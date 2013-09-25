Пыталась найти по поиску, существует ли уже такой рецепт? по названию такого нет, а по ингредиентам выдает столько всего, что проверить просто невозможно. Если есть, спокойно удалю. А пока хочу поделиться очень вкусным закусочным пирогом. Главной "изюминкой" которого является соус, который придает начинке сочность и нежность.
- 25 сентября 2013, 13:09
- 184978
Пирог с курицей в соусе "Бешамель"
Ингредиенты для «Пирог с курицей в соусе "Бешамель"»:
- Мука пшеничная / Мука (350 г тесто+1 ст.л. соус) — 360 г
- Молоко (тесто) — 200 мл
- Масло растительное (тесто) — 2 ст. л.
- Дрожжи (тесто) — 1 ч. л.
- Соль (тесто) — 0,5 ч. л.
- Сахар (тесто) — 2 ч. л.
- Филе куриное (начинка) — 2 шт
- Зелень (начинка: укроп, петрушка, зеленый лук) — 2 ст. л.
- Бульон (или молоко, соус) — 1 стак.
- Масло сливочное (соус) — 50 г
- Специи (соль, перец, мускатный орех по вкусу - соус)
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2743.9 ккал
|
белки
176.4 г
|
жиры
88.5 г
|
углеводы
305.7 г
|Порции
|ккал
343 ккал
|белки
22.1 г
|жиры
11.1 г
|углеводы
38.2 г
|100 г блюда
|ккал
189.2 ккал
|белки
12.2 г
|жиры
6.1 г
|углеводы
21.1 г
Рецепт «Пирог с курицей в соусе "Бешамель"»:
Сначала займемся тестом. В последнее время мне нравится печь пироги с нейтральным вкусом теста, чтобы основной акцент вкуса давала начинка. Не стал исключением и этот случай. Тем более, что и любимый рецепт такого теста у меня давно есть. Он детально описан в рецепте "Тесто для тонкой пиццы" http://www.povarenok .ru/recipes/show/185 34/.
Если же коротко, то подогреем молоко, добавим в него дрожжи. Хотя я использую всегда активные дрожжи, но все равно даю им несколько минут "подойти". Дальше добавляем все продукты по рецепту и замешиваем гладкое тесто. Даем ему подойти.
Я все это доверила своей хлебопечке на режиме "Замес теста", длится он у меня 1 час 20 мин.
Из этой порции продуктов теста получается довольно много (использовала для пирога форму диаметром 23 см), так что ушло на пирог лишь примерно 2\3 от всего количества. Но это тесто прекрасно себя ведет в заморозке, так что излишки вполне можно оставить "про запас".
Пока подходит тесто, займемся начинкой. В слегка подсоленной воде отвариваем до готовности куриное филе. Лично мне нравится добавить при этом еще лавровый листочек. Даем немного остыть и нарезаем небольшими кусочками.
Для приготовления соуса растопим на сковороде сливочное масло, добавляем муку и деревянной лопаткой тщательно перемешиваем. Постепенно вводим бульон (я использовала оставшийся от приготовления филе) или молоко. Каждый раз тщательно перемешиваем, чтобы избежать появления комочков.
Добавляем по вкусу в соус соль, перец и мускатный орех.
Зелень (в моем варианте укроп и зеленый лук) мелко нарезаем. Соединяем вместе куриное мясо, зелень и соус. Хорошо перемешиваем и начинка готова.
Подошедшее тесто еще раз обмять и разделить на две неравные части, одна немного больше другой. Раскатываем большую часть в пласт и укладываем в форму (у меня силиконовая, я ее не смазываю, обычную же предварительно необходимо смазать небольшим количеством масла), формируя при этом бортики.
Оставшийся (меньший) кусок теста также раскатать и уложить сверху, защипнув по краям. Я опробовала валик для теста, поэтому у меня поверхность не сплошная, в противном случае не забудьте сделать отверстие по центру для выхода пара.
Оставляем пирог отдохнуть еще 15-20 мин. для расстойки, затем смазываем поверхность яйцом или молоком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, до золотистого цвета корочки.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6673
Комментарии и отзывы
позавчера iramamonova82 #
4 февраля hfrif #
4 февраля alenanat #
Курочки у нас свои, тесто дрожжевое у меня свой рецепт (делаю его уже на глаз). Обязательно с курицей сделаю, с грибами (дочь любит жульен). Спасибо за идею
4 февраля hfrif #
4 февраля Mavleria #
4 февраля alenanat #
4 февраля nadinhike #
20 мая 2020 года kaujer #
27 января 2020 года kozlova kseniya16 #
12 декабря 2019 года Надежда-Софья #
Отдельное спасибо за идею с начинкой. Сделала всё по рецепту, лишь добавила ещё жареного до золотистости лука и взяла не грудки, а бёдра. Мне кажется, так сочнее
Однозначно буду печь ещё. Забираю в кк!
13 декабря 2019 года panna1979 # (автор рецепта)
4 мая 2019 года дарья красниченко #
5 апреля 2019 года Анастасия Тихомирова #
14 марта 2019 года tata1108 #
14 марта 2019 года jannasimf #
14 марта 2019 года tata1108 #
14 марта 2019 года lina0710 #
14 марта 2019 года tata1108 #
15 марта 2019 года PYMA-2016 #
15 марта 2019 года tata1108 #
15 марта 2019 года mazziadri #
15 марта 2019 года tata1108 #
24 апреля 2018 года Талантливая #
10 февраля 2018 года Robert1 #
10 февраля 2018 года Бархатные ручки #
10 февраля 2018 года Robert1 #
10 февраля 2018 года Бархатные ручки #
10 февраля 2018 года lioliy1967 #
10 февраля 2018 года Robert1 #
10 февраля 2018 года lioliy1967 #
10 февраля 2018 года jannasimf #
10 февраля 2018 года Robert1 #
10 февраля 2018 года Robert1 #
6 января 2018 года korica #
28 января 2018 года panna1979 # (автор рецепта)
30 декабря 2017 года Tereza-поваренок #
30 декабря 2017 года panna1979 # (автор рецепта)
30 декабря 2017 года Tereza-поваренок #
24 декабря 2017 года Джатт #
22 декабря 2017 года 13desember #
Благодарю за рецепт
22 декабря 2017 года panna1979 # (автор рецепта)
2 декабря 2017 года domar69 #
2 декабря 2017 года panna1979 # (автор рецепта)
17 ноября 2017 года Баюшка2907 #
и самый интересный эксперимент с этим тестом. есть у нас национальный вид выпечки - борцики. это как пончики, только жарятся в топленом жиру. подаются как булочки/хлеб, с вареньем, сметаной, с молоком и чаем, ко вторым и первым блюдам. так вот, мама моя всю жизнь тесто на борцики месит руками. и тут я предложила приготовить их из вашего теста и замесить его в хп. мама долго сомневалась, но согласилась)) боже мой, готовая выпечка получилась невероятно вкусная, воздушная, ароматная, вкуснейшие борцики мама очень удивилась, что техника может сделать такое хорошее тесто. и оно стало нашим любимым буду советовать его всем знакомым)
А ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТ ТЕСТА!!! оно, действительно, НЕВЕРОЯТНОЕ!
17 ноября 2017 года Баюшка2907 #
17 ноября 2017 года panna1979 # (автор рецепта)
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