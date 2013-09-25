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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 25 сентября 2013, 13:09
  • 184978

Пирог с курицей в соусе "Бешамель"

Рецепт: Пирог с курицей в соусе Бешамель

Пыталась найти по поиску, существует ли уже такой рецепт? по названию такого нет, а по ингредиентам выдает столько всего, что проверить просто невозможно. Если есть, спокойно удалю. А пока хочу поделиться очень вкусным закусочным пирогом. Главной "изюминкой" которого является соус, который придает начинке сочность и нежность.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с курицей в соусе "Бешамель"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2743.9 ккал 		белки
176.4 г 		жиры
88.5 г 		углеводы
305.7 г
Порции
ккал
343 ккал		 белки
22.1 г		 жиры
11.1 г		 углеводы
38.2 г
100 г блюда
ккал
189.2 ккал		 белки
12.2 г		 жиры
6.1 г		 углеводы
21.1 г


Рецепт «Пирог с курицей в соусе "Бешамель"»:

Сначала займемся тестом. В последнее время мне нравится печь пироги с нейтральным вкусом теста, чтобы основной акцент вкуса давала начинка. Не стал исключением и этот случай. Тем более, что и любимый рецепт такого теста у меня давно есть. Он детально описан в рецепте "Тесто для тонкой пиццы" http://www.povarenok .ru/recipes/show/185 34/.
Если же коротко, то подогреем молоко, добавим в него дрожжи. Хотя я использую всегда активные дрожжи, но все равно даю им несколько минут "подойти". Дальше добавляем все продукты по рецепту и замешиваем гладкое тесто. Даем ему подойти.
Я все это доверила своей хлебопечке на режиме "Замес теста", длится он у меня 1 час 20 мин.
Из этой порции продуктов теста получается довольно много (использовала для пирога форму диаметром 23 см), так что ушло на пирог лишь примерно 2\3 от всего количества. Но это тесто прекрасно себя ведет в заморозке, так что излишки вполне можно оставить "про запас".

Пока подходит тесто, займемся начинкой. В слегка подсоленной воде отвариваем до готовности куриное филе. Лично мне нравится добавить при этом еще лавровый листочек. Даем немного остыть и нарезаем небольшими кусочками.

Для приготовления соуса растопим на сковороде сливочное масло, добавляем муку и деревянной лопаткой тщательно перемешиваем. Постепенно вводим бульон (я использовала оставшийся от приготовления филе) или молоко. Каждый раз тщательно перемешиваем, чтобы избежать появления комочков.
Добавляем по вкусу в соус соль, перец и мускатный орех.
Зелень (в моем варианте укроп и зеленый лук) мелко нарезаем. Соединяем вместе куриное мясо, зелень и соус. Хорошо перемешиваем и начинка готова.

Подошедшее тесто еще раз обмять и разделить на две неравные части, одна немного больше другой. Раскатываем большую часть в пласт и укладываем в форму (у меня силиконовая, я ее не смазываю, обычную же предварительно необходимо смазать небольшим количеством масла), формируя при этом бортики.

Выложить на тесто сверху начинку. Слегка при этом ее утрамбовав.

Оставшийся (меньший) кусок теста также раскатать и уложить сверху, защипнув по краям. Я опробовала валик для теста, поэтому у меня поверхность не сплошная, в противном случае не забудьте сделать отверстие по центру для выхода пара.

Оставляем пирог отдохнуть еще 15-20 мин. для расстойки, затем смазываем поверхность яйцом или молоком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, до золотистого цвета корочки.

Даем пирогу время остыть, затем вынимаем из формы и наслаждаемся нежной, сочной начинкой в обрамлении не менее нежного пушистого теста.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6673
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На природу На ужин

Теги: выпечка пирог

Вкусы: мясной мяcной

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Пирог с курицей в соусе "Бешамель"
Рецепт: Пирог с курицей в соусе Бешамель

Пыталась найти по поиску, существует ли уже такой рецепт? по названию такого нет, а по ингредиентам выдает столько всего, что проверить просто невозможно. Если есть, спокойно удалю. А пока хочу поделиться очень вкусным закусочным пирогом. Главной "изюминкой" которого является соус, который придает начинке сочность и нежность.

