Рецепт простых, но быстрых пирожков, главное лепить помельче, т. к. "растут" при жарке как на дрожжах) Масло не впитывают. Помню как долго я не рисковала приготовить хоть какие-то пирожки сама, т. к. с тестом не только не дружила, но и боялась как огня. Да и сама мука меня не боялась только в сладостях))) А разок рискнула... Теперь как захотелось пирожков -встала и сделала. Мамулин рецепт простой, но с точными пропорциями.
- 11 февраля 2013, 23:13
- 135791
Пирожки нежирные "Для начинающих"
Ингредиенты для «Пирожки нежирные "Для начинающих"»:
- Сметана (с горкой) — 2 ст. л.
- Сода (без горки) — 1 ч. л.
- Кефир (2,5 - 3,2%, вообще любой, но сильно обезжиренный) — 500 мл
- Мука пшеничная / Мука (стакан объемом 240мл) — 4 стак.
- Яйцо куриное — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2606.5 ккал
|
белки
90 г
|
жиры
25.2 г
|
углеводы
509.3 г
|100 г блюда
|ккал
210.2 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
2 г
|углеводы
41.1 г
Рецепт «Пирожки нежирные "Для начинающих"»:
Яйцо разбить в миску, добавить сметану, хорошо размешать и влить кефир.
Можно добавить щепотку соли. Всыпать соду и мешать пару минут, пока масса увеличивается в размерах
Всыпать стакан просеянной муки, мешать венчиком. Если комочки - это на несколько секунд, мешаем) Просеять еще стакан муки, перемешать и попрощаться с венчиком)
Четвертый стакан муки просеять на стол, выложить тесто с помощью лопатки и промесить, пока оно почти не перестанет к Вам приставать)
Разделить тесто на 3-4 части, припудрить мукой и вытянуть одну часть в колбаску. Можно нарезать пирожково-порционные кусочки, но я предпочитаю тесто выдавливать, вот так, как на фото. Размером с большой грецкий орех.
Моя мама лепит мини-пирожки, т. к. они при готовке увеличиваются в размере раза в 3, но я не люблю долго играться когда кушать хочется, поэтому мухлюю)
Итак, у меня заготовки под начинку размером с грецкий орешек!
Сегодня у меня пирожки с картошкой. Я жарю лук на смеси раст. и сливочного масла, через минутку солю жарящийся лук, чтобы он быстро отдал свой сок и размягчился. Мешаю с вареным картофелем + соль и перец. Солю "слишком" хорошо, иначе в готовых, почти пресных пирожках - начинка покажется недосоленной.
Я советую слепить всю порцию сразу, до начала жарки, потому что печется это тесто буквально минуту. А я не успеваю во время лепки полуфабрикатиков вовремя их переворачивать. И Вам не советую)
Ну вот и все. Масло налить в небольшую в диаметре сковородку слоем примерно 1 см, не меньше и разогреть на огне, не меньше среднего.
"СЕКРЕТ": если жарить это тесто на малом огне, пирожки не так поднимаются, тесто будет не воздушным, и ИМЕННО в этом случае тесто впитывает много масла!
Бока я не жарю, если масла достаточно то этого делать не приходится.
Если все же остается светлая полосочка в несколько мм - не стоит дожаривать, только может ради красоты))) А пирожки все равно готовы, тесто пропеклось, обещаю!
1) Муку с заготовок перед погружением надо стряхивать, чтобы она в масле не горела и чтобы они получались такие золотистые, а не зажарено-коричневые)
2) Если пирожок выложенный в масло не "растет" на глазах в секуды - прибавьте огоньку!
3) Это тесто хранить нельзя! Оно у меня разок уже "посерело" и обмякло с вечера до утра в холодильнике. Видно сода его так "украшает" )))
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5796
Комментарии и отзывы
1 час назад alenanat #
4 часа назад Андрей Силантьев #
7 часов назад kondratmary #
1 час назад Галка41 # (автор рецепта)
23 апреля Lagodinka #
23 апреля Lagodinka #
23 апреля Lagodinka #
23 апреля Галка41 # (автор рецепта)
24 апреля Lagodinka #
А за рецепт,хочу отдельно сказать , СПАСИБО и вашей маме!
