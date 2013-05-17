Maultaschen. Меня очень интересуют кухни разных стран. Сегодня у меня по плану Германия :) Маульташен - блюдо немецкой кухни, чем-то напоминающее наши пельмени. В состав маульташен обязательно входят овощи и булочка. Техника заворачивания весьма оригинальная, а вкус - необычный.
- 17 мая 2013, 13:49
- 39627
Маульташен
Ингредиенты для «Маульташен»:
- Мука пшеничная / Мука — 3 стак.
- Желток яичный — 5 шт
- Вода (в зависимости от муки, можно взять и 80 мл) — 100 мл
- Соль (в тесто и фарш по вкусу)
- Фарш мясной (лучше смешанный) — 500 г
- Шпинат (у меня был замороженный, можно и свежий) — 200 г
- Булочка (несладкая, среднего размера, если нет, можно и белый хлеб) — 1 шт
- Лук репчатый (средний) — 1 шт
- Молоко (немного, понадобится только для замачивания булочки)
- Петрушка (кому сколько нравится)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2614.4 ккал
|
белки
83.1 г
|
жиры
51.5 г
|
углеводы
427.7 г
|Порции
|ккал
653.6 ккал
|белки
20.8 г
|жиры
12.9 г
|углеводы
106.9 г
|100 г блюда
|ккал
162.4 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
3.2 г
|углеводы
26.6 г
Рецепт «Маульташен»:
1. Приготовление теста.
Понадобится:
-мука - 3 стакана
-яичный желток - 4 (думаю, можно и больше, чтобы цвет был интенсивнее)
-вода - примерно 80-100 мл
-соль (я всегда добавляю по усмотрению)
Ну, тут ничего особенного нет, просто все смешать и вымешивать тесто, пока оно не станет однородным и эластичным.
2. Такое получается тесто. Его я оставила в покое и стала готовить начинку.
3. Для начинки потребуется:
-0,5 кг фарша (свинина+говядина или просто свинина)
-200гр шпината - если крупный, мелко порубить (я брала замороженный, в пачке 400гр, но при разморозке я отжала всю воду и получилось как раз 200гр)
-1 несладкая булочка, или можно белый хлеб - вымочить в молоке, лишнее молоко "отжать"
-петрушка - тут уже на любителя
-1 луковица - очень мелко порубить
-соль
-перец
Здесь тоже все просто - все смешать.
4. Так выглядит готовый фарш
5. Тесто тонко раскатываем, чем длиннее оно будет, тем лучше (меньшее количество раз придется раскатывать). Обрезаем тесто в форме прямоугольника. Край (нижний или верхний - не важно) смазываем яйцом. Выкладываем начинку.
6. Сначала заворачиваем наверх ту часть теста, которая не была смазана яйцом. Потом заворачиваем край, промазанный яйцом.
7. Между маульташен прижимаем пальцем, чтобы разделить их друг от друга.
8. Разрезаем.
9. По краям пройдемся вилкой, чтобы в процессе варки не развалились.
10. Вот и все
Готовые маульташен нужно варить около 10-15 минут. Их можно есть как с бульоном (разрезая при этом на небольшие кусочки), так и без него. Я люблю их в другом виде - слегка обжаренные с луком (не забываем, что предварительно нужно отварить ). Попробуйте, это очень вкусно!
Комментарии и отзывы
8 апреля Светлана Шульман #
17 апреля 2018 года Regenschirm #
10 апреля 2016 года tania 84ru #
10 апреля 2016 года Лисенок #
5 октября 2015 года Сирень-2015 #
28 сентября 2015 года Сирень-2015 #
30 сентября 2015 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
1 октября 2015 года Сирень-2015 #
28 сентября 2015 года Сирень-2015 #
29 марта 2014 года Изобелла #
31 марта 2014 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
1 апреля 2014 года Изобелла #
17 марта 2014 года Tanya-O-511 #
23 марта 2014 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
10 марта 2014 года Rina8091 #
10 марта 2014 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
10 марта 2014 года Rina8091 #
18 февраля 2014 года m150885 #
18 февраля 2014 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
16 января 2014 года Дина63 #
16 января 2014 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
17 января 2014 года vinogradinka #
16 января 2014 года vinogradinka #
16 января 2014 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
9 ноября 2013 года mariana82 #
2 июля 2013 года Изобелла #
2 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
1 июля 2013 года hto33 #
Вкусно, сочно, а быстрота формовки вообще порадовала!
Спасибо за рецепт!
1 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
10 июня 2013 года Zheker #
10 июня 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
10 июня 2013 года Zheker #
18 мая 2013 года Sugar #
18 мая 2013 года TatyankaC #
18 мая 2013 года Olena731 #
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