Это самое вксуное сало, какое я когда-либо ела или делала, очень вкусно, поверьте, нашла его где то в интернете и теперь делаю только этот рецепт. Сало получается как буженина, в меру вареное, не знаю может кто то не любит такое, но нам оно очень понравилось. Надеюсь вам он подойдет тоже.
- 30 мая 2013, 13:29
- 118554
Самое вкусное сало
Ингредиенты для «Самое вкусное сало»:
- Сало — 2 кг
- Соль
- Чеснок — 8 зуб.
- Майонез — 2 ст. л.
- Перец душистый — 1 ст. л.
- Гвоздика — 6 шт
- Укроп (сухой) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
16421.8 ккал
|
белки
61.4 г
|
жиры
1802.1 г
|
углеводы
61.2 г
|Порции
|ккал
1642.2 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
180.2 г
|углеводы
6.1 г
|100 г блюда
|ккал
720.3 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
79 г
|углеводы
2.7 г
Рецепт «Самое вкусное сало»:
Берем свежее сало, желательно брюшину. Сало промываем, обтираем и режем длиной около 8-10 см, шириной 5-6 см., не надо слишком большие куски.
Смешиваем майонез, молотый лавровый лист, молотый чёрный перец, соль, паприку, укроп (можно добавить еще специи, какие вы любите).
Теперь самое интересное, каждый кусочек кладем в полиэтиленовый мешочек для продуктов и туда же кладем гвоздику 1 штуку и перец горошком 1-2 штуки. Завяжем его. И этот завязанный кусочек кладем еще в 2 пакетика и завязываем.
Берем большую кастрюлю, у меня 6 литров. Наливаем воды половину кастрюли. Кладем наши мешочки. Включаем огонь, когда вода закипит варим наше сало 2 часа. Убавляем огонь, но так чтобы вода там кипела. Я варю 1,5 часа, так как у нас тонкое и нежное сало, ему хватает.
Бояться что мешки расплaвятся не нужно. Ну во первых я беру мешки конечно крепкие, во вотрых мы кладем их в холодную воду.
Даем остыть мешочкам и убираем их в чашке на холод. Убираем на 2-е суток. Я половина мешочков убираю в морозилку, как они остынут. Сало должно напитаться соком, солью. По истечении 2 дней раскрываем наше сало и наслаждаемся. Все самое вкусное сало готово!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6928
Комментарии и отзывы
вчера в 20:36 viogurtsov-2022 #
вчера в 12:04 bux irina irina 1967 #
вчера в 10:07 Kosareva Liudmila #
30 сентября 2021 года helena1961 #
5 октября 2021 года Esenija # (автор рецепта)
11 мая 2021 года Rina8091 #
5 мая 2021 года virgola71 #
15 апреля 2021 года Евгения 1976 # (модератор)
На куски не резала, был кусок грудинки 600гр., положила в рукав для запекания , в чугуный сотейник налила воды, туда пакет с салом, закрыла крышкой и на полтора часа в духовку (180гр.)
Пробовали через сутки. Шикарно!
Огромное спасибо!
16 апреля 2021 года Esenija # (автор рецепта)
25 мая 2020 года Савуш #
Спасибо огромное за рецепт! Бегу готовить
3 июня 2020 года Esenija # (автор рецепта)
9 ноября 2019 года Infi-ti #
10 ноября 2019 года Esenija # (автор рецепта)
31 октября 2019 года elensaraf #
13 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
14 февраля 2019 года Esenija # (автор рецепта)
15 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
12 ноября 2017 года янашмидт2015 #
12 ноября 2017 года Esenija # (автор рецепта)
21 сентября 2017 года РУКИЧИНА #
22 сентября 2017 года Esenija # (автор рецепта)
1 августа 2021 года тати таша #
7 февраля 2017 года okrasuta #
7 февраля 2017 года Esenija # (автор рецепта)
22 января 2017 года Алексей Усик #
22 января 2017 года Esenija # (автор рецепта)
22 января 2017 года Алексей Усик #
19 июня 2016 года natalina79 #
Был у меня кусочек грудинки весом 600 г, на выходе имели 520 г готового продукта + соус - бульончик в пакетиках.
Варила ровно 2 часа. Поставила на плиту кастрюлю, установила таймер на 2 часа.
Очень вкусно, очень мягенько и нежно. Даже шкурочка, хоть губами ешь... С первого же раза мы не стали ждать положенных дней вызревания, сил терпеть не было. Стали есть еще теплым, даже остыть толком не дали. Потом сравнили вкус, поняли, что правильно делали: вкус практически не менялся. Теперь, проварив, сливаю бульончик в кружку, ставлю в холодильник. Для рагу, тушеной картошки, мяса - классная штука, даже специи не нужно больше добавлять.
Кашка-намазака: тимьян, чеснок (через пресс), паприка, розмарин, смесь перцев, приправа для мяса, 2 душистых перчика, лавровый лист (порвать), французская горчица (в зернах), соль, соевый соус для консистенции кашки.
Елена, благодарю за рецепт!
19 июня 2016 года Esenija # (автор рецепта)
28 февраля 2016 года lamer #
25 ноября 2015 года antonina gil53 #
25 ноября 2015 года Esenija # (автор рецепта)
21 октября 2015 года eleshanikolaevna #
22 октября 2015 года Esenija # (автор рецепта)
1 октября 2015 года Мария Штайгер #
1 октября 2015 года Esenija # (автор рецепта)
4 октября 2015 года Мария Штайгер #
4 октября 2015 года Esenija # (автор рецепта)
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