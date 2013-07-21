Поиск по ингредиентам
Рецепты к пикнику
Рецепт: Пикантные картофельно-сырные палочки
Пикантные картофельно-сырные палочки
Рецепт: Пицца в кружке
Пицца в кружке
Рецепт: Салат с тунцом на гриль булке
Салат с тунцом на гриль булке
Версия для печати Рецепты Соусы Салатная заправка
  • 21 июля 2013, 0:02
  • 56776

Низкокалорийная заправка для салата

Рецепт: Низкокалорийная заправка для салата

Захотелось мне салатика, да чтоб и с майонезом... Только вот майонез-то это же сплошные калории! Ну в общем, решила я придумать что-то такое, чтобы и не хуже, но и не так калорийно. И получилось ведь! Нежный соус из йогурта с чесночком и маринованными огурчиками.. На 100 гр. - около 65 ккал. А 100 гр. готового салата (рецепт тоже прилагается) - 125 ккал.

Категория: Соусы Салатная заправка

Ингредиенты для «Низкокалорийная заправка для салата»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2252.3 ккал 		белки
96.1 г 		жиры
92.5 г 		углеводы
258.7 г
Порции
ккал
1126.2 ккал		 белки
48.1 г		 жиры
46.3 г		 углеводы
129.4 г
100 г блюда
ккал
197.6 ккал		 белки
8.4 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
22.7 г

Рецепт «Низкокалорийная заправка для салата»:

Нехитрый набор продуктов для сегодняшнего салата. Как уже сказано выше, упор был все-таки на соус. Но салат получился тоже очень вкусным:) На фото отсутствует горчица, соль и перец (как-то я совсем про них забыла).

Для соуса смешиваем йогурт, сметану, горчицу, чеснок (на мелкой терке, у меня было 2 зуб.), маринованный огурчик (на мелкой терке, у меня было 4 очень маленьких корнишона). Солим и перчим по вкусу. Т. к. я большой фанат чеснока, то всегда кладу не так уж мало. Но для меня он тут - один из главных компонентов.

Для самого салата я нарезала ветчину, яйца и болг. перец на тонкие полоски, с огурца сняла шкурку и не очень крупно порезала, добавила кукурузу, ну и в центре - заправка.

На мой взгляд, получилась достойная замена майонезу. Чеснок и маринованный огурчик придают приятную пикантность. Ну и повторюсь, что эту заправку можно использовать для различных салатов. И конечно, главное преимущество лично для меня - низкая калорийность :) Хочу сразу сказать, что заправки получается не так уж мало, поэтому можно теоретично и поменьше сделать, зависит конечно от того, сколько салата.

Ну и напоследок
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий Специальное питание : Для диеты

Теги: соус заправка

Вкусы: пикантный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Низкокалорийная заправка для салата
Рецепт: Низкокалорийная заправка для салата

Захотелось мне салатика, да чтоб и с майонезом... Только вот майонез-то это же сплошные калории! Ну в общем, решила я придумать что-то такое, чтобы и не хуже, но и не так калорийно. И получилось ведь! Нежный соус из йогурта с чесночком и маринованными огурчиками.. На 100 гр. - около 65 ккал. А 100 гр. готового салата (рецепт тоже прилагается) - 125 ккал.

Ингредиенты для «Низкокалорийная заправка для салата»:

Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (9)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Низкокалорийная заправка для салата» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Сделала сегодня на пробу. Вкусная очень! Муж очень удивился, что там нет майонеза
Но к оливье эта заправка не подошла. Все-таки, майонез дает ту жирность и полноту, которая нужна салату. А с йогуртом ощущение, что все продукты по отдельности жуешь, и не так нежно. Но это если придираться . А для тех, кому нельзя майонез, вариант идеальный)))
Попробую в следующий раз какой-нибудь легкий салат ей заправить, думаю, к свежим овощам она лучше подойдет)))
Спасибо большое за идею!
Очень вкусная и заправка и салат Спасибо
Попробовала заправку, она очень вкусная!
Сравнила с маой на один кусочек хлеба Вашу заправку, на другой майо, так мне Ваша понравилась больше, она прямо полноценная намазка на хлеб! Я раньше тоже пыталась изобрести замену майо, но просто смешивала сметану с горчицей. Теперь только по Вашему рецепту буду делать, понравилось.
Спасибо большое за Ваш приятный комментарий! Я вообще люблю йогуртовые заправки, скоро выложу еще один рецепт заправки Насчет намазки даже не додумалась, интересная идея! Да кстати, я майонез вообще давно стараюсь не использовать, раз в пол года наверно что-то с майонезом делаю. И не то чтоб я прям противник майонеза, просто не люблю все эти ненужные жиры, от которых никакого толку
Заправка супер спасибо.Дала попробовать без салата, никто не понял что там ,думали такой майонез.
Спасибо за отзыв Вы знаете, я эту заправку совершенно случайно "изобрела" и очень приятно осознавать, что она может являться хорошей (и нежирной) альтернативой майонезу
Всё ни как не решусь попробовать надо хоть зимний салатик что ли сделать с Вашей заправочкой
Решайтесь, думаю не пожалеете
Замечательно!!!
Соус утащила себе! Будем пробовать!
Конечно пробуйте!
Оооочень вкусно!!! Спасибо за рецепт!
Не за что! Пользуйтесь
Ловите отчётик Очень-очень понравилась заправка!!
Моё однозначно! Чесночок там в тему! Я также люблю его
Ух ты, спасибо большое за отчет! Супер! Очень рада что понравилось
Ответ для yohoho
Ух ты, красотисЧа!!!
ага, и смаШно
Спасибо
Утащила,спасибо большое!Майонез раньше очень любила,сейчас редко его где использую,а этот соус уж очень приглянулся!!!
Не з что, я только рада что Вам понравилось!
Вы умничка! Низкокалорийно, вкусно, по-летнему, с моей любимой кукурузкой, а фотографии - блеск! Так все свежо выглядит, сразу же захотелось попробовать.
Однозначно пока в КК и на неделе на стол)
Спасибо большое! Я думаю, что не разочаруетесь
С У П Е Р!!
отличная заправка буду пробовать
Спасибочки Я кстати вчера делала с этой же заправкой тоже типа салата на ужин: отваренная брокколи + яйцо. Вкуснооо!
Хорошая идея! Спасибо
Не за что
Записала!! Спасибо за идею заправки- по мне так это достойный соус ко многим блюдам!
Не за что!! Как соус тоже вполне можно использовать, мы с картошечкой ели
И я делаю заправки сама, майонез тоже! Магазинный отучили есть поварята, отрава. Впрочем, как и колбасы, сосиски...
Вот и я, похоже, скоро тоже перейду на здоровые продукты Не подскажите рецепт майонеза (ссылку)?
Я свой не выставляла, где - то в рецепте кратко писала о нём. Но тут есть рецепты. Делаю только из домашних яиц - три желтка и 0, 5 литра масла. Заправки разные - хрен, горчица, травы. Вместо уксуса лимонную кислоту. Главное не перебить, чтобы не отслаивался. Масло лить по чуть - чуть и не на большой скорости. Бывает, что поспешу и преребью, так сын научил исправлять эту ошибку.
Спасибо большое! А сколько примерно лим. кислоты? Я просто никогда не делала, даже понятия не имею сколько ее нужно
Ну, это уж по вкусу... Попробуешь.
Ой не перестараться бы Спасибо большое еще раз!
Лина, прекрасная заправка! И салат тоже! Мне очень понравился рецепт!
Спасибочки Салат был тоже очень понравился, летний такой, не тяжелый (хотя смотря конечно сколько съесть ). Я просто давно уже что-то такое хотела сделать и вот вчера свершилось
взяла на заметку,обязательно попробую.Я тоже любитель чесночка))) Спасибо за идею соуса!
Значит точно понравится Я чеснок везде добавляю куда не лень))
Беру на заметку!!!
Очень рада, что моя идея понравилась
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рецепты к пикнику
Рецепт: Мини-бутерброды с творожным сыром и сельдью
Мини-бутерброды с творожным сыром и сельдью
Рецепт: Салат с пастой в банке
Салат с пастой в банке
Рецепт: Творожные корзиночки на кефире с начинкой
Творожные корзиночки на кефире с начинкой

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с террасой и 2 спальнями V476 "Брандон"

Каркасный дом с террасой и 2 спальнями V476 "Брандон"
Каркасный дом с гаражом V187 "Селма"

Каркасный дом с гаражом V187 "Селма"
Каркасный дом с мансардой, эркером и 4 спальнями V334 "Патерсон"

Каркасный дом с мансардой, эркером и 4 спальнями V334 "Патерсон"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5915 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки