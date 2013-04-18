Войти / Зарегистрироваться
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Конкурс рецептов постной кухни

Главная  >  Рецепты   >  версия для печати

Постный киш

Рецепт: Постный киш
18 апреля 2013, 23:25
Просмотров: 50528
Автор:
Поварёнок 8 уровня
18 апреля 2013, 23:25   Просмотров: 50528
Категория: Выпечка -> Изделия из теста -> Открытый пирог, тарт
Описание: Первое впечатление от этой выпечки, что начинка в ней мясная. Настолько понравилась, что запланировала делать её как самостоятельное блюдо. За рецепт очень благодарна Марине.
Предназначение:
Для детей
Конкурсные рецепты: Конкурс "От всей души!"
На завтрак
На обед
На полдник
На ужин
Специальное питание: Постное питание

Ингредиенты для "Постный киш":
Тесто Начинка


Рецепт "Постный киш":
Муку просеять с разрыхлителем и отставить на 10 минут.

Добавить куркуму, томатный сок, растительное масло, щепотку соли.

Замесить тесто.

Скатать в шар, накрыть и дать отдохнуть 30 мин. Тесто получается мягкое, эластичное, послушное.

Пока тесто отдыхает, возьмемся за начинку. Пекинскую капусту мелко нашинковать.

В глубокой сковороде разогреть растительное масло, добавить капусту и потушить минут 10.

В начинке нам понадобятся овсяные хлопья геркулес от Мистраль.

Грецкие орехи в начинке играют главную скрипку. Измельчим их достаточно мелко с помощью скалки или блендером.

Измельченные орехи, овсяные хлопья, кориандр, хмели-сунели, соль, молотый черный перец - всё это подготовим для начинки...

и отправим к тушеной пекинской капусте, тщательно перемешаем. Начинка готова.

Форму смазать растительным маслом, присыпать мукой. Тесто раскатать и выложить в форму, сделать бортики.

Ровным слоем распределить начинку.

Печь в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности. В рецепте было сказано 25-30 мин, но у меня на это ушло 45 мин.

Постный киш с пекинской капустой и грецкими орехами готов. Посыпать зеленью, выложить оливки.

Отрезаем кусочек



и наслаждаемся



Ну, а это кусочек в фас и ещё в профиль, и в анфас...






Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5482

Вкусы: нежный   пряный  
Тэги: ужин   полдник   обед   выпечка  

Нравятся наши рецепты?
Подписывайтесь на группу Поварёнка в Контакте
и получайте десять новых рецептов каждый день!
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках
и получайте новые рецепты каждый день!


Поделиться с друзьями:
 Класс!
Получить код для блога/форума/сайта

Варианты рецепта (2)



Комментарии:

Страницы: 1 2 3 4 5


позавчера | ssnegireva44   #    +1   
Заинтриговали, думаю КЛАСС, обязательно испеку, огромное СПАСИБО!!!!!

7 апреля 2021 года | Джиманши   #    +1   
Очень вкусный получился киш! Спасибо большое за рецепт!

7 апреля 2021 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    +1   
Готовьте на здоровье!

10 декабря 2020 года | helenkay   #    0    вопрос по рецепту
На данный момент у меня нет овсяных хлопьев, только смесь хлопьев из 3-х круп. Как думаете, подойдет?

10 декабря 2020 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   
Думаю, что вполне подойдёт.

2 декабря 2019 года | Пилипюк1509   #    +1   
постно,сытно, гармонично

2 декабря 2019 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   
Спасибо большое!

24 марта 2019 года | mollaeva2015   #    +1   

25 марта 2019 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   

18 июня 2018 года | Людмила Кислушко   #    +15    [+5]
Людмила, спасибо Вам огромное за рецепт чудесного пирога! Красиво, вкусно и легко!!
Мука у меня цельнозерновая с добавлением небольшого количества рисовой, и оливки я порезала и сразу добавила в начинку.
Очень!!!
Всего Вам самого доброго!

18 июня 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    +1   
Спасибо большое-большое за такой теплый отзыв о рецепте постного киша и добавленное фото, мне ооочень приятно

18 июня 2018 года | Людмила Кислушко   #    +1   

25 марта 2018 года | tsir yulya   #    +20    [+5]
Очень вкусно, просто восхитительно! Тесто очень подходит для такой начинки. Буду готовить, понравилось всем.

26 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   
Спасибо большое за внимание к рецепту, добавленное фото и добрые слова!

19 марта 2018 года | anna ru 76   #    +2   
Шикарное блюдо!!!спасибо за рецепт!моему мужу очень понравилось!мне понравился киш на след.день.Сразу из духовки мне он показался жирноват на вкус...мой муж спокойно относится к жирной пище. Хвалил😉

19 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   

17 марта 2018 года | Благодать81   #    +19    [+5]
Очень необычный вкус получился из-за специй. Всем понравилось, сытно и вкусно. Но в следующий раз я оливки порежу и замешаю в начинку одновременно с орехами.

18 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    +1   
Спасибо большое за внимание к рецепту и добавленное фото!

17 марта 2018 года | Благодать81   #    0    [+4]

16 марта 2018 года | Героева2017   #    +1   

16 марта 2018 года | tatyanamolodcova   #    +3   
можно добавить ещё обжаренный на растительном масле репчатый лук

16 марта 2018 года | charly angel 2   #    +2   
безумно аппетитно!! надо попробовать!!!

16 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   

14 марта 2018 года | olieva   #    +2   
Вот интересно.. а как же начинка не падает с разрезанного кусочка? ведь ни сыра, ни яиц.. скреплять нечему.. удивительно!

14 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    +1   
Овсяные хлопья являются связующим.

14 марта 2018 года | Однако   #    +1   

14 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   

13 марта 2018 года | larisal2706   #    +2   
Интересный рецепт ! Даже не представляю вкус этого пирога ! Но на вид очень апппетитно !

14 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   

13 марта 2018 года | Любка-голубка1   #    +2   
Пироги с такой начинкой делаю давно, это действительно очень вкусно! Попробуйте! Из чего она - правда никто не может догадаться!

14 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   

13 марта 2018 года | lo_lola   #    +3   
Какая вкуснятина!!почему я просматриваю рецепты почти ночью

13 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    +1   

16 марта 2018 года | charly angel 2   #    +1   
Ответ для lo_lola
та же беда.....

13 марта 2018 года | kazel320071   #    0   
Подскажите, а начинка не суховатая?

13 марта 2018 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   
Начинку можно приготовить на свой вкус, если суховата, то добавить воды/сок

15 июня 2017 года | shira postman   #    0    вопрос по рецепту
Скажите пожалуйста, а можно ли готовить этот киш с другой начинкой, более жидкой например? Просто основа киша очень уж заманчива выглядит

16 июня 2017 года | Людмила НК (автор рецепта)   #    0   
Начинку можно менять на свой вкус.


Страницы: 1 2 3 4 5






Поделиться с друзьями:
Класс!
© 2007-2013 Поваренок.ру, проект группы «МедиаФорт» Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на https://www.povarenok.ru/

Главный редактор проекта - Евгения Грозова info@povarenok.ru

По общим и административным вопросам обращайтесь info@mediafort.ru

Вопросы создания и продвижения сайтов - design@ivlim.ru

Реклама на сайте - info@mediafort.ru
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru