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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Печенье с начинкой
  • 24 июля 2013, 17:55
  • 21111

Печенье медовое с вареньем

Рецепт: Печенье медовое с вареньем

Очень вкусное печенье, быстро и просто готовится. С благодарностью моей подруге Людочке!

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Печенье медовое с вареньем»:

Время приготовления:

Количество порций: 20

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3969.3 ккал 		белки
65.7 г 		жиры
78.7 г 		углеводы
758.4 г
Порции
ккал
198.5 ккал		 белки
3.3 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
37.9 г
100 г блюда
ккал
339.3 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
6.7 г		 углеводы
64.8 г


Рецепт «Печенье медовое с вареньем»:

Заранее просеять муку.
В миске смешать: сахар, мед, яйца. Размешать венчиком. И поставить миску на водяную баню.
Добавить маргарин кусочками. Прогреть медовую смесь на водяной бане минут 10, все время размешивая венчиком.

Затем добавить соду, масса побелеет.
Хорошо размешать и снять с огня.

Миску снять с водяной бани и всыпать в нее муку (у меня ушло почти 4 стакана (1 стак= 250 мл). Быстро замесить тесто - оно будет очень липким и полностью вымесить его не получится.
Тесто оставить в миске на минут 15, затем с ним можно будет работать.

Вот такое получается тесто.

Через 15 мин. тесто разделить на 2 части.

Подготовить два листа пекарской бумаги.
Выложить одну часть теста на бумагу, которую посыпать мукой. Тесто тоже немного посыпать мукой и раскатать в пласт на размер противня или чуть меньше 30x26 см.

Точно так же раскатать вторую половину теста, размер как и первый пласт теста.

Один пласт с тестом положить на противень, сверху смазать густым вареньем (джемом, повидлом; у меня варенье из смородины), чуть-чуть отступив от краев, чтобы варенье при выпекании не вытекало.
Варенье всегда беру с кислинкой, так вкуснее получается.

И накрыть слой варенья вторым пластом (перенести с помощью бумаги, на которой раскатывали пласт теста), снять бумагу и сверху можно ножом нанести узор на пласт теста.

Выпекать в заранее разогретой духовке. Тесто готовится довольно быстро, поэтому я сразу включаю духовку на разогрев и начинаю готовить. Температура выпекания 190*С, печенье печется примерно 20 мин. в моей духовке. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовность можно проверить так: проткнуть край пирога зубочисткой - сухая, значит наше печенье готово. Когда немного остынет, разрезать на печенья. Сильно зарумянивать печенье не стоит, цвет часто зависит от сорта меда, который вы используете. Главное, не передерживайте в духовке: слои теста довольно тонкие, особенно если раскатывать на целый противень.

Наше печенье готово.

Можно сразу кушать.
Я храню его в пакете, на следующий день оно еще вкуснее.

Приятного аппетита!



Людочка! спасибо за такой вкусный медок!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт

Теги: печенье десерт

Вкусы: сладкий медовый пряничный

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Печенье медовое с вареньем
Описание: Очень вкусное печенье, быстро и просто готовится. С благодарностью моей подруге Людочке!


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Фотографии «Печенье медовое с вареньем» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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очень мне понравилось! с кисленьким вареньем был бы вообще восторг, а у меня сладкое было. Всё равно очень вкусно! Спасибо, кладу в копилку. Кстати, и тесто у меня как-то особо не липло, и раскатала потом без проблем.
Очень-очень вкусное печенье! Просто, быстро, моей семье очень понравились!!! Спасибо за рецепт!
Отлично получилось,вкусно!Большое спасибо!
Вкусное печенье. Мой кум был просто в восторге, пришлось ему все печеньки домой сложить.
Катюша, так красиво! По вкусу как Медовик, да?
Оленька, да, маленькие медовички.
надо варенья сварить, захотелось таких как у тебя!
Оль, а что у тебя варенья нет? Я не знаю как от него избавится еще с прошлого года. Давай тебе посылкой вышлю
Дело в том, что у меня банок нет, поэтому я варю одну-две баночки и съедаем. Вот клубники уже нету, могу сейчас сливу или абрикосы сварить. Так что высылай лучше банки!
Просто обожаю такое печенье! Сделаю в ближайшее время
спасибо за такой простой и вкусный рецепт! приготовила с тыквенным вареньем, получилась супер вкусняшка, даже малышка ест с удовольствием!
спасибо за отчет! очень приятно, что вам понравилось такое печенье
Замечательный рецепт печенья!!!
Спасибо!
Очень вкусное печенье, я в восторге, спасибо за рецепт
на здоровье
Вот и я из отчетика заглянула... А здесь такое вкусное и совершенно не сложное печеньице.... Взяла себе на заметочку!
Дианочка насмотрелась отчетиков и заглянула на печенько. Спасибо за доступный и простой рецептик А, главное результат сногсшебательный.
Светочка! на здоровье! рада, что рецепт тебе приглянулся!
Дианочка, принимай! Очень вкусно получилось! дела с жерделевым вареньем, правда побоялась много его класть, но все равно получилось очень вкусно! И готовильсь - быстро! Спасибо, дорогая за рецепт! Цем!
Светик, очень аппетитно. и красиво
Светик и вкусно! Особенно, с молочком!
А,у меня вопросик, из чего варенье?
Дикий абрикос! Он мельче садового, немного кислее и очень ароматный! Мне варенье больше из жердель нравится, чем из абрикоса! У нас в лесополосах растет.
Поняла. Вот откуда варенеце то?
Ответ для Светлана Владимировн
Светочка! спасибо за такой очень красивый отчет! фото у тебя всегда выше всяких похвал , очень рада, что печенье понравилось!! (у меня в семье очень его любят). Да, варенье, если густое (например, повидло, то можно толстым слоем намазывать,- пропекается замечательно, я люблю яблочное и сливовое повидло в это печенье). Целую!
Уже видела, ты раньше добавляла такое варенье, а спросить забываю: что за ягода такая? (надо в нете глянуть)
Дикий абрикос! Он мельче садового, немного кислее и очень ароматный! Мне варенье больше из жердель нравится, чем из абрикоса! У нас в лесополосах растет.
Поняла! у нас такой абрикос называют "марельки"
Вот загадка века и разгадана!
У нас тоже марелька. Ну ты Светик заинтриговала всех
Ответ для Светлана Владимировн
клааасс!! такие красивое, ровненькое, ууу, дразнилка
Ответ для Светлана Владимировн
Светуль, красавцы какие у тебя!
Спасибки!
Спасибо за рецепт!
готовьте на здоровье! спасибо за внимание к рецепту
Выглядит очень аппетитно! Хочется приготовить, но смущает количество сахара, ведь еще 4 ложки меда... Не очень ли сладко?
сладость зависит, какое варенье будете класть в начинку. а сахар в оригинальном рецепте был 200г, я уменьшила кол-во. Печенье, конечно сладкое, но в меру (на мой вкус).
Будем пробовать, у нас просто всегда сахара меньше кладут))
С этим печеньем приключилась у меня "любовь с первого взгляда", да такая сильная, что не имея духовки, исполнила его на сковороде . Повозилась немного, но результат порадовал. Из остатков теста сделала печенье ( сердечки на фото, на заднем плане).
Очень благодарна за рецепт!!!
Ух ты! Классное!
Спасибо, Светуль
Ответ для Nat W
очень красивый отчет- спасибо!! расскажи, как готовила его на сковороде??? рада, что печенье понравилось! спасибо за фото!
на сковороде вот по-такому "методу" https://www.povarenok.ru/recipes/show/77287/
спасибо!
Быстро,просто,вкусно!
Танечка, спасибо! а еще нравится, что его много получается
Такая вкуснотища из небольшого количества доступных продуктов! Спасибо, Дианочка! Забрала!
На здоровье, дорогая!
Отлично , очень понравился рецепт, попробую приготовить
Спасибо! готовьте на здоровье!
Вкусно!!! К чаю подкинь парочку!
Ниночка, я бы больше подкинула! угощайся!
Спасибо!
Что-то типа медовика, но с вареньем...
Да, а в итоге получается вкусное печенье, все таки печенье, а не медовик, тут тесто гораздо суше, хоть оно и мягкое, вот больше на пряники похоже
А-а, понятно. Унесла в закладки - пряники я люблю. Наверное, надо было и в названии их назвать пряниками, а не печеньем.
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