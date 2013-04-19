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  • 19 апреля 2013, 11:33
  • 408100

Суп "Ешь и худей"

Рецепт: Суп Ешь и худей

Худеем красиво. Говорят, что если целый день есть только один этот суп, можно скинуть до 2 кг живого веса. Пробуем?

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп "Ешь и худей"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
509.8 ккал 		белки
10.4 г 		жиры
1.2 г 		углеводы
121.2 г
100 г блюда
ккал
25.7 ккал		 белки
0.5 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
6.1 г


Рецепт «Суп "Ешь и худей"»:

  • Все ингредиенты нарезаем соломкой. Корень сельдерея вымыть, это само собой разумеется, очистить и нарезать.

  • Нарезаем сладкий перец.

  • Помидоры и лук.

  • Морковь.

  • Сложить всю нарезку в кастрюлю, налить томатный сок. Варить 10 мин на сильном огне, 10 минут на медленном и дать настояться 10 минут. Томатный сок можно разбавить водой.

Будьте стройными и красивыми!!!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5158
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На первое На ужин Специальное питание : Вегетарианское питание / Для диеты / Постное питание

Теги: обед первое

Вкусы: овощной томатный

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Суп "Ешь и худей"
Рецепт: Суп Ешь и худей

Худеем красиво. Говорят, что если целый день есть только один этот суп, можно скинуть до 2 кг живого веса. Пробуем?

Ингредиенты для «Суп "Ешь и худей"»:

