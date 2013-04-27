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Версия для печати Рецепты Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке
  • 27 апреля 2013, 3:28
  • 124594

Апельсиновая шарлотка

Рецепт: Апельсиновая шарлотка

Рецепт взят из книги, прилагаемой к мультиварке «Панасоник». Поискав на сайте, подобного рецепта не нашла и решила, что данный рецепт можно опубликовать. Рецепт, правда, немого подкорректирован. Кто любит апельсины и ароматную выпечку, заходите!

Категория: Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке

Ингредиенты для «Апельсиновая шарлотка»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2606.3 ккал 		белки
61.3 г 		жиры
34.2 г 		углеводы
515.3 г
100 г блюда
ккал
211.9 ккал		 белки
5 г		 жиры
2.8 г		 углеводы
41.9 г


Рецепт «Апельсиновая шарлотка»:

Яйца слегка взбить венчиком, продолжая взбивать, добавить сахар и понемногу ввести муку и разрыхлитель.

Апельсины вымыть. С одного апельсина снять цедру, получится примерно две чайные ложки.

Апельсины очистить, разобрать на дольки, если есть косточки, удалить их. Каждую дольку разрезать на две части.

Цедру и апельсины добавить в тесто и аккуратно перемешать.

Слегка смазать форму (дно и стенки до половины высоты), влить тесто.

Готовить в режиме «выпечка» около 65 минут. Проверить готовность шарлотки деревянной палочкой, если внутри будет сырая, то добавить еще 15 минут выпечки (что и было мной сделано). По окончании приготовления выключить прибор, открыть крышку. Готовую шарлотку оставить в кастрюле минуты на 3-4, после чего перевернуть пирог на решетку и остудить.

Посыпать сахарной пудрой и, приятного АППЕТИТА!





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6813
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: полдник десерт обед ужин выпечка

Вкусы: апельсиновый сладкий

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Апельсиновая шарлотка
Рецепт: Апельсиновая шарлотка

Рецепт взят из книги, прилагаемой к мультиварке «Панасоник». Поискав на сайте, подобного рецепта не нашла и решила, что данный рецепт можно опубликовать. Рецепт, правда, немого подкорректирован. Кто любит апельсины и ароматную выпечку, заходите!

Ингредиенты для «Апельсиновая шарлотка»:

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Фотографии «Апельсиновая шарлотка» от приготовивших (9)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Здравствуйте, а маргарин на масло растительное можно заменить? Какие-то последствие будут?
Оля! очень вкусная шарлотка, выпекала в духовке. Для меня сахара в самый раз... очень люблю сладкую выпечку! Спасибо за простой, быстрый, ароматный рецепт! Испекла еще раз и фото поменяла...
Захотелось испечь чего-нибудь вкусненького. Все продукты оказались в наличии. Пекла в мультиварке 1 час 40 минут. Все пропеклось. Пирог получился очень вкусный! Из отступлений: добавила только 4 яйца, но большие.
Олечка, шикарная, высокая шарлоточка
Галочка, спасибо на добром слове! Так приятно!!!
Ответ для акчуч
Оленька, просто бесподобная шарлотка! Очень красивая! Высокая!
?ришка, спасибо. Специально старалась так сфоткать, чтобы показать высоту выпечки!
Ответ для акчуч
Превосходная шарлотка, Оленька! Вот красивая форма у выпечки получается из мультиварки
Жанночка, рада тебя видеть. Ты права, выпечка в мультиварке всегда такая высокая получается. Мне это так нравится. Спасибо, дорогая, что не прошла мимо и заглянула на огонек!!!
Ответ для акчуч
Хороша шарлотка
Лилечка, спасибо, что оценила. Вкусно!!!
Ответ для акчуч
Оленька! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Светочка, спасибо на добром слове! В фотоальбоме на моей страничке есть фото разреза, там еще аппетитнее.
Ответ для акчуч
Оленька красивый аппетитный пирог
Спасибо, Танюша, на добром слове! Приятноооо!!!
Ответ для акчуч
Олюшка, какая прелесть твой пирог! Ароматный красавец ! Как красиво он смотрится на поле в горошек!
Ну ты всегда найдешь слова, чтобы порадовать!!! Оленька, спасибо. Приятно, что тебе понравились и пирог и "поле в горошек"!
Ответ для акчуч
Оленька, шарлотка красавица у тебя получилась, высокая!
Сходила полюбовалась на разрез-шика-аарный!
Ах ты моя дорогая!!! Как же приятно! Спасибо, Леночка, что оценила!
Ответ для акчуч
Олечка, роскошная выпечка, красота !!!
Спасибо, галочка, на добром слове!
Ответ для акчуч
Ооо!!! Шикарная шарлотка, Олечка! Какая красота!!!
Спасибо, моя хорошая. Глядя на твой отчет трудно удержаться и не повторить.
Сахара я уменьшила до 200гр., яиц положила четыре штуки. Апельсинов было две штуки, но я бы добавила третью, получилось чуть суховато. Но вообще рецепт хороший, быстро и просто готовиться. Выпекала в своем панасонике 65 минут, потом добавила еще 40 минут. Пропекся пирог хорошо, ровно.
Шарлотка получилась ароматной, вкусной, пышной, с приятными, освежающими кусочками апельсинов.
Оля, спасибо большое за простой и вкусный рецепт.
Леночка , шикарная шарлотка !
Алсуша, спасибо большое!
Ответ для Леночка 53
Леночка! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Светочка, спасибо большое!
Ответ для Леночка 53
Леночка,превосходной выпечка получилась!Срез шикарный ,очень красивый)))
Алечка, спасибо большое, очень приятна твоя похвала!
Ответ для Леночка 53
Леночка, шикарная, пышная, ароматная шарлоточка
Галочка, спасибо большое за внимание!
Вкусно, просто, быстро, ароматно.
Спасибо
Олечка! Прекрасный результат Аппетитно получилось.
Спасибо
Ответ для Демурия
До чего же воздушная и аппетитная шарлотка у тебя , Оля !
Благодарю
Ответ для Демурия
Олечка, чудесная шарлоточка, пышная
Спасибо
Пекла два раза. В духовке. Почему-то не в мульте. Как-то попробовала, не понравилось, больше не рискую. В духовке привычнее как-то. Подкупает использование доступных продуктов в рецепте и простота приготовления. Спасибо!
Олечка! Необыкновенно вкусная шарлотка! Нежная, воздушная! А какой аромат!!! Кусочки апельсина… как же это вкусно!!! Спасибо большое за рецепт!
Людочка восхитительный пирог
Спасибо большое, Танечка! А какой вкусный!!!
нет сомнений,я даже поперхнулась
Вот насмешила!!!
как увидела красотищу
Спасибо большое, Танюша!!!
Ответ для Сурик
Людочка, роскошное фото!!! Какой высокий пирог!!! Вкусно описала, что слюнки текут!
Спасибо большое, Наташенька! В МВ всегда такие получаются, высокие!!!
Теперь у меня тоже появилась МВ. Буду пробовать печь, тушить и варить....Одним словом готовить!
Здорово!!! Я в восторге от МВ! Так нравится в ней готовить!!!
Пока ещё ничего не делала. Мне месяц назад её подарили.
Ответ для Сурик
Какая воздушная, аппетитная шарлотка!
Спасибо большое, Танечка! Да, воздушная! А вкусная какая!!!
Ответ для Сурик
Ах какая красота! Богатырь получился!!!
Да! Высокий! Спасибо большое за похвалу!
Ответ для Сурик
Как же красиво и аппетитно у тебя, Людочка! Шикарное фото!
Спасибо большое за похвалу, Олечка!!!
Ответ для Сурик
Прекрасный пирог, Людочка!
Спасибо большое, Вероника!
Ответ для Сурик
Людмила! Прекрасный результат Аппетитно получилось.
Светлана, спасибо большое за внимание и похвалу!
Ответ для Сурик
Людочка, великолепная, пышная шарлоточка
Галочка, спасибо большое за похвалу!!!
Благодарю за рецепт!
Выпечка с апельсинами для меня просто открытие!
Обязательно буду готовить еще не один раз по этому рецепту!
Отличный рецепт, получилось очень вкусно. В следующий раз добавлю побольше апельсинов, а то мужу показало их маловато)
нынче бананы и апельсины в разы дешевле яблок... перехожу на экзотику...
Если использовать мандариновые дольки - то их даже резать не надо. Они очень вкусно лопаются во рту и не растекаются по пирогу)
Быстрый и очень легкий рецепт. Пекла в духовке, она справилась за 25 минут при температуре 180 градусов.Как раз то, что нужно к утреннему воскресному чаю. Спасибо большое.
Спасибо за отчет! Очень рада что пирог понравился!
такое интересное тесто и использовать его я думаю можно и с грушами и с яблоками и другими фруктами. А вот что готовить его нужно в мультикухне поддерживаю, пропекается идеально
Спасибо! Получилась очень вкусная шарлотка. Количество сахара немного уменьшила.
Это моя первая выпечка с апельсинами. И как же чудесно, что попался такой замечательный рецепт. Спасибо Вам. Пекла уже не раз, поэтому опытным путем вывела идеальное время выпечки для своей мультиварки (REDMOND RMC-M90) 1час 35мин. Может кому пригодится. Сахара использую всего 150г плюс сахарной пудрой сверху, тогда хорошо чувствуется апельсиновый вкус.
Сегодня испекла, очень понравилось. Спасибо за рецепт.
Спасибо! Отлично поднялось и ОЧЕНЬ вкусно.
Очень вкусный и интересный кекс получился по этому рецепту
Единственное, что действительно сахара многовато, нужно по-меньше класть а то попа слипнется
А в духовке можно испечь?
Я испекла, в моей духовке на 180 градусах за 45 минут пропеклась. Поднялась отлично, получилось очень вкусно
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