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  • 24 марта 2013, 6:57
  • 29238

Творожный пудинг на завтрак

Рецепт: Творожный пудинг на завтрак

Как зима не хочет сдавать свои позиции: сыплет снегом, пугает морозцем по утрам, весна на подходе. Это она радует вспышками яркого солнца сквозь темные тучи, внезапной оттепелью, звонкой капелью в середине дня и так хочется чего-нибудь яркого, вкусного, способного порадовать. Предлагаю приготовить творожный десерт, расцвеченный яркими цукатами, которым можно наслаждаться и теплым, и холодным. Вы удивитесь, но в оригинале (книга рецептов кремлевского шеф-повара) этот десерт называется так: "Творожный пудинг на завтрак Франсуа Миттерану". Разве это не повод приготовить и попробовать?

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Творожный пудинг на завтрак»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1283.1 ккал 		белки
120.2 г 		жиры
49.9 г 		углеводы
113.1 г
Порции
ккал
160.4 ккал		 белки
15 г		 жиры
6.2 г		 углеводы
14.1 г
100 г блюда
ккал
156.5 ккал		 белки
14.7 г		 жиры
6.1 г		 углеводы
13.8 г

Рецепт «Творожный пудинг на завтрак»:

Вот и все продукты для приготовления творожного пудинга, нет на фото кунжута и элементов украшения (вафельные маргаритки).
Я не фотографировала процесс отделения желтков от белков, это у всех получается, если ни с первого раза, то со второго раза точно.

В протертый через сито творог добавить сахарную пудру, муку, желтки трех яиц.

Белки взбить в крутую пену (перед взбиванием добавить щепотку соли), цукаты мелко порезать.

Добавить в творожную массу цукаты и взбитые белки.

Аккуратно перемешать.

Форму смазать сливочным маслом и обсыпать кунжутом.

Выложить в форму приготовленную массу, разровнять и смазать оставшимся желтком.

Приготовить водяную баню (я налила в глубокий противень около литра воды) и поставить туда форму с творожной массой, противень поместить в духовку, нагретую до 180*С на 30 минут.

Вот так пудинг будет выглядеть после выпечки. В форме он выглядит просто великолепно. Прежде чем вынимать из формы пудинг надо полностью остудить.

И вот пудинг во всей красе. Мой президент был в восторге.



Еще один вариант подачи: если вы любите теплые пудинги или семья стучит ложками по столу в нетерпении, то...






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Весна в стиле Rondell" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: творожный

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Творожный пудинг на завтрак
Рецепт: Творожный пудинг на завтрак

Как зима не хочет сдавать свои позиции: сыплет снегом, пугает морозцем по утрам, весна на подходе. Это она радует вспышками яркого солнца сквозь темные тучи, внезапной оттепелью, звонкой капелью в середине дня и так хочется чего-нибудь яркого, вкусного, способного порадовать. Предлагаю приготовить творожный десерт, расцвеченный яркими цукатами, которым можно наслаждаться и теплым, и холодным. Вы удивитесь, но в оригинале (книга рецептов кремлевского шеф-повара) этот десерт называется так: "Творожный пудинг на завтрак Франсуа Миттерану". Разве это не повод приготовить и попробовать?

Ингредиенты для «Творожный пудинг на завтрак»:

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Фотографии «Творожный пудинг на завтрак» от приготовивших (9)

