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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/73493/]Постный яблочный пирог-перевертыш[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/73493/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013apr/01/23/119645_31354-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Постный пирог "Татэн". Внимание, пирог очень пряный и ароматный! Если вы такие пироги не любите, то он не для вас! Любители яблочных пирогов оценят данный рецепт: в нем и тесто, и начинка сделаны из яблок. Очень ароматно! Ингредиенты: Мед, Масло растительное, Разрыхлитель теста, Сахар коричневый, Яблоко, Мука пшеничная, Корица, Вода. Тэги: пост, выпечка, десерт.