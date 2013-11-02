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  • 2 ноября 2013, 23:16
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Крученики в подливке из белых грибов

Рецепт: Крученики в подливке из белых грибов

Вкусное блюдо украинской кухни - нежное мягкое мясо с начинкой и невероятно ароматная и вкусная подливка! + небольшая, но очень важная хитрость ;-)

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Украинская

Ингредиенты для «Крученики в подливке из белых грибов»:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8524.8 ккал 		белки
22.6 г 		жиры
30.1 г 		углеводы
41.6 г
100 г блюда
ккал
194.6 ккал		 белки
0.5 г		 жиры
0.7 г		 углеводы
0.9 г

Рецепт «Крученики в подливке из белых грибов»:

Для начала подготовим мясо.
Филе тонко нарезать и хорошенько отбить.
Перед этим действием я всегда кладу мясо в морозилку, чтобы оно подморозилось, тогда мясо легко нарезается тонкими кусочками и отлично отбивается тонко и не рвётся при этом.

Я люблю, чтобы мясо хорошо промариновалось, поэтому после отбивания я кусочки солю немного, приправляю пряными травками и заливаю соевым соусом (без фанатизма, конечно). В таком виде мясо отправляется ночевать в холодильник.

Но мясо можно и просто посолить, приправить и оставить на часок-другой.

Тут у меня села батарея в фотоапарате, и, пока я его заряжала, омлет был готов. Но это действие совсем не сложное, и каждый знает, что делать.
Сушёные былые грибы залить водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, дать грибам покипеть 3-5 минут.
Грибы вынуть из воды, а грибной отвар ни в коем случае не выливать!
Взять немного грибов и нарезать их кубиком.
Яйца посолить и взбить венчиком, добавить немного зелени и грибов.
Пожарить омлет с двух сторон.
На кусочек отбитого мяса выложить кусочек омлета и плотно свернуть.
Хочу заметить, что заворачивать в мясо можно любую начинку, которая Вам по вкусу.

И вот тут хитрость, которая сделает крученики более красивой формы, а Вас избавит от мороки с нитками и зубочистками - ФОЛЬГА!
Каждый плотно скрученный рулетик завернуть в кусочек фольги по типу "конфетка". Хвостики по бокам прижать пальцами, чтобы в будущем у нас были аккуратные края.

Этот способ я когда-то увидела в блоге одного мужчины и с тех пор пользуюсь ним всегда. С удовольствием указала бы его имя, но не сохраняла блог в закладках, а теперь не могу найти...

А теперь совсем необычное действие на кухне - будем жарить фольгу.
На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем наши "конфетки" и жарим несколько минут, переворачивая их. Долго мы их не жарим, т. к. нам нужно только, чтобы белок свернулся, благодаря чему рулеты будут держать форму.

А ещё при этом способе на сковороду не вытекает мясной сок, который будет к ней пригорать, при условии качественного заворачивания в фольгу, конечно.

Вот такие идеально ровные крученики получаются.
Важно! При разворачивании в фольге будет вкусный мясной сок, его мы ни в коем случае не выбрасываем с фольгой, а собираем весь до капельки - он нам пригодится.

А теперь подливка.
Лук нарезаем мелким кубиком, оставшиеся грибы так же.

На небольшом количестве растительного масла (можно после жарки рулетиков) пассеруем лук, добавляем грибы, слегка протушить.
Добавить муку и хорошенько перемешать до её равномерного распределения.

Заливаем грибным отваром и добавляем мясной сок. Когда подливка начнёт загустевать, добавляем мелко нарезанный чеснок, соль и перец.

Через минут пять добавляем сливки и тушим ещё минут пять.
Подливка получается невероятно ароматной и настолько вкусной, что с хлебом съедается с тарелки вся.

Дальше есть варианты.
Когда готовлю на большое количество людей, то складываю крученики в форму для запекания, заливаю подливкой, закрываю фольгой и отправляю на 15-20 минут в духовку.

Если делаю для ужина, то отправляю крученики к подливке, если нужно, добавляю немного жидкости и тушу под крышкой 15 минут.

Приятного аппетита!







Не получается вкусно сфотографировать, но это не очень фотогеничная грибная подлива…

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5325
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На праздничный стол На ужин

Теги: ужин обед второе

Вкусы: грибной мясной

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Крученики в подливке из белых грибов
Описание: Вкусное блюдо украинской кухни - нежное мягкое мясо с начинкой и невероятно ароматная и вкусная подливка! + небольшая, но очень важная хитрость ;-)




