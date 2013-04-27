Рецепт взят из книги, прилагаемой к мультиварке «Панасоник». Поискав на сайте, подобного рецепта не нашла и решила, что данный рецепт можно опубликовать. Рецепт, правда, немого подкорректирован. Кто любит апельсины и ароматную выпечку, заходите!
- 27 апреля 2013, 3:28
- 124594
Апельсиновая шарлотка
Ингредиенты для «Апельсиновая шарлотка»:
- Маргарин (для смазывания формы)
- Сахарная пудра (для посыпки)
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Апельсин (с одного снять цедру, получится примерно 2 ч.л.) — 2 шт
- Сахар (2 мультистакана) — 300 г
- Мука пшеничная / Мука (2 мультистакана) — 240 г
- Яйцо куриное — 5 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2606.3 ккал
|
белки
61.3 г
|
жиры
34.2 г
|
углеводы
515.3 г
|100 г блюда
|ккал
211.9 ккал
|белки
5 г
|жиры
2.8 г
|углеводы
41.9 г
Рецепт «Апельсиновая шарлотка»:
Яйца слегка взбить венчиком, продолжая взбивать, добавить сахар и понемногу ввести муку и разрыхлитель.
Апельсины очистить, разобрать на дольки, если есть косточки, удалить их. Каждую дольку разрезать на две части.
Готовить в режиме «выпечка» около 65 минут. Проверить готовность шарлотки деревянной палочкой, если внутри будет сырая, то добавить еще 15 минут выпечки (что и было мной сделано). По окончании приготовления выключить прибор, открыть крышку. Готовую шарлотку оставить в кастрюле минуты на 3-4, после чего перевернуть пирог на решетку и остудить.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6813
Комментарии и отзывы
24 мая 2019 года asanebo #
22 апреля 2019 года Шевченко Надежда #
16 января 2019 года акчуч #
16 января 2019 года Гали-28 #
17 января 2019 года акчуч #
16 января 2019 года Ирушенька #
17 января 2019 года акчуч #
17 января 2019 года Vicentina #
17 января 2019 года акчуч #
17 января 2019 года lioliy1967 #
17 января 2019 года акчуч #
17 января 2019 года wise1288 #
17 января 2019 года акчуч #
17 января 2019 года mtata #
17 января 2019 года акчуч #
17 января 2019 года Покусаева Ольга #
17 января 2019 года акчуч #
17 января 2019 года Покусаева Ольга #
17 января 2019 года Леночка 53 #
Сходила полюбовалась на разрез-шика-аарный!
17 января 2019 года акчуч #
17 января 2019 года felix032 #
17 января 2019 года акчуч #
18 января 2019 года Сурик #
18 января 2019 года акчуч #
15 января 2019 года Леночка 53 #
Шарлотка получилась ароматной, вкусной, пышной, с приятными, освежающими кусочками апельсинов.
Оля, спасибо большое за простой и вкусный рецепт.
15 января 2019 года alsunchik #
15 января 2019 года Леночка 53 #
16 января 2019 года wise1288 #
16 января 2019 года Леночка 53 #
16 января 2019 года Лиса Петровна #
16 января 2019 года Леночка 53 #
16 января 2019 года Гали-28 #
17 января 2019 года Леночка 53 #
14 января 2019 года Демурия #
Спасибо
15 января 2019 года wise1288 #
15 января 2019 года Демурия #
15 января 2019 года alsunchik #
15 января 2019 года Демурия #
16 января 2019 года Гали-28 #
16 января 2019 года Демурия #
26 мая 2018 года Tomatik-olya #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года mtata #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года mtata #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года mtata #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года Наталья Щучкина #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года Наталья Щучкина #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года Наталья Щучкина #
2 декабря 2017 года Бархатные ручки #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года акчуч #
2 декабря 2017 года Сурик #
2 декабря 2017 года Покусаева Ольга #
2 декабря 2017 года Сурик #
3 декабря 2017 года veronika1910 #
14 декабря 2017 года Сурик #
15 января 2019 года wise1288 #
15 января 2019 года Сурик #
16 января 2019 года Гали-28 #
18 января 2019 года Сурик #
20 ноября 2017 года Navadi #
Выпечка с апельсинами для меня просто открытие!
Обязательно буду готовить еще не один раз по этому рецепту!
29 августа 2017 года sema girl #
17 августа 2017 года хирульт #
16 августа 2017 года lyudmila markova #
29 марта 2017 года larisa harkovskaya1971 #
29 марта 2017 года Marioka82 # (автор рецепта)
8 октября 2016 года natalia986 #
21 сентября 2016 года Алекс Женя #
10 февраля 2016 года юлякибаб #
19 января 2016 года Гита Ягг #
9 декабря 2015 года Rinavil #
22 ноября 2015 года Сооолнышко #
20 ноября 2015 года haryca #
Единственное, что действительно сахара многовато, нужно по-меньше класть а то попа слипнется
13 ноября 2015 года crazykent #
19 января 2016 года Гита Ягг #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: