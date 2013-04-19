Худеем красиво. Говорят, что если целый день есть только один этот суп, можно скинуть до 2 кг живого веса. Пробуем?
- 19 апреля 2013, 11:33
- 408100
Суп "Ешь и худей"
Ингредиенты для «Суп "Ешь и худей"»:
- Сельдерей корневой — 100 г
- Морковь — 3 шт
- Лук репчатый — 3 шт
- Помидор — 3 шт
- Перец болгарский — 0.5 шт
- Сок томатный — 1 л
- Соль (по вкусу, но для большего эффекта похудения, лучше не добавлять)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
509.8 ккал
|
белки
10.4 г
|
жиры
1.2 г
|
углеводы
121.2 г
|100 г блюда
|ккал
25.7 ккал
|белки
0.5 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
6.1 г
Рецепт «Суп "Ешь и худей"»:
-
Все ингредиенты нарезаем соломкой. Корень сельдерея вымыть, это само собой разумеется, очистить и нарезать.
-
Нарезаем сладкий перец.
-
Помидоры и лук.
-
Морковь.
-
Сложить всю нарезку в кастрюлю, налить томатный сок. Варить 10 мин на сильном огне, 10 минут на медленном и дать настояться 10 минут. Томатный сок можно разбавить водой.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5158
Комментарии и отзывы
17 мая 2021 года SAROL #
17 мая 2021 года Людмила НК # (автор рецепта)
17 мая 2021 года SAROL #
5 апреля 2021 года Хлоркина #
5 апреля 2021 года Людмила НК # (автор рецепта)
6 апреля 2021 года Хлоркина #
25 февраля 2021 года vsegvkusno #
25 февраля 2021 года Людмила НК # (автор рецепта)
3 февраля 2021 года svetik5552 #
3 февраля 2021 года Людмила НК # (автор рецепта)
15 декабря 2019 года Lesya_1612 #
8 февраля 2020 года sindy1 #
17 февраля Евгений Черданцев #
17 февраля Евгений Черданцев #
14 марта yuliya-Юлия #
13 апреля 2019 года santalovas #
14 апреля 2019 года Людмила НК # (автор рецепта)
11 марта 2019 года Sofiko2012 #
12 марта 2019 года Людмила НК # (автор рецепта)
4 июля 2019 года kolmykovata18 #
18 ноября 2018 года Крапива #
6 октября 2018 года solnce rich #
6 октября 2018 года Людмила НК # (автор рецепта)
19 мая 2018 года kotovaanna83 #
19 мая 2018 года Людмила НК # (автор рецепта)
30 января 2018 года anna kolpinskaj #
30 января 2018 года Людмила НК # (автор рецепта)
11 марта 2018 года айне кляйне #
11 марта 2018 года anna kolpinskaj #
19 марта 2018 года айне кляйне #
13 июля 2019 года TatianaL #
Первые 3 дня самые классные и эффективные.
21 августа 2019 года anna kolpinskaj #
3 декабря 2017 года кренделечек #
4 декабря 2017 года Людмила НК # (автор рецепта)
4 декабря 2017 года кренделечек #
3 декабря 2017 года кренделечек #
12 августа 2017 года Олюня Коляновна #
12 августа 2017 года Людмила НК # (автор рецепта)
18 июля 2020 года Milochka2009 #
23 мая 2017 года светлана люблю дочек #
24 мая 2017 года Людмила НК # (автор рецепта)
19 мая 2017 года Леночка 53 #
Людмила, спасибо большое за рецепт!
20 мая 2017 года Людмила НК # (автор рецепта)
11 октября 2016 года Maria Schmidt #
11 октября 2016 года Людмила НК # (автор рецепта)
13 сентября 2016 года Олюшен #
К моему великому удивлению сын не стал добавлять для себя соль, его вполне устроил вкус.
Огромнейшее спасибо за очередную вкусняшку на нашем столе !
14 сентября 2016 года Людмила НК # (автор рецепта)
16 сентября 2016 года Олюшен #
18 июля 2016 года Kapriza Танюшка #
16 июля 2016 года Me against the rules #
30 июня 2017 года Dinnni #
13 июля 2019 года TatianaL #
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