Конечно же это просто блинчики из кабачков с мясным припеком, но так их назвала кулинар Милочка, которой я очень благодарна за этот замечательный рецепт и спешу поделиться им с вами! Вкусно!
- 22 июля 2013, 17:14
- 617621
Фальшивые чебуреки из кабачков
Ингредиенты для «Фальшивые чебуреки из кабачков»:
- Кабачок — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Укроп — 2 ст. л.
- Молоко — 350 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (молотый по вкусу)
- Мука пшеничная / Мука (приблизительно,тесто должно быть чуть гуще,чем на блины) — 250 г
- Фарш мясной (у меня из вареной свинины+жареный лук)
- Масло растительное — 70 мл
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1854.8 ккал
|
белки
51.9 г
|
жиры
78.4 г
|
углеводы
228.2 г
|100 г блюда
|ккал
132.5 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
5.6 г
|углеводы
16.3 г
Рецепт «Фальшивые чебуреки из кабачков»:
Кабачки и лук натереть на морковной терке, добавить молоко, яйца, муку, соль, растительное масло и перец.
Хорошо разогреть сковороду, смазанную маслом, влить порцию теста, как на блинчик и поместить на один край начинку.
Накрыть начинку свободным краем теста и прижать, чтобы зафиксировать края. Жарить на среднем огне до золотистого цвета.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5588
Комментарии и отзывы
вчера в 17:43 svet-m-2016 #
вчера в 18:23 natapit # (автор рецепта)
7 июля Lioness-70 #
P.S. Пекла на сухой сковородке с антипригарным покрытием. Ничего не прилипло и не порвалось, хорошо переворачивалось. Несмотря на отсутствие масла при жарке, на вкус блюдо нежное и совершенно не сухое. Рекомендую разок испечь и так.
7 июля natapit # (автор рецепта)
6 июля Джульета #
Готовила из цуккини, вкус получился очень интересный, Вам спасибо!!!
6 июля natapit # (автор рецепта)
5 июля lena badalyan #
5 июля natapit # (автор рецепта)
1 июля tfurman8888 #
1 июля natapit # (автор рецепта)
15 июня flashil88 #
15 июня natapit # (автор рецепта)
15 июня flashil88 #
15 июня natapit # (автор рецепта)
15 мая lunata68 #
Еще раз спасибо.
18 апреля Tormenta #
Очень понравилось всем, и любителям овощей и мясного )
Для мужчин сделала начинку с фаршем из индюшки с сыром, для девушек с фетой и зеленью.
Дополнительно добавила в тесто зелень (лучек зелёный, петрушка, укроп)
Обязательно буду готовить еще.
29 февраля Ксюша Лисицина #
29 февраля natapit # (автор рецепта)
29 февраля Ксюша Лисицина #
Наморозила на зиму много....уже не знаю что ещё придумать с ними..
Нашла этот рецепт...
Ну,попробую разморозить и просушить....а далее по рекомендации. ....посмотрю что выйдет.
25 октября 2019 года lina0710 #
14 октября 2019 года varvara chita #
7 октября 2019 года Sulfija #
6 сентября 2019 года svetik5552 #
5 августа 2019 года Svetlykis #
Идея неплохая, но у меня внутри не очень пропеклись.
В следующий раз буду делать как на обычные кабачковые оладьи, без молока и лука.
27 июля 2019 года Мусяша #
4 июля 2019 года mainan1611 #
4 июля 2019 года mainan1611 #
Не понимаю чем тут так все восторгаются.
12 месяцев назад angel75 #
Ну, если руки не из того места , то нечего пинять на рецепт ( вопросы к рукам)
В моей семье это самое любимое воскресное блюдо , а со сметаной так обьедение.
19 июня 2019 года caramel77 #
20 июня 2019 года wise1288 #
20 июня 2019 года caramel77 #
9 июня 2019 года Skolopendra2 #
А на простой на крупной тереть?
13 июля 2019 года katyawebledi #
9 июня 2019 года Skolopendra2 #
А на простой на крупной тереть?
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