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Комментарии и отзывы

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Вкусно. Вместо цукат у меня бананы, киви и голубика. Отличный десерт, особенно в горячем виде.
Ну Ооочень вкусно! Нежная, сочная, в меру сладкая! Объедение! Делала на ужин, все с удовольствием ели и нахваливали! Форму обсыпала манкой, а вместо цукатов была курага. Спасибо большое автору! Теперь это блюдо будет одним из регулярных на нашем толе!
прекрасно!и дети будут в восторге
Супер! Такой высокий и не опал!
Какой вкусный завтрак !
Как оказалось у меня не было кунжута и я обсыпала форму маком и сахарными бабочками. Получился "тортик". Буду готовить довольно часто. Спасибо за рецепт!
Прекрасный рецепт! Пудинг наивкуснейший! Не зря его готовили для Миттерана.
Обычно мы готовим творожные запеканки с сухофруктами. Они, конечно, полезнее цукатов будут, но цукаты в творожной запеканке /пудинге однозначно вкуснее. Что-то не стал использовать микс из цукатов. Взял цукаты полосками из дыни, потом нарезал кубиками.
Люблю, чтобы запеканка была понежнее, как пирожное. И после первой выпечки, вторую уже подстроил под себя. Взял не 450, а 400 гр. творога. Первый раз, как было указано, смазал желтком. Вкус запеченого желтка не понравился. Думаю, можно обойтись топленым маслом или же смешать желток со сливочным. Следующие разы ничего не смазывал и цвет корочки был ровно таким, как у автора.
Насчет воды в противне. Один раз пек без нее. Запеканка приготовилась быстрее, но получилась более плотной, суховатой. С водой в нашей печке запеканка готовилась больше часа, но получилась ооочень нежной. Видимо, водяная баня здесь не просто так ) Да, нужен где-то литр, литр двести. Как раз к моменту готовности вся вода испаряется.
Рекомендую снизить кол-во творога на 50 грамм. В сочетании со взбитыми белками получится более нежная консистенция. И запеканка останется почти такой же нежной и на следующий день. Но мне она наиболее понравилась в теплом варианте - практически творожное пирожное. Да, точнее сказать, это пудинг. Пудинги, вроде как, более нежные, чем запеканки )
Спасибо. Приятен серьезный подход.
В форме действительно смотрелась запеканка аппетитно, а вот доставалась из формы с трудом,и низ совсем не запекся. Делала с цукатами и ни грамма не пожалела, очень вкусно. Хотелось бы узнать, пробовали ли запекать без воды?
Сочувствую и не могу объяснить почему у Вас получилось именно так, жаль. Спасибо, что попробовали, без воды не запекала.
Получилось очень вкусно, спасибо за рецепт! У меня плохо складывается с сырниками, а тут ничего не растеклось, не подгорело! Минимум масла и максимум пользы!
Большое спасибо за приятный отзыв.
Мое! Забираю в КК с удовольствием и нетерпением - творог домашний покупаю по четвергам у проверенного частника. В четверг же и проиготовлю! Спасибо!
Спасибо.
Вместо муки использовала манку, очень нежный получился пудинг
Я готовила не по своему домашнему рецепту, в тексте перед рецептом все описано.
воду в противен наливали горячую?
Я по схожему рецепту делаю творожную запеканку, только в стеклянной кастрюле запекаю в микроволновке минут 15. Если накрыть крышкой, то будет более "мокрой". Мне нравится, когда печется без крышки.
Надо будет попробовать в духовке запечь)
Спасибо
Вкусняшка! Настоящий нежный пудинг. Буду готовить ещё, добавлю чуть больше сахара и вместо цукатов - изюм ( вот такая маленькая подгонка под личный вкус). СПАСИБО АВТОРУ
Спасибо!
А если запечь в духовке? Будет ли отличаться по вкусу от водяной бани?
А если запечь в духовке? Будет ли отличаться по вкусу от водяной бани?
В рецепте указано, что готовить нужно именно в духовке, в протвине с водой))
не проТВИНЬ, а противень
Точно, сама вечно маму поправляла)))
Ответ для irina3169
Простите ошибка конечно, видимо спешила.
Ответ для tarabasha
Я имела ввиду, запечь без бани, без воды.
Ответ для linda bobik
Рецепт не мой, перед рецептом я указала чей и готовила строго соблюдая все рекомендации.
а можно ли в пароварке его приготовить вместо духовки?
Я всегда готовлю в пароварке. Добавляю ещё в тесто или сметану или масло сливочное. Очень вкусно, только не будет такой красивой румяной корочки.
Спасибо. В пароварке не пробовала, надо приготовить, давно не готовила.
Ответ для Котища1
Я не пробовала, думаю, можно.
Зачем на водяную баню? 😨Если просто в духовку?😕
Без водяной бани опадает. Спасибо за вопрос.
Спасибо за рецепт очень понравился
Вам спасибо!
Спасибочки вам огромное за рецепт.Получился уже и не раз и не два.Единственный недостаток-опадает маленько(но я грешу на качество творога).Но за такую нежную структуру я прощаю пудингу эту шалость.легко выскакивает из любых форм.запекала и в большой форме и порционные.Спасибо!.спасибо!И еще раз спасибо!Творческих вам полетов!
Вам спасибо за добрые слова.
Ответ для Марусенька2016
ВСЕ запеканки и пудинги опадают! Вы в этом не одиноки
Большое спасибо за рецепт!
К сожалению, не получилось четко ему следовать - пришлось взять обезжиренный пастообразный творог, возможно поэтому пудинг у меня в духовке поднялся, а затем осел... Но вкус - изумительный! Нежный, похож на суфле, очень необычно! Цукаты в нем не понравились (но это дело вкуса), а вот изюм замечательно подошел!
Буду готовить еще не раз! Спасибо!
Фото: https://www.povarenok.ru/album/8034/
Большое спасибо! Обязательно посмотрю фото.
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