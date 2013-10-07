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Версия для печати Рецепты Приготовление молочных продуктов Домашний сыр
  • 7 октября 2013, 19:52
  • 190038

Домашний сыр "Филадельфия"

Рецепт: Домашний сыр Филадельфия

Получается очень мягкий и очень нежный творожный сыр - похож на филадельфию, но вкуснее. Рецепт не быстрый, понадобится парочка дней, но это стоит того!!!

Категория: Приготовление молочных продуктов Домашний сыр

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Домашний сыр "Филадельфия"»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
882 ккал 		белки
18.1 г 		жиры
46 г 		углеводы
96.9 г
Порции
ккал
88.2 ккал		 белки
1.8 г		 жиры
4.6 г		 углеводы
9.7 г
100 г блюда
ккал
124.2 ккал		 белки
2.5 г		 жиры
6.5 г		 углеводы
13.6 г


Рецепт «Домашний сыр "Филадельфия"»:

Я использовала йогурт домашнего приготовления.

Сито или дуршлаг подходящего размера поставить в глубокую посуду и выложить сложенной в несколько слоёв марлей.
Выложить в марлю йогурт и сметану.

Добавляем соль, неполную ложечку и без верха. Аккуратно всё перемешиваем.

Края марли поднять и свернуть мешочком.
Положить сверху тарелочку с грузом и поставить всю эту "конструкцию" в холодильник на пару дней. Время от времени сливаем сыворотку, которую, кстати, тоже можно использовать. В тесто для блинчиков, например.

Итак, сыворотка вся вышла - творожный сыр готов!
Замечу, что при использование йогурта меньшей жирности получается меньший выход сыра, плюс при большей жирности более насыщенный сливочный вкус. Но во всех случаях очень вкусный сыр.
Йогурт и сметана должны быть свежими, иначе сыр будет кислить.
Из такого количества йогурта и сметаны получается 250 гр сыра.
Приятного аппетита вам!!!



Мягкая и нежная текстура сыра.



Просто бутербродик.



Тут с добавлением солёного огурчика и зелени.



С мяском, уммм... как вкусно.



И на десерт рулетик с начинкой из нежнейшего сыра.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий / На десерт / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На десерт / На закуску

Теги: закуска десерт

Вкусы: нежный творожный

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Домашний сыр "Филадельфия"
Рецепт: Домашний сыр Филадельфия

Получается очень мягкий и очень нежный творожный сыр - похож на филадельфию, но вкуснее. Рецепт не быстрый, понадобится парочка дней, но это стоит того!!!

Ингредиенты для «Домашний сыр "Филадельфия"»:

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Фотографии «Домашний сыр "Филадельфия"» от приготовивших (9)

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Комментарии и отзывы

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Я такой сыр делаю из 750 мл ряженки 4% и сметаны "Топленое молоко " большая банка получается очень вкусно фото нет
Спасибо Вам за рецепт огромное! Были в доме излишки йогурта, срочно надо было истратить. Решила сделать сыр. Честно, я очень боялась, что не получится или никому не понравится, но все получилось и съели его дети за 2 дня. Заказали еще. Так что надо ставить йогурты. Ваш рецепт в копилке любимых рецептов.
Просто и очень вкусно! Спасибо за рецепт!
Спасибо большое! Всегда боюсь испортить продукты, поэтому делала минимум: магазин. 20% сметана 180 гр, активия 3,5% 150 гр, соль менее 1 ч.л. Грузик был, но неск раз отжимала сама, с переворачиванием, поэтому сыворотки в итоге много. Сметану надо совсем свежую, да.
Огромное преогромное спасибо за рецепт! На день рождения пекла вот этот тортик https://www.povarenok.ru/recipes/show/140206/#com7932633, сыр для крема делала по Вашему рецепту, получилось замечательно! Брала домашний йогурт и 20% сметану, соли положила поменьше.
Вот и мой сыр. Хочу из него сделать крем для торта, поэтому соли положила чисто символически - щепотку. Большое спасибо автору ! Минимум усилий, а результат просто замечательный .
А из домашней сметаны получится?
У Меня не получилось! Делала по рецепту! Сметана 20 процентов жирности, йогурт натуральный без добавок! Но получилась вскусная творожная масса, которую Я отскребала от марли! Не как у Вас! Подскажите в чем ошибка!
Сыр по этому рецепту получается очень вкусный!))) Использую для тортиков, всем очень нравиться, крем для тора взбиваю миксером с сахарной пудрой, очень вкусно
Очень вкусно.. единственно кисловат получился, но это сметана была кислая.. В следующий раз буду другую сметану использовать.. Испекла рулет с кремом.. вкусно-вкусно..
Это восторг!!!!!! Готовила из этого сыра чизкейк, получилось отлично!!! Муж просил ещё и ещё))) Да и просто на бутербродики восхитительно!!!! Спасибо Вам огромное!!!!)))
спасибо за рецепт! Долго искала, поскольку пристрастилась к домашним роллам "Филадельфия". Великолепный сыр! Готовила из домашнего йогурта и магазинной сметаны, из-за чего получилось несколько кисловато. Повторю еще, на этот раз со сливками.
Здравствуйте... как увидела этот рецепт, сразу загорелась приготовить этот сыр... все получилось, к сожалению, нет фото... у меня была магазинная сметана 400 грамм и домашний йогурт 750 грамм, вышло примерно 450-500 грамм готового сыра... но из-за того, что сметана оказалась кислой и я по видимому поставила много соли, вкус у сыра, как у вкусной коровьей брынзочки... подскажите, в следующий раз хочу попробовать вместо магазинной сметаны 200 гр домашней сметаны и 200 гр домашних сливок поставить для сливочного вкуса... можно ли поэксперементировать с этими продуктами?
Делала из 400 грамм сметаны 20% и йогурта Активия термостатная 170 грамм. Сыворотки получилось очень мало, полстакана наверно, я из нее оладьи спекла. А самого сыра получилось много. Красота! На вкус как Альметте, который мы очень любим. Но туда кладут всякую ерунду, а здесь все понятно. Большое спасибо за рецепт!
Спасибо большое за рецепт! Приготовила из натуральной активии и 20% сметаны. Получился выход 400 гр. Всем очень понравился. Буду готовить еще.
Очень вкусный сыр получился. Делала из домашнего йогурта, правда соли многова-то положила, но все равно было вкусно, слопали быстро. Спасибо огромное за рецепт.
Очень вкусный сыр получился, только очень мало,т.к.йогурт был не жирный. Н на суши хватило! Буду пробовать делать как Вы из домашнего йогурта делать и сметанку пожирнее возьму. ням-ням, спасибо за рецепт!
Чудесный сыр получился! Спасибо за рецепт!
А рецепта йогурта для такого сыра нет?
А йогурт я делаю из ультрапастеризованного молока 1л и в качестве закваски йогурт "активия" 2ст.л или же сухие закваски из аптеки.
Здравствуйте! хочу приготовить роллы Филадельфия, магазинный сыр не достать. Как думаете этот вкусный домашний сыр подойдет для суши?
Здравствуйте! Я думаю,отличная замена,удачи вам,надеюсь и вам понравится!
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