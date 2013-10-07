Получается очень мягкий и очень нежный творожный сыр - похож на филадельфию, но вкуснее. Рецепт не быстрый, понадобится парочка дней, но это стоит того!!!
- 7 октября 2013, 19:52
- 190038
Домашний сыр "Филадельфия"
Ингредиенты для «Домашний сыр "Филадельфия"»:
- Йогурт (натуральный, не ниже 3,5%) — 500 г
- Сметана (желательно с жирностью 15-20%) — 200 г
- Соль — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
882 ккал
|
белки
18.1 г
|
жиры
46 г
|
углеводы
96.9 г
|Порции
|ккал
88.2 ккал
|белки
1.8 г
|жиры
4.6 г
|углеводы
9.7 г
|100 г блюда
|ккал
124.2 ккал
|белки
2.5 г
|жиры
6.5 г
|углеводы
13.6 г
Рецепт «Домашний сыр "Филадельфия"»:
Сито или дуршлаг подходящего размера поставить в глубокую посуду и выложить сложенной в несколько слоёв марлей.
Выложить в марлю йогурт и сметану.
Края марли поднять и свернуть мешочком.
Положить сверху тарелочку с грузом и поставить всю эту "конструкцию" в холодильник на пару дней. Время от времени сливаем сыворотку, которую, кстати, тоже можно использовать. В тесто для блинчиков, например.
Итак, сыворотка вся вышла - творожный сыр готов!
Замечу, что при использование йогурта меньшей жирности получается меньший выход сыра, плюс при большей жирности более насыщенный сливочный вкус. Но во всех случаях очень вкусный сыр.
Йогурт и сметана должны быть свежими, иначе сыр будет кислить.
Из такого количества йогурта и сметаны получается 250 гр сыра.
Приятного аппетита вам!!!
Мягкая и нежная текстура сыра.
Просто бутербродик.
Тут с добавлением солёного огурчика и зелени.
С мяском, уммм... как вкусно.
И на десерт рулетик с начинкой из нежнейшего сыра.
Комментарии и отзывы
1 час назад Юлия Сельжанова #
25 апреля 2020 года Уланова2015 #
30 июля 2019 года fialkaXY #
15 мая 2018 года snegiri80 #
20 июля 2017 года мамаДимульки1 #
6 июля 2017 года loruva #
14 июня 2017 года lashkevichzh #
7 мая 2017 года Golubka-2017 #
5 ноября 2016 года goodmix01 #
8 сентября 2016 года nata zhukova 97 #
16 августа 2016 года Larjok1987 #
2 августа 2016 года Евгения Остапенко #
9 марта 2016 года Инна Шляхова NG #
19 декабря 2015 года molotok_natalia #
27 июня 2015 года kata1990 90 #
16 мая 2015 года Benitka #
10 мая 2015 года Почтовая Алена #
27 апреля 2015 года Lana_ryzhik #
13 апреля 2015 года YulyaS10 #
15 апреля 2015 года л-лечка23 # (автор рецепта)
25 февраля 2015 года Евгения Каракаш #
25 февраля 2015 года л-лечка23 # (автор рецепта)
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