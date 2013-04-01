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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 1 апреля 2013, 19:23
  • 45018

Постный яблочный пирог-перевертыш

Рецепт: Постный яблочный пирог-перевертыш

Постный пирог "Татэн". Внимание, пирог очень пряный и ароматный! Если вы такие пироги не любите, то он не для вас! Любители яблочных пирогов оценят данный рецепт: в нем и тесто, и начинка сделаны из яблок. Очень ароматно!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Постный яблочный пирог-перевертыш»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1004.7 ккал 		белки
16.6 г 		жиры
3.8 г 		углеводы
224.8 г
100 г блюда
ккал
135.8 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
0.5 г		 углеводы
30.4 г


Рецепт «Постный яблочный пирог-перевертыш»:

1 большое яблоко очистить от кожуры и семян. Натереть на крупной терке. Добавить корицу (ее количество корректируйте под себя).

Всыпать сахар, перемешать. Коричневый сахар смело можно заменить на белый.

Влить растительное масло без запаха. Перемешать до однородной массы.

Затем всыпать муку и разрыхлитель.

Муку я указала приблизительно, у вас должно получиться густое тесто.

Духовку нагреть до 200 град.

В сковороду положить 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. воды или сока (у меня апельсиновый). Довести до кипения и варить на среднем огне до растворения сахара.

Помешивайте время от времени. Варите не более 3-4 мин.

Подготовить форму. Я взяла прямоугольную, но лучше круглую - диаметр около 22 см.
Вылить карамель в форму.

2 яблока почистить от семян и кожуры, тонко нарезать и выложить на карамель.

Сверху выложить тесто и поставить в горячую духовку при 200 град.

Печь 35-40 минут, мне пришлось увеличить время до 50 мин., так как слой теста был толстый. Проверьте готовность спичкой, она должна быть сухой.


Пирог слегка охладить, вынуть из формы, перевернуть на блюдо и подавать.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6003
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "От всей души!" На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: пост выпечка десерт

Вкусы: медовый коричный яблочный пряный сладкий ароматный

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Постный яблочный пирог-перевертыш
Описание: Постный пирог "Татэн". Внимание, пирог очень пряный и ароматный! Если вы такие пироги не любите, то он не для вас! Любители яблочных пирогов оценят данный рецепт: в нем и тесто, и начинка сделаны из яблок. Очень ароматно!


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Фотографии «Постный яблочный пирог-перевертыш» от приготовивших (31)

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Комментарии и отзывы

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Здравствуйте, позволю заметить что tarte Tatin ничего общего кроме яблок с вашим не имеет. Может он и вкусен, но увы...
всё верно. Это вариация. Я в курсе
автор, хочу приготовить ваш пирог. подскажите, в силиконовой форме получится? карамель отстанет от нее?
да, получится
Спасибо за рецепт, пирог невероятно хорош: мягкий, душистый, нежный.
Возможно, чересчур сладковат, но мне попались сладкие яблоки. Думаю, с кислыми будет в самый раз. Готовится за секунду. Я использовала форму 10*20, так как люблю тесто потолще (пропекался при 175С 45 минут).
спасибо большое за подробный комментарий и за аппетитный фото-отчет! Мне очень приятно
Это чудеснейший пирог! Тесто - очень нежное, тает во рту! Яблоки в карамели - потрясающие!Но я совершила ошибку и дала чуть остыть в форме, боялась, что не смогу перевернуть пирог из-за его нежности. И верхний слой яблок прилип к карамели, а она к дну формы. Я сняла лопаткой карамель с яблоками. И просто положила (как смогла ) на пирог. Самое интересное, что я бухнула 1,5 стакана муки и тесто было очень крутым и суховатым, пришлось еще добавить пару ложек масла, чтоб оно стало пластичным. Оно таковым и стало, но все равно оставалось достаточно крутым. Но каким же вкусным, нежным, ароматным оно стало после выпечки!Лариса, спасибо большое за чудесный рецепт! Буду готовить еще! Попробую выпекать в керамической форме и учту все свои ошибки. Расскажу подругам об этом прекрасном пироге
Ирина, благодарю вас за такой аппетитный фото-отчет и за приятный комментарий Я очень рада
Пряный душистый пирог для теплого домашнего чаепития в холодное время года. Во вкусу напоминает мягкую коричную коврижку, покрытую яблочно-карамельным кремом. Гурманское лакомство во время поста для любителей корицы и яблок ! Огромное спасибо автору!
спасибо большое за приятный комментарий и за такой аппетитный фото-отчет!
Рецепт выше всех похвал. Небольшая трудность была с приготовлением карамели. Использовала обычный сахар, но раствор при нагревании не стал коричневеть, а сразу засахарился. Может есть какие - тонкости?
может быть, особенности сахара, я не специалист, к сожалению. Спасибо большое за приятный комментарий
Приготовила ! Чувствую, что очень вкусно, аромат на весь дом..
Есть секрет , чтобы вынуть из формы?
Я так понимаю , карамель намертво ко дну пристала
желательно использовать бумагу для выпечки. Либо вынимать сразу, чтоб карамель не успела застыть.
Очень вкусно, особенно за счет карамели! Спасибо
Спасибо большое за приятный комментарий
просто объедение! Ну просто ОООООООООООчень вкусно!!!!!! фото отчет поставлю потом
Спасибо большое за приятный комментарий
Ох и вкусный пирог получился! Две трети одна уговорила Спасибо Вам за рецепт!
спасибо большое за приятный комментарий
Пирог очень вкусный, правда я совершила ошибку - оставила его остывать в мультиварке и карамель прилипла, пришлось извлекать частями. В следующий раз буду доставать сразу, горячим.
спасибо большое за приятный комментарий
Пирог очень вкусный!Делала ребёнку, поэтому без карамели ,и сахара положила 70 грамм ,и яблока не хватило -добавила грушу , и без корицы, и пшеничную муку заменила на безглютеновую смесь.А все равно как же вкусненько получилось!Только в следующий раз для ребёнка сахара ещё меньше положу.Спасибо огромное!Отличный постный рецепт!
я рада, что у вас всё хорошо получилось, несмотря на такие замены! Ешьте на здоровье
Очень вкусный пирог получился, ароматный, яблоки сверху просто объедение, при том, что делала без карамели, пока нельзя ни мед, ни сок) Спасибо за рецепт!
я очень рада На здоровье
Испекла вчера ваш пирог, очень и очень вкусно ! Правда масла положила чуть меньше и не делала карамель ( просто хотелось побыстрее испечь ) вместо сахара положила сироп Агавы, форма была не высокая но широкая, получился тоненький , ароматный и очень вкусный пирог p.s я очень переживала что у меня мало разрыхлителя, меньше ложки , так переживала что вообще забыла его добавить в тесто но не смотря на это вышло все чудесно спасибо за простой, постный и очень вкусный пирог
спасибо за такой важный комментарий! Мне очень приятно, что несмотря на изменения, пирог вышел достойным Ешьте на здоровье!
Очень вкусно! Вчера испекла, в след.раз сделаю двойную порцию. Тесто рассыпчатое, не резиновое, как часто бывает в другой постной выпечке. Вместо корицы добавила цедру лимона. Яблоки с карамелью дали сок, так что проблем с прилипанием совсем не возникло. Забираю в свою коллекцию постных блюд, спасибо!!!
я очень рада, что вам понравилось Спасибо большое!
Отличный рецепт. Для тех кто на диете-это находка. (У меня безмолочная и без яичная диета. У малыша алергия)). Спасибо большое. Муж оценил. Просит печь чаще вместо шарлотки. Карамель у меня не получилось сделать. Может тефлоновое покрытие тому виной. Будем тренироваться.
спасибо большое за приятный комментарий Ешьте на здоровье!
Какой вкусный рецепт!
Пока читала, чуть слюной не захлебнулась
Забрала себе в КК
готовьте на здоровье.
Безумно вкусный пирог!!! Спасибо Вам за рецепт!!! Готовила в керамической форме, ничего не прилипло)
спасибо большое за приятный комментарий и за такой аппетитный фото-отчет! Красота!
Добрый день! А мед можно чем-нибудь заменить? Не едим его, аллергики.
можно вообще без него, он тут не главный ингредиент Сахара и так много, будет сладко и без меда
Спасибо за интересный рецепт! Добавляю в КК.
на здоровье
Пирог чудесный! Муж постится, а этот пирог просто спасение. Тесто влажное у меня получается,как в кексах боровичок. В сироп,правда, вместо сока добавляю коньяк
мне очень приятно Спасибо за комментарий!
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