропекается на ура, на огне выше среднего.
Сожалею о Вашей неудаче, конечно очень жаль и потраченного времени и вложенного труда. Может быть действительно нужно было попробовать жарить вторую закладку уже на среднем огне. Но как их допечь, увы, не подскажу, ибо никогда не сталкивалась с такой проблемой.
Да ладно, бывает...)))
Завернула в фольгу и допекла в духовке. Конечно, резиноватые вышли, но не выбрасывать же!!!! В общем, норм. Но в сл раз буду жарить на среднем огне.
Вот не советую.. Если жарить их на среднем - впитают много масла. Лучше начинку посуше и все будет как надо, обещаю) С мятой картошкой с жареным луком вообще песня, еще можно яйцо с рисом, жареную капусту, в общем начинка нужна не влажная и все.
И огонь пробуйте не прямо вот большой, а чуть выше среднего. Иначе сверху подгорят, а внутри не пропекутся.
Галин, а что делать?! У меня только с яблоками пирожки едят.... Были крупные кусочки из варенья+крахмал. Попробую в след.раз со свежим яблоком, оно не мокрое.. ))))
Да, почти свежее яблоко в пирожках проверенно) Я готовлю их так: чуть протушить кусочками ( я на сливочном масле тушу) с пару ложек водички, под крышкой, добавить ванильный сахар (и если нужно подсластить по вкусу обычным), выпарить лишний сок без крышки, если его много, чтобы не превратить в пюре и все готово. Можно и не крахмалить, чуть охладить и начинка готова. Кстати, эти яблочки и как самостоятельный десерт очень нами любимы) Либо с вареньем, можно, но как писала выше: начинку выложили, слепили и сразу на сковородку, тесто даже не успеет промокнуть. Но я так делаю если теста от картофельных пирожков немного осталось, а начинка кончилась. Но это штук 5-8. А много из варенья не жарю, ибо не успеваю один лепить, второй перевернуть, третий выложить и все по кругу, руки-то две)
Спасибо за рецептик))) Очень вкусно получилось, добавила в тесто 1ч. ложечку сахара, кефир подогрела, остальное все по рецепту)))
Я рада что рецепт не подвел и пирожки понравились, спасибо Вам за отзыв и за фото, мне очень приятно!
Вы очевидно плохо поняли то , о чем я написала . А там всего -то из- своего опыта, что постоявшее тесто на кефире с содой получается пышнее, чем те , которые делаются сразу после замеса. У вас пирожки прекрасные на фото. ? столько в ответ начиталась..... не рада , что написала свои соображения, здесь в комментах тоже кто-то написал , что последние пирожки получились пышнее первых, ?ли дискуссии здесь не приветствуются. Здесь вы действительно не видели моих пирожков , но у меня свой есть кулинарный альбом, как считают посетители , очень даже приличный.
Вы меня простите пожалуйста, но по моему мы обе друг друга недопоняли) Я ничуть не обиделась на Ваш комментарий и Вас обидеть ответом нисколько не хотела, поверьте. Хотела сказать что каждый готовит по своему и каждый знает все про свой рецепт, про его нюансы и свои свои результаты.
Знаете, я заметила, что читая сообщения и комментарии мы часто трактуем сам тон сообщения абсолютно неверно, так как не слышим интонацию))) Так что могу заверить Вас, в моем ответе нет претензий и нет обиды, давайте дружить!
Готовлю по такому рецепту давно, который перешел от моей бабули. Только еще сахара добавляю немного ( 2 ст.л.) , 1 ч.л. соли на такое кол-во кефира. тогда тесто вкуснее. Но немножко поспорю с автором, где она пишет, что с теста следует сразу лепить пирожки. Я всегда даю такому тесту полежать час-полтора и тогда они как колобки на сковородке растут.
Я думаю что не нужно ни о чем спорить, просто поверьте или проверьте что пирожки по этому рецепту и без соли/сахара и без полуторочасового отлеживания растут на сковороде как колобки, все ведь видно на фото.
И я не буду спорить какими они получатся с солью и сахаром и с отлеживанием, просто потому что не знаю)))
Но я знаю, что если забить мое тесто мукою - они получатся суше, тоньше и с самого начала будут вести себя совсем иначе (во время жарки). И еще могу уверить, что слепленные из кусочков теста пирожки в итоге сильно отличаются от тех, которые лепили из раскатанного теста вырезав круги. Про свой рецепт я знаю все, про Ваш ничего, как тут спорить?
