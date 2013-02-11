Пирожки нежирные "Для начинающих"

Рецепт простых, но быстрых пирожков, главное лепить помельче, т. к. "растут" при жарке как на дрожжах) Масло не впитывают. Помню как долго я не рисковала приготовить хоть какие-то пирожки сама, т. к. с тестом не только не дружила, но и боялась как огня. Да и сама мука меня не боялась только в сладостях))) А разок рискнула... Теперь как захотелось пирожков -встала и сделала. Мамулин рецепт простой, но с точными пропорциями.