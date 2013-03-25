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  • 25 марта 2013, 12:36
  • 79022

Постные драники

Рецепт: Постные драники

Многие (я в их числе) считают, что драники без яиц вкуснее "яичных". В наше время много страдающих аллергией на яйца, для которых этот рецепт очень пригодится. Для постящихся, аллергиков и вегетарианцев! Просто и вкусно!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Кухня: Белорусская

Ингредиенты для «Постные драники»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
941.4 ккал 		белки
22.4 г 		жиры
1.1 г 		углеводы
211.3 г
Порции
ккал
156.9 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
35.2 г
100 г блюда
ккал
84.8 ккал		 белки
2 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
19 г



Рецепт «Постные драники»:

Вся сложность этого блюда - мелко натереть картошку!

Добавить семолину или манку. Она улучшает структуру драников, и они получаются не такие "глизевые", как с мукой.

Нарезанный лук, соль. Перемешать хорошенько.

Формировать мокрыми руками или ложкой плоские котлетки и жарить на среднем огне до зарумянивания с двух сторон.







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5437
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "От всей души!" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Для диеты / Постное питание

Теги: обед

Вкусы: вкусный

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Постные драники
Рецепт: Постные драники

Многие (я в их числе) считают, что драники без яиц вкуснее "яичных". В наше время много страдающих аллергией на яйца, для которых этот рецепт очень пригодится. Для постящихся, аллергиков и вегетарианцев! Просто и вкусно!

Ингредиенты для «Постные драники»:

Комментарии и отзывы

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Когда ж чеснок добавить?)))) С луком, поди?
Вкусно Почему то у нас в семье драники больше «мужское» блюдо-имеется в виду муж и сын их обожают,а я совершенно спокойно отношусь к драникам. Кушали с настоящими солёными огурцами-сочетание вкусов получилось просто отпад!
Сделал с манкой. Пришлось бежать за сметаной. Очень вкусно.
Вкусные и хрустящие драники! Спасибо за рецепт, Светлана!
Ага! Значит у кого то сегодня были дранечки ...и я даже знаю у кого ...очень аппетитно,Ларочка
Спасибо, моя хорошая! Ух и наелись мы!!!
Обожаю драники, но для меня всегда было мУкой, тереть картошку на мелкой терке.
Но с покупкой электрической мясорубки, драники теперь готовлю часто.
Ваш рецепт - замечательный.
Позвольте комментарий из Беларуси Картофель натереть на мелкой тёрке вместе с сырой луковицей. Отбросить картофельную массу на друшлак с мелкой сеточкой. Жидкость слить в мисочку, затем аккуратно и ее слить, на дне миски останется крахмал, его и добавить в картофельную массу, а можно и не добавлять. Посолить и жарит на растительном масле. Постоянно так в пост готовлю драники, отлично держат форму и не прилипают к сковороде.
может потому что я выросла на границе с белоруссией, всегда была убеждена, что драники это только картошка и соль)) Ну, лук у нас был уже в качестве изыска и чтоб картошка сильно не синела.
А яйцо, мука.. манка!- зачем это вообще? )))
Светлана- Спасибо за Ваш рецепт ! Просто СУПЕР !!! ДРАНИКИ!!! Без всяких примочек .
Очень ВКУСНО ! Огромное СПАСИБО !!!
Очень вкусные драники получились, даже не ожидала. С мукой они синеют, а эти такие румяные, с хрустящей корочкой! Спасибо огромное за рецепт!!!
Танюша, отличные драники!
Танечка, спасибо большое!!!
Ответ для tata1108
Танечка,очень красивые драники!
Танюша, спасибо!!!
Ответ для tata1108
Танечка, чудесные аппетитные драники!
Светочка, огромнейшее спасибо!!!
Ответ для tata1108
Танюша, вкусные и аппетитные драники у тебя!!!
Жанночка, спасибочки!!!
Ответ для tata1108
Танюш,чудесные драники! Даже не подумала бы,что можно с манкой их приготовить!
Ирочка, спасибо большое!!!
Ответ для tata1108
Отличные драники
Спасибочки!!!
Плюсую и забираю в КК!
Постные блюда для меня очень актуальны!
Очень вкусные драники. Муж их не любит, и долго сопротивлялся их приготовлению, но в итоге слопал пол блюда. Большое спасибо)))))
На здоровье и спасибо за отчет
Очень неплохо получилось. Драники по этому рецепту приготовлю ещё не раз, это точно. Спасибо.
Чеснок когда класть? Вместе с луком?
Приготовила! Отличные драники! Вкуснятина!
а я в драники,как и мои пращуры,добавляю только соль, чеснок и тмин,получаются очень вкусные
а я в драники,как и мои пращуры,добавляю только соль, чеснок и тмин,получаются очень вкусные
а за чеснок забыли написать.
Всё что ни есть смесь из тёртого мелко картофеля+лук+соль+1 ст.л. муки максимум=всякие оладьи и блины.Но никак не драники.В настоящие драники яйца не кладут.Это уже оладьи.Называйте своими именами.
А где вы яйцо увидели?
Ответ для VEosakanosakhanRSTA
Я вижу, Вы 18 ноября прошлись по всем рецептам драников и решили все их откомментировать. Но с этим рецептом что-то пошло не так, тут-то яиц как раз и нет. Но видать, в порыве гнева, Вы всем настрочили под копирку. Ай-ай, такому борцу за правильные названия стОит быть внимательнее.
Никогда не делала драники с манкой, буду пробовать. Большое спасибо за рецепт!
Люблю разные дерунчики - и с луком, и без лука, и с яичком, и без него (кстати, раньше я только без яйца и делала), а вот в таком варианте - с манкой и с чесночком - не приходилось. непременно попробуем, мы такое любим! Спасибо!
Драники готовлю без манки
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