Ингредиенты для «Пирог с курицей в соусе "Бешамель"»:

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Фотографии «Пирог с курицей в соусе "Бешамель"» от приготовивших (29)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Спасибо Вам больше за рецепт! Очень вкусный, сочный пирог
Подскажите, пожалуйста диаметр Вашей формы.
спасибо за рецепт, муж очень любит бешамель, даже брокколи может съесть с этим соусом.
Курочки у нас свои, тесто дрожжевое у меня свой рецепт (делаю его уже на глаз). Обязательно с курицей сделаю, с грибами (дочь любит жульен). Спасибо за идею
Кстати - да, грибы туда, на мой взгляд, так и просятся)
Ответ для alenanat
А не поделитесь своим рецептом теста?
я делаю все на глаз, то на кефире ставлю, то на молоке, что есть под рукой. Муку не взвешиваю, вижу по текстуре теста
Шикарный пирог, начинка супер-супер Надо брать. Спасибо
Спасибо за рецепт, мне всё понравилось. Особенно тесто. И соус из бульона, мне его как раз надо было куда-то пристроить. От рецепта не отступала, с тестом очень приятно было работать. И начинка такая сочная.
Попробовала приготовить во вашему рецепту) мужу понравилось))) мой второй за жизнь пирог) тесто не особо поднялось, мне казалось его получилось мало - растянула так, что ещё и осталось)единственное в состав добавила слегка обжаренного Лука для сочности)спасибо за рецепт буду готовить ещё)
Как я рада, что мне попался этот рецепт. Тесто просто супер! Теперь буду печь с ним пироги. Следующий на очереди у нас с вишней.
Отдельное спасибо за идею с начинкой. Сделала всё по рецепту, лишь добавила ещё жареного до золотистости лука и взяла не грудки, а бёдра. Мне кажется, так сочнее
Однозначно буду печь ещё. Забираю в кк!
Сама бедрышки люблю))
Рецепт взяла из-за теста. Начинка картошка с мясом. Тесто прекрасное, как пух, спасибо, очень вкусно😊
Спасибо за рецепт! Вкусно очень!
Пирог получается просто восхитительный!!! Ооочень вкусный! Прекрасное тесто, нежная и сочная начинка! Однозначно буду еще готовить! Большущее спасибо за прекрасный рецепт!!!
Аппетитнейший пирог, Танечка!
Большущее спасибо, Жанночка!!!
Ответ для tata1108
Танечка, шикарный пирог получился! Невероятно красивый!
Линочка, спасибо большущее за добрые слова!!!
Ответ для tata1108
Шикарный пирог!!!
Спасибочки!!!
Ответ для tata1108
Роскошный пирог, Танюша ! Пышный и румяный ! Красота !
Ларочка, огромное спасибо!!!
Сама идея мне понравилась, а вот тесто нет. Буду готовить, но с другим тестом. Спасибо за новый кулинарный опыт.
Наташа, спасибо - очень вкусно!!! Отличный пирог - готовится легко, сочный, ароматный. Сделал только два отступления - вместо грудки взял бёдрышки и запекал в форме диаметром 26 см. На счёт формы я конечно же погорячился, пирог получился низковат, хотелось "всего и много"... Рецепт отличный, буду готовить много-много раз!!! Ещё раз большое спасибо за вкусняшку!!!
Роберт, отличное исполнение! Румяный и аппетитный пирог!
Татьяна, спасибо!!! Пирог вкусный, но в следующий раз сделаю с двойной порцией начинки - хочу "всего и много"...
Мы то же любим, когда много начинки!
Ответ для Robert1
Классный пирог!
Лиля, спасибо!!! Пирог стоящий - лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать... Советую приготовить, думаю не пожалеете!!!
Спасибо!
Ответ для Robert1
Роберт, великолепный пирог. Сытный и вкусный
Жанна, спасибо!!! Мне понравился, рецепт с почестями занёс в кулинарную книгу!!!
Огромное спасибо за рецепт!!! Тесто замечательное!!! С начинкой фантазировала))) курица, рис, морковь по- корейски, зеленый лук...За счет соуса начинка очень сочная!!!Пирог у меня большой, все увеличила в 2 раза. Скажу однозначно- теперь это мой любимый рецепт! Поздравляю с наступающим Рождеством!!! Всем крепкого здоровья!!!
Спасибо большое за поздравление и комментарий! Морковь по-корейски люблю, но сюда запихнуть не догадалась, надо будет и себе попробовать. Спасибо за идею!
Вот и мой красавчик) спасибо ещё раз огромное за рецепт!
Действительно красавец! Пользуйтесь на здоровье!
Спасибо за рецепт!! Давно искала именно такой))
Вкусный пирог, не хлопотно, быстро.
Отличный пирог. Тесто прекрасное, готовится просто и не так заморочно. В начинке мне чего - то не хватало, а муж одобрил полностью. Делала с петрушкой, может, если бы зеленым луком и укропом лучше было бы.
Благодарю за рецепт
Спасибо за комментарий. Специй-остроты конечно можно добавить по желанию или того же лука. тут главное основная идея, а уж остальное дело фантазии и наличия продуктов
Огромная благодарность за рецепт. Получилось очень вкусно и начинка и тесто, его можно есть и без начинки. Правда мне показалось что соли не хватает в тесте или начинку надо было побольше посолить. Но все равно очень вкусно получилось!
Спасибо за комментарий! Соль конечно можно отрегулировать "под себя" )
вот всем нравится начинка, а я балдею от теста)) и не только я. моей маме настолько оно понравилось, что теперь листочек с рецептом теста висит на холодильнике. и нескоро оттуда убежит)))) тесто, действительно, волшебное - мягкое, эластичное, пышное, отлично поднимается и такое ноздреватое а самое главное - унивесальное, и сладкая начинка, и несладкая подходит. еще от пирога осталось немного теста, ну мы его заморозили. через 5 дней решили сделать пирожки, и я была удивлена, что после заморозки тесто сохранило все свои свойства, а пирожки получились объедение))) вчера опять готовили пирожки и сосиски в тесте. вытащили пирожки из духовки, а они прямо как с картинки - румяные, золотистые, красивучие и что немало важно, выпечка из этого теста на следующий день остается мягкой и пышной, если доживает помню, до этого пирожки в духовке получались деревянные и какие-то сухие, хотя тесто тоже на молоке делали.
и самый интересный эксперимент с этим тестом. есть у нас национальный вид выпечки - борцики. это как пончики, только жарятся в топленом жиру. подаются как булочки/хлеб, с вареньем, сметаной, с молоком и чаем, ко вторым и первым блюдам. так вот, мама моя всю жизнь тесто на борцики месит руками. и тут я предложила приготовить их из вашего теста и замесить его в хп. мама долго сомневалась, но согласилась)) боже мой, готовая выпечка получилась невероятно вкусная, воздушная, ароматная, вкуснейшие борцики мама очень удивилась, что техника может сделать такое хорошее тесто. и оно стало нашим любимым буду советовать его всем знакомым)
А ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТ ТЕСТА!!! оно, действительно, НЕВЕРОЯТНОЕ!
и выпечку из этого теста можно есть без остановки
Ответ для Баюшка2907
Спасибо огромное за такой комментарий. Я это тесто обожаю. Но так красиво написать не смогла бы ) Полку любителей этого теста прибыло
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