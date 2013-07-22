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  • 22 июля 2013, 17:14
  • 617621

Фальшивые чебуреки из кабачков

Рецепт: Фальшивые чебуреки из кабачков

Конечно же это просто блинчики из кабачков с мясным припеком, но так их назвала кулинар Милочка, которой я очень благодарна за этот замечательный рецепт и спешу поделиться им с вами! Вкусно!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Фальшивые чебуреки из кабачков»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1854.8 ккал 		белки
51.9 г 		жиры
78.4 г 		углеводы
228.2 г
100 г блюда
ккал
132.5 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
5.6 г		 углеводы
16.3 г

Рецепт «Фальшивые чебуреки из кабачков»:

Кабачки и лук натереть на морковной терке, добавить молоко, яйца, муку, соль, растительное масло и перец.

Хорошо перемешать, тесто должно быть чуть гуще, чем на блины.

Мясо и жареный лук перемолоть, посолить и поперчить по вкусу.

Хорошо разогреть сковороду, смазанную маслом, влить порцию теста, как на блинчик и поместить на один край начинку.

Накрыть начинку свободным краем теста и прижать, чтобы зафиксировать края. Жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Сервировать сразу. Смачного!

В разломе.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5588
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости

Теги: горячее

Вкусы: мясной кабачковый насыщенный сытный

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Фальшивые чебуреки из кабачков
Описание: Конечно же это просто блинчики из кабачков с мясным припеком, но так их назвала кулинар Милочка, которой я очень благодарна за этот замечательный рецепт и спешу поделиться им с вами! Вкусно!
Тэги: горячее.




Комментарии и отзывы

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Внесла небольшие изменения: не добавляла молоко, а масло взяла пополам рафинированное и с запахом. Это очень вкусно! Чтобы всё прожарилось, готовила под крышкой. Впереди эксперименты с начинками! Огромное спасибо за рецепт!
Очень вкусно! Простой и хороший рецепт Половину напекла с мясом, половину - с сыром и брынзой. Даже не знаю, что вкуснее Буду также экспериментировать и с добавками других овощей, например, кабачок-морковь-лук и т.п. Уверена, что будет не менее вкусно Автор, у Вас все рецепты достойные Забираю в копилку!
P.S. Пекла на сухой сковородке с антипригарным покрытием. Ничего не прилипло и не порвалось, хорошо переворачивалось. Несмотря на отсутствие масла при жарке, на вкус блюдо нежное и совершенно не сухое. Рекомендую разок испечь и так.
и вам, спасибо, что поделились!
Чудесный ужин
Готовила из цуккини, вкус получился очень интересный, Вам спасибо!!!
и вам, спасибо!
Очень вкусно! Спасибо за рецептик! Сделала на две порции и не пожалела. Забрала в КК. Обязательно попробую и с рыбкой сделать, видела Ваш второй рецепт.
и вам, спасибо, что поделились!
Почитала отзывы и правда как в той присказке- на вкус и цвет... Этот рецепт для любителей кабачков, а кто их не любит, то и пробовать готовить не надо. Чебуреки шикарные и однозначно вкусные!!!
благодарю!
А сок от кабачков нужно сливать?
делайте строго по рецепту! удачи!
Спасибо вам! Пытаюсь все рецепты ваши повторить! Вы просто талантище
Уважаемый автор,спасибо за рецепт.Так как я не очень опытный поваренок,то пришлось мне потрудиться над этим блюдом,но результат меня порадовал.Летом в сезон кабачков ,буду активно тренироваться.
Еще раз спасибо.
Спасибо большое за рецепт!!!
Очень понравилось всем, и любителям овощей и мясного )
Для мужчин сделала начинку с фаршем из индюшки с сыром, для девушек с фетой и зеленью.
Дополнительно добавила в тесто зелень (лучек зелёный, петрушка, укроп)

Обязательно буду готовить еще.
Замороженные кабачки можно использовать?
даже не пробовала.
очень жаль.
Наморозила на зиму много....уже не знаю что ещё придумать с ними..
Нашла этот рецепт...
Ну,попробую разморозить и просушить....а далее по рекомендации. ....посмотрю что выйдет.
Очень вкусное блюдо! Вся семья ела с удовольствием! У меня никаких проблем не возникло, жарила под крышкой и несколько раз переворачивала, чтобы тесто прожарилось. Наташенька, спасибо огромное за рецепт!
Может я что-то не так делаю у меня внутри они не прожариваются. Тесто сырое и фарш тоже. Приходится жарить ещё несколько раз переворачивая. Но все равно сыроватое(
Готовила сегодня на ужин, объеденье скажу вам! Моей семье очень понравилось! Мне тоже нравиться это блюдо. Спасибо за рецепт!
У меня тоже к сожалению ничего не получилось. Получилось вкусно,но блины не хотели жариться и разваливались.Но все равно ,спасибо за рецепт.
Приготовила сегодня на ужин. Кабачки дали много сока, добавила молока. Ничего не выпекались, разваливалось, пришлось много муки добавлять.
Идея неплохая, но у меня внутри не очень пропеклись.
В следующий раз буду делать как на обычные кабачковые оладьи, без молока и лука.
Очень вкусно! У кабачков началась вторая жизнь)) уж очень они приелись в тушеном-жареном виде а здесь они в тесте я бы сказала не сильно узнаваемы. Я еще чесночок в тесто натерла. Спасибо огромнейшее, однозначно буду повторять!
Перевод продуктов!
Гадость неимоверная, лучше сделать отдельно сто то из фарша и отдельно из кабачков что нибудь.
Не понимаю чем тут так все восторгаются.
Гадость неимоверная, лучше сделать отдельно сто то из фарша и отдельно из кабачков что нибудь.
Не понимаю чем тут так все восторгаются.

Ну, если руки не из того места , то нечего пинять на рецепт ( вопросы к рукам)


В моей семье это самое любимое воскресное блюдо , а со сметаной так обьедение.
Очень вкусно и нежно. Отличные чебуреки.
Катюша! Прекрасно приготовлено
Морковная терка это для корейской моркови?
А на простой на крупной тереть?
нет, это просто мелкая терка на обычной терке.
Морковная терка это для корейской моркови?
А на простой на крупной тереть?
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