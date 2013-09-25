Пирог с курицей в соусе "Бешамель"

Сначала займемся тестом. В последнее время мне нравится печь пироги с нейтральным вкусом теста, чтобы основной акцент вкуса давала начинка. Не стал исключением и этот случай. Тем более, что и любимый рецепт такого теста у меня давно есть. Он детально описан в рецепте "Тесто для тонкой пиццы" http://www.povarenok .ru/recipes/show/185 34/.

Если же коротко, то подогреем молоко, добавим в него дрожжи. Хотя я использую всегда активные дрожжи, но все равно даю им несколько минут "подойти". Дальше добавляем все продукты по рецепту и замешиваем гладкое тесто. Даем ему подойти.

Я все это доверила своей хлебопечке на режиме "Замес теста", длится он у меня 1 час 20 мин.

Из этой порции продуктов теста получается довольно много (использовала для пирога форму диаметром 23 см), так что ушло на пирог лишь примерно 2\3 от всего количества. Но это тесто прекрасно себя ведет в заморозке, так что излишки вполне можно оставить "про запас".