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Версия для печати Рецепты Напитки Алкогольные напитки Легкий алкоголь
  • 5 июня 2013, 3:40
  • 376253

Наливка вишневая

Рецепт: Наливка вишневая

Вишнёвочка … старорусская, ибо рецепт хоть и очень старый, но вовсе не стареющий. Потому что приближается, а кое-где уже и начался сезон вишни. Он, сезон этот, не длинен. Поэтому надо успеть запастись этим чудесным напитком, который действительно будет согревать и радовать своим летним вкусом весь год…, до следующего вишневого сезона. Если, конечно, приготовить его достаточное количество.

Категория: Напитки Алкогольные напитки Легкий алкоголь

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Наливка вишневая»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8250 ккал 		белки
24 г 		жиры
15 г 		углеводы
845.5 г
100 г блюда
ккал
110 ккал		 белки
0.3 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
11.3 г


Рецепт «Наливка вишневая»:

Конечно же, рассказ этот, как ни крути - а всё же интерпретация старого русского рецепта. Помните сцену в новом фильме по Пушкинской «Барышне – крестьянке». Она, сцена эта, гениально сыграна Лановым и Куравлёвым. Сидят они за столом и наливочками угощаются.… Вот из тех времён. НО!!! Конечно, несколько заточено под дела современные.
Но неизменно одно – торопливым лучше просто разбавить водку вишневым синтететическим сиропом и употреблять. Наша наливочка – дело неспешное. На шесть недель рассчитанное.
Итак.
Созрела вишня. Отбираем самую вкусную, самую созревшую.

Конечно, моем её и перебираем – гнилых ягод нам не надо. Настойку сами пить собираемся и друзей угощать. Так что подходим ответственно.

Засыпаем ягодки в баночки. Вот так, вернее вот столько – для «дамской» консистенции.

А это «пополамовка». Получится «мужской» вариант. Не очень крепкая, но градусов около тридцати точно выйдет.

А потом заливаем … либо водкой хорошей, либо спиртом пополам с колодезной или родниковой водой разбавленным. Только не надо водопроводной. Не портите продукт.
В бутылочке этой эта самая водка хорошая и есть. «Абсолют», который у нас сейчас в этой самой Черноголовке и производят.
Да…. Не используйте ни в коем случае чистый спирт. Упрощенно и грубо говоря – сожжете эту вкусную ягоду. Выжжете все ферменты. Вообще говоря – самое то, что нужно (опробовано уже) хорошего качества самогон. Крепостью – градусов тридцать восемь.

Заливаем так, чтобы ягодки на палец–полтора были жидкостью закрыты.
Тут я парочку слов еще вставлю. На этой фотографии вариант дамской наливки. Ягодков побольше, водовки поменьше.

А это уже «пополамовка». Т. е. ягодков поменьше, а горючего поболе. И результат будет немного покрепче, повторюсь. Пожестче. Хотя вкуса отменного.

И убираем на две недели. Все эти баночки. Можно держать при комнатной температуре, можно в погреб отнести. Наклейки не забудьте прилепить. С датой закладки. Лишним не будет.
Результатов это не изменит.

И вот – через две недели.

Как видим, помимо цвета, уровень жидкости уже снизился. Ягодки в себя и впитали и сок отдали. И сами разбухли, влагой животворящей напитались. Она, влага эта, нам еще пригодится.

Сливаем с помощью вот этого девайса полученный продукт и отставляем его в стороночку. В тот же самый погребок.

Ягоды после водочной двухнедельной ванны побледнеют. Еще бы! Две недели беспробудно пьянствовать….

Это вот «дамская».

А пополамовка вот такая.

Не удержались. Попробовали. Есть уже и вкус и аромат. Оно, конечно, можно и остановиться. НО!!! Во-первых, мы стремимся к аутентичности рецепта, а во-вторых, делаем и «для дам» тоже, а получившийся продукт пока весьма крепковат и не сильно сладкий. Т. е. даже кисловат. Хотя и насыщен.
А пополамовка и вовсе … близка к исходному продукту.

А теперь берем сахарный песок. Из расчёта примерно граммов четыреста на банку. Хотите слаще? Тогда побольше возьмите. В общем, регулируйте по собственному вкусу.

И засыпали в банки с ягодками. Есть мнение, что надо сахар оставить сверху. Он типа сам растворится и осядет. Но! Я пошел другим путем. Взял и перетряхнул, чтобы сахар перемешался с ягодками.

В «пополамовку» сахару поменьше надо насыпать. Тут сладость излишняя ни к чему.

Баночки эти, с ягодками сахаром засыпанные, оставляем в покое … тоже нa две недели.

... А через две недели. Вынули мы из подвала банки, в которые насыпали сахар.
Я их, кстати, раз в два – три дня ходил, перетряхивал. Без фанатизма, но тщательно. Оно, может, и не надо было. Но что сделано – то уже прошло.
И через ситечко слили этот сироп.
Вот он какой. Тоже попробовали. Сладкий, собака. Но привкус алкоголя тоже чувствуется. Сахар вытянул из вишни водочные соки...

Смешиваем то, что было слито в прошлый раз и что получилось в этот.
Пробуем. На вкус сладко. На мой взгляд – даже чересчур. Хотя дамы сказали – крепко!!!
НО!!! Я бы так не сказал.
Поэтому решил я сделать так. Пополамовку признал готовой к употреблению и отставил в сторону, а с «дамской» заканчиваем рецепт по указаниям.

А значит, вишню, которая…, видите после сладкой жизни, вишня опять потемнела. На вкус … приобрела такой концентрированно-яркий … сладко-алкогольный оттенок.

Так что - заливаем ягоды водой.
Внимание!
Не надо брать никакой, упаси Создатель, кипяченой воды. Нужно взять, лучше всего, колодезную, свеженькую. Повкусней.
Вот так заливаем. И время от времени не забывайте банки переворачивать. Пока они будут стоять в погребе, еще две недели.

И вот оно – заключительное действо.
Достаем баночки, в которую мы доливали воду. Постояли они две недели, как сказано было, с периодическим встряхиванием.

Сливаем, процеживая. А потом смешиваем с тем, что накопилось «в закромах». Из «дамского», конечно, запаса. Более подходящей посуды, чем эта кастрюля не нашлось. Смешивать то надо весь продукт, для чистоты, так сказать, соблюдения технологии.

Вот тут я … в общем, решил крепость измерить. Пока спиртометр нашел по аптекам – раз десять вспотел. И вес такой гордый определи, что крепость не превышает и десяти градусов.
А потом один мой знакомый друг, химик он, мне очееень тактично объяснил, что спиртометр – суть ареометр и правильно замеряет он плотность чистой водно – спиртовой смеси. А в наливочке моей и сок вишневый, и сахар добавился. И никакого, не то что правильного значения не получится, а даже более-менее приближенного к истинному не будет.
Так что – фотография то есть, а вот крепости напитка не определено.

Разливаем в графинчики, потом уже в рюмочки… (это «пополамовка»).

И вот ОНО!!! «Пополамовка». Так оно и вышло, как говорил. По ощущениям – градусов в районе тридцати. Но нежно-кисловатого вкуса. С небольшой сладкой ноткой. Знаете, как будто вишенку не совсем созревшую в качестве закуски употребили. И никакого водочного вкуса. С цветом тоже понятно. Вишнево – ненасыщенный, так сказать.

Дамская. Тут картина другая. Вкус … хоть и присутствует кислинка, но с большим уклоном в сладость. То есть просто сильно насыщенный вкус хорошо созревшей вишни. Даже немного перезревшей. А крепость … всё-таки примерно около десяти градусов. Плюс-минус два. Не больше. И пьётся очень легко. НО!!!
Что «но»? Об этом потом.

А все–равно, товарищи, получилось чистейшая амброзия!!!

Теперь резюмирую.
1. «Косточковость». Очень много при обсуждениях данного рецепта было сказано о том, что косточки надо удалять, потому что в них всякая вредная бяка, и бяка эта напиток отравит. Не знаю. Три года уже делаю эту наливку. Ведер десять точно уже употреблено, и ни разу никто не жаловался на какие-то негативные факторы.
Пробовал в этом году сделать немного без косточек. Не советую. Оно вроде и красиво, но вкус, если сравнить, совсем никакой. Так … жалкое подобие.
2. «Дамская». Будьте осторожны. За видимой легкостью стоит довольно тяжелый, как и всякий другой «ликерный» послетогокак…. Это дамский вариант! Поэтому и формат употребления должен быть таким же. Дамским.
И не пытайтесь добавлять водовочки чистой, крепче-то оно крепче выходит, но уже «не то». Суррогативно получается.
3. «Пополамовка». Действительно весьма аппетитная, ароматная и вкусная получается наливочка. И весьма приемлемая по ощущениям «для мужчин».
Если кому вдруг хочется иметь продукт, что называется, покрепче, то просто количество закладываемой вишни в первой закладке, а также сахара во второй – уменьшите. Получится менее сладкая и более крепкая наливка.
4. «Пьяная вишня». Попробовали. Оно, конечно, можно использовать ее для, допустим, съедания (даже без хлеба), как поступили бы мы в годы незабвенной юности, или какой торт, например, испечь. Но!!! Не советую. В общем – мне не понравилось. А … хозяин – барин. Может, кому оно и в самый раз будет.

Так что, граждане, очень рекомендую. Наливочка эта идет на «Ура» за столом. Другие напитки очень сильно остаются «в тени». Даже самые именитые.
Ангела вам за трапезой.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На природу На ужин Неожиданные гости Специальное питание

Теги: алкоголь ужин наливка

Вкусы: сладкий вишневый нежный Кисло

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Наливка вишневая
Рецепт: Наливка вишневая

Вишнёвочка … старорусская, ибо рецепт хоть и очень старый, но вовсе не стареющий. Потому что приближается, а кое-где уже и начался сезон вишни. Он, сезон этот, не длинен. Поэтому надо успеть запастись этим чудесным напитком, который действительно будет согревать и радовать своим летним вкусом весь год…, до следующего вишневого сезона. Если, конечно, приготовить его достаточное количество.

Ингредиенты для «Наливка вишневая»:

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Фотографии «Наливка вишневая» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Больше всего моим гостьям понравилось эти замороженные ягодки просто так хомячить, все было вкусно и ирга, и вишенка, и чёрная смородина. В тортах вообще наслаждение. В этом году обязательно повторю, гости распробовали, уточняют наличие при забегании на чаёк.
Так интересно, подробно и с юмором написан рецепт!!!! Спасибо!
Интересно, спасибо!
Я тоже делаю вишнёвку и смородину , и для аромата добавляю вишнёвые листья в банки вишня-водка и смородиновые соответственно в смородиновку. Запах получается более насыщенный . Но настаиваю сначала 4 недели и воду в вишню почти не добавляю, а вот смородине вода нужна, а то термоядерная получается и густая, как ликёр
Спасибо за рецепт! Делаю что-то похожее. Но, не делю на мужской и женский. Первый раз полную банку вишни заливаю доверху водкой/самогоном и плюс 4 столовые ложки сахара. Стоит в погребе от двух недель до месяца (как вспомню), сливаю. И повторно в эти же баночки заливаю новую порцию водки/самогона, опять стоят 2-4 недели. Опять сливаю. И потом первый и второй слив перемешиваю. Мужчинам очень нравиться , но им не даю. Мы этот напиток отнесли к женским, так как градус поменьше водочного. Но, был случай когда мужчины "стащили" бутылочку. Очень хвалили. А по поводу измерения градуса, нужно мерить не спиртометром, а винометром (так как в настойке кроме спирта присутствует сок). Мерили, где-то 23-24 градуса. Зависит от вишни (сладка/водинистая и т.п.). По поводу косточки. Наливку готовлю уже лет 15, был случай когда банку "забыла" в погребе и она у меня с вишней года два простояла. Затерялась в банках компота. Так вот градус был, но привкус косточки присутствовал (как ликер аморето раньше был). Мне не зашло. Выпили все, ни кто не отравился.
Иван Иваныч, с той вишни хорошо пирог получается, который сливовый из журнала НьюЙорк таймс, ну вы знаете. Только вместо сливы - эту пьяную вишню.
Это точно - пироги с такой вишней - очень хорошИ
это скорее настойка, чем наливка. Я вишню сначала засыпаю сахаром и ставлю на 6 недель на солнце, чтобы перебродила. Сливаю сок и заливаю водкой ещё на полтора месяца.Сливаю настой,смешиваю и ставлю на полгода в подпол для созревания.Вот за 9 месяцев получается действительно вкусная штука.Крепость около 16 градусов, без замера,просто по соотношению залитой водки и количества конечного продукта.
А я уже много лет тоже делаю вишнёвую наливку, у всех она пользуются большим успехом. Вкусная, в меру крепкая, с насыщенным вишневым вкусом, а колготы намного меньше... Раньше делала в 3-х литровых банках, потом пришли к тому, что стали делать пару 10-литровок. Рецепт: насыпаем вишню в банки по плечики, но перед этим ее прокалываем (удобно это делать вилкой, так как сразу несколько ягод накалываются, обычно у меня в этот процесс внучки вовлечены, для них это интересная помощь...) Насыпаем сверху на ягоды сахар из расчета 5-10 столовых ложек на 3-х литровую банку, для своего вкуса с годами пришла к варианту 20 ложек на 10-литровку, заливаем водкой (я заливаю разведенным спиртом) до самого верха, закручиваю, подписываю дату и опускаю в подвал на 2 месяца, в первую неделю пару-тройку раз встряхиваю для распределения сахара. Через 2 месяца открываю, отцеживаю вишни и получается около 6 литров божественного напитка! Жалко, что быстро расходится, друзья, коллеги все ждут момента созревания, чтобы насладится ярким летним ароматом!
ото просто настойка
Ответ для галиналазарева
Очень интересно. Надо попробовать. Спасибо.
Мы, обычно вишню запекаем а потом заливаем хорошим самогоном. А если запечь на костре и с дымком ммм. Очень хороший спотыкач получается
или "запеканка" ... ага!
Не, запеканку делают по другому. А мы просто вишню чистую, мытую в один слой и в духовку. Пока не сморщится немного. И только потом в банку и заливаем. А
Очень люблю читать Ваши рецепты, - именно читать как литературное произведение, - очень красиво и художественно пишите Сейчас вот наткнулась на этот рецепт, - обязательно приготовлю летом эту наливочку, только вот у меня в наличии в саду только смородина черная и слива А сейчас прочитав весь этот процесс, появилась улыбка на лице и хорошее настроение, как от хорошей книги, - спасибо вам большое, ИВАН ИВАНЫЧ Здоровья Вам и всех благ
Спасибо на добром слове. По это технологии можно приготовить наливку из любых ягод. Из опыта: клубника - не подходит. В общем, уточню, из косточковых. У меня тут выложен, кстати, рецепт из черной смородины и рябины ... тоже должен быть. Так вот - получается из ч.с. отменно. Единственно надо правильно выбрать пропорцию сахара. В зависимости от сладости, скажем так, ягоды.
Ваш рецепт наливки из смородины давно в закладочках у меня, - обязательно буду готовить в этом году, если урожай не подведет
Тааак смааачно описан процесс, что аж слюнки потекли. Несколько лет назад пробовала делать наливку по найденному в журнале рецепту, мягко сказать получилась, фигня. Сейчас прочитала вашу поэму, поняла где накосячила в прошлый раз, вдохновилась. Уже помыла вишню, иду делать. По срокам, как раз к моему день варенья в октябре, получится изуууумительный продукт. Пожелайте мне удачи.
А нельзя просто засыпать вишню сахаром и залить водкой? Будет разница во вкусе?
А нельзя просто засыпать вишню сахаром и залить водкой? Будет разница во вкусе?
Я так попробовала сделать, кроме цвета ничего приличного не получилось. На вкус тоже не очень.
Спасибо большое за рецепт!
Делали на малине, ну очень даже взошло
Не влезла в морозилку вся 🍒 и нужно было срочно что-то с ней делать. Решила попробовать наливку сделать, выбрала Ваш рецепт (естественно дамский вариант) и очень довольна результатом! Даже и не думала, что так здорово у меня получится! Спасибо, очень вкусный напиток!
Здравствуйте! Сделала в этом году Пьяную вишню, набежали гости все выпили.... . Теперь думаю, а со сливы, можно сделать? Пьяную сливу. Как вы думаете?
Можно. Будет очень вкусно. Только вкус сливы-сахар ... надо подбирать соотв. воотношение.
Ответ для jasmin_852
Делайте смело, у нас в этом году вишни не было. Делали первый раз на пробу из уже никому ненужных ягод (так сказать не пропадать же добру). Одна банка крыжовник красный, одна банка чёрная смородина, одна банка смесь ягод что было и малина и смородина и крыжовник. Все очень вкусно получилось, была удивлена результату. Хочу попробовать по этой же технологии грушу поставить и виноград изабелла у нас поздно спеет.
Спасибо большое
Ох и хороша наливочка делала впервые, вчера попробовала и теперь вот думаю, где можно ещё вишню найти
Спасибо за рецепт! Изумительная!!!
Спасибо за рецепт! Изумительная!!!
Добрый день! Делала в прошлом году наливку из вишни по вашему рецепту! Очень вкусно! Спасибо большое! В этом году тоже решила сделать. Все по рецепту делала, сахара положила 450 г на 3л-банку. Но получилось кисловато. Можно это как-то исправить? Можно в готовую наливку добавить еще сахара?
Ягода, она разная бывает. Сделайте сироп и добавьте. Только аккуратно, а то может получиться наоборот. Очень сладко.
Спасибо!
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