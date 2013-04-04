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  • 4 апреля 2013, 10:35
  • 73785

Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"

Рецепт: Суп с фрикадельками и клецками Весенний

Легкий весенний супчик понравился всем, даже внучка ела с удовольствием, хотя она такая привереда... впрочем, как все детки. Дочка, поев, сказала: "Мама, у тебя всегда такие вкусные клецки! Ну, почему у меня не получаются такие вкусные клецки?!!" Не знаю, почему...

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1269 ккал 		белки
85.8 г 		жиры
38.6 г 		углеводы
158.1 г
100 г блюда
ккал
31.5 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
1 г		 углеводы
3.9 г


Рецепт «Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"»:

Сварить овощной бульон. Луковицу и 1 небольшую морковку очистить, разрезать пополам и подпалить срезы на сухой сковороде до золотистого цвета, сельдерей нарезать кусочками. Если есть коренья (петрушка, сельдерей), можно добавить и их. Сложить овощи в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения на среднем огне и варить на маленьком огне 40 минут. Добавить специи и варить еще 10 минут. Процедить, овощи отжать и выкинуть.

Фрикадельки. Смешать фарш, панировочные сухари, лук (я его натерла на мелкой терке, половину яйца, соль и перец по вкусу и зелень. Слегка выбить фарш и убрать на холод на 20 минут.

Затем скатать небольшие фрикадельки, размером с крупную черешню.

Морковь и сельдерей очистить и нарезать соломкой, перец - ромбиками, картофель и цуккини - брусочками.

Яйца взбить с солью, всыпать муку и замесить довольно густое тесто, погуще, чем как на оладьи.

Спассеровать морковь и корневой сельдерей на растительном масле до мягкости.

В кипящий бульон опустить картофель, довести до кипения, добавить зажарку, болгарский перец, цуккини и соль, снова довести до кипения.

Опустить в суп фрикадельки, варить при слабом кипении 5 минут.

Затем маленькой ложечкой, окуная ее в холодную воду, отделять от теста маленькие кусочки, размером с фасолинку, и опускать их в слабо кипящий суп.

Когда все клецки будут опущены, добавить в суп лавровый лист и поварить несколько минут.


Подавать с зеленью и зеленым луком. Приятного аппетита!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: ужин обед первое горячее

Вкусы: мясной овощной

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Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"
Рецепт: Суп с фрикадельками и клецками Весенний

Легкий весенний супчик понравился всем, даже внучка ела с удовольствием, хотя она такая привереда... впрочем, как все детки. Дочка, поев, сказала: "Мама, у тебя всегда такие вкусные клецки! Ну, почему у меня не получаются такие вкусные клецки?!!" Не знаю, почему...

Ингредиенты для «Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"»:

Комментарии и отзывы

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Очень вкусный, ароматичный и легкий супчик.
Спасибо, Катюша! Очень рада, что супчик вам понравился. Спасибо за отзыв!
Спасибо за рецепт, очень вкусный суп!
На здоровье! Я рада, что вам понравилось!
Здравствуйте!
И снова хочу поблагодарить за вкусняшку. Давно не готовила ничего подобного, а тут увидела и так захотелось лёгкого весеннего супчика. И хотя у нас весной и не пахнет, и цуккини стоят бешеных денег, но отказать себе в удовольствии попробовать такую красоту не смогла. Очень понравился бульон. Даже мысли не возникало никогда в бульон положить гвоздику, теперь вижу, что зря, это оооочень вкусно И в фрикадельки я никогда не добавляла панировочные сухарики, а с ними фрикадельки получились нежнее. И клёцки... Сразу вспомнился мамин супчик, она почему-то называет его "бабушкин" .
Спасибо и за воспоминания, и за невероятную вкусняшку. Вы как всегда великолепны
Ответ для moroshka66
Ответ для moroshka66
Да, ладно! Спасибо вам большое, я очень рада, что суп вам понравился!
Нина, ну правда, всё, что я у Вас подсмотрела и стащила, невероятно вкусно
Я невероятно рада.
Ниночка, великолепный и по-настоящему весенний, свеженький супчик! Люблю клёцки, люблю фрикадельки - супер!!!
Леночек, какой красивенный супчик у тебя! Просто загляденье!
Спасибо, Линушка, моя хорошая!
Ответ для laka-2014
Лена, очень весенний супчик!!!
Спасибо за отзыв, Лилечка!
Ответ для laka-2014
Ну... я на суп пришла! Уж очень соблазнительно!
Ну, давай, теперь ты угощайся!
С удовольствием!
Ответ для laka-2014
Леночка,отличный супчик,очень аппетитный!
Спасибо, Ирушенька!
Ответ для laka-2014
Ух, ты! Красота неописуемая! Спасибо большое, Леночка, за чудесный отчет!
Очень вкусно,спасибо за весенний рецепт!!!
На здоровье!
Супчик классный получился, единственно сделала заварные клецки, и варила их отдельно! Получается более прозрачный)))
А с заварными клёцками ещё вкуснее.
Ответ для kny75
Спасибо! Это верно. Я иногда и фрикадельки сначала отдельно довожу до кипения, а потом перекладываю в суп и довариваю. Тоже ради прозрачности.
Ниночка! Замечательный супчик!
Спасибо, Людочка!
Ниночка ,чудесный супчик, забираю для дочки!Да и мы с удовольствием угостимся!!!!!!!!!!!!!
Спасибо! Буду очень рада, если супчик понравится!
Большое спасибо. Сама готовлю похожий суп, но замечательный совет о фарше в холодильник на 20 минут приму к сведению. Большое спасибо 👍
На здоровье!
Ниночка спасибо большое за вкусный,быстрый весенний супчик.Такие супчики нам очень нравятся.
Танечка, очень аппетитный супчик ! По весеннему яркий ! Прекрасное исполнение !
Ларисочка спасибо огромное за комментарий
Ответ для mtata
Танечка,замечательный и яркий суп
Оленька благодарю за внимание
Ответ для mtata
Танечка, очень вкусный и красивый супчик
Светочка спасибо огромное за внимание и поддержку
Ответ для mtata
Танюша, бесподобное фото! Очень красивое исполнение!
Светочка спасибо большое за внимание и проддержку
Ответ для mtata
Восхитительный супчик! Танечка, шикарное исполнение рецепта!
Оленька спасибо огромное ,как же муж был доволен,что я ему сварила с клецками ,обычно он сам себе такое варит
Ооо..., у него прям праздник!
точно,обед удался на славу
Ответ для mtata
Танечка, очень аппетитный суп и подача красивая !!!
Галочка спасибо огромное за комментарий
Ответ для mtata
Мммм, Танюша, как красиво и аппетитно!
Оленька спасибо огромное за внимание
Ответ для mtata
Танечка, какой восхитительный фотоотчет! Как же я рада, что супчик вам понравился! Спасибо большое за доставленное удовольствие!
Ниночка, замечательный суп, так аппетитно!
Спасибо, Светлана!
яркий и вкусный суп
Рада, что вам приглянулось.
Ниночка, дорогая, спешу отчитаться. Принимай фото-улику.
Огромное спасибо за рецепт и идею этого восхитительного супа. У меня кабачок. Достойный друг и брат цуккини! Извини, клёцки не делала. По ряду причин..... Обещаю, чуть позже сделаю в полном оригинале.Суп очень понравился. Сытный, вкусный, ароматный, лёгкий во всех отношениях!!! Буду готовить чаще.
Наташенька,чудесный и красивый суп сварила
Спасибо большое, Оленька, за комплимент и внимание к моей работе.
Ответ для Наталья Щучкина
Наташенька, супчик просто прелесть! Весенний по-настоящему! Очень аппетитно!
Спасибо Светуля! за добрые слова и внимание!!! Пообедали с удовольствием этим супом с удовольствием.
Ответ для Наталья Щучкина
Наташенька, чудесный суп получился ! Солнечный, яркий ! Спасибо за адресок .
Спасибо большое Лара за поддержку и добрые слова комментария. Пожалуйста, пользуйся и готовь. Суп тебя не разочарует, уверена!
Ответ для Наталья Щучкина
Наталья ,хорош супчик с сердечной фрикаделькой! Светленький ,радостный
с сердечной фрикаделькой!
- на фото душевной фрикаделькой!!! Алечка, спасибо за внимание, поддержку и такой позитивный комментарий! Как хорошо ты подметила.
От души посмеялась.
Ответ для Наталья Щучкина
Очень красивый, нежный супчик у тебя ,Наташенька!
Спасибо, Олюшка, за внимание, поддержку и добрые слова .
Ответ для Наталья Щучкина
Спасибо большое, Наташа! А что, перчика тоже не оказалось. С перчиком получается ярче.
Перец есть и он обязательно присутствует здесь, только оранжевого цвета.
Ааа, понятно. Тогда просто солнечный супчик.
.... просто не очень чёткое фото. Извиняюсь.
Да, ладно, нормальное фото. Спасибо!
Ответ для Наталья Щучкина
Наташенька замечательный супчик приготовила
Танюша, спасибо большое за добрые слова поддержки и внимание к моему кулинарному творчеству
Замечательный свежий и яркий по-весеннему суп получился
Спасибо!
Я очень рада, что таким промозглым осенним днем удалось устроить вам хоть маленькую, но весну! Спасибо большое за чудесный отчет!
Выглядит соблазнительно вкусно! Попробую приготовить! Клецки вроде все любят...
Спасибо! Удачи вам!
Супчик получился очень вкусным, с разнообразным овощным вкусом. Дети с удовольствием съели по тарелке.
Очень за вас рада! Накормить деток иногда так бывает трудно.
Понравился Ваш рецепт, сегодня обязательно приготовлю- обожаем клецки с мужем)))
Спасибо большое! Надеюсь, рецепт не разочаровал.
Если честно, я устала готовить этот суп и на клёцки сил просто не было. Но мучилась не зря! Любимый (не поклонник овощей) оценил и ел с удовольствием
Спасибо большое, я рада, что вашему мужу понравилось. А я обычно делаю фрикадельки в большом количестве заранее, когда есть свободное время и замораживаю их. Потом использую по мере надобности. Тогда и на клецки время и силы находятся.
Приготовила. Очень вкусно! Спасибо!
Я рада за вас!
Супчик очень понравился, буду готовить еще. Спасибо.
Спасибо большое! Я очень рада!
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