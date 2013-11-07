Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом

Знаете, мой сын все время спрашивает меня: «Мам, ну почему так несправедливо? Почему все полезное невкусно, а все вкусное – вредно?»Так вот эти пирожные относятся к разряду: вкусно и полезно!Мне кажется, что у всех с возрастом происходит полная перемена вкусовых пристрастий. Лично у меня точно произошлаОчень много продуктов в детстве я просто на дух не переносила, зато сейчас не представляю себя без них абсолютно! Это относится и к овсяным хлопьям.можно говорить долго. Например, овсянка успокаивает нервную систему! Съел с утра тарелочку кашки и все, спокоен и уравновешен целый день. И ведь стал не только спокойнее, но и умнее, т. к. овсянка улучшает работу головного мозга, приносит заряд бодрости и хорошего настроения! Большое количество витаминов и микроэлементов улучшают обмен веществ и нормализует процесс пищеварения! Вот, именно это и не дает жирочку откладываться на наших проблемных местахОвсянка – просто находка для людей, которые страдают повышенным уровнем сахара в крови, т. к. этот замечательный продукт его нормализует.Овсяные хлопья – частый гость на моем столе. Они являются основным ингредиентом не только для каш, но и для хлеба, лепешек, запеканок, пудингов, оладий и конечно пирожных! Угощайтесь! Здоровья, бодрости и хорошего настроения вам и вашей семье!