Домашний сыр "Филадельфия"

Итак, сыворотка вся вышла - творожный сыр готов!

Замечу, что при использование йогурта меньшей жирности получается меньший выход сыра, плюс при большей жирности более насыщенный сливочный вкус. Но во всех случаях очень вкусный сыр.

Йогурт и сметана должны быть свежими, иначе сыр будет кислить.

Из такого количества йогурта и сметаны получается 250 гр сыра.

Приятного аппетита вам!!!