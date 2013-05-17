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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша
  • 17 мая 2013, 13:49
  • 39627

Маульташен

Рецепт: Маульташен

Maultaschen. Меня очень интересуют кухни разных стран. Сегодня у меня по плану Германия :) Маульташен - блюдо немецкой кухни, чем-то напоминающее наши пельмени. В состав маульташен обязательно входят овощи и булочка. Техника заворачивания весьма оригинальная, а вкус - необычный.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Маульташен»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2614.4 ккал 		белки
83.1 г 		жиры
51.5 г 		углеводы
427.7 г
Порции
ккал
653.6 ккал		 белки
20.8 г		 жиры
12.9 г		 углеводы
106.9 г
100 г блюда
ккал
162.4 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
3.2 г		 углеводы
26.6 г


Рецепт «Маульташен»:



1. Приготовление теста.

Понадобится:
-мука - 3 стакана
-яичный желток - 4 (думаю, можно и больше, чтобы цвет был интенсивнее)
-вода - примерно 80-100 мл
-соль (я всегда добавляю по усмотрению)

Ну, тут ничего особенного нет, просто все смешать и вымешивать тесто, пока оно не станет однородным и эластичным.

2. Такое получается тесто. Его я оставила в покое и стала готовить начинку.

3. Для начинки потребуется:
-0,5 кг фарша (свинина+говядина или просто свинина)
-200гр шпината - если крупный, мелко порубить (я брала замороженный, в пачке 400гр, но при разморозке я отжала всю воду и получилось как раз 200гр)
-1 несладкая булочка, или можно белый хлеб - вымочить в молоке, лишнее молоко "отжать"
-петрушка - тут уже на любителя
-1 луковица - очень мелко порубить
-соль
-перец

Здесь тоже все просто - все смешать.

4. Так выглядит готовый фарш



5. Тесто тонко раскатываем, чем длиннее оно будет, тем лучше (меньшее количество раз придется раскатывать). Обрезаем тесто в форме прямоугольника. Край (нижний или верхний - не важно) смазываем яйцом. Выкладываем начинку.

6. Сначала заворачиваем наверх ту часть теста, которая не была смазана яйцом. Потом заворачиваем край, промазанный яйцом.

7. Между маульташен прижимаем пальцем, чтобы разделить их друг от друга.


8. Разрезаем.

9. По краям пройдемся вилкой, чтобы в процессе варки не развалились.

10. Вот и все

Готовые маульташен нужно варить около 10-15 минут. Их можно есть как с бульоном (разрезая при этом на небольшие кусочки), так и без него. Я люблю их в другом виде - слегка обжаренные с луком (не забываем, что предварительно нужно отварить ). Попробуйте, это очень вкусно!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: ужин обед второе

Вкусы: необычный овощной

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Маульташен
Рецепт: Маульташен

Maultaschen. Меня очень интересуют кухни разных стран. Сегодня у меня по плану Германия :) Маульташен - блюдо немецкой кухни, чем-то напоминающее наши пельмени. В состав маульташен обязательно входят овощи и булочка. Техника заворачивания весьма оригинальная, а вкус - необычный.

Ингредиенты для «Маульташен»:

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Фотографии «Маульташен» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
А если хлеб в фарш не добавлять? Что он дает?
Прекрасное тесто! Ни один не развалился при варке. Я готовила маульташен впервые и немного переживала за швы- боялась расклеются при готовке. Ничего подобного! Начинка тоже очень вкусная, даже мои дети, которые шпинат не едят, с удовольствием поели маульташен по этому рецепту. Обязательно буду готовить в дальнейшем. Спасибо за вкусный рецепт.
Лина,спасибо за рецепт!
Здравствуйте Каролина! Вчера готовила маульташен. Конечно же все понравилось. Мои решили не ломать язык и тут же прозвали их мультяшками. Только, когда я варила, три мультяшки расклеились и тут же шпинат сделал свое зелёное дело. Маульташен получились серенькими какими-то, но вкуса это ничуть не испортило. У меня уже был такой опыт с цветными равиоли. Там тесто было красным и зелёным, т.е. делалось 2 цвета теста, потом они соединялись и на картинке в журнале, откуда я взяла рецепт, была такая красотища! Когда я стала их варить, и свекла и сок шпината из теста отдали свой цвет, бульон стал серобуромалиновым, а сами равиоли очень даже сильно поблекли, цвета едва угадывались. Я, конечно, очень расстроилась, потому что хотела подать их гостям на дне рождения дочери. И как хорошо, что это была экспериментальная партия, сделанная заранее. На банкет уже я сделала часть равиоли зелёными, часть красными, и тут же пришла идея с жёлтыми - с куркумой. И варила я их все раздельно. Зелёные - с добавлением в бульон шпината, красные - с соком свёклы, а желтые, естественно с куркумой и морковью. Удивить гостей все же удалось, потому что равиоли получились яркими и вместе, на общем блюде, смотрелись очень красиво. Это я к тому, что все можно исправить. Ну я отвлеклась, а сказать хотела, что очень благодарна Вам за рецепт и в следующий раз "склейке" уделю должное внимание. Ещё раз спасибо!
Восторг выразила, а спросить забыла. Скажите, Каролина, а какой величины маульташен (не знаю, как во множественном числе пишется) должны быть - как пельмени или манты. Вот пишу, а желудок уже сбесился, требует подать ему это блюдо немедленно.
Здравствуйте! В магазинах они представлены в разных размерах, от больших до мини, в среднем на вскидку примерно 5*8 см Отпишитесь потом как это было ))
Спасибо за ответ. Обязательно отчитаюсь.
Взяла идею и приготовила чумачечие пельмени!Быстро,просто!По всем критериям отлично!
Точно, чумачечие пельмени это как раз про маульташен Спасибо большое за отзыв, очень рада что понравилось!!
Вкусно!Спасибо за рецепт!
Не за что, пользуйтесь
Вот такой вот фото отчет. В нашей семье шпинат не любят - а тут уплетали за обе щеки. Вкусно получилось, сочно и нежно!
Спасибо большое, замечательный фотоотчет! Я бы и сама не отказалась от маульташен в вашем исполнении
У меня еще одна порция в морозилке "ночует" - приезжайте! попируем
+
Их также можно замораживать,как пельмени? Классный рецепт! ИДУ ДЕЛАТЬ!
Я сама ни разу не замораживала, но думаю что можно, что им будет? Раз уж пельмени замораживают, то и их я думаю тоже можно
Их также можно замораживать,как пельмени?
Я замораживала, всё хорошо
Спасибо за рецепт, вкусно и быстро
Какой здоровский отчет! Спасибо! Рада, что мой рецепт вам понравился
Классная альтернатива пельменям!Рецептик забираю!
Спасибо Пробуйте
Мне очень понравилось!
Вкусно, сочно, а быстрота формовки вообще порадовала!
Спасибо за рецепт!
Как здорово получилось!! Спасибо большое за отчет И конечно же очень рада, что понравилось
Спасибо за рецепт! Мои домочадцы-любители пельменей оценили!
Я очень рада, что вам понравилось! Против шпината никто не возражал?
Нет, им не привыкать)))
Отличные пирожки (если можно их обозвать пирожками)! Способ формовки действительно интересный!
Классный рецепт!а-ля наши пельмешки,только со шпинатом и готовятся побыстрее!!Вам +++
Отличный рецепт! Забираю себе, а вам от меня большой плюс!!!
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