Комментарии и отзывы

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Хочу поблагодарить Вас, что поделились таким способом формовки. Уже несколько лет ей пользуюсь и Вас вспоминаю... Это очень удобно, рулетики отлично держат форму и прекрасно смотрятся. Спасибо за идею и рецепт.
Спасибо. Получилось вкусно. Подливка отличная! У меня была замороженная смесь грибов. Потом её просто с гречкой доедали. По поводу фольги - наверное, я её не додержала. Мясо было сырое и раскручивалось. Хотя добросовестно жарила минут 10. В следующий раз заморачиваться не буду - скреплю зубочистками. А так - всё очень вкусно. Вам респект!!!
Предавались вчера чревоугодию с вашими рулетиками. Очень полезный лайф-хак с фольгой - они получились такие милые! Ну и вкусные, разумеется. Вообще, замечательная идея мяса и грибов. В начинку были отправлены копченое мяско и дор-блю. Короче, объевшаяся семья Вам премного благодарна!
Спасибо за рецепт, воспользовалась подсказкой использовать фольгу, тушила в мультиварке.
Очень вкусные и нежные рулетики из мяса получились.Единственное, что я не жарила рулетики в фольге,а просто запекла в духовке.Форму держали отлично.Спасибо большое за рецепт!
Больше спасибо за рецепт. Готовила трижды. Первый раз - на пробу, ну а последующие для гостей и на Новогодний стол. Сказать, что вкусно - ничего не сказать! Очень-очень вкусно! Да еще и экономично . Конечно, приходится повозиться, но результат превосходный!
Спешу ответить девочкам, которые задают вопрос о том, что хватает ли одного омлета. Мне нет. Я делала два. Но, начинка у меня осталась еще и на третий омлет. Я ее добавила в подливку. Рецепт понравился. Очень понравился. Сделала сейчас на встречу с детьми Нового года 2019, завтра беру с собой. Но в последний момент я ставила блюдо не в духовку, а в мультиварку на "тушение" 30 минут. Ребята, ...... тает во рту.
Присоединяюсь к предыдущим комментариям насчёт масла и фольги. Это не разумно.
А от себя добавлю, что сушёные грибы нужно замочить в холодной воде хотя бы на час. Так они станут нежнее и раскроют больше весь свой вкус и аромат.
В целом рецепт замечательный. Давно делаю вариации на эту тему, также и с куриным мясом.
А зачем жарить на масле? По-моему,это не совсем разумно.
В целом за идею спасибо. Довольно вкусно.
Давно отказалась от фольги при горячей готовки. Пользуюсь только для хранения холодных продуктов. При нагревании фольга выделяет вредные вещества, которые переходят в приготавливаемый продукт. А оно вам надо? Можно попробовать с бумагой для выпекания, но края придётся завязать ниткой.
А как же рыба ,мясо , и овощи запеченные в фольге? Это же специальная фольга для продуктов. Так что вы не правы в том, что в фольге нельзя готовить. Тогда нельзя готовить еду и в чугунной и в тефалевой посуде?
Ни рыбу, ни мясо, ни овощи готовить в фольге нельзя. Если Вы не хотите нанести вред своему здоровью. Я ничего не писала о чугунной и тефлоновой посуде (хотя последняя должна быть без царапин, разумеется), я писала о вредном алюминии, от которого сейчас даже в дезодорантах стараются отказываться. А именно он выделяется из фольги при нагревании.
Ответ для vitvitska
Это первая мысль, что меня посетила при чтении рецепта. Такой контакт с раскаленой сковородой и фольгой. Хотя ,есть много блюд,которые мы запекаем в фольге. Но вот жарить ее на масле, вот это ,я думаю,не лучшая идея. Во-первых, точно бесполезно. С таким же успехом можно просто налить воды и сделать это на пару. Белок тоже свернется. Ну а ,во-вторых, тогда уж точно вылить масло,амне использовать его в дальнейшем приготовлении. Полезного там точно ничего не будет. А рецептик замечательный. Утощила в КК! !!
Никогда даже не слышала что жарят фольгу. Надо будет попробовать. Так можно не только крученики жарить. Если понравится что же спасибо за идею. 🤔😮
К сожалению ещё не готовил, но одно описание и красочное повествование привело меня в восторг, после прочтения почувствовал себя сытым но обделённым в таких изысках. Спасибо за рецепт !!!
Мне кажется я нашла волшебный рецепт для празднования своего юбилея на работе Большое спасибо буду пробовать
Девочки, кто делал-ответьте на вопрос: хватает одного омлета или нет.
Вкусное праздничное блюдо :
Спасибо большое! Приготовила вчера, чуть вместе с формой не проглотили. Очень вкусно. Муж затребовал подливку такую делать и к другим блюдам. Отличный праздничный рецепт. Однозначно буду готовить ещё.
Огромное спасибо за рецептик!!
Спасибо за рецепт! Обязательно приготовлю. Я думаю, чтобы не возюкать "конфетки" в масле на сковороде, можно их "прихватить" в духовке. И посуда чище и мороки меньше
Логично очень. Какой смысл жарить их в масле на сковороде когда это прекрасно можно сделать в духовке.
супер! спасибо большущее за рецепт с такими хитринками!!! давненько уже хотела сделать "крученики" да все руки не доходили...Ваш интересный рецептик сподвиг, бум делать
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