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Комментарии и отзывы

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а можно сельдерей и морковь на терки на тереть
Ну а почему бы нет? Экспериментируйте.
ок спс
Хороший супчик, я даже без соли его смогла есть, хотя супы не ем несоленые. Людмила, спасибо за рецепт!
Лора, мне очень приятно, что суп понравился. Спасибо за красивый фотоотчёт!
Вааау! И худеешь и наслаждаешься пищей) Спасибо!!
Отличный супчик вкусный и лёгкий.Спасибр за рецепт.
Светлана, спасибо большое большое за добавленное фото, за доверие к рецепту!
Неправда про похудение = это точно. Год назад голодала 21 день, исключив полностью всякую еду кроме чая и то похудела только на 8 кг. И это за 21 день!!! а вы хотите и есть и потерять 2 кг )))
У всех похудение происходит по-разному. Я на 7-дневной голодовке скинула 10кг.
Ответ для Lesya_1612
Ну у вас и сила-воля!
Ответ для Lesya_1612
Ответ для Lesya_1612
Ужас. А сколько потом набрали?
Людмила, спасибо за рецепт! Суп полезный и очень вкусный! Взяла к себе в копилку рецептов)
Очень приятно, что суп понравился, готовьте на здоровье!
Ваш супчик как нельзя кстати . Сегодня начало Великого поста , а в придачу у меня присутствует желание постройнеть . Так вот, суп уже готов , пахнет очень вкусно. Правда я рецептик немного изменила , добавила белокочанную капусту и зеленый горошек . И для чистоты эксперимента взвесилась - 83,400 кг. ОГО-ГО . В следующий понедельник отпишусь о результате .
Спасибо! Удачи в намеченной цели!
Ответ для Sofiko2012
Как результаты расскажите Тоже требуется!
Я тоже такой супчик варю. Только без моркови и корня сельдерея. Вместо корня кладу стебли и капусту белокочанную. Приготовленный супчик пюрирую ( не люблю когда вареный лук попадается). В суп добавляю сыр и ем с черным хлебушком. Вкуснотень!!!!
Здравствуйте. А чем можно заменить корень сельдерея?
Корнем петрушки, пастернаком
А чем можно заменить томатный сок Прямого отжима ???
Просто томатным соком.
Спасибо за рецепт. Забираю в кк. Все пишут - суп на вес ни как не влияет, все это сказки. А я скажу исходя из своего опыта , что бы этот супчик повлиял на вес, существует диета на этом супе, и кроме него неделю есть надо только его с добавлением в рацион отварной грудки , только как захотели кушать , кушаете супчик. Я несколько лет назад на подобном супчике сидела, ну не 2 кг в день, а за неделю 8 ушло. Это не реклама это реально мой опыт.
Спасибо за внимание к рецепту!
Ответ для anna kolpinskaj
Скажите, пожалуйста, с каким весом вы начали есть этот суп?
85, надо было скинуть 10. Но когда на гормонах поправилась до 140 супчик уже даже не пробовала когда 40 скинула стала есть этот суп и салат из сельдерея.
Большое спасибо за ответ
Ответ для anna kolpinskaj
Я тоже на нем сидела.Вес уходит хорошо,но в состав супа входила капуста,помидоры,перец болгарский,сельдерей (зелень ) и,кажется репчатый лук.Есть его можно было хоть тазами. В первый день-суп +фрукты( кроме бананов),второй день - суп+ овощи( кроме картошки),3 день- суп + овощи и фрукты,потом добавлялись к супу ,то отварное мясо,то рис.
Первые 3 дня самые классные и эффективные.
Ну да, там прям много было лука,но вес уходил классно. Я ела прям одну неделю тооооолько этот суп)))) а потом стала уже овощи,фрукты,мясо добавлять. Месяц продержалась,а сейчас для меня один день на этом супа уже каторга, наверное наелась?
Все, приготовила, получилось правда очень наваристо и вкусно. Помидоров не было, но зато сок не разбавляла водой, получилось очень здорово.
Отчитываюсь. На утро осталось совсем немного супа. Приготовила порцию вермишельки (да-да-да, иногда раз в месяц ем и их) и использовала остатки супа как подливу. Суп очень изменил вкус блюда. Находка просто.
Практически украинский борщ. В нем так же огромное количество помидоров, только еще добавляется белокачанная капуста и свекла. Спасибо за напоминание, что борщ может быть и постным, без мяса. Ушла готовить.
Отличный супчик! А секрет его "волшебства" прост! Спелые помидоры содержат очень сильный природный антиоксидант ликопин, который растворяется в жире, и жир быстро и хорошо усваивается в кишечнике. При термической обработке количество этого вещества только увеличивается! (Через 15 минут, например, в полтора раза!) Помидоры нормализуют обмен веществ, а именно нарушение этого фактора приводит к ожирению! К тому же содержат практически весь ряд витаминов и большое количество минеральных веществ. (Противопоказания лишь для тех, кто страдает заболеваниями почек и ЖКТ). Однако, если жрать по-прежнему, съедая в обед тарелочку этого супчика, надеясь похудеть, никакие килограммы не уйдут! Хочешь-не хочешь, всё равно необходимо пересмотреть свой рацион - отказаться от сладкого, мучного, жареного, копчёного, консерваций и сократить до минимума соль (или вообще отказаться).! Страшно?! Я тоже так думала, а оказалось, что это вполне возможно, причём ты абсолютно не голодаешь! Вот, что сложно, так это приучить себя есть 5 раз в день приблизительно через 2,5-3 часа, плюс выпивать по 3л воды (не жидкости вообще, а воды). Придерживаясь этих принципов, я за месяц, незаметно для себя, скинула 9кг 700г! За рецепт супчика - спасибо! Он поможет разнообразить рацион питания, сделав процесс борьбы с лишними килограммами более приятным!
Ответ для Олюня Коляновна
Ай, как рада за Вас! Я уже лет сорок не ем все перечисленные Вами продукты, а также мясо (за исключением отварной куриной грудки, отварной постной рыбы и морепродуктов), но... после 65 лет постепенно с 46 размера выросла до 54. Вот такая печалька...
спасибо за рецепт , сохраню в КК
Дело к лету, пора худеть)) ). Суп получился насыщенным, вкусным, варила в мультиварке. Быстро и вкусно.
Людмила, спасибо большое за рецепт!
Леночка, худейте на здоровье! Спасибо за фото!
Спасибо за рецепт, его можно в любое время приготовить, продукты всем доступны--это томатный суп, на любителя конечно, но нам нравится...вкусненько!
Спасибо, Мария!
Людочка , очередной фотоотчет и очередное СПАСИБО от меня !!! Ожидаемо вкусно, неожиданно сытно (еле осилила тарелочку) Помидоры у меня в этом году очень сладкие, поэтому добавила немного лимонного сока.
К моему великому удивлению сын не стал добавлять для себя соль, его вполне устроил вкус.
Огромнейшее спасибо за очередную вкусняшку на нашем столе !
Оленька, спасибо большое-большое за доверие к рецепту и чудесный фотоотчет! А чем ты супчик посыпала? Черный тмин?
черный кунжут, я его на сухой сковороде обжариваю и в салаты, супчики добавляю - вкусноооо
Не знаю в чем дело,но у меня получилась какая-то гадость.Есть его я не смогла т.к. такая кислятина получилась,овощи недоварены...Делала с домашним томатом и развела его водой.
Суп интересный,на весе никак не отразиться,скинете мышц и воды от недобора калорий и все,мышц он вам не накачает и жир не сожжет)))))
Интересно, автор обещал, что суп накачает мышцы?
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