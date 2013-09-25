Творожный пирог с ягодой и хрустящим штрейзелем. Такой пирог дополнит любое чаепитие и порадует близких нежной, воздушной и тающей во рту выпечкой!
- 25 сентября 2013, 20:47
- 35294
Малиновый пирог со штрейзелем
Ингредиенты для «Малиновый пирог со штрейзелем»:
- Крахмал кукурузный — 50 г
- Творог — 250 г
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Миндаль (лепестки) — 1 стак.
- Масло сливочное (+4 ст.л для штрейзеля) — 100 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 170 г
- Сахар коричневый — 100 г
- Мука пшеничная / Мука (70 г для штрейзеля+250 г в тесто.) — 320 г
- Порошок пекарский — 2 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Ягода (малина) — 1 стак.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4685.1 ккал
|
белки
131.6 г
|
жиры
201.7 г
|
углеводы
588.8 г
|100 г блюда
|ккал
332.3 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
14.3 г
|углеводы
41.8 г
Рецепт «Малиновый пирог со штрейзелем»:
Вмешать смесь муки, разрыхлителя, крахмала и соли.
Выложить 2/3 теста в форму (20 см) и разровнять лопаточкой. Посыпать 1/3 штрейзеля.
Выложить ягоды - примерно 1 стакан (взяла мороженую малину).
Сверху размазать оставшееся тесто и посыпать оставшимся штрейзелем.
Выпекать при 180* 55-65 минут. Готовность проверить лучиной.
Остудить в форме на решётке. После остывания достать кекс из формы и посыпать сахарной пудрой по желанию.
С благодарностью за рецепт Ирине.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5815
Комментарии и отзывы
24 ноября 2016 года kristina810 #
17 октября 2016 года Тортишка #
Хорошо, что только пол порции приготовил.
Буду пробовать снова!
23 июля 2016 года maria maxi #
19 июля 2016 года Наталия Жукова #
13 июля 2016 года Lisyonokk #
13 июля 2016 года Аллочка-уралочка #
11 июля 2016 года irene Dieudonne #
11 июля 2016 года Zenc Lady #
11 июля 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
12 июля 2016 года ирина42421 #
27 августа 2015 года diplodiay #
12 октября 2014 года AnnaSi #
13 октября 2014 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
8 октября 2014 года Жменька ИИ #
8 октября 2014 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
19 августа 2014 года Джатт #
1 августа 2014 года АленушкаЕва #
11 июня 2014 года Сусанна Манасерян #
25 мая 2014 года ms323 #
8 апреля 2014 года Rina8091 #
9 апреля 2014 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
9 апреля 2014 года Rina8091 #
6 февраля 2014 года Ledy81 #
11 декабря 2013 года Ekatirina #
11 декабря 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
21 ноября 2013 года gelena #
17 ноября 2013 года Pearlsofbaking #
18 ноября 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
18 ноября 2013 года Pearlsofbaking #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: