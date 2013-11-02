Крученики в подливке из белых грибов

Тут у меня села батарея в фотоапарате, и, пока я его заряжала, омлет был готов. Но это действие совсем не сложное, и каждый знает, что делать.

Сушёные былые грибы залить водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, дать грибам покипеть 3-5 минут.

Грибы вынуть из воды, а грибной отвар ни в коем случае не выливать!

Взять немного грибов и нарезать их кубиком.

Яйца посолить и взбить венчиком, добавить немного зелени и грибов.

Пожарить омлет с двух сторон.

На кусочек отбитого мяса выложить кусочек омлета и плотно свернуть.

Хочу заметить, что заворачивать в мясо можно любую начинку, которая Вам по вкусу.