Готовьте как считаете нужным, голубушка
Подскажите, можно ли из этого теста приготовить пирожки в духовке?
Я никогда не готовила эти пирожки в духовке, вот честно не знаю можно ли... Но можно спросить в своем "дневнике" как ведет себя в духовке тесто на кефире, и получить много ответов, наверняка у кого нибудь имеется такой опыт
У меня мама когда-то пекла пироги из теста на кефире, без дрожей, получалось вкусно))) Если решусь сделать по Вашему рецепту в духовке - отпишусь))
Это было бы отлично, особенно если результат будет положительный, а то рецепт есть, а варианты никто не проверял)))
Ваше угощение на славу! Спасибо ! Очень хотела испечь пирожки, как на рынке в палатках пекут. Ваши очень похожи! От души огроменное спасибо !
На здоровье! Рада была поделиться!
Скажите, а вкуса соды нет? И не должно ли оно полежать? У меня получились резиновые на изломе вкус даже не пробовала.
Сода гасится кефиром, никакого привкуса ее не чувствуется.
Тесто у меня не лежит ни минуты, замесила, поделила, начинила и жарю. Резиновые, значит или муки много или долго месили. А вообще, конечно надо пробовать на вкус, каким бы не показался излом. Может все ок)
Добрый вечер, огромное спасибо за рецепт. Это первые пирожки в моей жизни, которые готовила самостоятельно ОТ и ДО. Прочла тут комментарии и тоже вместо сметаны использовала майонез. Всё прекрасно. В качестве начинки использовала жареный мясной фарш, это супер. Пирожки, да, сами по себе пресные, НО - это очень даже хорошо, потому что у меня мясо кончилось, а тесто осталось, и я положила в последние несколько пирожков смородину (перетертую с сахаром, откопала где-то в недрах холодильника), получилось очень вкусно.
Одно интересное явление, а вернее, не одно. Первое - чем дольше тесто лежит, тем оно пышнее потом жарится, то есть последние пирожки у меня намного пышнее первых.
Второе явление - мои пирожки в процессе жарки на сковородке начинали "беременеть", и эти "пузики" очень мешали переворачивать пирожки, однако, пузики не лопались, не рвались и даже в остывшем виде не опадали. Ну, ничего. Тоже интересно ))) На весь процесс от замешивания до последнего пирожка ушло около трех часов )))) не знаю, много это или мало, но к ужину успела. Муж остался доволен.
Христина, спасибо за такой подробный отчет и за фото! Пойду ка я нажарю пирожков, разыграли мне аппетит) Я очень рада что Ваши первые пирожки "ОТ и ДО" приготовленны по рецепту моей мамочки, обязательно ей скажу!
Про пузырики в тесте знаю, только не знаю почему их бывает то много, то не очень. Думаю это зависит от "сработанности" кефира и соды.Главное что они вкусу не мешают) А про пресное тесто я уже писала, с количеством начинки я обычно не угадываю, и как правило теста кусочек всегда остается. Но как раз для сладких/десертных пирожков оно и подходит потому что несоленное. Моя семья всегда довольна пирожкам с вареньем)))
Еще раз Вас благодарю, мне очень приятен Ваш отзыв!
Большое спасибо за чудесный рецепт)) сметаны в доме не нашлось,добавила майонез.Все отлично получилось)
Ксения, я очень рада что Вам этот рецепт пригодился и понравился! Спасибо за отзыв! Про майонез учту, у меня тоже бывает, без сметаны остаюсь перед готовкой)
Получились! Воздушные, вкусные. Родные уж ходят вокруг облизываются, попросила подождать пока чуток остынут, чтобы успеть сфоткать. Спасибки
Ну вот! А я-то решила что рецепт так в КК и заваляется...
А тут уже фото-улика готова, и еще вон какая пузырчатая, воздушная! Мне очень приятно, правда, спасибо!!!
Соблазнительно быстрые пирожки забрала в кк
Спасибо что забрали) Пирожки и впрямь быстрые, надеюсь что и на вкус понравятся!
А вот прямо сейчас и проверим тесто в процессе, начинка уже готова
Спасибо большое за рецепт, пирожки вышли ну просто огонь!!
И Вам спасибо, мне очень приятен Ваш отзыв!
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