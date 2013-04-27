Апельсиновая шарлотка

Готовить в режиме «выпечка» около 65 минут. Проверить готовность шарлотки деревянной палочкой, если внутри будет сырая, то добавить еще 15 минут выпечки (что и было мной сделано). По окончании приготовления выключить прибор, открыть крышку. Готовую шарлотку оставить в кастрюле минуты на 3-4, после чего перевернуть пирог на решетку и остудить.