Печенье медовое с вареньем

Выпекать в заранее разогретой духовке. Тесто готовится довольно быстро, поэтому я сразу включаю духовку на разогрев и начинаю готовить. Температура выпекания 190*С, печенье печется примерно 20 мин. в моей духовке. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовность можно проверить так: проткнуть край пирога зубочисткой - сухая, значит наше печенье готово. Когда немного остынет, разрезать на печенья. Сильно зарумянивать печенье не стоит, цвет часто зависит от сорта меда, который вы используете. Главное, не передерживайте в духовке: слои теста довольно тонкие, особенно если раскатывать на целый противень.