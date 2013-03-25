Многие (я в их числе) считают, что драники без яиц вкуснее "яичных". В наше время много страдающих аллергией на яйца, для которых этот рецепт очень пригодится. Для постящихся, аллергиков и вегетарианцев! Просто и вкусно!
- 25 марта 2013, 12:36
- 79022
Постные драники
Ингредиенты для «Постные драники»:
- Картофель (очищенный) — 1 кг
- Семолина (или манка) — 0,5 стак.
- Соль — 1 ч. л.
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
941.4 ккал
|
белки
22.4 г
|
жиры
1.1 г
|
углеводы
211.3 г
|Порции
|ккал
156.9 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
35.2 г
|100 г блюда
|ккал
84.8 ккал
|белки
2 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
19 г
Рецепт «Постные драники»:
Добавить семолину или манку. Она улучшает структуру драников, и они получаются не такие "глизевые", как с мукой.
Формировать мокрыми руками или ложкой плоские котлетки и жарить на среднем огне до зарумянивания с двух сторон.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5437
Комментарии и отзывы
2 сентября 2020 года Максим Кармалита #
6 марта 2020 года Alenairis #
20 февраля 2020 года A3Boot #
16 марта 2019 года Хлоркина #
16 марта 2019 года Julia1504 #
16 марта 2019 года Хлоркина #
3 февраля 2019 года Миламори #
Но с покупкой электрической мясорубки, драники теперь готовлю часто.
Ваш рецепт - замечательный.
29 ноября 2018 года Бульбочка #
3 часа назад hellf #
А яйцо, мука.. манка!- зачем это вообще? )))
1 ноября 2018 года dgizak #
Очень ВКУСНО ! Огромное СПАСИБО !!!
14 апреля 2018 года tata1108 #
14 апреля 2018 года Бархатные ручки #
14 апреля 2018 года tata1108 #
14 апреля 2018 года Глушец #
14 апреля 2018 года tata1108 #
14 апреля 2018 года Светланка g980 #
14 апреля 2018 года tata1108 #
14 апреля 2018 года jannasimf #
14 апреля 2018 года tata1108 #
14 апреля 2018 года terry-68 #
14 апреля 2018 года tata1108 #
14 апреля 2018 года lioliy1967 #
14 апреля 2018 года tata1108 #
22 июля 2017 года ирпенчанка #
Постные блюда для меня очень актуальны!
5 апреля 2017 года Юлия828 #
6 апреля 2017 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
19 марта 2017 года Ирина Лёвкина #
19 марта 2017 года Ирина Лёвкина #
1 декабря 2016 года Виссариоша #
20 ноября 2016 года Мила Публицева #
20 ноября 2016 года Мила Публицева #
19 ноября 2016 года Марина Анатольевна 8 #
18 ноября 2016 года VEosakanosakhanRSTA #
19 ноября 2016 года Azonaya #
23 ноября 2016 года Freeyya #
18 ноября 2016 года eleshanikolaevna #
18 ноября 2016 года Аленушка2904 #
60 месяцев назад бабуля13 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: