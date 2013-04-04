Легкий весенний супчик понравился всем, даже внучка ела с удовольствием, хотя она такая привереда... впрочем, как все детки. Дочка, поев, сказала: "Мама, у тебя всегда такие вкусные клецки! Ну, почему у меня не получаются такие вкусные клецки?!!" Не знаю, почему...
- 4 апреля 2013, 10:35
- 73785
Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"
Ингредиенты для «Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"»:
- Вода (для бульона) — 2 л
- Лук репчатый (для бульона) — 1 шт
- Морковь (для бульона) — 2 шт
- Сельдерей черешковый (для бульона) — 1 шт
- Специи (щепотка черного перца горошком, 3-4 душистых перца, 2-3 гвоздички)
- Фарш куриный — 200 г
- Лук-шалот (или 1/2 небольшой репчатой луковицы, в фарш) — 1 шт
- Сухари панировочные / Панировка (в фарш) — 2 ст. л.
- Яйцо куриное (1/2 - в фарш, 1,5 - в тесто) — 2 шт
- Соль (в фарш) — по вкусу
- Перец черный (в фарш) — по вкусу
- Зелень (петрушка и укроп, в фарш) — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука (для клецек)
- Сельдерей корневой (в суп) — 70 г
- Картофель (4 небольших штуки, в суп) — 200 г
- Перец болгарский (красный, в суп) — 1/2 шт
- Цуккини (маленький, в суп) — 1/2 шт
- Лист лавровый (в суп) — 2 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1269 ккал
|
белки
85.8 г
|
жиры
38.6 г
|
углеводы
158.1 г
|100 г блюда
|ккал
31.5 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
1 г
|углеводы
3.9 г
Рецепт «Суп с фрикадельками и клецками "Весенний"»:
Сварить овощной бульон. Луковицу и 1 небольшую морковку очистить, разрезать пополам и подпалить срезы на сухой сковороде до золотистого цвета, сельдерей нарезать кусочками. Если есть коренья (петрушка, сельдерей), можно добавить и их. Сложить овощи в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения на среднем огне и варить на маленьком огне 40 минут. Добавить специи и варить еще 10 минут. Процедить, овощи отжать и выкинуть.
Фрикадельки. Смешать фарш, панировочные сухари, лук (я его натерла на мелкой терке, половину яйца, соль и перец по вкусу и зелень. Слегка выбить фарш и убрать на холод на 20 минут.
Морковь и сельдерей очистить и нарезать соломкой, перец - ромбиками, картофель и цуккини - брусочками.
В кипящий бульон опустить картофель, довести до кипения, добавить зажарку, болгарский перец, цуккини и соль, снова довести до кипения.
Затем маленькой ложечкой, окуная ее в холодную воду, отделять от теста маленькие кусочки, размером с фасолинку, и опускать их в слабо кипящий суп.
Подавать с зеленью и зеленым луком. Приятного аппетита!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Комментарии и отзывы
16 сентября 2020 года caramel77 #
17 сентября 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 июля 2018 года Stenly #
23 июля 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 мая 2018 года moroshka66 #
И снова хочу поблагодарить за вкусняшку. Давно не готовила ничего подобного, а тут увидела и так захотелось лёгкого весеннего супчика. И хотя у нас весной и не пахнет, и цуккини стоят бешеных денег, но отказать себе в удовольствии попробовать такую красоту не смогла. Очень понравился бульон. Даже мысли не возникало никогда в бульон положить гвоздику, теперь вижу, что зря, это оооочень вкусно И в фрикадельки я никогда не добавляла панировочные сухарики, а с ними фрикадельки получились нежнее. И клёцки... Сразу вспомнился мамин супчик, она почему-то называет его "бабушкин" .
Спасибо и за воспоминания, и за невероятную вкусняшку. Вы как всегда великолепны
2 мая 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 мая 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 мая 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 мая 2018 года moroshka66 #
3 мая 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 апреля 2018 года laka-2014 #
13 апреля 2018 года lina0710 #
13 апреля 2018 года laka-2014 #
13 апреля 2018 года Лилек3011 #
13 апреля 2018 года laka-2014 #
13 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
13 апреля 2018 года laka-2014 #
14 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
13 апреля 2018 года terry-68 #
13 апреля 2018 года laka-2014 #
16 апреля 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 марта 2018 года inna sobina #
31 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 марта 2018 года kny75 #
27 марта 2018 года tanyska60 #
28 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 марта 2018 года Колесникова Людмила #
28 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 марта 2018 года inulia68 #
28 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 марта 2018 года элька_1948 #
28 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года mazziadri #
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года ms olya1226 #
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года svetik5552 #
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года Светланка g980 #
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года Покусаева Ольга #
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года Покусаева Ольга #
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года Покусаева Ольга #
12 марта 2018 года felix032 #
12 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года акчуч #
13 марта 2018 года mtata #
12 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 марта 2018 года mtata #
3 марта 2018 года Светланка g980 #
3 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 марта 2018 года ms olya1226 #
3 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
Огромное спасибо за рецепт и идею этого восхитительного супа. У меня кабачок. Достойный друг и брат цуккини! Извини, клёцки не делала. По ряду причин..... Обещаю, чуть позже сделаю в полном оригинале.Суп очень понравился. Сытный, вкусный, ароматный, лёгкий во всех отношениях!!! Буду готовить чаще.
3 марта 2018 года ms olya1226 #
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года Светланка g980 #
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года mazziadri #
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года Лиса Петровна #
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года Лиса Петровна #
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года Покусаева Ольга #
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 марта 2018 года Наталья Щучкина #
4 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 марта 2018 года Наталья Щучкина #
3 марта 2018 года mtata #
3 марта 2018 года Наталья Щучкина #
2 декабря 2017 года kubasik1 #
Спасибо!
2 декабря 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 сентября 2017 года Аленка Shokoladka 2013 #
20 сентября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 сентября 2017 года Ирина Глумова #
20 сентября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
31 июля 2017 года pletnevaulia18 #
8 августа 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 июня 2016 года ilpanino #
5 июня 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 апреля 2016 года leta71 #
5 апреля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 марта 2016 года LivIrini #
3 апреля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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