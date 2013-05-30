Поиск по ингредиентам
Рецепты к пикнику
Рецепт: Сырные крекеры с копченой паприкой
Сырные крекеры с копченой паприкой
Рецепт: Кобб салат с сырно-чесночной заправкой
Кобб салат с сырно-чесночной заправкой
Рецепт: Багет в сырной заливке
Багет в сырной заливке
Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из мяса
  • 30 мая 2013, 13:29
  • 118554

Самое вкусное сало

Рецепт: Самое вкусное сало

Это самое вксуное сало, какое я когда-либо ела или делала, очень вкусно, поверьте, нашла его где то в интернете и теперь делаю только этот рецепт. Сало получается как буженина, в меру вареное, не знаю может кто то не любит такое, но нам оно очень понравилось. Надеюсь вам он подойдет тоже.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Самое вкусное сало»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
16421.8 ккал 		белки
61.4 г 		жиры
1802.1 г 		углеводы
61.2 г
Порции
ккал
1642.2 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
180.2 г		 углеводы
6.1 г
100 г блюда
ккал
720.3 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
79 г		 углеводы
2.7 г


Рецепт «Самое вкусное сало»:

Берем свежее сало, желательно брюшину. Сало промываем, обтираем и режем длиной около 8-10 см, шириной 5-6 см., не надо слишком большие куски.

Смешиваем майонез, молотый лавровый лист, молотый чёрный перец, соль, паприку, укроп (можно добавить еще специи, какие вы любите).

Обмазываем наши кусочки со всех сторон и нашпиговываем еще чесноком.

Теперь самое интересное, каждый кусочек кладем в полиэтиленовый мешочек для продуктов и туда же кладем гвоздику 1 штуку и перец горошком 1-2 штуки. Завяжем его. И этот завязанный кусочек кладем еще в 2 пакетика и завязываем.

Берем большую кастрюлю, у меня 6 литров. Наливаем воды половину кастрюли. Кладем наши мешочки. Включаем огонь, когда вода закипит варим наше сало 2 часа. Убавляем огонь, но так чтобы вода там кипела. Я варю 1,5 часа, так как у нас тонкое и нежное сало, ему хватает.

Бояться что мешки расплaвятся не нужно. Ну во первых я беру мешки конечно крепкие, во вотрых мы кладем их в холодную воду.

Даем остыть мешочкам и убираем их в чашке на холод. Убираем на 2-е суток. Я половина мешочков убираю в морозилку, как они остынут. Сало должно напитаться соком, солью. По истечении 2 дней раскрываем наше сало и наслаждаемся. Все самое вкусное сало готово!

Жир и сок что образовался в мешочке не выбрасываем. Он хорошо подойдет к супам, соусам.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6928
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: соленый

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Самое вкусное сало
Рецепт: Самое вкусное сало

Это самое вксуное сало, какое я когда-либо ела или делала, очень вкусно, поверьте, нашла его где то в интернете и теперь делаю только этот рецепт. Сало получается как буженина, в меру вареное, не знаю может кто то не любит такое, но нам оно очень понравилось. Надеюсь вам он подойдет тоже.

Ингредиенты для «Самое вкусное сало»:

Другие варианты рецепта

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Самое вкусное сало» от приготовивших (15)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
А сколько нужно соли?
добрый день , скажите пожалуйста, если не заморачиваться с кучей пакетиков а просто положить кусок сала в рукав для запекания ? кто нибудь делал так ?
Какой интересный рецепт! Для меня совершенно новый. Обязательно , как получу пенсию, куплю сало и приготовлю. Очень заинтересовал рецепт!
Гвоздика, укроп, майонез - для меня это непривычные добавки при приготовлении сала, но получилось вкусно. Из-за мясной прослойки варила два часа, а надо было ограничиться меньшим временем. Больше понравилось, когда готовое сало полежало именно в морозильной камере. Спасибо за рецепт, Елена.
наздоровье
Ловите фото улику. Хорошее получилось сало, нежное, ароматное. Варилось 2 часа.
Отличное, мягкое, ароматное и очень вкусное сало! Для пробы сделала два небольших кусочка. Из специй чеснок, перец, лавровый лист. Спасибо большое, Елена, за прекрасный рецепт!
Очень вкусное, мягкое и нежное ароматное сало. Замечательный маринад.
На куски не резала, был кусок грудинки 600гр., положила в рукав для запекания , в чугуный сотейник налила воды, туда пакет с салом, закрыла крышкой и на полтора часа в духовку (180гр.)
Пробовали через сутки. Шикарно!
Огромное спасибо!
klass!
Эх, не стать мне вегетарианцем
Спасибо огромное за рецепт! Бегу готовить
спасибо
Приготовили вчера и почти уже все съели. Конечно это не сало, а скорее буженина. Очень вкусная и ароматная. Готовила из свиной грудинки. Буду готовить ещё не раз. Большое спасибо за рецепт автору! забираю в любимые.
Приготовила вчера сало (брала бекон для гриля), два дня не утерпели ждать, вечером уже сняли пробу). Ну, Очень вкусно!!! О колбасе теперь забудем. Завтра пойду опять за беконом Спасибо большое за рецепт!!!
Леночка, спасибо большое за вкуснейшее сало! Очень похоже на буженину. Мягенькое, нежное, ароматное. С горчицей как вкусно! С удовольствием буду повторять.
Оля здорово! я рада что тебе мой рецепт понравился
Действительно самое вкусное сало!!!!!СПАСИБО автору за рецепт и идею. Я просто на ночь оставляю мариноваться в мешочках и наследуший день варю, потом срезаю уголочек у мешочка и даю вытечь всей жидкости. Майонез не добавляю.
ну здорово...
если остывшие мешочки с салом поместить в холодильник,то сок застынет и превратится в смалец... ???
а в чем проблема не пойму?? этот смалец потом можно использовать, собрать в отдельную чашку ...вы попробуйте ....может вам понравится..
Ответ для РУКИЧИНА
из сока будет вкусное желе) сала там не так много вытапливается.
Сало-супер! Готовила уже не раз. Спасибо автору за рецепт! 👍🌺🌻🌷
ну здорово...я рада
Сколько соли нужно?
ну соль на глаз...здесь не суп..я не могу сказать сколько всего брала...вы просто совсех сторон обмажете кусочки..сало вберет в себя столько сколько надо.
Спасибо)))
Сало - бомба!!! Готовила уже несколько раз. Домашние даже ЗАПРЕТИЛИ пробовать другие рецепты!
Был у меня кусочек грудинки весом 600 г, на выходе имели 520 г готового продукта + соус - бульончик в пакетиках.
Варила ровно 2 часа. Поставила на плиту кастрюлю, установила таймер на 2 часа.
Очень вкусно, очень мягенько и нежно. Даже шкурочка, хоть губами ешь... С первого же раза мы не стали ждать положенных дней вызревания, сил терпеть не было. Стали есть еще теплым, даже остыть толком не дали. Потом сравнили вкус, поняли, что правильно делали: вкус практически не менялся. Теперь, проварив, сливаю бульончик в кружку, ставлю в холодильник. Для рагу, тушеной картошки, мяса - классная штука, даже специи не нужно больше добавлять.
Кашка-намазака: тимьян, чеснок (через пресс), паприка, розмарин, смесь перцев, приправа для мяса, 2 душистых перчика, лавровый лист (порвать), французская горчица (в зернах), соль, соевый соус для консистенции кашки.
Елена, благодарю за рецепт!
ну здорово...я тоже не знаю зачем его держать столько ...но так было в рецепте
Готовила сало по разному,попробуем и по этому рецепту. Спасибо за идею.
Интересный рецепт, спасибо! По-разному делала сало, но так - ни разу. Надо попробовать.
Поставила вариться.. С майонезом делаю впервые...
Очень вкусно получилось! Зря я, испугавшись майонеза, сделала всего два кусочка. Можно было больше делать
ну вот...теперь будете знать
Страницы: 1 2 3 4
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рецепты к пикнику
Рецепт: Сырные крекеры с копченой паприкой
Сырные крекеры с копченой паприкой
Рецепт: Кобб салат с сырно-чесночной заправкой
Кобб салат с сырно-чесночной заправкой
Рецепт: Багет в сырной заливке
Багет в сырной заливке

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 4 спальнями V072 "Лорэин"

Каркасный дом с 4 спальнями V072 "Лорэин"
Каркасный дом с 3 спальнями V093 "Фредония"

Каркасный дом с 3 спальнями V093 "Фредония"
Каркасный дом одноэтажный V431 "Атенс"

Каркасный дом одноэтажный V431 "Атенс"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5852 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки