Вишнёвочка … старорусская, ибо рецепт хоть и очень старый, но вовсе не стареющий. Потому что приближается, а кое-где уже и начался сезон вишни. Он, сезон этот, не длинен. Поэтому надо успеть запастись этим чудесным напитком, который действительно будет согревать и радовать своим летним вкусом весь год…, до следующего вишневого сезона. Если, конечно, приготовить его достаточное количество.
- 5 июня 2013, 3:40
- 376253
Наливка вишневая
Ингредиенты для «Наливка вишневая»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8250 ккал
|
белки
24 г
|
жиры
15 г
|
углеводы
845.5 г
|100 г блюда
|ккал
110 ккал
|белки
0.3 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
11.3 г
Рецепт «Наливка вишневая»:
Конечно же, рассказ этот, как ни крути - а всё же интерпретация старого русского рецепта. Помните сцену в новом фильме по Пушкинской «Барышне – крестьянке». Она, сцена эта, гениально сыграна Лановым и Куравлёвым. Сидят они за столом и наливочками угощаются.… Вот из тех времён. НО!!! Конечно, несколько заточено под дела современные.
Но неизменно одно – торопливым лучше просто разбавить водку вишневым синтететическим сиропом и употреблять. Наша наливочка – дело неспешное. На шесть недель рассчитанное.
Итак.
Созрела вишня. Отбираем самую вкусную, самую созревшую.
Конечно, моем её и перебираем – гнилых ягод нам не надо. Настойку сами пить собираемся и друзей угощать. Так что подходим ответственно.
А это «пополамовка». Получится «мужской» вариант. Не очень крепкая, но градусов около тридцати точно выйдет.
А потом заливаем … либо водкой хорошей, либо спиртом пополам с колодезной или родниковой водой разбавленным. Только не надо водопроводной. Не портите продукт.
В бутылочке этой эта самая водка хорошая и есть. «Абсолют», который у нас сейчас в этой самой Черноголовке и производят.
Да…. Не используйте ни в коем случае чистый спирт. Упрощенно и грубо говоря – сожжете эту вкусную ягоду. Выжжете все ферменты. Вообще говоря – самое то, что нужно (опробовано уже) хорошего качества самогон. Крепостью – градусов тридцать восемь.
Заливаем так, чтобы ягодки на палец–полтора были жидкостью закрыты.
Тут я парочку слов еще вставлю. На этой фотографии вариант дамской наливки. Ягодков побольше, водовки поменьше.
А это уже «пополамовка». Т. е. ягодков поменьше, а горючего поболе. И результат будет немного покрепче, повторюсь. Пожестче. Хотя вкуса отменного.
И убираем на две недели. Все эти баночки. Можно держать при комнатной температуре, можно в погреб отнести. Наклейки не забудьте прилепить. С датой закладки. Лишним не будет.
Результатов это не изменит.
Как видим, помимо цвета, уровень жидкости уже снизился. Ягодки в себя и впитали и сок отдали. И сами разбухли, влагой животворящей напитались. Она, влага эта, нам еще пригодится.
Сливаем с помощью вот этого девайса полученный продукт и отставляем его в стороночку. В тот же самый погребок.
Не удержались. Попробовали. Есть уже и вкус и аромат. Оно, конечно, можно и остановиться. НО!!! Во-первых, мы стремимся к аутентичности рецепта, а во-вторых, делаем и «для дам» тоже, а получившийся продукт пока весьма крепковат и не сильно сладкий. Т. е. даже кисловат. Хотя и насыщен.
А пополамовка и вовсе … близка к исходному продукту.
А теперь берем сахарный песок. Из расчёта примерно граммов четыреста на банку. Хотите слаще? Тогда побольше возьмите. В общем, регулируйте по собственному вкусу.
И засыпали в банки с ягодками. Есть мнение, что надо сахар оставить сверху. Он типа сам растворится и осядет. Но! Я пошел другим путем. Взял и перетряхнул, чтобы сахар перемешался с ягодками.
... А через две недели. Вынули мы из подвала банки, в которые насыпали сахар.
Я их, кстати, раз в два – три дня ходил, перетряхивал. Без фанатизма, но тщательно. Оно, может, и не надо было. Но что сделано – то уже прошло.
И через ситечко слили этот сироп.
Вот он какой. Тоже попробовали. Сладкий, собака. Но привкус алкоголя тоже чувствуется. Сахар вытянул из вишни водочные соки...
Смешиваем то, что было слито в прошлый раз и что получилось в этот.
Пробуем. На вкус сладко. На мой взгляд – даже чересчур. Хотя дамы сказали – крепко!!!
НО!!! Я бы так не сказал.
Поэтому решил я сделать так. Пополамовку признал готовой к употреблению и отставил в сторону, а с «дамской» заканчиваем рецепт по указаниям.
А значит, вишню, которая…, видите после сладкой жизни, вишня опять потемнела. На вкус … приобрела такой концентрированно-яркий … сладко-алкогольный оттенок.
Так что - заливаем ягоды водой.
Внимание!
Не надо брать никакой, упаси Создатель, кипяченой воды. Нужно взять, лучше всего, колодезную, свеженькую. Повкусней.
Вот так заливаем. И время от времени не забывайте банки переворачивать. Пока они будут стоять в погребе, еще две недели.
И вот оно – заключительное действо.
Достаем баночки, в которую мы доливали воду. Постояли они две недели, как сказано было, с периодическим встряхиванием.
Сливаем, процеживая. А потом смешиваем с тем, что накопилось «в закромах». Из «дамского», конечно, запаса. Более подходящей посуды, чем эта кастрюля не нашлось. Смешивать то надо весь продукт, для чистоты, так сказать, соблюдения технологии.
Вот тут я … в общем, решил крепость измерить. Пока спиртометр нашел по аптекам – раз десять вспотел. И вес такой гордый определи, что крепость не превышает и десяти градусов.
А потом один мой знакомый друг, химик он, мне очееень тактично объяснил, что спиртометр – суть ареометр и правильно замеряет он плотность чистой водно – спиртовой смеси. А в наливочке моей и сок вишневый, и сахар добавился. И никакого, не то что правильного значения не получится, а даже более-менее приближенного к истинному не будет.
Так что – фотография то есть, а вот крепости напитка не определено.
И вот ОНО!!! «Пополамовка». Так оно и вышло, как говорил. По ощущениям – градусов в районе тридцати. Но нежно-кисловатого вкуса. С небольшой сладкой ноткой. Знаете, как будто вишенку не совсем созревшую в качестве закуски употребили. И никакого водочного вкуса. С цветом тоже понятно. Вишнево – ненасыщенный, так сказать.
Дамская. Тут картина другая. Вкус … хоть и присутствует кислинка, но с большим уклоном в сладость. То есть просто сильно насыщенный вкус хорошо созревшей вишни. Даже немного перезревшей. А крепость … всё-таки примерно около десяти градусов. Плюс-минус два. Не больше. И пьётся очень легко. НО!!!
Что «но»? Об этом потом.
Теперь резюмирую.
1. «Косточковость». Очень много при обсуждениях данного рецепта было сказано о том, что косточки надо удалять, потому что в них всякая вредная бяка, и бяка эта напиток отравит. Не знаю. Три года уже делаю эту наливку. Ведер десять точно уже употреблено, и ни разу никто не жаловался на какие-то негативные факторы.
Пробовал в этом году сделать немного без косточек. Не советую. Оно вроде и красиво, но вкус, если сравнить, совсем никакой. Так … жалкое подобие.
2. «Дамская». Будьте осторожны. За видимой легкостью стоит довольно тяжелый, как и всякий другой «ликерный» послетогокак…. Это дамский вариант! Поэтому и формат употребления должен быть таким же. Дамским.
И не пытайтесь добавлять водовочки чистой, крепче-то оно крепче выходит, но уже «не то». Суррогативно получается.
3. «Пополамовка». Действительно весьма аппетитная, ароматная и вкусная получается наливочка. И весьма приемлемая по ощущениям «для мужчин».
Если кому вдруг хочется иметь продукт, что называется, покрепче, то просто количество закладываемой вишни в первой закладке, а также сахара во второй – уменьшите. Получится менее сладкая и более крепкая наливка.
4. «Пьяная вишня». Попробовали. Оно, конечно, можно использовать ее для, допустим, съедания (даже без хлеба), как поступили бы мы в годы незабвенной юности, или какой торт, например, испечь. Но!!! Не советую. В общем – мне не понравилось. А … хозяин – барин. Может, кому оно и в самый раз будет.
Так что, граждане, очень рекомендую. Наливочка эта идет на «Ура» за столом. Другие напитки очень сильно остаются «в тени». Даже самые именитые.
Ангела вам за трапезой.
Комментарии и отзывы
вчера в 19:58 Ane4ka21 #
19 марта korolivna83 #
19 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 марта ssnegireva44 #
18 марта Nothern Star #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 марта Анастасия Левченко #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 марта Hmiss #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 марта kohma 19a #
18 марта галиналазарева #
18 марта kohma 19a #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 марта schpuntik72 #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 марта schpuntik72 #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 марта Ксения40 #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
20 марта Ксения40 #
20 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
24 июля 2021 года Ane4ka21 #
18 марта ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
6 июля 2021 года Герион #
24 июля 2021 года Ane4ka21 #
16 сентября 2021 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 октября 2020 года Летенок #
Делали на малине, ну очень даже взошло
18 октября 2020 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 сентября 2020 года pavlena86 #
18 октября 2020 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
18 сентября 2020 года pavlena86 #
27 сентября 2020 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
12 сентября 2020 года jasmin_852 #
12 сентября 2020 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
20 сентября 2020 года gt540artemova #
26 сентября 2020 года jasmin_852 #
3 сентября 2020 года блю перл #
3 сентября 2020 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
25 августа 2020 года kelena21 #
25 августа 2020 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
25 августа 2020 года kelena21 #
20 августа 2020 года Елена Князева #
20 августа 2020 года ИВАН ИВАНЫЧ # (автор рецепта)
3 сентября 2020 года Елена Князева #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: