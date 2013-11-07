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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 7 ноября 2013, 8:35
  • 51874

Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом

Рецепт: Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом

Превосходные пирожные для тех, кто следит за своей фигурой, кому не нужны лишний холестерин, калории и складочки на боках и не только;) Зато нужна масса энергии, бодрость и хорошее настроение! Чудесный аромат корицы и лимона, нежнейший йогуртовый крем, яблочная кислинка и хрустящая корочка этих пирожных порадуют вас и ваших близких.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2298.4 ккал 		белки
37.7 г 		жиры
51.8 г 		углеводы
427.6 г
Порции
ккал
574.6 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
13 г		 углеводы
106.9 г
100 г блюда
ккал
214.8 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
4.8 г		 углеводы
40 г


Рецепт «Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом»:

Смешать для теста все ингредиенты по очереди: мука, корица, соль, сахар, разрыхлитель и овсяные хлопья.

Добавить растительное масло, лимонный сок и воду (холодную), еще раз перемешать.

2/3 теста выложить в смазанную маслом форму и немного утрамбовать.

Яблочко очистить от семечек, нарезать кубиками, добавить изюм и мед, перемешать.

Выложить сверху, на слой теста, яблоки и изюм.

Готовим крем. Йогурт смешать с ванильным сахаром и мукой. Выложить на яблоки.

Завершающий слой – это оставшееся тесто раскрошить пальчиками как можно мельче.

Выпекать в заранее разогретой до 160 градусов духовке 40 минут. После этого дать остыть, нарезать порционными кусочками и наслаждаться!!!

Знаете, мой сын все время спрашивает меня: «Мам, ну почему так несправедливо? Почему все полезное невкусно, а все вкусное – вредно?» Так вот эти пирожные относятся к разряду: вкусно и полезно! Мне кажется, что у всех с возрастом происходит полная перемена вкусовых пристрастий. Лично у меня точно произошла Очень много продуктов в детстве я просто на дух не переносила, зато сейчас не представляю себя без них абсолютно! Это относится и к овсяным хлопьям.

О пользе овсянки можно говорить долго. Например, овсянка успокаивает нервную систему! Съел с утра тарелочку кашки и все, спокоен и уравновешен целый день. И ведь стал не только спокойнее, но и умнее, т. к. овсянка улучшает работу головного мозга, приносит заряд бодрости и хорошего настроения! Большое количество витаминов и микроэлементов улучшают обмен веществ и нормализует процесс пищеварения! Вот, именно это и не дает жирочку откладываться на наших проблемных местах Овсянка – просто находка для людей, которые страдают повышенным уровнем сахара в крови, т. к. этот замечательный продукт его нормализует.




Овсяные хлопья – частый гость на моем столе. Они являются основным ингредиентом не только для каш, но и для хлеба, лепешек, запеканок, пудингов, оладий и конечно пирожных! Угощайтесь! Здоровья, бодрости и хорошего настроения вам и вашей семье!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Здоровое питание – это легко!" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Для диеты / Постное питание

Теги: десерт

Вкусы: кисломолочный ванильный лимонный коричный яблочный овсяный

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Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом
Рецепт: Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом

Превосходные пирожные для тех, кто следит за своей фигурой, кому не нужны лишний холестерин, калории и складочки на боках и не только;) Зато нужна масса энергии, бодрость и хорошее настроение! Чудесный аромат корицы и лимона, нежнейший йогуртовый крем, яблочная кислинка и хрустящая корочка этих пирожных порадуют вас и ваших близких.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом»:

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Фотографии «Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом» от приготовивших (10)

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Комментарии и отзывы

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Очень вкусно получается.
Очень полезные и вкусные пирожные, делала их по вашему рецепту и не раз. Рекомендую разместить свой рецепт именно тут (здесь автоматически удалена подозрительная ссылка) чтобы многие смогли попробовать эту вкусняшку!
Делала уже много раз, мне очень нравится.
Готовила всего пол порции. Получилось пироженко около 10 см в диаметре и примерно столько же в высоту! Мне, как кормящей маме, сейчас многое под запретом, поэтому вместо сахара у меня фруктоза (1,5 ст.л. в тесто и 1,5 ст.л. в крем), йогурт разбавила сметаной, чтобы получить нужное количество для крема, вместо белой муки крахмал, а изюм и ароматизирующие специи пришлось и вовсе исключить.
Получилось очень полезное и вкусное лакомство!
Спасибо Вам большое за чудесный и быстрый рецепт!!!!!
Замечательный базисный рецепт Забираю в КК ! Спасибо!
Нам очень понравилось - диетично, а главное - вкусненько! Изюм дети не любят, добавила немного чернослива и кураги. Нужно было еще грецких орехов чуть, вообще бы улёт был) И в йогурт вместо муки добавляю кукурузный крахмал (он у меня всегда заменяет муку в различных соусах). В следующий раз еще добавлю отрубей овсяных и пшеничных. Спасибо автору, однозначно буду готовить)
В этот раз делала с пшеничными отрубями, ржаной мукой и в заливку манку вместо муки - отлично, вкусно
рецепт хороший, только как он может быть в постном меню, там же йогурт!?
Продается кокосовый, миндальный, соевый йогурт. И постная сметана тоже есть.
Спасибо!
у меня со слоями не сильно вышло...чётко их не было видно, но точно это вкусно, полезно и хрустяще...это дааа....спасибо вам
Бесподобно! Готовила уже два раза и вот буду делать третий раз! Делаю все по рецепту, только мед не добавляю, сладости яблок и изюма более чем достаточно! Спасибо за шикарный рецепт!!!
Добавила.. рецептик будет ждать своей очереди...
Волшебное пирожное получилось, правда я внесла свои коррективы, сахар и мед заменила стевией, вместо изюма добавила еще одно яблоко, которое прослоила творожком, мука цельнозерновая с отрубями и семенами льна, очень вкусно, только аккуратно порезать невозможно, спасибо
С удовольствием приготовила пирог по Вашему рецепту! йогурта не было, но яблок зато положила от души. Воспользовалась комментариями: цельнозерновую муку заменила на смесь ржаной муки, пшеничной и смолотой овсянки. Очень вкусно, спасибо за рецепт!
почему этот рецепт в постных блюдах?
Очень вкусно и полезно. Делала с яблоком и бананом. Благодарю за рецепт!
Спасибо за рецепт! Собираюсь сделать такую красоту. Подскажите хлопья овсяные длительной варки типа Геркулес или без разницы?
Спасибо за рецепт!!!! Мне понравился. Я делала без сахара и меда, и в крем добавила цельнозерновую муку вместо белой. В начинку положила к изюму финики, для большей сладости.
Не написано, какую муку куда класть. Только после того, как засыпала всю муку в овсянку увидела, что ее оказывается в крем надо. Не написано в какого размера форму выкладывать. У меня очень большая форма стеклянная. Просто размазала овсянку по дну. Вообще не поднялось ничего.
Но так как мы овсянку едим каждый день, вывалила в тарелки, сьели кашей.
Вкусно и полезно. Цельнозерновую муку заменила пшеничной с добавлением отрубей. Спасибо за рецепт.
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