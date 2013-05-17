-мука - 3 стакана-яичный желток - 4 (думаю, можно и больше, чтобы цвет был интенсивнее)-вода - примерно 80-100 мл-соль (я всегда добавляю по усмотрению)Ну, тут ничего особенного нет, просто все смешать и вымешивать тесто, пока оно не станет однородным и эластичным.Такое получается тесто. Его я оставила в покое и стала готовить начинку.-0,5 кг фарша (свинина+говядина или просто свинина)-200гр шпината - если крупный, мелко порубить (я брала замороженный, в пачке 400гр, но при разморозке я отжала всю воду и получилось как раз 200гр)-1 несладкая булочка, или можно белый хлеб - вымочить в молоке, лишнее молоко "отжать"-петрушка - тут уже на любителя-1 луковица - очень мелко порубить-соль-перецЗдесь тоже все просто - все смешать.Так выглядит готовый фаршТесто тонко раскатываем, чем длиннее оно будет, тем лучше (меньшее количество раз придется раскатывать). Обрезаем тесто в форме прямоугольника. Край (нижний или верхний - не важно) смазываем яйцом. Выкладываем начинку.Сначала заворачиваем наверх ту часть теста, которая не была смазана яйцом. Потом заворачиваем край, промазанный яйцом.Между маульташен прижимаем пальцем, чтобы разделить их друг от друга.Разрезаем.По краям пройдемся вилкой, чтобы в процессе варки не развалились.Вот и всеГотовые маульташен нужно варить около 10-15 минут. Их можно есть как с бульоном (разрезая при этом на небольшие кусочки), так и без него. Я люблю их в другом виде - слегка обжаренные с луком (не забываем, что предварительно нужно отварить). Попробуйте, это очень вкусно!