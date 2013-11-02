Вкусное блюдо украинской кухни - нежное мягкое мясо с начинкой и невероятно ароматная и вкусная подливка! + небольшая, но очень важная хитрость ;-)
- 2 ноября 2013, 23:16
- 499652
Крученики в подливке из белых грибов
Ингредиенты для «Крученики в подливке из белых грибов»:
- Мясо (филе) — 4 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Грибы (белые сушёные) — 50 г
- Зелень
- Лук репчатый (средний) — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Соль
- Перец черный
- Масло растительное (для жарки)
- Сливки (можно сметана) — 1 ст. л.
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8524.8 ккал
|
белки
22.6 г
|
жиры
30.1 г
|
углеводы
41.6 г
|100 г блюда
|ккал
194.6 ккал
|белки
0.5 г
|жиры
0.7 г
|углеводы
0.9 г
Рецепт «Крученики в подливке из белых грибов»:
Для начала подготовим мясо.
Филе тонко нарезать и хорошенько отбить.
Перед этим действием я всегда кладу мясо в морозилку, чтобы оно подморозилось, тогда мясо легко нарезается тонкими кусочками и отлично отбивается тонко и не рвётся при этом.
Я люблю, чтобы мясо хорошо промариновалось, поэтому после отбивания я кусочки солю немного, приправляю пряными травками и заливаю соевым соусом (без фанатизма, конечно). В таком виде мясо отправляется ночевать в холодильник.
Но мясо можно и просто посолить, приправить и оставить на часок-другой.
Тут у меня села батарея в фотоапарате, и, пока я его заряжала, омлет был готов. Но это действие совсем не сложное, и каждый знает, что делать.
Сушёные былые грибы залить водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, дать грибам покипеть 3-5 минут.
Грибы вынуть из воды, а грибной отвар ни в коем случае не выливать!
Взять немного грибов и нарезать их кубиком.
Яйца посолить и взбить венчиком, добавить немного зелени и грибов.
Пожарить омлет с двух сторон.
На кусочек отбитого мяса выложить кусочек омлета и плотно свернуть.
Хочу заметить, что заворачивать в мясо можно любую начинку, которая Вам по вкусу.
И вот тут хитрость, которая сделает крученики более красивой формы, а Вас избавит от мороки с нитками и зубочистками - ФОЛЬГА!
Каждый плотно скрученный рулетик завернуть в кусочек фольги по типу "конфетка". Хвостики по бокам прижать пальцами, чтобы в будущем у нас были аккуратные края.
Этот способ я когда-то увидела в блоге одного мужчины и с тех пор пользуюсь ним всегда. С удовольствием указала бы его имя, но не сохраняла блог в закладках, а теперь не могу найти...
А теперь совсем необычное действие на кухне - будем жарить фольгу.
На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем наши "конфетки" и жарим несколько минут, переворачивая их. Долго мы их не жарим, т. к. нам нужно только, чтобы белок свернулся, благодаря чему рулеты будут держать форму.
А ещё при этом способе на сковороду не вытекает мясной сок, который будет к ней пригорать, при условии качественного заворачивания в фольгу, конечно.
Вот такие идеально ровные крученики получаются.
Важно! При разворачивании в фольге будет вкусный мясной сок, его мы ни в коем случае не выбрасываем с фольгой, а собираем весь до капельки - он нам пригодится.
На небольшом количестве растительного масла (можно после жарки рулетиков) пассеруем лук, добавляем грибы, слегка протушить.
Добавить муку и хорошенько перемешать до её равномерного распределения.
Заливаем грибным отваром и добавляем мясной сок. Когда подливка начнёт загустевать, добавляем мелко нарезанный чеснок, соль и перец.
Через минут пять добавляем сливки и тушим ещё минут пять.
Подливка получается невероятно ароматной и настолько вкусной, что с хлебом съедается с тарелки вся.
Дальше есть варианты.
Когда готовлю на большое количество людей, то складываю крученики в форму для запекания, заливаю подливкой, закрываю фольгой и отправляю на 15-20 минут в духовку.
Если делаю для ужина, то отправляю крученики к подливке, если нужно, добавляю немного жидкости и тушу под крышкой 15 минут.
Не получается вкусно сфотографировать, но это не очень фотогеничная грибная подлива…
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5325
Комментарии и отзывы
вчера в 17:50 tatianyhkakru #
6 ноября 2019 года mad yu #
8 октября 2019 года coffee29 #
22 марта 2019 года alysya #
20 марта 2019 года svetik5552 #
18 февраля 2019 года roa001 #
30 декабря 2018 года svp1964 #
9 октября 2018 года Александр Авдеев #
8 октября 2018 года Анна-шефиня #
А от себя добавлю, что сушёные грибы нужно замочить в холодной воде хотя бы на час. Так они станут нежнее и раскроют больше весь свой вкус и аромат.
В целом рецепт замечательный. Давно делаю вариации на эту тему, также и с куриным мясом.
7 октября 2018 года Annushka_Zh #
В целом за идею спасибо. Довольно вкусно.
7 октября 2018 года vitvitska #
22 марта 2019 года valentinabud #
23 марта 2019 года vitvitska #
18 апреля 2019 года lazof #
7 октября 2018 года ela050p #
7 октября 2018 года Никифоров Владимир #
24 сентября 2018 года Елена0546 #
29 марта 2018 года Золотейка #
28 марта 2018 года Mila907 #
4 марта 2018 года Катера #
3 марта 2018 года Talila #
1 марта 2018 года Ася Незабудкина #
26 июня 2018 года rybalkin igor #
28 февраля 2018 года el coyote ua #
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