24 апреля Галка41 # (автор рецепта)
14 марта 2019 года achica hip #
1 марта 2019 года Таш #
1 марта 2019 года Галка41 # (автор рецепта)
1 марта 2019 года Таш #
4 ноября 2018 года OxiGen #
Что теперь сделать, как их допечь?
4 ноября 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
Сожалею о Вашей неудаче, конечно очень жаль и потраченного времени и вложенного труда. Может быть действительно нужно было попробовать жарить вторую закладку уже на среднем огне. Но как их допечь, увы, не подскажу, ибо никогда не сталкивалась с такой проблемой.
4 ноября 2018 года OxiGen #
Завернула в фольгу и допекла в духовке. Конечно, резиноватые вышли, но не выбрасывать же!!!! В общем, норм. Но в сл раз буду жарить на среднем огне.
5 ноября 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
И огонь пробуйте не прямо вот большой, а чуть выше среднего. Иначе сверху подгорят, а внутри не пропекутся.
6 ноября 2018 года OxiGen #
6 ноября 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
26 мая 2018 года Ирина Бугрий #
26 мая 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
26 мая 2018 года Ирина Бугрий #
8 мая 2018 года vkvyatkovskaya-2016 #
8 мая 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
Знаете, я заметила, что читая сообщения и комментарии мы часто трактуем сам тон сообщения абсолютно неверно, так как не слышим интонацию))) Так что могу заверить Вас, в моем ответе нет претензий и нет обиды, давайте дружить!
6 мая 2018 года vkvyatkovskaya-2016 #
6 мая 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
И я не буду спорить какими они получатся с солью и сахаром и с отлеживанием, просто потому что не знаю)))
Но я знаю, что если забить мое тесто мукою - они получатся суше, тоньше и с самого начала будут вести себя совсем иначе (во время жарки). И еще могу уверить, что слепленные из кусочков теста пирожки в итоге сильно отличаются от тех, которые лепили из раскатанного теста вырезав круги. Про свой рецепт я знаю все, про Ваш ничего, как тут спорить?
Готовьте как считаете нужным, голубушка
2 мая 2018 года Днепряна #
2 мая 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
4 мая 2018 года Днепряна #
4 мая 2018 года Галка41 # (автор рецепта)
25 июля 2017 года tinaf #
25 июля 2017 года Галка41 # (автор рецепта)
36 месяцев назад nata zubkova74 #
36 месяцев назад Галка41 # (автор рецепта)
Тесто у меня не лежит ни минуты, замесила, поделила, начинила и жарю. Резиновые, значит или муки много или долго месили. А вообще, конечно надо пробовать на вкус, каким бы не показался излом. Может все ок)
12 апреля 2017 года Xristina Poplavskix #
Одно интересное явление, а вернее, не одно. Первое - чем дольше тесто лежит, тем оно пышнее потом жарится, то есть последние пирожки у меня намного пышнее первых.
Второе явление - мои пирожки в процессе жарки на сковородке начинали "беременеть", и эти "пузики" очень мешали переворачивать пирожки, однако, пузики не лопались, не рвались и даже в остывшем виде не опадали. Ну, ничего. Тоже интересно ))) На весь процесс от замешивания до последнего пирожка ушло около трех часов )))) не знаю, много это или мало, но к ужину успела. Муж остался доволен.
12 апреля 2017 года Галка41 # (автор рецепта)
Про пузырики в тесте знаю, только не знаю почему их бывает то много, то не очень. Думаю это зависит от "сработанности" кефира и соды.Главное что они вкусу не мешают) А про пресное тесто я уже писала, с количеством начинки я обычно не угадываю, и как правило теста кусочек всегда остается. Но как раз для сладких/десертных пирожков оно и подходит потому что несоленное. Моя семья всегда довольна пирожкам с вареньем)))
Еще раз Вас благодарю, мне очень приятен Ваш отзыв!
27 марта 2017 года Ксения Попкова #
27 марта 2017 года Галка41 # (автор рецепта)
28 февраля 2017 года danichkina81 #
1 марта 2017 года Галка41 # (автор рецепта)
А тут уже фото-улика готова, и еще вон какая пузырчатая, воздушная! Мне очень приятно, правда, спасибо!!!
28 февраля 2017 года danichkina81 #
28 февраля 2017 года Галка41 # (автор рецепта)
28 февраля 2017 года danichkina81 #
22 января 2017 года helen lut09 #
22 января 2017 года Галка41 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: