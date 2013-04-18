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Постный киш
Описание: Первое впечатление от этой выпечки, что начинка в ней мясная. Настолько понравилась, что запланировала делать её как самостоятельное блюдо. За рецепт очень благодарна Марине.
Ингредиенты для "Постный киш":
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Сок томатный — 0,5 стак.
- Масло растительное — 1/2 стак.
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Куркума — 0,5 ч. л.
- Соль
- Капуста пекинская — 1 кг
- Хлопья овсяные (от фирмы Мистраль) — 3 ст. л.
- Орехи грецкие — 1 стак.
- Кориандр — 0,5 ч. л.
- Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
- Перец черный
- Оливки зеленые
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль
- Зелень
Рецепт "Постный киш":
|Муку просеять с разрыхлителем и отставить на 10 минут.
|Добавить куркуму, томатный сок, растительное масло, щепотку соли.
|Замесить тесто.
|Скатать в шар, накрыть и дать отдохнуть 30 мин. Тесто получается мягкое, эластичное, послушное.
|Пока тесто отдыхает, возьмемся за начинку. Пекинскую капусту мелко нашинковать.
|В глубокой сковороде разогреть растительное масло, добавить капусту и потушить минут 10.
|В начинке нам понадобятся овсяные хлопья геркулес от Мистраль.
|Грецкие орехи в начинке играют главную скрипку. Измельчим их достаточно мелко с помощью скалки или блендером.
|Измельченные орехи, овсяные хлопья, кориандр, хмели-сунели, соль, молотый черный перец - всё это подготовим для начинки...
|и отправим к тушеной пекинской капусте, тщательно перемешаем. Начинка готова.
|Форму смазать растительным маслом, присыпать мукой. Тесто раскатать и выложить в форму, сделать бортики.
|Ровным слоем распределить начинку.
|Печь в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности. В рецепте было сказано 25-30 мин, но у меня на это ушло 45 мин.
|Постный киш с пекинской капустой и грецкими орехами готов. Посыпать зеленью, выложить оливки.
Отрезаем кусочек
и наслаждаемся
Ну, а это кусочек в фас и ещё в профиль, и в анфас...
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5482
и наслаждаемся
Ну, а это кусочек в фас и ещё в профиль, и в анфас...
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5482
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Описание: Первое впечатление от этой выпечки, что начинка в ней мясная. Настолько понравилась, что запланировала делать её как самостоятельное блюдо. За рецепт очень благодарна Марине.
Рецепты:
Выпечка
->
Изделия из теста
->
Открытый пирог, тарт
Ингредиенты: , .
Комментарии:
Мука у меня цельнозерновая с добавлением небольшого количества рисовой, и оливки я порезала и сразу добавила в начинку.
Очень!!!
Всего Вам самого доброго!
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