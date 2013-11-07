Превосходные пирожные для тех, кто следит за своей фигурой, кому не нужны лишний холестерин, калории и складочки на боках и не только;) Зато нужна масса энергии, бодрость и хорошее настроение! Чудесный аромат корицы и лимона, нежнейший йогуртовый крем, яблочная кислинка и хрустящая корочка этих пирожных порадуют вас и ваших близких.
- 7 ноября 2013, 8:35
- 51874
Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом
Ингредиенты для «Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом»:
- Изюм — 1/3 стак.
- Яблоко — 1 шт
- Вода — 100 мл
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Сахар (у меня коричневый) — 3 ст. л.
- Корица (молотая) — 0,5 ч. л.
- Сок лимонный — 3 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Хлопья овсяные (1 стакан) — 80 г
- Мука цельнозерновая (неполный стакан объемом 200мл) — 100 г
- Йогурт (натуральный, можно заменить сметаной) — 200 мл
- Ванильный сахар (или 0,5 ч.ложки ванилина и 3 ст.ложки сахара) — 1 пач.
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2298.4 ккал
|
белки
37.7 г
|
жиры
51.8 г
|
углеводы
427.6 г
|Порции
|ккал
574.6 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
13 г
|углеводы
106.9 г
|100 г блюда
|ккал
214.8 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
4.8 г
|углеводы
40 г
Рецепт «Овсяные пирожные с яблоком и йогуртом»:
Смешать для теста все ингредиенты по очереди: мука, корица, соль, сахар, разрыхлитель и овсяные хлопья.
Выпекать в заранее разогретой до 160 градусов духовке 40 минут. После этого дать остыть, нарезать порционными кусочками и наслаждаться!!!
О пользе овсянки можно говорить долго. Например, овсянка успокаивает нервную систему! Съел с утра тарелочку кашки и все, спокоен и уравновешен целый день. И ведь стал не только спокойнее, но и умнее, т. к. овсянка улучшает работу головного мозга, приносит заряд бодрости и хорошего настроения! Большое количество витаминов и микроэлементов улучшают обмен веществ и нормализует процесс пищеварения! Вот, именно это и не дает жирочку откладываться на наших проблемных местах Овсянка – просто находка для людей, которые страдают повышенным уровнем сахара в крови, т. к. этот замечательный продукт его нормализует.
Овсяные хлопья – частый гость на моем столе. Они являются основным ингредиентом не только для каш, но и для хлеба, лепешек, запеканок, пудингов, оладий и конечно пирожных! Угощайтесь! Здоровья, бодрости и хорошего настроения вам и вашей семье!
Комментарии и отзывы
16 января 2020 года lud68 #
10 мая 2018 года Жанна Горохова #
10 марта 2018 года mmoozzila #
30 декабря 2017 года Тортишка #
Получилось очень полезное и вкусное лакомство!
Спасибо Вам большое за чудесный и быстрый рецепт!!!!!
5 ноября 2017 года GourmetLana #
28 июня 2017 года natali kin2009 #
11 апреля 2017 года Роня #
27 марта 2017 года helga632 #
28 марта 2017 года anna belov #
30 марта 2017 года helga632 #
3 февраля 2017 года ritushka65 #
29 января 2017 года МашаМашаМаша #
28 января 2017 года Lena-Alena #
29 мая 2016 года Anastasia_f #
22 мая 2016 года Светусенька #
11 мая 2016 года Анастасия Малыгина #
13 апреля 2016 года milkissa #
20 марта 2016 года kval111 #
18 марта 2016 года superanfiska #
16 марта 2016 года Януська #
23 февраля 2016 года crazylemeng #
Но так как мы овсянку едим каждый день, вывалила в тарелки, сьели кашей.
30 ноября 2015 года marusjala #
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