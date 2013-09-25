Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 25 сентября 2013, 20:47
  • 35294

Малиновый пирог со штрейзелем

Рецепт: Малиновый пирог со штрейзелем

Творожный пирог с ягодой и хрустящим штрейзелем. Такой пирог дополнит любое чаепитие и порадует близких нежной, воздушной и тающей во рту выпечкой!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Малиновый пирог со штрейзелем»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4685.1 ккал 		белки
131.6 г 		жиры
201.7 г 		углеводы
588.8 г
100 г блюда
ккал
332.3 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
14.3 г		 углеводы
41.8 г


Рецепт «Малиновый пирог со штрейзелем»:

Смешать в небольшой миске сахар, муку, масло.
Хорошо перемешать, добавить миндальные лепестки.

Тесто:Взбить сахар с маслом и соком лимона в светлую кремообразную массу.

Добавить творог, все еще взбивая миксером, по одному добавляем яйца.

Вмешать смесь муки, разрыхлителя, крахмала и соли.
Выложить 2/3 теста в форму (20 см) и разровнять лопаточкой. Посыпать 1/3 штрейзеля.
Выложить ягоды - примерно 1 стакан (взяла мороженую малину).
Сверху размазать оставшееся тесто и посыпать оставшимся штрейзелем.

Выпекать при 180* 55-65 минут. Готовность проверить лучиной.
Остудить в форме на решётке. После остывания достать кекс из формы и посыпать сахарной пудрой по желанию.
С благодарностью за рецепт Ирине.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5815
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: чаепитие десерт пирог

Вкусы: ягодный миндальный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Малиновый пирог со штрейзелем
Описание: Творожный пирог с ягодой и хрустящим штрейзелем. Такой пирог дополнит любое чаепитие и порадует близких нежной, воздушной и тающей во рту выпечкой!


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Малиновый пирог со штрейзелем» от приготовивших (10)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
очень вкусно и не сложно!Буду готовить еще!Спасибо автору за замечательный рецепт)
Спасибо Вам большое за рецепт, но, к сожалению, у меня не получился..(( Совсем не поднялся почему-то.. Думаю, что творог попался не качественный..
Хорошо, что только пол порции приготовил.
Буду пробовать снова!
Шикарнейший пирог! Спасибо за рецепт!!! Нежный, очень вкусный, муж и сын попросили повторить))) Делала все точно по рецепту, только вместо лепестков взяла то, что было: миндаль, кешью и грецкий орех (немного перемолола)-вкусняшка! выпекала в форме 22см.
Наверное стоит написать что такое штрейзель. Меня лично пугают незнакомые слова в рецептах без объяснения. Сразу закрываю такие рецепты.
Олечка, спасибо за рецепт! Пирог обалденный, нежный. Делала в форме 26 см, выпекался ок 50 мин
Как пышно и красиво!
Spasibo za rezept! Beru sebe na zametku.22 iyulya u muza den rozdenie obyazatelno prigotovlyu.
Добрый день. А что за пекарский порошок?
это разрыхлитель
Ответ для Zenc Lady
Разрыхлитель для теста.
какого диаметра ваша форма?
Олечка, спасибо за прекрасный нежный пирог! Очень понравилось сочетание малины и миндаля. Особенно в восторге муж. А ему пироги без шоколада редко сильно нравятся.
Олечка, спасибо за прекрасный нежный пирог! Очень понравилось сочетание малины и миндаля. Особенно в восторге муж. А ему пироги без шоколада редко сильно нравятся.
Анюта,спасибо большое за отчет!
Очень вкусный пирог. Дома не было миндаля, решила штрейзель сделать с грецким орехом. В две чашки положила сахар и масло. одна для теста, другая для штрейзеля. В итоге муку насыпала в чашку для теста и начала делать крошку, думаю, что-то муки маловато, ладно орех подправит и получится крошка. Уже когда перемешала с орехом поняла, что наделала. Духом падать не стала, дальше все добавила по рецепту . И смотрите, что получилось.
Очень вкусный пирог. Дома не было миндаля, решила штрейзель сделать с грецким орехом. В две чашки положила сахар и масло. одна для теста, другая для штрейзеля. В итоге муку насыпала в чашку для теста и начала делать крошку, думаю, что-то муки маловато, ладно орех подправит и получится крошка. Уже когда перемешала с орехом поняла, что наделала. Духом падать не стала, дальше все добавила по рецепту . И смотрите, что получилось.
женечка,спасибо большое за отчет!Пирог супер получился!
Так получилось, что две последние выпечки были по Вашим рецептам, на прошлой неделе "Чамбеллоне на сливках" сегодня этот. Очень вкусные пироги.
Здравствуйте!Я испекла пирог по вашему рецепту.Получился ну ооочень шикарный и вкусный пирог.Он у меня получился такой же высокий как у вас,только я его по дольше в духовке держала,боялась что не пропечется.Спасибо вам большое за рецептик,да и все ваши остальные рецепты просто-ШЕДЕВРЫ
Очень красивый,вкусный пирог!
Шикарный срез! Пышный, воздушный, сочный. Видно сразу- вкуснятина!
Вот такой вот отчетик. Ароматный, сытный пирог!
Вот такой вот отчетик. Ароматный, сытный пирог!
Вау,шикарный отчет!Спасибо большое!
И Вам спасибо!
спасибо очень вкусно
Ольга, а как вы морозили малину, что она у Вас такая красивая получилась? Однажды морозила малину, но она у меня после разморозки, как каша получилась, правда я ее очистила и помыла.
если помыли,надо было просушить!Потом разложить на поднос и морозить!
А я как хомяк- все в норку да в норку. Готовить буду потом...когда будет кому есть
И я со своими пятью копейками в копилочку Вкусный пирог, Олечка - мне понравилось. Только он у меня не поднялся так, как у тебя. У тебя вообще пушистик. Но все равно нормально было!
И я со своими пятью копейками в копилочку Вкусный пирог, Олечка - мне понравилось. Только он у меня не поднялся так, как у тебя. У тебя вообще пушистик. Но все равно нормально было!
Спасибо большое за отчет!Может у тебя форма большая была?
А-а, ну ты права - у меня форма 25см.
Страницы: 1 2 3 4
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Вы соблюдаете режим самоизоляции?


Уже 4392 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки