Очень вкусное печенье, быстро и просто готовится. С благодарностью моей подруге Людочке!
- 24 июля 2013, 17:55
- 21111
Печенье медовое с вареньем
Ингредиенты для «Печенье медовое с вареньем»:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Маргарин (или сливочное масло нарезать кусочками) — 100 г
- Варенье (густое или повидло, джем 4 ст.л. или чуть больше) — 4 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука (просеять, может понадобиться чуть больше) — 3.5 стак.
- Сода — 1 ч. л.
- Сахар — 170 г
- Мед — 4 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 20
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3969.3 ккал
|
белки
65.7 г
|
жиры
78.7 г
|
углеводы
758.4 г
|Порции
|ккал
198.5 ккал
|белки
3.3 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
37.9 г
|100 г блюда
|ккал
339.3 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
6.7 г
|углеводы
64.8 г
Рецепт «Печенье медовое с вареньем»:
Заранее просеять муку.
В миске смешать: сахар, мед, яйца. Размешать венчиком. И поставить миску на водяную баню.
Добавить маргарин кусочками. Прогреть медовую смесь на водяной бане минут 10, все время размешивая венчиком.
Миску снять с водяной бани и всыпать в нее муку (у меня ушло почти 4 стакана (1 стак= 250 мл). Быстро замесить тесто - оно будет очень липким и полностью вымесить его не получится.
Тесто оставить в миске на минут 15, затем с ним можно будет работать.
Подготовить два листа пекарской бумаги.
Выложить одну часть теста на бумагу, которую посыпать мукой. Тесто тоже немного посыпать мукой и раскатать в пласт на размер противня или чуть меньше 30x26 см.
Один пласт с тестом положить на противень, сверху смазать густым вареньем (джемом, повидлом; у меня варенье из смородины), чуть-чуть отступив от краев, чтобы варенье при выпекании не вытекало.
Варенье всегда беру с кислинкой, так вкуснее получается.
И накрыть слой варенья вторым пластом (перенести с помощью бумаги, на которой раскатывали пласт теста), снять бумагу и сверху можно ножом нанести узор на пласт теста.
Выпекать в заранее разогретой духовке. Тесто готовится довольно быстро, поэтому я сразу включаю духовку на разогрев и начинаю готовить. Температура выпекания 190*С, печенье печется примерно 20 мин. в моей духовке. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовность можно проверить так: проткнуть край пирога зубочисткой - сухая, значит наше печенье готово. Когда немного остынет, разрезать на печенья. Сильно зарумянивать печенье не стоит, цвет часто зависит от сорта меда, который вы используете. Главное, не передерживайте в духовке: слои теста довольно тонкие, особенно если раскатывать на целый противень.
Людочка! спасибо за такой вкусный медок!
Комментарии и отзывы
7 января 2016 года Мания_Величия_2 #
29 августа 2015 года NataljaKras #
16 февраля 2015 года lolo1313 #
28 июня 2014 года caramel77 #
10 июля 2014 года suliko2002 #
10 июля 2014 года caramel77 #
10 июля 2014 года suliko2002 #
10 июля 2014 года caramel77 #
10 июля 2014 года suliko2002 #
26 апреля 2014 года Евражка Лапчатая #
19 декабря 2013 года Lubava S #
19 декабря 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
20 сентября 2013 года lelika # (модератор)
20 сентября 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
28 августа 2013 года Мария-Софья #
28 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
24 августа 2013 года vorobyshek #
13 августа 2013 года avani #
13 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
13 августа 2013 года Светлана Владимировн #
13 августа 2013 года avani #
13 августа 2013 года Светлана Владимировн #
13 августа 2013 года avani #
14 августа 2013 года Светлана Владимировн #
14 августа 2013 года avani #
13 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
Уже видела, ты раньше добавляла такое варенье, а спросить забываю: что за ягода такая? (надо в нете глянуть)
14 августа 2013 года Светлана Владимировн #
14 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
14 августа 2013 года Светлана Владимировн #
14 августа 2013 года avani #
13 августа 2013 года yohoho # (модератор)
14 августа 2013 года Светлана Владимировн #
14 августа 2013 года Nat W #
14 августа 2013 года Светлана Владимировн #
12 августа 2013 года olessja glyschko #
12 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
9 августа 2013 года ПростоЖеня #
9 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
9 августа 2013 года ПростоЖеня #
1 августа 2013 года Nat W #
Очень благодарна за рецепт!!!
1 августа 2013 года Светлана Владимировн #
1 августа 2013 года Nat W #
8 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
8 августа 2013 года Nat W #
26 июля 2013 года tomi_tn #
26 июля 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
26 июля 2013 года Tanya-O-511 #
26 июля 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
25 июля 2013 года JeSeKi # (модератор)
25 июля 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
25 июля 2013 года JeSeKi # (модератор)
25 июля 2013 года адалия #
25 июля 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
24 июля 2013 года Nika #
25 июля 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
25 июля 2013 года Nika #
24 июля 2013 года Pearlsofbaking #
25 июля 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
25 июля 2013 года Pearlsofbaking #
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