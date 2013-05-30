Самое вкусное сало

Это самое вксуное сало, какое я когда-либо ела или делала, очень вкусно, поверьте, нашла его где то в интернете и теперь делаю только этот рецепт. Сало получается как буженина, в меру вареное, не знаю может кто то не любит такое, но нам оно очень понравилось. Надеюсь вам он подойдет тоже.