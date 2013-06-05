Наливка вишневая

Теперь резюмирую.

1. «Косточковость». Очень много при обсуждениях данного рецепта было сказано о том, что косточки надо удалять, потому что в них всякая вредная бяка, и бяка эта напиток отравит. Не знаю. Три года уже делаю эту наливку. Ведер десять точно уже употреблено, и ни разу никто не жаловался на какие-то негативные факторы.

Пробовал в этом году сделать немного без косточек. Не советую. Оно вроде и красиво, но вкус, если сравнить, совсем никакой. Так … жалкое подобие.

2. «Дамская». Будьте осторожны. За видимой легкостью стоит довольно тяжелый, как и всякий другой «ликерный» послетогокак…. Это дамский вариант! Поэтому и формат употребления должен быть таким же. Дамским.

И не пытайтесь добавлять водовочки чистой, крепче-то оно крепче выходит, но уже «не то». Суррогативно получается.

3. «Пополамовка». Действительно весьма аппетитная, ароматная и вкусная получается наливочка. И весьма приемлемая по ощущениям «для мужчин».

Если кому вдруг хочется иметь продукт, что называется, покрепче, то просто количество закладываемой вишни в первой закладке, а также сахара во второй – уменьшите. Получится менее сладкая и более крепкая наливка.

4. «Пьяная вишня». Попробовали. Оно, конечно, можно использовать ее для, допустим, съедания (даже без хлеба), как поступили бы мы в годы незабвенной юности, или какой торт, например, испечь. Но!!! Не советую. В общем – мне не понравилось. А … хозяин – барин. Может, кому оно и в самый раз будет.



Так что, граждане, очень рекомендую. Наливочка эта идет на «Ура» за столом. Другие напитки очень сильно остаются «в тени». Даже самые именитые.

Ангела вам за трапезой.

