Захотелось мне салатика, да чтоб и с майонезом... Только вот майонез-то это же сплошные калории! Ну в общем, решила я придумать что-то такое, чтобы и не хуже, но и не так калорийно. И получилось ведь! Нежный соус из йогурта с чесночком и маринованными огурчиками.. На 100 гр. - около 65 ккал. А 100 гр. готового салата (рецепт тоже прилагается) - 125 ккал.
- 21 июля 2013, 0:02
- 56776
Низкокалорийная заправка для салата
Ингредиенты для «Низкокалорийная заправка для салата»:
- Йогурт (натуральный, 3.5%) — 150 г
- Сметана (24%) — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Чеснок (можно и меньше) — 2 зуб.
- Огурец (маринованный) — 25 г
- Ветчина (низкокалорийная, 2% жира) — 200 г
- Перец болгарский — 70 г
- Огурец (свежий, без шкурки) — 100 г
- Кукуруза — 350 г
- Яйцо куриное (вареное) — 3 шт
- Соль
- Приправа (перец черный)
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2252.3 ккал
|
белки
96.1 г
|
жиры
92.5 г
|
углеводы
258.7 г
|Порции
|ккал
1126.2 ккал
|белки
48.1 г
|жиры
46.3 г
|углеводы
129.4 г
|100 г блюда
|ккал
197.6 ккал
|белки
8.4 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
22.7 г
Рецепт «Низкокалорийная заправка для салата»:
Нехитрый набор продуктов для сегодняшнего салата. Как уже сказано выше, упор был все-таки на соус. Но салат получился тоже очень вкусным:) На фото отсутствует горчица, соль и перец (как-то я совсем про них забыла).
Для соуса смешиваем йогурт, сметану, горчицу, чеснок (на мелкой терке, у меня было 2 зуб.), маринованный огурчик (на мелкой терке, у меня было 4 очень маленьких корнишона). Солим и перчим по вкусу. Т. к. я большой фанат чеснока, то всегда кладу не так уж мало. Но для меня он тут - один из главных компонентов.
Для самого салата я нарезала ветчину, яйца и болг. перец на тонкие полоски, с огурца сняла шкурку и не очень крупно порезала, добавила кукурузу, ну и в центре - заправка.
На мой взгляд, получилась достойная замена майонезу. Чеснок и маринованный огурчик придают приятную пикантность. Ну и повторюсь, что эту заправку можно использовать для различных салатов. И конечно, главное преимущество лично для меня - низкая калорийность :) Хочу сразу сказать, что заправки получается не так уж мало, поэтому можно теоретично и поменьше сделать, зависит конечно от того, сколько салата.
Комментарии и отзывы
31 декабря 2016 года kawaiirina #
Но к оливье эта заправка не подошла. Все-таки, майонез дает ту жирность и полноту, которая нужна салату. А с йогуртом ощущение, что все продукты по отдельности жуешь, и не так нежно. Но это если придираться . А для тех, кому нельзя майонез, вариант идеальный)))
Попробую в следующий раз какой-нибудь легкий салат ей заправить, думаю, к свежим овощам она лучше подойдет)))
Спасибо большое за идею!
7 сентября 2015 года Светлана Печорина #
8 мая 2015 года benzik #
1 июля 2014 года nad563 #
Сравнила с маой на один кусочек хлеба Вашу заправку, на другой майо, так мне Ваша понравилась больше, она прямо полноценная намазка на хлеб! Я раньше тоже пыталась изобрести замену майо, но просто смешивала сметану с горчицей. Теперь только по Вашему рецепту буду делать, понравилось.
1 июля 2014 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
18 ноября 2013 года ПятьЯна #
18 ноября 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
1 ноября 2013 года Дюдюкаа #
2 ноября 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
13 сентября 2013 года lelika # (модератор)
8 сентября 2013 года Татушка77 #
8 сентября 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 августа 2013 года xrupkaygirl #
21 августа 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
4 августа 2013 года yohoho # (модератор)
Моё однозначно! Чесночок там в тему! Я также люблю его
4 августа 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
4 декабря 2013 года Nat W #
4 декабря 2013 года yohoho # (модератор)
30 июля 2013 года Татьяна Рыбак #
4 августа 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
30 июля 2013 года Roxette-Юлия #
4 августа 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
25 июля 2013 года Мари Z #
Однозначно пока в КК и на неделе на стол)
25 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
23 июля 2013 года yohoho # (модератор)
отличная заправка буду пробовать
23 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
22 июля 2013 года barska #
22 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 июля 2013 года ProstoYulia #
21 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 июля 2013 года Nika #
21 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 июля 2013 года Nika #
21 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 июля 2013 года Nika #
21 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 июля 2013 года Nika #
21 июля 2013 года maraki84 #
21 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 июля 2013 года Оля Михайлова #
21 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
21 июля 2013 года ПОЛНОЛУНИЕ #
21 июля 2013 года Lina_Bayreuth # (автор рецепта)
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