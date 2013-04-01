Постный пирог "Татэн". Внимание, пирог очень пряный и ароматный! Если вы такие пироги не любите, то он не для вас! Любители яблочных пирогов оценят данный рецепт: в нем и тесто, и начинка сделаны из яблок. Очень ароматно!
- 1 апреля 2013, 19:23
- 45018
Постный яблочный пирог-перевертыш
Ингредиенты для «Постный яблочный пирог-перевертыш»:
- Мед — 2 ст. л.
- Масло растительное — 0,5 стак.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сахар коричневый (или обычный белый, 0,5 стак. в тесто + 2 ст.л. в карамель)
- Яблоко (большие) — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
- Корица — 0,5 ч. л.
- Вода (или фруктовый сок) — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1004.7 ккал
|
белки
16.6 г
|
жиры
3.8 г
|
углеводы
224.8 г
|100 г блюда
|ккал
135.8 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
0.5 г
|углеводы
30.4 г
Рецепт «Постный яблочный пирог-перевертыш»:
1 большое яблоко очистить от кожуры и семян. Натереть на крупной терке. Добавить корицу (ее количество корректируйте под себя).
Духовку нагреть до 200 град.
В сковороду положить 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. воды или сока (у меня апельсиновый). Довести до кипения и варить на среднем огне до растворения сахара.
Подготовить форму. Я взяла прямоугольную, но лучше круглую - диаметр около 22 см.
Вылить карамель в форму.
2 яблока почистить от семян и кожуры, тонко нарезать и выложить на карамель.
Печь 35-40 минут, мне пришлось увеличить время до 50 мин., так как слой теста был толстый. Проверьте готовность спичкой, она должна быть сухой.
Пирог слегка охладить, вынуть из формы, перевернуть на блюдо и подавать.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6003
Комментарии и отзывы
11 часов назад rinalerinale #
3 часа назад larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
13 часов назад Blondinas #
3 часа назад larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
28 апреля F-M #
Возможно, чересчур сладковат, но мне попались сладкие яблоки. Думаю, с кислыми будет в самый раз. Готовится за секунду. Я использовала форму 10*20, так как люблю тесто потолще (пропекался при 175С 45 минут).
28 апреля larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
16 декабря 2019 года ИРепка #
16 декабря 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
9 декабря 2019 года Елена Бельтан #
9 декабря 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
10 декабря 2019 года Елена Бельтан #
11 декабря 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
7 октября 2018 года Gojiberry #
Есть секрет , чтобы вынуть из формы?
Я так понимаю , карамель намертво ко дну пристала
8 октября 2018 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
24 марта 2018 года sunniva21 #
24 марта 2018 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
14 марта 2018 года жужа6 #
14 марта 2018 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
24 сентября 2017 года VikkiV #
24 сентября 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
31 августа 2017 года AnteNNaT #
31 августа 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
14 июня 2017 года olgagric2008 #
15 июня 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
11 мая 2017 года Katyu #
11 мая 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
13 апреля 2017 года Nata from Saratov #
14 апреля 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
8 апреля 2017 года whiteroza #
8 апреля 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
24 марта 2017 года nborodina evdokimova #
24 марта 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
21 марта 2017 года olga_kovaleva_2016 #
Пока читала, чуть слюной не захлебнулась
Забрала себе в КК
21 марта 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
14 марта 2017 года Лилу4444 #
16 марта 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
28 февраля 2017 года ТаняДятлик #
28 февраля 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
27 февраля 2017 года marin nat 92 #
27 февраля 2017 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
16 декабря 2016 года АллаШум #
16 декабря 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
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