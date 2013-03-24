Как зима не хочет сдавать свои позиции: сыплет снегом, пугает морозцем по утрам, весна на подходе. Это она радует вспышками яркого солнца сквозь темные тучи, внезапной оттепелью, звонкой капелью в середине дня и так хочется чего-нибудь яркого, вкусного, способного порадовать. Предлагаю приготовить творожный десерт, расцвеченный яркими цукатами, которым можно наслаждаться и теплым, и холодным. Вы удивитесь, но в оригинале (книга рецептов кремлевского шеф-повара) этот десерт называется так: "Творожный пудинг на завтрак Франсуа Миттерану". Разве это не повод приготовить и попробовать?
- 24 марта 2013, 6:57
- 29238
Творожный пудинг на завтрак
Ингредиенты для «Творожный пудинг на завтрак»:
- Творог (жирность 23%) — 450 г
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
- Цукаты (смесь:киви,манго,дыня,ананас) — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Желток яичный — 1 шт
- Масло сливочное (для смазывания формы)
- Соль (щепотка)
- Кунжут (на обсыпку формы)
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1283.1 ккал
|
белки
120.2 г
|
жиры
49.9 г
|
углеводы
113.1 г
|Порции
|ккал
160.4 ккал
|белки
15 г
|жиры
6.2 г
|углеводы
14.1 г
|100 г блюда
|ккал
156.5 ккал
|белки
14.7 г
|жиры
6.1 г
|углеводы
13.8 г
Рецепт «Творожный пудинг на завтрак»:
Вот и все продукты для приготовления творожного пудинга, нет на фото кунжута и элементов украшения (вафельные маргаритки).
Я не фотографировала процесс отделения желтков от белков, это у всех получается, если ни с первого раза, то со второго раза точно.
Приготовить водяную баню (я налила в глубокий противень около литра воды) и поставить туда форму с творожной массой, противень поместить в духовку, нагретую до 180*С на 30 минут.
Вот так пудинг будет выглядеть после выпечки. В форме он выглядит просто великолепно. Прежде чем вынимать из формы пудинг надо полностью остудить.
Еще один вариант подачи: если вы любите теплые пудинги или семья стучит ложками по столу в нетерпении, то...
Комментарии и отзывы
12 декабря 2018 года Akira Shinrei #
12 ноября 2018 года Сар_Татьяна #
7 февраля 2018 года ms olya1226 #
19 июня 2017 года weta-k #
19 июня 2017 года Аллочка-уралочка #
19 июня 2017 года NATATA555 #
31 января 2017 года Давид Соломонович #
Обычно мы готовим творожные запеканки с сухофруктами. Они, конечно, полезнее цукатов будут, но цукаты в творожной запеканке /пудинге однозначно вкуснее. Что-то не стал использовать микс из цукатов. Взял цукаты полосками из дыни, потом нарезал кубиками.
Люблю, чтобы запеканка была понежнее, как пирожное. И после первой выпечки, вторую уже подстроил под себя. Взял не 450, а 400 гр. творога. Первый раз, как было указано, смазал желтком. Вкус запеченого желтка не понравился. Думаю, можно обойтись топленым маслом или же смешать желток со сливочным. Следующие разы ничего не смазывал и цвет корочки был ровно таким, как у автора.
Насчет воды в противне. Один раз пек без нее. Запеканка приготовилась быстрее, но получилась более плотной, суховатой. С водой в нашей печке запеканка готовилась больше часа, но получилась ооочень нежной. Видимо, водяная баня здесь не просто так ) Да, нужен где-то литр, литр двести. Как раз к моменту готовности вся вода испаряется.
Рекомендую снизить кол-во творога на 50 грамм. В сочетании со взбитыми белками получится более нежная консистенция. И запеканка останется почти такой же нежной и на следующий день. Но мне она наиболее понравилась в теплом варианте - практически творожное пирожное. Да, точнее сказать, это пудинг. Пудинги, вроде как, более нежные, чем запеканки )
1 февраля 2017 года tomi_tn # (автор рецепта)
6 января 2017 года lyubasyk #
10 января 2017 года tomi_tn # (автор рецепта)
11 декабря 2016 года Filippena #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
6 декабря 2016 года Татьяна-Эльза #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
5 декабря 2016 года m vaganova #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
5 декабря 2016 года m vaganova #
3 декабря 2016 года syper5 #
Надо будет попробовать в духовке запечь)
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
3 декабря 2016 года Ms_Natka #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
2 декабря 2016 года linda bobik #
2 декабря 2016 года tarabasha #
3 декабря 2016 года irina3169 #
10 декабря 2016 года tarabasha #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
9 декабря 2016 года linda bobik #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
1 декабря 2016 года Котища1 #
7 декабря 2016 года Freeyya #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
1 декабря 2016 года Людям Милая Я #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
1 декабря 2016 года liudmila1972 #
31 декабря 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
18 февраля 2016 года Марусенька2016 #
18 февраля 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
1 декабря 2016 года Людям Милая Я #
25 января 2016 года Svetik-FrekenSnork #
К сожалению, не получилось четко ему следовать - пришлось взять обезжиренный пастообразный творог, возможно поэтому пудинг у меня в духовке поднялся, а затем осел... Но вкус - изумительный! Нежный, похож на суфле, очень необычно! Цукаты в нем не понравились (но это дело вкуса), а вот изюм замечательно подошел!
Буду готовить еще не раз! Спасибо!
Фото: https://www.povarenok.ru/album/8034/
3 февраля 2016 года tomi_tn # (автор рецепта)
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